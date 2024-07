Ein offener Brief an Kamala Harris und die Demokratische Partei von Richard Falk

https://www.counterpunch.org/2024/07/23/an-open-letter-to-kamala-harris-and-the-democratic-party/



von Richard Falk

23. Juli 2024

Fotoquelle: The White House – Public Domain

Es gibt allen Grund, froh zu sein, dass Joe Biden endlich verantwortungsvoll gehandelt und seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit zurückgezogen hat. Aber diesen überfälligen Schritt als „tapfer“ und „mutig“ zu bezeichnen, beraubt diese kostbaren Worte ihrer eigentlichen Bedeutung. Es ist sicherlich richtig, dass Trump wiederholt über seine Leistungen und die Fehler seiner Gegner lügt, aber die Übertreibungen und selektiven Selbstbeweihräucherungen der Demokratischen Partei sind aus der Sicht der politischen Kommunikation nur ein wenig weniger trügerisch. Biden und jetzt Kamala Harris verteidigen und entschuldigen sich weder für eine Außenpolitik, die die Diplomatie im Zusammenhang mit der Ukraine abgelehnt hat, noch machen sie einen Hehl daraus, dass sie Israels gewaltsamen Angriff auf die gesamte Zivilbevölkerung des Gazastreifens unterstützt haben, der von einem Großteil der übrigen Welt als durchsichtiger und schwerer Fall des Verbrechens aller Verbrechen, des Völkermords, angesehen wird.

Sollten die Demokraten und die Amerikaner im Allgemeinen vor diesem Hintergrund nicht mehr erwarten dürfen, bevor sie den Appellen zur Einheit folgen, die mit dringenden Aufrufen zu noch mehr Wahlkampfspenden verbunden sind? Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was Biden und Harris bei der offiziellen Bekanntgabe der Entscheidung zum Rückzug und der Unterstützung der Vizepräsidentschaft sagten.

Bidens Worte:

„Meine lieben Demokraten, ich habe beschlossen, die Nominierung nicht anzunehmen und mich für den Rest meiner Amtszeit ganz auf meine Pflichten als Präsident zu konzentrieren. Meine allererste Entscheidung als Kandidat der Partei im Jahr 2020 war es, Kamala Harris als meine Vizepräsidentin zu wählen. Und das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Heute möchte ich meine volle Unterstützung und Befürwortung für Kamala als Kandidatin unserer Partei in diesem Jahr anbieten. Demokraten – es ist an der Zeit, zusammenzukommen und Trump zu schlagen. Let’s do this.“

Diese Aussage ist so ziemlich der Standard für solche Anlässe, obwohl sie eine Bestätigung von Kamala Harris als mutige, unabhängige, intelligente und mitfühlende Stimme hätte enthalten können, die ihren Rat für mich in den letzten vier Jahren so wertvoll gemacht hat. Stattdessen hinterlässt Biden den Eindruck, dass Harris bei der Umsetzung seiner politischen Agenda eine bewundernswerte Leistung erbracht hat. Nun werden alle Amerikaner die Gelegenheit haben, zu hören, was diese zweifellos herausragende Staatsdienerin in ihrem eigenen Namen zu sagen hat, wenn sie um breite Unterstützung bei einer der wichtigsten Präsidentschaftswahlen in den 248 Jahren des Bestehens der Nation wirbt.

Mit der Annahme von Bidens Unterstützung und der Zusage, sich um die Präsidentschaft zu bemühen, hat Kamala Harris ihre eigenen Worte gefunden.

Kamala Harris‘ Worte sind für meinen Geschmack zu sehr darauf ausgerichtet, sich der wählenden Öffentlichkeit als Biden 2.0 zu präsentieren:

Ich kandidiere für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Es war mir eine große Ehre, an der Seite unseres Oberbefehlshabers, meines Freundes, Präsident Joe Biden, zu dienen – einem der besten Staatsdiener, die wir je gekannt haben. Und ich fühle mich geehrt, dass er mich unterstützt und befürwortet.

Und ich freue mich darauf, auf der Grundlage dessen zu kandidieren, was Joe und ich gemeinsam erreicht haben. Wir haben unser Land wieder aufgebaut, nachdem unser Vorgänger es in Schutt und Asche gelegt hatte – mit historischen Fortschritten bei der Verbesserung der Infrastruktur unseres Landes, der Bekämpfung des Klimawandels und vielem mehr. Wir sind heute stärker, weil wir gemeinsam gehandelt haben, um in die Zukunft Amerikas zu investieren.

Die Formulierung ist ein wohlwollender Ausdruck ihrer Amtszeit als Vizepräsidentin, aber auch eine erneute Darstellung der Präsidentschaft Bidens als eine Bilanz, die nach ihren positiven Auswirkungen auf das Leben der Amerikaner zu beurteilen ist, und vermittelt das Bild einer US-Außenpolitik, die so überparteilich ist, dass es sich nicht lohnt, darüber zu sprechen, oder wahrheitsgemäßer, dass entweder ihre Verteidigung oder ihre Kritik spalten würde, weil die Bürger in Bezug auf den Ukraine-Krieg und die Komplizenschaft mit den israelischen Verursachern verbrecherischer Politiken und Praktiken im Gazastreifen gespalten sind, Positionen, die vor wenigen Tagen von einer fast einstimmigen Mehrheit der 15 Richter, die ihre Entscheidung zur israelischen Besetzung des Gazastreifens getroffen haben, für unrechtmäßig erklärt wurden.

Es ist möglich, dass Kamala Harris, die in bewundernswerter Weise anerkannt hat, dass sie sich die Nominierung verdienen muss und sie nicht einfach als Bidens letztes Vermächtnis erbt, eine unverblümte Rede an das amerikanische Volk halten wird, die ein gewisses Maß an Unabhängigkeit erkennen lässt und die unglaubliche Haltung der Kandidaten der Demokratischen Partei aufgibt, die in diesem Jahr über die Welt jenseits der amerikanischen Grenzen schweigen. Bidens häufige Behauptungen, dass Amerika von allen Ländern am besten in der Lage sei, eine globale Führungsrolle zu übernehmen – eine Ansicht, die außerhalb des Westens weithin umstritten ist – verdienen entweder eine begründete Bestätigung oder, was angemessener ist, eine umsichtige Änderung. Harris hat eine großartige Gelegenheit, mit ihrer eigenen Stimme zu sprechen und nicht nur die Biden-Platte zu kanalisieren, aber wird sie sie nutzen? Wenn ich mir ihre Autobiografie The Truths We Hold: An American Journey anschaue, dann bin ich ermutigt von dem Stolz, den sie empfindet, Teil einer farbigen Aktivistenfamilie zu sein, die sich für progressive Anliegen einsetzt, während sie in das Erwachsenenalter hineinwächst, einschließlich der Opposition

Abschließend sollte ich zugeben, dass ich erhebliche Vorbehalte hatte, Biden/Harris zu unterstützen, obwohl ich viele ihrer innenpolitischen Leistungen schätze, und zwar wegen ihrer Außenpolitik. Für mich war es, um es ganz offen zu sagen, eine Wahl zwischen einem Kriegstreiber und einem psychisch instabilen, beginnenden Faschisten. Ich frage mich, ob das immer noch meine Wahl ist, oder ob Harris oder ein anderer Demokrat, der sich um die Nominierung bewirbt, meine Befürchtungen hinsichtlich des Vorgehens der Demokratischen Partei bei den Wahlen 2024 zerstreuen wird. Ich sollte noch hinzufügen, dass ich enttäuscht war über das innenpolitische Versagen der Biden-Präsidentschaft, mehr für den Schutz der akademischen Freiheit bei pro-palästinensischen Protesten auf dem College-Campus und anderswo zu tun, und über die damit verbundene Weigerung, die Verantwortung für den Schutz aller Studenten zu übernehmen, und nicht nur der jüdischen Studenten als Nutznießer der Eingriffe von Geldgebern in die Integrität von Amerikas einst stolzen Zentren der Hochschulbildung. Ein Ergebnis war, dass diese Einrichtungen Strafmaßnahmen gegen ausländische, insbesondere muslimische Studenten ergriffen haben, die es wagten, ihre pro-palästinensische Einstellung zu äußern.

Während sich die Amerikaner auf den höchst bedenklichen Netanjahu-Besuch in Washington in dieser Woche vorbereiten, ist es an der Zeit, den Wahlkampfdialog nicht nur auf der Ebene der Präsidentschaftswahlen, sondern auch im Hinblick auf die vielen wichtigen Kongresswahlen zu intensivieren. Diese bedauerliche Zurschaustellung perverser Diplomatie wird auch Harris‘ Gelassenheit in ihrer Rolle als Vizepräsidentin auf die Probe stellen, ob sie Höflichkeit zeigen, aber von einer ideologischen Umarmung eines ausländischen Führers mit einer skandalösen Bilanz Abstand nehmen soll.

Richard Falk ist emeritierter Albert G. Milbank-Professor für internationales Recht an der Princeton University, Inhaber des Lehrstuhls für globales Recht an der Queen Mary University London und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Orfalea Center of Global Studies der UCSB.

Übersetzt mit deepl.com

