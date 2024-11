https://www.palestinechronicle.com/israels-intelligence-problem-netanyahu-takes-total-control/



Israels Geheimdienstproblem – Netanjahu übernimmt die totale Kontrolle

Von Robert Inlakesh

10. November 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu besucht den Grenzübergang Rafah. (Foto: Videomitschnitt)

Der israelische Ministerausschuss für Gesetzgebung plant die Einrichtung einer neuen Geheimdienstabteilung, die direkt an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu berichten und alternative Informationen für sicherheitsrelevante Entscheidungen bereitstellen soll. Dies geschieht, während der israelische Premierminister nahezu diktatorische Machtbefugnisse erhält.

Ein Gesetzesentwurf des Likud-Parteimitglieds der Knesset (MK), Amit Halevi, würde die sogenannte Ifcha Mistabra (Teufels Advokat)-Geheimdiensteinheit schaffen. Diese Geheimdiensteinheit würde direkt an Premierminister Benjamin Netanjahu berichten und über die erforderlichen Befugnisse verfügen, um direkte Anfragen an die israelischen Geheimdienste zu richten, damit diese Informationen bereitstellen.

Sollte das Gesetz nach der Diskussion mit dem Ministerausschuss tatsächlich verabschiedet werden, müssten sich die Führungskräfte des israelischen Verteidigungsapparats und des Sicherheitskabinetts mit dieser „Teufelsanwalt“-Einrichtung beraten und um alternative Geheimdienstbewertungen bitten. Ohne solche Konsultationen würden keine Entscheidungen getroffen werden.

Warum dies wichtig ist, liegt daran, dass es signalisiert, dass der israelische Premierminister kurz davor steht, eine enorme Entscheidungsbefugnis zu erlangen. Wenn wir uns nur ansehen, was während des Krieges geschehen ist, wurde Benjamin Netanjahu mit erheblichem Widerstand gegen verschiedene Strategien konfrontiert und dazu gedrängt, das Versagen der Geheimdienste zu untersuchen, das dazu führte, dass man nicht bereit war, sich mit dem von der Hamas geführten Angriff vom 7. Oktober letzten Jahres auseinanderzusetzen.

Netanjahu versucht bei jeder Gelegenheit, sich der Verantwortung für die schwerwiegendste Sicherheitsverletzung in der Geschichte Israels zu entziehen, während er gleichzeitig mit der Angst im Hinterkopf lebt, dass ein Ende des Krieges bedeuten könnte, dass er – als Folge seines laufenden Korruptionsverfahrens – eine Gefängniszelle von innen sieht.

Unmittelbar nach Beginn des Krieges im Gazastreifen bildete Israel ein Kriegskabinett der Einheitsregierung, dem auch die Oppositionspolitiker Benny Gantz und Gadi Eisenkot angehörten. Gantz und Eisenkot waren nicht immer politische Gegner von Benjamin Netanjahu, tatsächlich hatten beide unter der Herrschaft des israelischen Premierministers hohe militärische Positionen inne. Gadi Eisenkot war der ehemalige israelische Generalstabschef, während Benny Gantz unter Netanjahu Verteidigungsminister war und in der Vergangenheit auch andere hohe militärische Positionen innehatte.

Im Juni verließen Eisenkot und Gantz das Kriegskabinett, was zu dessen Auflösung durch den israelischen Premierminister führte. Dies waren nicht die einzigen Beamten, die bis zu diesem Zeitpunkt oder danach zurückgetreten sind, aber sie waren sicherlich die wichtigsten. Im Vorfeld der Auflösung des Kriegskabinetts drängten Netanjahus faschistische Koalitionspartner – wie der Sicherheitsminister Itamar Ben Givr und der Finanzminister Bezalel Smotrich – den israelischen Premierminister, sich dieser Oppositionellen zu entledigen und eine aggressivere Politik gegenüber den Palästinensern und regionalen Akteuren zu verfolgen.

Erst kürzlich hat Benjamin Netanjahu beschlossen, seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant zu entlassen, der Berichten zufolge in unzähligen Fragen ständig mit dem israelischen Premierminister im Streit lag. Israel Katz wurde als Nachfolger von Gallant ausgewählt, einem Politiker, der Netanjahu treu ergeben ist und wenig militärische Erfahrung hat, was ihn eigentlich zu einem erstklassigen Kandidaten für den Job machen würde.

Daher wurde in den israelischen Medien weithin berichtet, dass Benjamin Netanjahu Gallant gefeuert und durch sich selbst ersetzt hat. Sicher ist, dass der israelische Premierminister seine eigene Position bei der Entscheidungsfindung in Schlüsselfragen gestärkt hat, indem er dafür sorgte, dass ein Falke, der jeden erdenklichen Krieg befürwortet, an der Macht ist.

Darüber hinaus würde die Schaffung dieser neuen Geheimdiensteinheit Netanjahus Position eine weitere Ebene der Entscheidungsbefugnis hinzufügen. Er würde von einem Gremium unterrichtet werden, das ihm unterstellt ist, und seine eigenen Entscheidungsprozesse würden davon profitieren. Kürzlich wurde bekannt, dass Eliezer Feldstein, ein führender Berater Netanjahus, im Zusammenhang mit einer Reihe von durchgesickerten Dokumenten aus seinem Büro verhaftet worden war.

Während viele die Verhaftung von Benjamin Netanjahus Berater als Beweis für eine schwerwiegende Sicherheitsverletzung interpretierten, war die Realität, dass die Mehrheit der durchgesickerten Dokumente tatsächlich gefälscht war, was darauf hindeutet, dass es sich um eine absichtliche Reihe von Durchsickern handelte. In diesem Fall würde die Bildung einer solchen Geheimdienstbehörde durch den anhaltenden Durchsickerungsvorfall wahrscheinlich nicht behindert werden.

Was für die israelische Regierung jedoch problematischer sein könnte, sind die möglichen negativen Folgen, die sich daraus ergeben, dass Benjamin Netanjahu bei seiner Entscheidungsfindung und der Interpretation von Geheimdienstinformationen freie Hand hat. Vor dem 7. Oktober hatte die israelische Führung nicht damit gerechnet, dass der palästinensische Widerstand seinen Überraschungsangriff starten würde, obwohl Geheimdienstinformationen genau darauf hindeuteten.

Wenn man Beamte mit militärischer und nachrichtendienstlicher Erfahrung aus Entscheidungspositionen entfernt und Netanjahu gleichzeitig mit noch mehr Zugang zu nachrichtendienstlichen Informationen ausstattet, könnte dies leicht zu einer Schwächung der strategischen Entscheidungsfindung Israels führen.

So könnte es beispielsweise an einer Reihe von Fronten – z. B. im Iran, im Irak, im Jemen oder in Syrien – zu einer harten Politik kommen, die zu einer weiteren Sicherheitskatastrophe für die Israelis führen könnte. Die Gründung dieses Gremiums könnte auch auf einen Mangel an soliden Informationen und die Notwendigkeit hinweisen, diese zu überprüfen, um bestimmte Informationen zu verifizieren.

(The Palestine Chronicle)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Er konzentriert sich auf den Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

