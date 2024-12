Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-12-10/ty-article/.premium/netanyahu-admits-what-israelis-long-suspected-october-7-failure-wont-be-investigated/00000193-afd3-d37b-adbf-efd77ddb0000



Analyse |

Ein neuer Tiefpunkt für Netanjahu: Er sagt den Israelis, dass die Fehler des 7. Oktobers niemals untersucht werden

Die Angst des israelischen Premierministers vor dem, was eine staatliche Untersuchungskommission zum Massaker vom 7. Oktober herausfinden könnte, führt dazu, dass er niemals zulassen wird, dass eine solche Kommission gebildet wird, trotz der überwältigenden öffentlichen Nachfrage nach einer Untersuchung

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bei einer Pressekonferenz in Jerusalem am Montag.Credit: Maya Alleruzzo/Reuters

Amir Tibon

10. Dezember 2024

Die massiven Fehler vom 7. Oktober 2023 – dem Tag, an dem Israels Verteidigungslinien zusammenbrachen, die Grenzen des Landes durchbrochen wurden, etwa 1.200 Israelis getötet und etwa 240 Menschen entführt wurden – werden nie richtig untersucht werden. Das ist die wichtigste Schlagzeile, die aus der Pressekonferenz von Premierminister Benjamin Netanjahu am Montagabend hervorging.

Der größte Teil der 45-minütigen Veranstaltung war eine narzisstische Darbietung, in der Netanjahu sich selbst verherrlichte und Israels Gerichte, Polizei und Staatsanwaltschaft angriff, weil sie es gewagt hatten, ihn vor Gericht zu stellen und die mutmaßlichen Verbrechen seiner engsten Mitarbeiter zu untersuchen.

Es gab einen bemerkenswerten Moment, in dem Netanjahu die Zahl der israelischen Geiseln vergaß , die im Gazastreifen festgehalten werden – eine Zahl, die sich in die Herzen und Köpfe von Millionen Israelis eingebrannt hat, die aber dem Mann, der für die Rückgabe der Geiseln an ihre Familien zuständig ist, offenbar unbekannt ist. Aber wenigstens hat er dieses Mal, anders als bei früheren Presseauftritten, das Datum des 7. Oktober nicht verwechselt.

Netanjahu hatte die Pressekonferenz einberufen, um vor dem ersten Tag seiner Zeugenaussagen und Verhöre in seinem Korruptionsprozess das Justizsystem zu attackieren. Aber nichts, was er zu diesem Thema sagte, war neu oder berichtenswert. Es waren die gleichen Lügen, Verdrehungen und politischen Argumente, die wir seit Jahren von ihm und seinen Anhängern hören. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …