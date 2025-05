Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Ein palästinensisch-amerikanischer Teenager soll Steine geworfen haben, die niemanden getroffen haben. Israelische Soldaten schossen elfmal auf ihn.

IDF-Soldaten in einem Hinterhalt beschossen drei 14-jährige palästinensisch-amerikanische Jugendliche, die möglicherweise Steine geworfen hatten, jedoch ohne jemanden zu verletzen. Zwei konnten verwundet fliehen, der dritte wurde erschossen, nachdem er mit Kugeln durchsiebt worden war.

„Das Gästezimmer der Familie Rabee, diese Woche in Turmus Ayya. Die Familie kehrte aus den USA zurück, damit ihr Sohn seine palästinensische Identität leben kann. Bildnachweis: Alex Levac

Gideon Levy

Alex Levac

2. Mai 2025

Ein hell erleuchtetes, elegantes, geräumiges Wohnzimmer. An der cremefarbenen Wand hängt eine vergoldete Karte von Palästina mit einem Bild der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem oben und einem Foto eines toten Jungen in der Mitte. Daneben hängen große Flaggen – die von Palästina und den Vereinigten Staaten. Das letzte Foto, das jemals von dem jungen Amer gemacht wurde, wie er an einem weißen Mercedes lehnt, ist das auf der Karte; ein weiteres Bild, aufgenommen von einem Freund, steht darunter auf einem kleinen Tisch, der zwischen zwei hellbraunen Samtsesseln steht. Die Atmosphäre hier hat etwas Förmliches.

An einem Tisch am anderen Ende des Raumes ist eine weitere Gedenkecke eingerichtet, in der Überreste eines Lebens ausgestellt sind – eine Auszeichnung der Schule, Fotos und Texte, die Amer Rabee gewidmet sind, der seinen 15. Geburtstag nie erleben durfte, weil er von Soldaten der israelischen Streitkräfte erschossen wurde.

Ob Amer nun Steine auf die Straße geworfen hat oder nicht, die pure Wut der Soldaten, ihre schießwütige Rachsucht kannten an diesem Tag Anfang April offenbar keine Grenzen. Auf Aufnahmen vom Tatort sind 36 Schüsse zu hören – sie werden von einer speziellen App gezählt, die auf dem Handy des trauernden Vaters installiert ist – und dann noch einmal elf Schüsse. Die Waffen der Soldaten waren auf drei Neuntklässler gerichtet, die alle die US-Staatsbürgerschaft besitzen, draußen spielten und vielleicht auch Steine warfen, die niemanden gefährdeten.

Die Soldaten hätten die Jugendlichen festnehmen oder verwunden können, aber es gab keinen Grund, jemanden zu töten. Alles deutet darauf hin, dass Amer kaltblütig hingerichtet wurde. Wie sonst lässt es sich beschreiben, wenn elf Kugeln in den Körper eines 14-Jährigen geschossen werden?

Turmus Ayya, wo die Familie des getöteten Jungen lebt, ist eines der wohlhabendsten und ruhigsten Dörfer in den Gebieten. Etwa 85 Prozent der Einwohner sind US-Bürger; die meisten ihrer luxuriösen Häuser stehen leer und werden nur genutzt, wenn die Familie aus Amerika zu Besuch kommt. Auch diese Woche, als wir dort waren, herrschte Ruhe auf den Straßen.

Amer Rabee.

Mohammed Rabee, 48, Vater von fünf Kindern, darunter der tote Sohn, und Großvater von sechs Enkelkindern, wurde hier als Sohn eines palästinensischen Vaters und einer in Brasilien geborenen Mutter geboren, die beschlossen hatten, aus Brasilien in das Dorf ihrer Vorfahren zurückzukehren. Im Jahr 2001 zogen Mohammed und seine Frau Majed, die heute 43 Jahre alt ist, nach New York. Er besaß Bekleidungsgeschäfte in Queens und später in der Bronx und trat 2006 in die Baufirma seines Bruders ein, die in New York und New Jersey tätig war. Amer, der Jüngste, wurde in Hackensack geboren.

Drei Jahre später kehrte die Familie nach Turmus Ayya zurück, weil Mohammed wollte, dass Amer eine palästinensische Identität entwickelt und die palästinensische Kultur aufnimmt. Der Junge wuchs in der Stadt im Westjordanland auf, sprach aber weiterhin fließend Englisch. Amers vier ältere Geschwister blieben in den Vereinigten Staaten; zwei seiner Brüder arbeiten noch immer im Bauunternehmen der Familie.

Durchschnittlich einmal im Jahr besucht die Familie ihre Verwandten in Amerika. Amer war im Januar in New Jersey und wollte bleiben, um mit seinen Brüdern zu arbeiten, aber Mohammed sagte, er müsse erst die Highschool abschließen, bevor er nach Amerika ziehen könne.

In der Zwischenzeit half Mohammed seinem Sohn dabei, ein Online-Unternehmen aufzubauen, das über Amazon Maschinen verkaufen wollte, mit denen man zu Hause Zuckerwatte herstellen kann, die auf Arabisch „Frauenhaare“ genannt wird. Eine Bestellung über 500 Stück aus China war bereits eingegangen, und der Start sollte bald erfolgen. Am Morgen seines Todestages weckte Amer seine Mutter und bat sie um eine Kopie ihres Reisepasses – die Amazon-Bestellung lief auf ihren Namen, da er noch minderjährig war.

Amers Schlafzimmer erzählt die Geschichte: ein riesiger Fernseher, ein Laptop und eine PlayStation. Ein Familienvideo zeigt ihn, wie er alle drei benutzt – und in die Kamera lächelt. Er wollte Geschäftsmann werden und später Medizin studieren. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

