„Ein Maß an Gerechtigkeit“ – US-Komplizenschaft bei Angriffen auf Gaza und Libanon scharf kritisiert

1. Oktober 2024

In den USA gehen die Proteste für einen Waffenstillstand in Gaza weiter. (Bild: Palestine Chronicle)

Von Palestine Chronicle Staff

„Diese US-Kriegsverbrecher unterstützen einen kolonialen Völkermord in Gaza und einen Angriffskrieg gegen den Libanon.“

Die Unterstützung der USA für die Angriffe Israels auf Gaza und den Libanon sowie die Erklärung von Präsident Joe Biden, die Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah sei „ein Maß an Gerechtigkeit“, haben in den sozialen Medien für Empörung gesorgt.

„Hassan Nasrallah war ein Terrorist, an dessen Händen amerikanisches Blut klebt … Heute haben die Opfer der Hisbollah ein Maß an Gerechtigkeit“, sagte Biden in einer am Samstag vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung.

Die Hisbollah gab am Samstag bekannt, dass ihr Generalsekretär am Vortag bei einem israelischen Luftangriff getötet worden war, bei dem F-35-Kampfjets einen Ort in Haret Hreik, in den südlichen Vororten von Beirut, angriffen. Nasrallahs Leiche wurde am Sonntag geborgen.

Einige Social-Media-Nutzer verurteilten den US-Präsidenten dafür, dass er Israels Vorgehen verteidigte, und hoben die Rolle der US-Regierung bei der Unterstützung der Aggression Tel Avivs gegen den Libanon und Palästina hervor. Andere wiesen auf die anhaltenden Waffenlieferungen der USA hin, darunter auch bunkerbrechende Bomben, die Israel seit Oktober 2023 erhält und die mit Milliarden von Dollar aus Steuergeldern der amerikanischen Bevölkerung finanziert werden.

Mediale Darstellung

Assal Rad, eine in den USA lebende Historikerin und Autorin, kritisierte, dass die US-Regierung die fortgesetzte Bombardierung des Libanon durch Israel zulässt. Sie bezog sich auf einen Bericht der New York Times, der implizierte, dass die USA „machtlos“ seien, die Aktionen Tel Avivs zu stoppen.

„Diese Darstellung der New York Times lässt es so klingen, als wären die größten Mächte der Welt machtlos, aber Biden hat einen enormen Einfluss. Israel machen zu lassen, was es will, ist eine Entscheidung“, sagte Rad.

Ein anderer Social-Media-Nutzer auf X hob den Einsatz von ‚2.000-Pfund-Bunker-Buster-Bomben‘ durch Israel bei den Angriffen am Freitag hervor und erklärte, dass sowohl Biden als auch Kamala Harris an den anhaltenden Massakern mitschuldig seien, da die Bomben von den USA bereitgestellt würden.

Russlands Verurteilung

Ein weiterer X-Nutzer, @kahlissee, fragte: „Wie sind wir von dem Versuch, einen Völkermord in Gaza zu stoppen, dazu gekommen, dass Israel in ein zweites Land einfällt, um denselben zu begehen?“ und fügte hinzu: „Es gibt KEINE Rechtsstaatlichkeit, KEINE internationale Gemeinschaft und KEINE Menschenrechte.“

Khalissee wies auch auf die Kritik des russischen Außenministers Sergej Lawrow an Bidens Äußerungen hin.

Lawrow bezeichnete die Ermordung Nasrallahs als „einen weiteren politischen Mord“ und erklärte: „Ich habe gehört, dass Präsident Biden sagte, es sei die richtige Entscheidung gewesen.“

„Sie haben eine etwas andere Einstellung dazu, wie man sich in Konflikten verhält und woran man sich orientieren sollte“, betonte er.

„Erinnern Sie sich daran, wie Hillary Clinton, als es eine Live-Übertragung war, Muammar Gaddafi blutüberströmt zeigte, wie sie ihn bewunderte und lachte, während sie auf den Bildschirm schaute? Oder Madeleine Albright, die den Prozess der amerikanischen Aggression gegen den Irak kommentierte und sagte: Nun ja, 400.000 sind gestorben, aber das war es wert. Die Demokratie war es wert.“

„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“

Motasem A Dalloul, ein in Gaza ansässiger Journalist, kritisierte Biden ebenfalls und sagte, der US-Präsident, „der behauptet, er strebe ein Ende der israelischen Aggression an, bezeichnet den Einsatz von bunkerbrechenden Bomben durch Israel, die Hochhäuser im Libanon zerstören, als ‚Maßnahme der Gerechtigkeit‘.

Der Journalist Ben Norton betonte die Mitschuld der USA an den anhaltenden Massakern im Libanon und im Gazastreifen und sagte: “Diese US-Kriegsverbrecher unterstützen einen kolonialen Völkermord in Gaza und einen Angriffskrieg gegen den Libanon.“

„Das Haager Tribunal hat israelische Beamte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, und ihre Verbrechen wären ohne die Waffen und die Unterstützung der Biden-Regierung nicht möglich gewesen„, betonte er.

“Exporteure des Terrorismus“

Richard Medhurst, ein weiterer Journalist, sagte auf X: “Die meisten Menschen auf der Welt betrachten die USA und Israel als gewalttätige Exporteure des Terrorismus. Würden Sie es akzeptieren, wenn jemand Biden oder Netanjahu zusammen mit mehreren Wohngebäuden auslöschen würde?“

Die meisten Menschen auf der Welt betrachten die USA und Israel als gewalttätige Exporteure von Terrorismus.

Würden Sie es akzeptieren, wenn jemand Biden oder Netanyahu zusammen mit mehreren Wohngebäuden auslöschen würde?

Sind die Menschen im Westen so arrogant zu glauben, dass nur sie dazu in der Lage sind?

Wo ist die Grenze gezogen?

– Richard Medhurst (@richimedhurst) 30. September 2024

„Beihilfe zum Massenmord“

Jill Stein, Politikerin der Grünen und Präsidentschaftskandidatin in den USA, betonte die Beteiligung von Biden und Harris an der Unterstützung israelischer Aktionen im Libanon, die sie als völkermörderisch bezeichnete.

„Gestern haben die USA weitere 8,7 Milliarden Dollar an Israel geschickt. Heute sagte Netanjahu, dass es im Libanon eine „Rakete in jeder Küche“ gebe, und bombardierte einen ganzen Wohnblock in Beirut.“

„Biden und Harris arbeiten nicht „unermüdlich für einen Waffenstillstand“ – sie unterstützen und begünstigen Massenmord und Völkermord“, betonte sie.

(PC, Al Mayadeen)

