„Ein kompliziertes Geflecht von schlechten Akteuren, die Hand in Hand arbeiten“ – Ist der Krieg also unvermeidlich?

Von Alastair Crooke

12. August 2024

Netanjahu hat die Mäßigung des Irans nicht zu schätzen gewusst. Er hat den Krieg verdoppelt und ihn damit früher oder später unvermeidlich gemacht.

Walter Kirn, ein amerikanischer Romanautor und Kulturkritiker, beschrieb 2009 in seinen Memoiren Lost in the Meritocracy, wie er nach einem Aufenthalt in Oxford Mitglied der Klasse wurde, die die Dinge regiert“ – der Klasse, diedie Schlagzeilen und die Geschichten darunter schreibt„. Es war der Bericht eines Mittelschichtskindes aus Minnesota, das verzweifelt versuchte, sich in die Welt der Elite einzufügen, und dann zu seiner Überraschung feststellte, dass er überhaupt nicht dazugehören wollte.

Der heute 61-jährige Kirn hat einen Newsletter auf Substack und ist Mitveranstalter eines lebhaften Podcasts, der sich größtenteils der Kritik am „Establishment-Liberalismus“ widmet. Seine konträre Haltung hat ihn dazu gebracht, sein Misstrauen gegenüber den Institutionen der Eliten zu äußern – wie er 2022 schrieb:

„Seit Jahren ist die Antwort in jeder Situation – ‚Russiagate‘, COVID, Ukraine – mehr Zensur, mehr Schweigen, mehr Spaltung, mehr Sündenbocksuche. Es ist fast so, als wären dies Ziele an sich – und die Kaskade von Notfällen nur ein Vorwand für sie. Hass ist immer der Weg“.

Kirns Politik, so meinte ein Freund von ihm, sei „liberal der alten Schule“, wobei er betonte, dass es die anderen „so genannten Liberalen“ seien, die sich verändert hätten: „Mir wurde im letzten Jahr wiederholt gesagt, dass die Redefreiheit ein Thema der Rechten sei; ich würde [Kirn] nicht als konservativ bezeichnen. Ich würde einfach sagen, er ist ein Freidenker, Nonkonformist, Bilderstürmer“, so der Freund.

Um Kirns konträre Haltung zu verstehen – und um die heutige Form der amerikanischen Politik zu begreifen – muss man einen Schlüsselbegriff kennen. Er findet sich nicht in den üblichen Lehrbüchern, ist aber von zentraler Bedeutung für das neue Spielbuch der Macht: das „Ganze der Gesellschaft„.

„Der Begriff wurde vor etwa einem Jahrzehnt von der Obama-Regierung populär gemacht, der es gefiel, dass sein fades, technokratisches Erscheinungsbild als Deckmantel für einen Governance-Ansatz verwendet werden konnte, der die gesamte Gesellschaft einbezieht“ – einen Ansatz , der behauptet, dass Akteure wie Medien, Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen und philanthropische Institutionen mit öffentlichen Amtsträgern interagieren und eine entscheidende Rolle nicht nur bei der Festlegung der öffentlichen Agenda, sondern auch bei der Durchsetzung öffentlicher Entscheidungen spielen.

Jacob Siegel hat die historische Entwicklung des „gesamtgesellschaftlichen“ Ansatzes während des Versuchs der Obama-Regierung erläutert, den „Krieg gegen den Terror“ auf das zu verlagern, was sie „CVE “ nannte – die Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus. Die Idee war, das Online-Verhalten der amerikanischen Bevölkerung zu überwachen, um diejenigen zu identifizieren, die zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft „ein Verbrechen begehen“ könnten.

Das Konzept des potenziellen „gewalttätigen Extremisten“, der noch keine Straftat begangen hat, ist mit einer waffenartigen Unbestimmtheit verbunden: „Eine Wolke des Misstrauens hängt über jedem, der die vorherrschenden ideologischen Narrative in Frage stellt“.

„Was die verschiedenen Varianten dieses gesamtgesellschaftlichen Ansatzes gemeinsam haben, ist die Missachtung demokratischer Prozesse und des Rechts auf Versammlungsfreiheit, die Überwachung sozialer Medien und das wiederholte Ausbleiben von Ergebnissen…“.

Aaron Kheriaty schreibt:

„In jüngster Zeit hat die gesamte politische Maschinerie der Gesellschaft den über Nacht erfolgten Wechsel von Joe Biden zu Kamala Harris erleichtert, wobei die Medien und Parteianhänger auf Anweisung blitzschnell umgeschaltet haben – die demokratischen Wähler der Vorwahlen seien ‚verdammt‘. Dies geschah nicht aufgrund der Persönlichkeiten der beteiligten Kandidaten, sondern auf Anweisung der Parteiführung. Die eigentlichen Kandidaten sind vertretbare und völlig austauschbare Funktionäre, die den Interessen der herrschenden Partei dienen … Die Partei wurde ihr ausgeliefert, weil sie von ihren Führern als ihre Galionsfigur ausgewählt wurde. Die eigentliche Leistung liegt nicht bei Harris, sondern beim Parteienstaat“.

Was hat das mit Geopolitik zu tun – und damit, ob es einen Krieg zwischen Iran und Israel geben wird?

Nun, eine ganze Menge. Es ist nicht nur die westliche Innenpolitik, die von der totalisierenden Mechanik des Obama-CEV geprägt wurde. Auch die „Parteienstaats“-Maschinerie (Kheriatys Begriff) für die Geopolitik ist kooptiert worden:

„Um bei solchen Bemühungen den Anschein totalitärer Übertreibung zu vermeiden“, so Kheriaty,„benötigt die Partei einen endlosen Vorrat an Ursachen …, die Parteifunktionäre als Vorwand nutzen, um eine ideologische Angleichung der Institutionen des öffentlichen und privaten Sektors zu fordern. Diese Anlässe gibt es in etwa zwei Formen: die dringende existenzielle Krise (Beispiele sind COVID und die viel beschworene Bedrohung durch russische Desinformation) – und Opfergruppen, die angeblich des Schutzes der Partei bedürfen“.

„Es ist fast so, als wären dies Ziele an sich – und die Kaskade von Notfällen nur ein Vorwand für sie. Hass ist immer der Weg“, unterstreicht Kirn.

Das bedeutet im Klartext, dass alle geostrategischen Kritiker der ideologischen Ausrichtung des Parteienstaates gemeinsam und kollektiv als potenziell gefährliche Extremisten behandelt werden müssen. Russland, China, Iran und Nordkorea werden daher als ein einziger widerwärtiger Extremismus betrachtet, der im Gegensatz zu „unserer Demokratie“, „unserer Redefreiheit“ und „unserem Expertenkonsens“ steht.

Wenn also der Schritt zum Krieg gegen einen Extremisten (d.h. gegen den Iran) durch 58 stehende Ovationen in der gemeinsamen Sitzung des Kongresses im letzten Monat „bejubelt“ wird, dann ist eine weitere Debatte unnötig – genauso wie die Nominierung von Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin durch Vorwahlen bestätigt werden muss:

Kandidatin Harris forderte am Mittwoch Zwischenrufer, die über den Völkermord in Gaza skandierten, auf, „die Klappe zu halten“ – es sei denn, sie „wollen, dass Trump gewinnt“. Stammesnormen dürfen nicht in Frage gestellt werden (auch nicht für Völkermord).

Sandra Parker, Vorsitzende der politischen Interessenvertretung der dreitausend Mitglieder von Christians United for Israel (CUFI), gab Ratschläge für die richtigen Argumente, berichtet die Times of Israel:

„Der Aufstieg der republikanischen Rechtsextremen, die jahrzehntelange (parteiübergreifende) Pro-Israel-Orthodoxien verschmähen, Isolationismus bevorzugen und antijüdische Tropen wieder aufleben lassen, beunruhigt israelfreundliche Evangelikale und ihre jüdischen Verbündeten… Der Bruch mit der jahrzehntelangen durchsetzungsfähigen Außenpolitik wurde letztes Jahr deutlich, als Senator Josh Hawley das „liberale Imperium“ verhöhnte, das er abschätzig als parteiübergreifend charakterisierte: „Neokonservative auf der rechten Seite und liberale Globalisten auf der linken: Zusammen bilden sie das, was man die Einheitspartei nennen könnte, das DC-Establishment, das alle wechselnden Regierungen überdauert“.

Auf der CUFI-Talkshow war die Angst vor einer zunehmenden Isolation der Rechten das Thema:

„Sie werden sehen, dass die Gegner die USA auf dem Rückzug sehen werden“ – sollten die Isolationisten die Oberhand gewinnen: Den Aktivisten wurde geraten, sich zu wehren: Sollten Gesetzgeber behaupten, die NATO-Erweiterung sei der Auslöser für Russlands Einmarsch in der Ukraine: „Sollte irgendjemand das Argument vorbringen, dass der Grund für den Einmarsch der Russen in die Ukraine die NATO-Erweiterung sei, kann ich nur sagen, dass es sich dabei um die uralte ‚Amerika-schuld‘-Trope handelt“, riet der Vorsitzende den versammelten Delegierten.

Sie haben die Sorte Isolationismus, die da lautet: „Kümmern wir uns nur um China und vergessen wir den Iran, vergessen wir Russland, kümmern wir uns nur um eine Sache“ – aber so funktioniert es nicht„, sagte Boris Zilberman, Direktor für Politik und Strategie beim CUFI Action Fund. Stattdessen beschrieb er „ein kompliziertes Geflecht von schlechten Akteuren, die Hand in Hand arbeiten“.

Um dieser westlichen Denkweise auf den Grund zu gehen, bei der Schein und Wirklichkeit aus demselben Stoff des feindlichen Extremismus geschnitten sind: Iran, Russland und China sind ebenfalls aus demselben Stoff geschnitten“.

Im Klartext: Die Bedeutung dieses „verhaltenssteuernden Unternehmens (das nicht mehr viel mit der Wahrheit zu tun hat, nicht mehr viel mit Ihrem Recht zu tun hat, zu wünschen, was Sie wünschen – oder nicht zu wünschen, was Sie nicht wünschen) “ – ist, wie Kirn sagt: „alle sind mit von der Partie„. „Die Interessen der Konzerne und des Staates glauben nicht, dass man das Richtige will – vielleicht will man Donald Trump – oder dass man nicht das will, was man mehr wollen sollte“ (z.B. die Absetzung Putins).

Wenn diese „gesamtgesellschaftliche“ Maschinerie in der weiten Welt richtig verstanden wird, dann müssen Länder wie der Iran oder die Hisbollah zur Kenntnis nehmen, dass ein Krieg im Nahen Osten unweigerlich zu einem größeren Krieg gegen Russland führen kann – und auch für China negative Auswirkungen hat.

Und das nicht, weil es Sinn macht. Das ist er nicht. Sondern weil die ideologischen Erfordernisse einer „gesamtgesellschaftlichen“ Außenpolitik von vereinfachenden „moralischen“ Erzählungen abhängen: Erzählungen, die eher emotionale Haltungen zum Ausdruck bringen als argumentative Aussagen.

Netanjahu reiste nach Washington, um die Argumente für einen totalen Krieg gegen den Iran darzulegen – ein moralischer Krieg der Zivilisation gegen die Barbaren, sagte er. Er wurde für seine Haltung beklatscht. Er kehrte nach Israel zurück und provozierte sofort die Hisbollah, den Iran und die Hamas in einer Weise, die beide entehrte und demütigte – wohl wissend, dass dies eine Gegenreaktion nach sich ziehen würde, die höchstwahrscheinlich zu einem größeren Krieg führen würde.

Es ist klar, dass Netanjahu, der von einer Mehrheit der Israelis unterstützt wird, ein Armageddon will (natürlich mit voller Unterstützung der USA). Er glaubt, die USA genau da zu haben, wo er sie haben will. Netanjahu muss nur auf die eine oder andere Weise eskalieren – und Washington, so kalkuliert er (zu Recht oder zu Unrecht), wird gezwungen sein, zu folgen.

Lässt sich der Iran deshalb so viel Zeit? Das Kalkül einer ersten Vergeltungsmaßnahme gegen Israel ist eine Sache, aber wie könnte Netanjahu dann im Iran und im Libanon Vergeltung üben? Das kann eine ganz andere Sache“ sein. Es gab Andeutungen über den Einsatz von Atomwaffen (in beiden Fällen). An dem letztgenannten Gerücht ist jedoch nichts dran.

Und wie könnte Israel gegenüber Russland in Syrien reagieren, oder könnten die USA mit einer Eskalation in der Ukraine reagieren? Immerhin hat Moskau den Iran bei seiner Luftabwehr unterstützt (so wie der Westen die Ukraine gegen Russland unterstützt).

Viele Unwägbarkeiten. Doch eines ist klar (wie der ehemalige russische Präsident Medwedew kürzlich feststellte): „Der Knoten zieht sich zusammen“ im Nahen Osten. Die Eskalation findet an allen Fronten statt. Ein Krieg, so Medwedew, könnte „der einzige Weg sein, diesen Knoten zu durchtrennen“.

Der Iran muss der Meinung sein, dass es ein Fehler war, nach der israelischen Ermordung iranischer Beamter in ihrem Konsulat in Damaskus auf westliche Appelle einzugehen. Netanjahu wusste die Mäßigung des Iran nicht zu schätzen. Er hat den Krieg verdoppelt und ihn damit früher oder später unvermeidlich gemacht.

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Conflicts Forum in Beirut.

