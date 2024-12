https://english.almayadeen.net/news/politics/netanyahu-exploits-syria-chaos-for-gains-amid-corruption-tri



Netanjahu nutzt Syrien-Chaos für seine eigenen Vorteile in einem Korruptionsprozess

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Axios

10. Dezember 2024

Netanjahus Aussage, die er wiederholt zu verzögern versucht hatte und die voraussichtlich noch Monate andauern wird, ist sowohl für sein politisches Überleben als auch für seine persönliche Freiheit entscheidend.

Die lang erwartete Aussage des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seinem Korruptionsprozess hat am Dienstag begonnen. Netanjahus Aussage, die er wiederholt zu verzögern versucht hatte und die sich voraussichtlich über Monate hinziehen wird, ist sowohl für sein politisches Überleben als auch für seine persönliche Freiheit von entscheidender Bedeutung, wie aus einem Bericht von Axios hervorgeht.

Seine Aussage erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem er einen Krieg gegen den Gazastreifen inszeniert, angesichts des Zusammenbruchs des Assad-Regimes weitere Gebiete in Syrien besetzt und sich mit einem internationalen Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen konfrontiert sieht.

Netanjahu wurde im November 2019 wegen Bestechung, Betrug und Untreue angeklagt. Im Fall 4000 soll er einem israelischen Telekommunikationsmogul im Gegenzug für eine positive Berichterstattung in den Medien regulatorische Vorteile gewährt haben. Im Fall 2000 wurde er des Betrugs und der Untreue im Zusammenhang mit einem Deal mit einem Zeitungsverlag für eine ähnliche Medienberichterstattung beschuldigt. Im Fall 1000 nahm Netanjahu Zigarren, Champagner und Schmuck im Wert von 200.000 Dollar von Geschäftsleuten entgegen, um deren Interessen zu fördern.

Der Prozess, der sechs Monate nach seiner Anklageerhebung begann, hat sich aufgrund der Taktik von Netanjahus Anwälten verzögert. Kürzlich behaupteten sie, dass der Premierminister während seiner öffentlichen Aussage von einer Drohne angegriffen werden könnte, und zwangen die Richter, den Prozess an einen sicheren Ort in Tel Aviv zu verlegen. Netanjahus Anwälte behaupteten auch, dass er wegen des Krieges im Gazastreifen nicht dreimal pro Woche vor Gericht erscheinen könne, woraufhin die Richter leichte Zugeständnisse machten.

Hinter den Kulissen hat Netanjahu versucht, den Zusammenbruch des Assad-Regimes in Syrien zu nutzen, um seine Aussage zu verzögern, so der Bericht. Während einer Sitzung des Sicherheitskabinetts drängten einige Minister den Generalstaatsanwalt, die Aussage unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken zu verschieben, doch die Bitte wurde abgelehnt.

Am Vorabend seiner Aussage hielt Netanjahu eine seltene Pressekonferenz ab und beschuldigte den Generalstaatsanwalt, die Staatsanwälte und die Ermittler der Polizei, politisch motiviert zu handeln. Er bezeichnete den Prozess als „Hexenjagd“, die nicht mit einer Verurteilung enden werde, und warf den Reportern vor, „Lügen und Fake News“ zu verbreiten. Netanjahu betonte: „Ich will nicht reden? Morgen werde ich reden“, und betonte, dass er seit Beginn der Ermittlungen lange auf eine Aussage gewartet habe.

Obwohl er behauptet, dass seine Doppelrolle als Ministerpräsident und Angeklagter keinen Interessenkonflikt darstelle, hat Netanjahu auf eine Überarbeitung der Justiz gedrängt, die seinem Fall zugute kommen würde. Seit seiner Rückkehr ins Amt Ende 2022 haben er und seine Koalition Schritte unternommen, um „Israels Institutionen“ zu schwächen. Dazu gehören Gesetzesentwürfe zur Ausweitung der Immunität von Gesetzgebern, zur Gewährung von Immunität für Geheimdienstmitarbeiter, die die Befehlskette umgehen, und zur Einschränkung der Möglichkeit, Untersuchungsausschüsse für Sicherheitsmängel zu bilden.

Netanjahus Koalition versucht auch, ein Gesetz zu verabschieden, das arabische Israelis von der Teilnahme an Wahlen ausschließen würde, was die Wahlbeteiligung in der arabischen Gemeinschaft erheblich senken und Netanjahus Rivalen den Sieg erschweren könnte.

Netanjahu sagt, die besetzten syrischen Golanhöhen seien „auf ewig“ israelisch

Die besetzten syrischen Golanhöhen seien „für die Ewigkeit“ israelisch, sagte der israelische Besatzungsminister Benjamin Netanjahu in einer Rede am Montag nach 60 Jahren Konfrontation mit Syrien unter der Führung des inzwischen gestürzten Präsidenten Baschar al-Assad und seines Vaters, des ehemaligen Präsidenten Hafez al-Assad.

In seiner Rede im besetzten al-Quds dankte Netanjahu dem designierten US-Präsidenten Donald Trump dafür, dass er während seiner ersten Amtszeit die „Annexion“ des Gebiets durch Israel im Jahr 1981 anerkannt hat, und erklärte, dass „der Golan auf ewig Teil des Staates Israel sein wird“.

Netanjahu betonte ferner, dass die Kontrolle der israelischen Besatzungstruppen über das Hochland „unsere Sicherheit und Souveränität gewährleistet“.

„Israels Vorgehen wird sowohl von den Vereinten Nationen als auch von allen Nachbarländern des besetzten Palästina als Verletzung des „Rückzugsabkommens“ von 1974 zwischen Israel und Syrien betrachtet.

