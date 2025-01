https://www.counterpunch.org/2025/01/07/a-war-against-meaning/



Dan Glazebrook

Seit Beginn des Krieges habe ich aus zwei Gründen nicht viel über Gaza geschrieben. Erstens, weil alles bereits so klar ist. Großbritannien, Amerika, Israel und ihre Verbündeten haben beschlossen, eine widerständige Bevölkerung in einer strategisch wichtigen Region zu beseitigen, und der Rest der Welt beteiligt sich entweder daran, fügt sich oder ringt die Hände. Jeder kann sehen, was passiert; was kann ich noch Wertvolles hinzufügen, das nicht bereits völlig offensichtlich ist? Und zweitens, weil Versuche, einer so sinnlosen Situation einen Sinn zu verleihen, krass wirken. Die Situation ist so beunruhigend, dass selbst der einfache Versuch, sie in Worte zu fassen, sie bereits zu verharmlosen scheint. Wie der in Chicago ansässige palästinensische Journalist Ali Abinimah von Electronic Intifada es ausdrückte, als die jüngste Phase des Krieges begann: „Die Menschen kommen zu uns, um Analysen zu erhalten. Ich weiß nicht, wie ich das analysieren soll. Ich weiß nicht, was ich den Menschen sagen soll.“ Denn die Vernichtung von Gaza ist auch ein Krieg gegen die Bedeutung.

Unsere Fähigkeit, Geschichten zu erfinden und zu erzählen, macht uns zu Menschen. Auf diese Weise verarbeiten wir auch Leid, Schmerz und Verlust. Aber Geschichten haben einen Spannungsbogen; es gibt eine Rückkehr aus dem Abgrund. Schreckliche, tragische Dinge geschehen, sogar Dinge, von denen wir vielleicht nie genesen, aber Menschen verändern sich und passen sich an und verweben das Schreckliche mit der Geschichte ihres Lebens. Menschen sterben, aber ihr Einfluss lebt weiter, ihr Andenken wird von denen gefeiert und geschätzt, die sie kannten und liebten. Menschen leiden, aber sie lernen etwas und wachsen an ihren Erfahrungen, irgendwie, wie schrecklich sie auch sein mögen. „Dein Geschenk wird aus deiner Wunde kommen“, wie die Geschichtenerzähler sagen.

Aber die schiere Unerbittlichkeit des Holocaust in Gaza bedeutet, dass es keinen Handlungsbogen gibt. Es gibt keine Rückkehr aus dem Abgrund. Der Abgrund wächst und wächst weiter. Menschen werden getötet, aber bevor sie betrauert oder gefeiert oder in eine Geschichte eingewoben werden können, werden alle, die sie kannten, langsam (oder schnell) ebenfalls getötet, während sich alle, die noch übrig sind, auf das Überleben konzentrieren. Es bleibt keine Zeit, irgendetwas zu verstehen, und es gibt ohnehin keinen Sinn. Es gibt kein „persönliches Wachstum“, das man aus diesem Horror ziehen könnte.

Ahmed Alnaouq, Gründer der palästinensischen Gruppe „We Are Not Numbers“, verlor seinen Vater, fünf seiner verbleibenden Geschwister und alle vierzehn ihrer Kinder durch einen israelischen Luftangriff auf das Haus seines Vaters zwei Wochen nach Kriegsbeginn. Ein Jahr später wurde er von der New Arab beauftragt, einen Artikel darüber zu schreiben. Später berichtete er der Electronic Intifada über den Prozess des Schreibens dieses Artikels: „Vor zehn Jahren hat Israel meinen Bruder getötet, meinen älteren Bruder, und das war das erste Mal, dass ich ein Familienmitglied verloren habe. Aber damals war es viel einfacher, eine Geschichte über meinen Bruder zu schreiben, als diese Geschichte über meine Familie. Und ich denke, das liegt daran, dass man, wenn man nur einen Bruder verliert, wenn man nur ein Familienmitglied verliert, weiß, dass die eigene Trauer, die eigene Qual, der eigene Schmerz fokussiert, konzentriert ist, man weiß, worüber man trauert, man weiß, worüber man weint. Man weiß, was einen sehr tief schmerzt – es ist ein Bruder. Vor zehn Jahren, als Israel meinen Bruder tötete, konnte ich meinen Bruder nicht vergessen: Ich stellte mir all die Geschichten vor, die wir zusammen erlebt hatten, all die Erinnerungen, all die Bilder: und für mich war das eine Erleichterung, denn ich wusste, um wen ich trauerte. Aber wenn man einundzwanzig Mitglieder seiner Familie verliert, weiß man nicht, um wen man weinen soll. Ich konnte nicht an meinen Vater oder meinen Bruder oder meinen anderen Bruder oder meine Schwestern oder meine Nichten und Neffen denken, die vierzehn Kinder, die ich großgezogen habe, einige von ihnen. Ich war im letzten Jahr sehr abgelenkt. Und weil ich sehr abgelenkt war, konnte ich nicht an eine bestimmte Person denken, ich konnte es mir im letzten Jahr nicht trauen, an eine von ihnen zu denken, ich vermied es immer, über sie zu sprechen, ich vermied es, WhatsApp-Nachrichten zu lesen, die ich mit einer von ihnen geteilt hatte. Es war sehr schwierig und ich habe absichtlich versucht, mich nicht an sie zu erinnern, denn wenn ich mich an sie erinnere, werde ich hundertmal deprimierter sein, als ich es jetzt bin.“

Und das ist Teil der Absicht. Widerstandsbewegungen basieren auf Geschichten: von Unterdrückung und Leid und Heldentum. Refaat Alareer hat das sehr gut verstanden (siehe seinen großartigen Ted Talk „Stories Make Us“ hier). Er war vielleicht die wichtigste Person, wenn es darum ging, Stimmen aus Gaza in die englischsprachige Welt zu bringen, und hatte eine ganze Generation englischsprachiger Journalisten und Autoren im Gazastreifen ausgebildet und inspiriert. In einem von mehreren Büchern mit Texten aus Gaza, die er herausgegeben hat, schrieb er: „Manchmal wird eine Heimat zu einer Geschichte. Wir lieben die Geschichte, weil sie von unserer Heimat handelt, und wir lieben unsere Heimat noch mehr wegen der Geschichte.“ Israel will nicht nur den Widerstand und die Nation der Palästinenser auslöschen, sondern auch ihre Fähigkeit, ihre Situation zu verstehen. Daher die unerbittliche Tötung der Geschichtenerzähler des Gazastreifens. In den letzten fünfzehn Monaten wurden über 200 Journalisten und Medienmitarbeiter von Israel getötet, viele davon bei gezielten Angriffen. Erst letzte Woche wurde ein deutlich gekennzeichneter Pressewagen von einer israelischen Rakete getroffen, wobei alle fünf Insassen bei lebendigem Leib verbrannten. Refaat Alareer selbst wurde zusammen mit mehreren Mitgliedern seiner Familie bei einem gezielten Angriff auf die Wohnung seiner Schwester am 6. Dezember 2023 (vielleicht nicht zufällig, nur drei Tage nachdem die britische RAF begonnen hatte, Überwachungsflüge über Gaza für die IDF durchzuführen) aufgespürt und getötet. Es war der dritte Anschlag auf sein Leben: Seine eigene Wohnung und die Universität waren beide zu Beginn des Krieges getroffen worden. Bekanntlich begann sein letztes Gedicht, das er für seine Tochter Shaima schrieb, mit den Worten: „Wenn ich sterben muss, musst du leben, um meine Geschichte zu erzählen.“ Aber auch sie wurde zusammen mit ihrem Ehemann und ihrem kleinen Sohn bei einem Luftangriff auf ihr Haus einige Monate später getötet.

Denken Sie an den weit verbreiteten Alkoholismus in den Gemeinden der Ureinwohner in Australien und Nordamerika. Dies spiegelt nicht nur verschlechterte materielle Bedingungen und Möglichkeiten wider, sondern auch die Umwandlung einer Weltanschauung, die reich an tiefer Bedeutung ist, in eine, die durch die Auslöschung durch die Kolonialisierung sinnentleert wurde.

Und das wollen sie auch mit dem Rest von uns machen; sie wollen nicht, dass irgendjemand in der Lage ist, der Geschichte und dem Konzept von „Palästina“ eine Bedeutung zu verleihen. Und es ist nicht leicht, einen Weg zu finden, dem zu widerstehen – Versuche, dem Kampf inmitten eines sinnlosen Holocausts eine Bedeutung zu verleihen, wirken allzu oft wie eine krasse Verleugnung der Realität, bei der das Leid der Palästinenser als Rohstoff für unsere eigenen Erhabenheiten genutzt wird. Selbst jetzt, wo ich dies schreibe, fühlt es sich so an.

Die Tragödie ist, dass die Israelis diesen Weg eingeschlagen haben, weil sie selbst ein Bedürfnis nach einem Sinn haben. Der Holocaust der Nazis hatte auf viele Juden dieselbe Wirkung, indem er ihre Fähigkeit zerstörte, ihrem individuellen und kollektiven Leben einen Sinn zu geben. Aber Israel wurde als ihr Happy End dargestellt, das dem Holocaust einen Sinn gab und ihm endlich Bedeutung verlieh. Es bot einen Schlussakt, der dieses sinnlose Ereignis in eine Geschichte verwandelte. Natürlich war es immer eine Fiktion; Amos Oz spricht in seinen Memoiren über den Selbstmord seiner Mutter, der darauf zurückzuführen war, dass sie nach dem Schrecken des Holocaust keinen Sinn in ihrem Leben finden konnte; für sie konnte der bloße Gedanke an den Staat Israel ihr nicht dabei helfen, dies zu überwinden – obwohl (oder vielleicht gerade weil sie tatsächlich dort lebte).

Wenn man jetzt das Scheitern des Projekts zugeben würde, würden die Israelis direkt wieder mit der Sinnlosigkeit des Holocaust konfrontiert werden. Der letzte Akt war ein Mythos. Es gab nie ein Happy End.

Es gibt natürlich einen Ausweg, und den beschreiten Juden zunehmend – die Tatsache zu akzeptieren, dass der Kampf für Gerechtigkeit universell ist und dass Sinn darin besteht, sich diesem Kampf zu verschreiben, ohne Rücksicht auf die Kosten und ohne Ausnahmen. Dies bedeutet eine entschiedene Ablehnung des Zionismus. Aber darin liegt der Sinn, selbst in den Holocausts und den Nakbas – für Palästinenser, für Juden und für uns alle.

Dan Glazebrook ist politischer Kommentator und Agitator. Er ist Autor von „Divide and Ruin: The West’s Imperial Strategy in an Age of Crisis“ (Liberation Media, 2013) und „Supremacy Unravelling: Crumbling Western Dominance and the Slide to Fascism“ (K and M, 2020)

