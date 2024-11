https://thegrayzone.com/2024/11/10/video-israeli-hooligans-attacked-police-amsterdam/



Ein virales Video zeigt, wie israelische Hooligans die niederländische Polizei angriffen und Unruhen in Amsterdam auslösten

Max Blumenthal und Wyatt Reed·

10. November 2024

https://www.youtube.com/watch?v=ySHIOYyJ95A

Aufnahmen eines jugendlichen YouTubers zeigen, wie Hooligans von Tel Aviv Maccabi die niederländische Polizei angriffen, während sie Privathäuser mit Steinen bewarfen und Opfer mit Metallrohren jagten. Das Video ist der bisher deutlichste Beweis dafür, dass israelische Ultras die Gewalt provoziert haben, die die Stadt erfasste.

Ein Videobericht eines 16-Jährigen, der unter dem Namen „Bender“ YouTube-Berichte veröffentlicht, lieferte am 8. November umfangreiches Filmmaterial vor Ort von einer Meute bewaffneter Tel Aviv Maccabi-Ultras, die Opfer jagten, Metallstangen auf Polizeifahrzeuge warfen, Journalisten bedrohten und sogar festgenommen wurden, nachdem sie verdeckte Polizeibeamte angegriffen hatten.

Während westliche Unternehmensmedien, US-Präsident Joe Biden und die niederländische Regierung die israelische Propagandaerzählung, dass die Maccabi-Ultras unschuldige Opfer eines antisemitischen „Pogroms“ waren, treu wiedergegeben haben, hat bisher kein Mainstream-Medienunternehmen darüber berichtet, dass die israelischen Fußball-Hooligans Polizeifahrzeuge und verdeckte Ermittler angriffen, zusätzlich zu ihren Angriffen auf muslimische Taxifahrer und andere niederländische Bürger.

In einer Stellungnahme gegenüber The Grayzone weigerte sich die Polizeisprecherin von Amsterdam, Eline Roovers, über die dokumentierten Angriffe israelischer Schläger auf niederländische Polizeibeamte und -fahrzeuge zu sprechen. „Wir können uns nicht zu laufenden Ermittlungen äußern, was bedeutet, dass wir derzeit keine Fragen dazu beantworten können“, erklärte Roovers und verwies stattdessen auf eine Pressekonferenz von Polizeichef Peter Holla.

In seiner Presseerklärung gab Holla zu, dass „eine [palästinensische] Flagge von Maccabi-Anhängern heruntergerissen wurde“, die auch „ein Taxi verwüstet haben“. Auf dem Amsterdamer Dam-Platz, so sagte er, „wurde eine palästinensische Flagge in Brand gesetzt“.

Die niederländische Polizei gab an, dass bei den Ausschreitungen am 7. November fünf Personen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und 30 weitere leicht verletzt wurden.

Hollas Aussage, dass „der Frieden [wieder] eingekehrt“ sei, nachdem die Maccabi-Anhänger „von der Polizei in Bussen zurück zu ihren Hotels begleitet“ wurden, bestätigt, dass die israelischen Hooligans die Gewalt in Amsterdam ausgelöst haben.

Die Kommentare des Polizeichefs ließen jedoch eine starke politische Voreingenommenheit zugunsten derjenigen erkennen, die die Gewalt angestiftet hatten: „Ich kann mir vorstellen, dass sich Israelis unsicher fühlen“, sagte er. „Wie bereits erwähnt, hat ihr Wohlergehen für uns oberste Priorität.“

Israelische Hooligans wurden in Amsterdam beim Angriff auf Polizisten gefilmt

Am 7. November kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Ultras von Maccabi Tel Aviv und denen des örtlichen Fußballvereins Ajax. Die Kämpfe folgten auf eine Nacht, in der israelische Fußball-Hooligans ein Taxi mit einem muslimischen Fahrer zerstörten, palästinensische Flaggen aus niederländischen Privathäusern rissen und verbrannten, den Völkermord an palästinensischen Kindern unterstützten und alle Anwohner angriffen, die pro-palästinensische Sympathien zeigten.

Die Hooligans von Maccabi Tel Aviv sind dafür bekannt, dass sie Linke und palästinensische Bürger in ihrem eigenen Land angreifen. Nach einem Spiel von Maccabi Tel Aviv in Athen, Griechenland, im März dieses Jahres umzingelten die Ultras des Vereins einen einzelnen Ägypter und misshandelten ihn so schwer, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

„Wir kennen die Maccabi-Fans, sie hatten bereits einen schlechten Ruf. Selbst in Israel fallen sie auf“, sagte Yuval Gal, Mitglied des niederländisch-jüdischen antizionistischen Kollektivs Erev Rav, dem niederländischen Journalisten Left Laser. “Wir wissen, dass viele von ihnen derzeit Soldaten und Ex-Soldaten in Gaza sind. Ich habe auch versucht, dies der Polizei zu erklären. Ich sagte: „Sehen Sie, wenn jemand gerade aus Gaza zurückkommt und gerade erst viele Menschen getötet hat, erwarten Sie nicht, dass er sich in Ihrer Stadt normal verhält.“

Tatsächlich wurden viele der Maccabi Tel Aviv Ultras als Reservisten des israelischen Militärs bestätigt, die am Angriff auf den belagerten Gazastreifen teilgenommen hatten. Und sie wurden von Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad nach Amsterdam eskortiert.

Mehrere niederländische Bürger berichteten Left Laser, dass sie am Tag vor ihrem Spiel am 7. November in Amsterdam von Maccabi-Hooligans angegriffen wurden. „Jedes Mal, wenn jemand mit einem palästinensischen Symbol vorbeiging“, sagte ein Anwohner, „haben sie etwas ziemlich Gewalttätiges getan. Mittelfinger, auch körperliche Gewalt.“

Ein anderer niederländischer Bürger sagte, er sei willkürlich von den israelischen Schlägern angegriffen worden, die ihn bespuckten und mit Bier übergossen: “Ich mag keine Aggressivität in meiner Stadt. Amsterdam war schon immer eine tolerante Stadt gegenüber anderen, aber als eine Gruppe so aggressiv hereinkam, fühlte ich mich nicht mehr wie zu Hause.“

Benders YouTube-Bericht lieferte eine klare Dokumentation des gut organisierten Mobs israelischer Hooligans, die am 7. November durch das Zentrum von Amsterdam zogen und Metallrohre und Holzknüppel sammelten, während sie mit offensichtlicher Genehmigung der örtlichen Amsterdamer Behörden nach Opfern suchten.

Schon früh während des Amoklaufs der ausländischen Schlägertruppe filmte Bender, wie sie Waffen auf einen vorbeifahrenden Polizeiwagen schleuderten.

„Oh, Metallstangen werden auf ein Polizeiauto geworfen!“, rief der YouTuber aus. ‚Sie haben die Metallrohre von dieser Baustelle genommen und angefangen, sie auf Menschen und Polizeiautos zu werfen.“

„Wie üblich‘, bemerkte Bender, “sind wir im Moment die einzigen Medienvertreter!“

Die Maccabi-Hooligans waren ganz offensichtlich nicht begeistert von der Anwesenheit des unbeholfenen Reporters. Immer wieder streckten sie ihm den Mittelfinger entgegen, während sie Steine auf ihn und seinen Kameramann warfen. An einem Punkt näherten sich mehrere israelische Schläger dem Teenager, um ihn einzuschüchtern, und forderten ihn auf, „die Kamera wegzustecken“. Als Bender und sein Kollege antworteten, dass sie Medienvertreter seien, befahlen die israelischen Angreifer ihnen: „… zu Ihrer [eigenen] Sicherheit anhalten.“

Als die Israelis durch das Stadtzentrum marschierten, bemerkte Bender: „Ich denke, es sieht lebensgefährlich aus. Sie sind mit Metallrohren und Stöcken bewaffnet. Alles, was wie ein Baseballschläger aussieht, haben sie zusammengetragen und patrouillieren damit. Und alles, was ihnen nicht gefällt, wird darunter leiden.“

Er stellte fest, dass einige der Hooligans minderjährig waren – und auch sie griffen niederländische Polizeibeamte an.

„Sie haben Kinder, ich glaube, nicht einmal zwölf Jahre alt, die mit Stöcken auf der Vorderseite herumlaufen. Und sie suchen Streit“, sagte Bender.

Als Polizeibeamte einen der jugendlichen Angreifer neben einem unmarkierten Lieferwagen festnahmen, erklärte der Journalist: “Es sieht so aus, als hätten sie diese Kinder, die kaum 1,5 Meter groß sind und diese verdeckten Ermittler mit einem Stock angegriffen haben.“

Bender sagte, dass die israelischen Ultras wie eine Militäreinheit auf einer Mission in einer feindlichen Stadt agierten. „Das Komische ist“, kommentierte er, „im Gegensatz zu den Ajax-Hooligans halten diese [Israelis] zusammen. Eine sehr kompakte Gruppe. Sie trennen sich nicht … Sie haben ein paar fiese Typen dabei. Die meisten dieser Israelis waren beim Militär, also können sie stark sein und kennen ihre Taktiken.“

Selbst nachdem sie Polizeifahrzeuge und Beamte mit Metallrohren angegriffen hatten, durften die israelischen Ultras ohne Festnahmen durch das Zentrum von Amsterdam ziehen.

Schließlich eskortierte die Polizei sie zu einem Bus, der sie zurück zu ihren Hotels bringen sollte. Doch wie Bender dokumentierte, bemerkten die israelischen Ultras, als sie gerade in den Bus einsteigen wollten, ein Privathaus mit einer palästinensischen Flagge auf dem Fensterbrett. Und so begannen die ausländischen Schläger – unter den Augen der Polizei – das Haus mit Steinen zu bewerfen.

„Die Polizei hat etwas getan, das nicht sehr taktvoll war. Hier ist ein Gebäude voller Hausbesetzer, mit palästinensischen Flaggen darauf“, berichtete Bender. ‚[Die Israelis] werfen Steine auf die Fenster.“

„Letzte Nacht haben sie diese [palästinensischen] Flaggen heruntergerissen und verbrannt‘, fuhr er fort. “Und wir sind genau wieder an der gleichen Stelle … Das Ganze beginnt von vorne. Die Hälfte [der Israelis] ist im Bus, die andere Hälfte wirft wieder Steine.“

Medien löschen sachliche Berichte auf Druck Israels und verbreiten Desinformation

Der journalistische Scharfsinn des 16-jährigen Bender stand in krassem Gegensatz zur Komplizenschaft der Massenmedien, die die Propaganda der israelischen Regierung brav nachgeplappert haben, in der gewalttätige Hooligans als unschuldige Juden dargestellt wurden, die von antisemitischen Muslimen angegriffen wurden, was einem „Pogrom“ gleichkam.

Am 8. November veröffentlichte Sky News einen der wenigen sachlich korrekten Berichte über die Unruhen und zeigte, wie sie von marodierenden Banden israelischer Ultras provoziert wurden, die lokale Taxifahrer angriffen, den Genozid an palästinensischen Kindern forderten und in der ganzen Stadt zu Gewalt aufriefen.

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Sky-News-Berichts löschte der britische Sender diesen und lud eine stark bearbeitete Version erneut hoch, in der die Schuld der Maccabi-Fans heruntergespielt und eine zusätzliche Minute israelischer Propaganda hinzugefügt wurde.

In den darauffolgenden Tagen haben westliche Politiker und ein Großteil der Medien die falsche israelische Darstellung verstärkt und sich überwiegend auf Vergeltungsangriffe marokkanischer Taxifahrer und niederländischer Muslime konzentriert, während sie den offenbar kalkulierten israelischen Amoklauf, der das Chaos ausgelöst hatte, ignorierten.

Doch obwohl sie offensichtlich verstanden haben, dass die Gewalt von Israelis ausging, folgten Beamte in den Niederlanden und anderswo stattdessen dem Beispiel der israelischen Regierung und schoben die Schuld ausschließlich den hauptsächlich arabischen Jugendlichen zu, die sich den Maccabi-Fans entgegenstellten.

Später erklärte der niederländische Sicherheitsminister David van Weel – ohne Beweise vorzulegen –, es sei eine „Tatsache“, dass „Menschen gestern aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion und ihres jüdischen Hintergrunds angegriffen und bedroht wurden“. In öffentlichen Erklärungen betonten sowohl US-Präsident Joe Biden als auch Außenminister Antony Blinken sofort, dass der Ausbruch von Gewalt „antisemitisch“ sei.

Ihre Kommentare kamen am selben Tag, an dem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Fall von Fußballrowdytum mit der Kristallnacht verglich, dem berüchtigten Pogrom der „Reichskristallnacht“, das von Mitgliedern der SS und der Sturmabteilung der Nazis durchgeführt wurde und bei dem Hunderte von Synagogen zerstört, Tausende von Geschäften in jüdischem Besitz vernichtet und mindestens 91 Juden getötet wurden.

Ironischerweise musste eine Gedenkfeier zur Kristallnacht, die am 9. November in Amsterdam stattfinden sollte, nach dem Ausbruch der von Israel angeführten Gewalt abgesagt werden. Die jüdischen Organisatoren begründeten dies mit der „großen Präsenz zionistischer Israelis in der Stadt, die Gewalttaten planen“.

Max Blumenthal

Chefredakteur

Max Blumenthal, Chefredakteur von The Grayzone, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller „Republican Gomorrah“, „Goliath“, „The Fifty One Day War“ und „The Management of Savagery“. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoberichte und mehrere Dokumentarfilme produziert, darunter „Killing Gaza“. Blumenthal gründete 2015 The Grayzone, um den Zustand des permanenten Krieges in Amerika und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen journalistisch zu beleuchten.

Wyatt Reed

Wyatt Reed ist der leitende Redakteur von The Grayzone. Als internationaler Korrespondent hat er über Geschichten aus über einem Dutzend Ländern berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …