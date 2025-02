Ein Verkaufsargument für ethnische Säuberungen

https://www.counterpunch.org/2025/02/07/a-sales-pitch-for-ethnic-cleansing/



Stanley L. Cohen

7. Februar 2025

Facebook Twitter Reddit Bluesky

E-Mail

Foto von Nathaniel St. Clair

In der gesamten arabischen Welt stehen gewöhnliche Bürger und sehen zu, wie die Vereinigten Staaten in den Abgrund rutschen, und fragen sich, was die Amerikaner sich dabei wohl denken? Ihre Institutionen, die einst als freie Gesellschaft und Werte des Mitgefühls und der Toleranz den Neid der Welt auf sich zogen, … werden alle vom Wind der Geschichte hinweggefegt, über den Rand und sind verschwunden. Die wahren Semiten, des Nahen Ostens, und nicht Europas, starren auf diese Katastrophe der sogenannten „liberalen“ westlichen Demokratie, während sie achtlos in das moralische schwarze Loch eines langweiligen Fernsehunterhalters gesogen wird, eines Wrestlemania-Betrügers, mit seinen milliardenschweren Handlangern und Techno-Utopisten, die nun die reichste und mächtigste Nation der Welt plündern, während sich ihre eigenen Eliten bequem zurücklehnen und darauf warten, die Beute aufzuteilen. Es ist, als würde man Leviathan am Strand beobachten, wie er von effizienten, fleißigen Sandkrabben zerlegt wird. Wie jeder weiß, verfault der Fisch zuerst vom Kopf her.

Wenn man sieht, wie ein amerikanischer Präsident offen sagt, während er pflichtbewusst im Weißen Haus vor der Flagge eines israelischen Besatzers steht: „Ich sehe eine langfristige Besitzposition für die Vereinigten Staaten im Gazastreifen sieht, als würde er einem niederen saudischen Prinzen eine Triplex-Wohnung am Central Park zeigen, dann wird der letzte Schleier in diesem langen, schmutzigen Tanz gelüftet, dieser Burleske eines Imperiums, das moralische Überlegenheit vorgaukelt, während es auf den richtigen Moment wartet, um die Kunst des Deals einzusetzen. „Die Riviera des Nahen Ostens“, verkündet er roboterhaft, immer der Verkäufer, während ein grinsender, angeklagter und flüchtiger Premierminister zusieht und kaum glauben kann, was er hört: ‚Die USA werden übernehmen‘ und ‚es wird uns gehören‘. Natürlich haben alle, von den Achämeniden über Rom bis hin zu Napoleon, die arabischen Strände gemocht, aber die Palästinenser stehen auf der Seite der Grönländer, wenn diese sagen: „Unser Land steht nicht zum Verkauf.“ Wir werden uns auch nicht erobern lassen, das sollte inzwischen jedem klar sein. Jede Position der USA in Gaza hätte wohlverdiente Konsequenzen, die die Amerikaner nicht zu tragen bereit sind.

Der amerikanische Präsident hat – wie so viele vor ihm – die seltsame Angewohnheit, über Palästinenser zu sprechen, als hätten sie keine Entscheidungsgewalt über das, was ihnen widerfährt, als hätten sie keine Wahl in dieser Angelegenheit. Und er redet auch so, als wäre das, was den Palästinensern und ihrem Land widerfahren ist, nur zufälliges politisches Wetter: „Der Gazastreifen, der seit so vielen Jahrzehnten ein Symbol für Tod und Zerstörung ist“, doziert er, „war schon immer ein Unglücksort, ein Unglücksort seit langer Zeit.“ Darin unterscheidet er sich nicht so sehr von jedem seiner Vorgänger, die in ihrer Rhetorik vorgeben, dass die USA und ihre Bürger nicht in Wirklichkeit die subventionierenden Ingenieure des palästinensischen „Pechs“ gewesen seien, die Architekten ihres Unglücks, sondern dass es ihnen einfach passiert sei und die Gründe dafür einfach im Nebel der Zeit verloren gegangen seien. Tatsächlich hat der 118. Kongress des amerikanischen Volkes unter einem demokratischen Präsidenten 85.000 Tonnen Sprengstoff an Israel geliefert, das diesen auf die Bevölkerung von Gaza abgeworfen hat – und das alles wurde von jedem einzelnen US-Steuerzahler bezahlt, egal ob aus den roten oder blauen Staaten: über 4000 Hellfire-Raketen; 14.000 MK-84-Bomben mit einem Gewicht von 2000 Pfund, die einen Krater von 15 Metern Breite und 9 Metern Tiefe sprengen; viele Tausende von 1000- und 500-Pfündern; über 17.000 Einsätze von Bombern, Drohnen oder Raketen. Die Gesamttonnage und die vollständige Zerstörung übertreffen die der alliierten Bombenangriffe auf europäische Großstädte im Zweiten Weltkrieg oder die massiven „Flächenbombardierungen“ über Vietnam. Schätzungen zufolge wurden 40 % dieser Zerstörung durch gewöhnliche „dumme Bomben“ verursacht, deren nicht explodierte Munition nun die Trümmerlandschaft des Gazastreifens übersät. All diese industriellen Morde, die in den USA begangen wurden und sich gegen ein Volk richteten, das weder Flugzeuge noch Schiffe, Panzer, Luftabwehr oder auch nur Wasser und Lebensmittel hat – man muss sich fragen, ob jemals eine Streitmacht in der jüngeren Geschichte so feige und grausam gehandelt hat wie Israel.

Diese moralische Gräueltat wurde von beiden Parteien unterstützt – Demokraten und Republikaner Hand in Hand – falls jemand denkt, dass US-Politiker nicht mehr in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. Allein die Beseitigung der Trümmer wird schätzungsweise fünfzehn Jahre dauern – es sei denn, amerikanische Truppen sind so dumm, Bulldozer zu landen, sich einzugraben und zu versuchen, sie zu ihrer vorgeschobenen Operationsbasis zu machen, was ihnen den Zorn der freien Welt und den Widerstand von Generationen einbringen würde. Der amerikanische Geist ist immer von imperialer Überheblichkeit geprägt, die jetzt aus dem Mund seines kriminellen Anführers plappert und öffentlich Verbrechen plant, ohne dass ihn jemand aufhält, während seine „Effizienz“-Trupps mitten in der Nacht Regierungsbehörden auflösen.

Die US-Steuergelder haben dem Land nur wohlverdiente Verachtung und Hass auf der arabischen Straße und auf der ganzen Welt eingebracht. Kein frei denkender Mensch wird jemals wieder an das Märchen von der amerikanischen Freiheit und Gerechtigkeit glauben, an den Mythos der „Pax Americana“. Die Bedeutung des Holocaust hat sich für immer verändert. Die zionistischen Absichten waren die ganze Zeit über sichtbar, und die ethnische Säuberung hat nun ihr Verkaufsargument und ihren Verkäufer, der verspricht, dass es Arbeitsplätze für alle geben wird!

Der Massenmord an über 60.000 unschuldigen Menschen, hauptsächlich Frauen und Kindern; die Verstümmelung und Terrorisierung von fast zwei Millionen weiteren Menschen; die unerbittliche Zerstörung aller bestehenden Gebäude in Gaza; der vorsätzliche Hungertod der Bevölkerung und die beabsichtigte Ausbreitung von Krankheiten – all diese Aktivitäten sind die gesetzlosen Handlungen von Kriegsverbrechern, angeführt von einem wahnhaften, verurteilten Verbrecher, und bezahlt von Amerikanern, die sich nun im achten Jahrzehnt einer Fantasie befinden: dass die Palästinenser aufhören sollten zu existieren. Und nun schlägt der amerikanische Präsident offen und unter großem Applaus weitere Kriegsverbrechen vor und sinniert laut darüber, welche „Weltklasse“-Siedlung palästinensische Städte und Gemeinden ersetzen wird, als wäre Gaza eines seiner gescheiterten Kasinoprojekte in New Jersey oder seine vorgetäuschte Online-Universität. Und die gefangene „freie“ Presse, die jetzt vor Angst vor ihrem mächtigen Potentaten zittert, strahlt seinen psychotischen Nihilismus kommentarlos aus, als gäbe es keine Konzepte des Völkerrechts mehr. Denn genau das bedeutet die willige Enteignung der Palästinenser durch Amerika: dass das Recht nicht mehr existiert.

Es ist ein dunkler Weg, der in einen Wald aus ununterbrochenen Albträumen führt. Irgendwo in diesem Wald, während sich der Pfad weiter windet, lauern bekannte, dunkle amerikanische Schrecken: schwarze Bürger, die von Bäumen gelyncht werden; Atombomben, die Schattenmenschen auf Stein projizieren; Napalm, das ein Kind verbrennt, das eine Straße entlang rennt; das Kapitol, das von einem tödlichen Mob wütender Männer und Frauen umschwärmt wird, die verzweifelt versuchen, das Privileg der Hautfarbe zu schützen, nach dem sie sich sehnen, das sie aber nicht haben und nie haben werden. Eine Nation, die aus dem Völkermord an fünf Millionen amerikanischen Ureinwohnern hervorgegangen ist, entscheidet sich erneut für den Völkermord, ihre ursprüngliche Sünde, die unausweichlich ist und sich im Laufe der Zeit verändert. Die amerikanische Bevölkerung darf die Tragödie Palästinas und die Art seines Kampfes nicht länger ignorieren: Israels Verbrechen gegen die Palästinenser zeugen von Amerikas Unvermögen, als Nation rechtmäßig zu handeln und für das einzustehen, was grundlegend und richtig ist. Die Auslöschung der nationalen Rechte der Palästinenser, ihres souveränen Landes und nun auch ihres Volkes selbst in Zeitlupe, die weit vor 1948 begann, hat sich vor aller Augen entfaltet und niemand kann sie leugnen. Die „internationale Gemeinschaft“, die sich einst dazu „verpflichtet“ hatte, die Rechte und das Leben aller Palästinenser zu schützen, wartet nun sehnsüchtig auf Immobilienbroschüren für Strand-Eigentumswohnungen – als ob ihre Widerstandsbewegungen das zulassen würden. Aber die Palästinenser fragen sich, was wird das amerikanische Volk tun?

Als langjähriger Freund und Klient … sagte mir ein palästinensischer Widerstandskämpfer kürzlich über die amerikanische Politik: „Wenn wir ihnen einen Rat geben dürfen: Hütet euch vor der Fäulnis der Gesetzlosigkeit, die sich von oben herab ausbreitet, von euren Eliten, euren Oligarchen. Wie ein Krebsgeschwür wird sie eure Rechte schneller verschlingen als unsere besiegen.“

Stanley L. Cohen ist Anwalt und Aktivist in New York City.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …