Entwicklung der Beziehungen zwischen der Golfregion und Israel: Analyse der historischen Trends, regionalen Auswirkungen und Möglichkeiten

von Gokhan Ereli

11. Dezember 2023

Nach den Ereignissen vom 7. Oktober hat sich das Verhältnis zwischen den Golfstaaten und Israel aufgrund der unverhältnismäßigen und rechtswidrigen Angriffe Israels auf die palästinensische Bevölkerung und das palästinensische Land, insbesondere im Gazastreifen, deutlich verändert. Während die Golfstaaten bestrebt sind, eine gemeinsame Haltung zu regionalen und internationalen Entwicklungen einzunehmen, ist in der Palästina-Frage, die von der arabischen und muslimischen Identität und vor allem von ihrer humanitären Dimension geprägt ist, kein Konsens in ihren Ansichten und Haltungen zu erkennen. Gleichzeitig tragen die Unterschiede in der Politik der Golfstaaten in dieser Frage zur Komplexität ihrer Beziehungen zu Israel bei.

Analyse der historischen Trends und der unterschiedlichen Herangehensweisen

Betrachtet man die politische, militärische und wirtschaftliche Nähe der Golfstaaten zu Israel, ergibt sich ein differenziertes Bild. In den letzten zehn Jahren haben die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ihre politischen, militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel am stärksten ausgebaut, während Kuwait nach wie vor im Zentrum der israelfeindlichen Stimmungen in der Region steht. Saudi-Arabien hingegen hat sich in der Vergangenheit durch die arabische Friedensinitiative von König Abdullah für eine Zweistaatenlösung eingesetzt, wurde jedoch durch die jüngste regionale und internationale Dynamik beeinflusst und strebt eine Verbesserung seiner Beziehungen zu Israel an.

Im Jahr 2020 erkannten die VAE als drittes arabisches Land nach Ägypten (1979) und Jordanien (1994) Israel an und durchbrachen damit das „Isolationsembargo“, durch das Israel in der Region diplomatisch nicht anerkannt wurde. Zu den Hauptgründen für die diplomatische Normalisierung der Beziehungen der VAE zu Israel gehören das Ausbalancieren des Einflusses der benachbarten Mächte (Saudi-Arabien und Iran), die Abwehr einer wahrgenommenen Sicherheitsbedrohung durch den Iran, die Erschließung des wirtschaftlichen Potenzials Israels und die Stärkung der Sicherheitsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten. Dieser diplomatische Schritt stärkte auch die regionale Führungsrolle im wirtschaftlichen Wettbewerb mit Saudi-Arabien in dieser Zeit.

Bahrain hingegen unternahm einen strategischen Schritt, der auf geopolitischen Überlegungen beruhte. Seine Entscheidung, im Jahr 2020 Beziehungen zu Israel aufzunehmen, war in erster Linie auf die Spannungen mit dem Iran zurückzuführen. Als zweites Land, das Israel im Jahr 2020 anerkannte, wollte Bahrain den regionalen Einfluss des Irans begrenzen. Darüber hinaus stand Bahrains Wunsch nach einer robusten militärischen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit mit Israel im Einklang mit seinen engen militärischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten.

Omans Beziehungen zu Israel sind zwar weniger auffällig, bleiben aber im Hintergrund bestehen. Die Entscheidung Omans, keine direkten diplomatischen Beziehungen zu Israel aufzunehmen, steht im Einklang mit seiner ausgewogenen Regionalpolitik. Obwohl der Oman auf ein direktes diplomatisches Engagement verzichtet, deuten gelegentliche Besuche führender israelischer Politiker und die Eröffnung von Handelsbüros auf einen indirekten und maßvollen Ansatz zur Aufrechterhaltung dieser Beziehungen hin und spiegeln Omans Strategie der Vielfalt in der regionalen Diplomatie wider.

Als politisch, militärisch und geopolitisch einflussreichste Macht in der Golfregion hat Saudi-Arabien noch keine formellen diplomatischen Beziehungen zu Israel aufgenommen. In Gesprächen auf Geheimdienstebene in den späten 2010er Jahren und in der offiziellen Rhetorik eines Tauwetters ab 2020 gab es jedoch Anzeichen für einen Wandel in den saudi-israelischen Beziehungen. Nach diplomatischen Manövern der Vereinigten Staaten vor den Ereignissen vom 7. Oktober wurden Anstrengungen unternommen, die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel zu normalisieren. Dennoch sollten die Herausforderungen in den saudi-israelischen Beziehungen nicht übersehen werden, wenn man bedenkt, dass es in der saudischen Gesellschaft und in anderen arabischen Ländern aufgrund der emotionalen und historischen Bindungen an die palästinensische Sache zu Gegenreaktionen kommen könnte.

Katar hingegen unterhielt bis zu einem gewissen Grad Beziehungen zu Israel, hielt aber an der Zweistaatenlösung für die palästinensische Frage fest. Katar spielte eine Vermittlerrolle in der Region, indem es nach den Ereignissen vom 7. Oktober enge Beziehungen zu palästinensischen Gruppen wie der Hamas unterhielt. Dieser Ansatz zeigt, dass Katar seine Beziehungen zu Israel in erster Linie im Zusammenhang mit der palästinensischen Frage bewertet. Das Engagement Katars gegenüber Israel wird eher durch seine Sensibilität für die palästinensische Sache als durch die breitere regionale Dynamik bestimmt.

Der Jemen, der keine formellen diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhält, wurde während des 2014 ausgebrochenen internen Konflikts indirekt in das komplexe Geflecht der regionalen Beziehungen einbezogen. Der von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützte Südliche Übergangsrat äußerte sich bereits früher positiv über eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel. In der Zwischenzeit haben die Houthi-Rebellen, die enge Beziehungen zum Iran unterhalten, nach den Ereignissen vom 7. Oktober sporadisch militärische Angriffe gegen Israel unternommen, obwohl sie nicht die rechtmäßige Regierung des Jemen vertreten.

Kuwait, das eine bedeutende palästinensische Diaspora beherbergt, wird durch diesen demografischen Faktor, der seine Haltung zu Israel prägt, stark beeinflusst. Kuwait vertritt weiterhin eine starke politische Position gegenüber Israel, insbesondere nach den Ereignissen vom 7. Oktober. Die strengen Maßnahmen des Landes gegen Personen, die eine israelfreundliche Haltung zum Ausdruck bringen, deuten darauf hin, dass das Land langfristig an der Spitze der israelfeindlichen Stimmung in der Region stehen will.

Regionale Implikationen und Möglichkeiten

Die Eskalation der militärischen Spannungen zwischen Israel und palästinensischen Gruppen wird wahrscheinlich regionale Auswirkungen in der Golfregion haben. Die Palästinenserfrage, die die arabisch-muslimischen Identitäten eint und transzendiert, könnte die laufenden Normalisierungsbemühungen zwischen Israel und den Golfstaaten verlangsamen. Auch wenn die Erwartung, dass Saudi-Arabien seine Normalisierungstendenzen aufgrund regionaler Entwicklungen vollständig aufgibt, nicht rational ist, wird die Wiederaufnahme des Normalisierungsdialogs angesichts des öffentlichen Drucks und der derzeitigen psychologischen und politischen Atmosphäre in der arabischen Welt Zeit brauchen.

Diese Entwicklungen werden sich nicht nur auf die saudi-israelischen Beziehungen auswirken, sondern auch auf die Beziehungen Saudi-Arabiens zu den Vereinigten Staaten und zum Iran. Der saudische Aufschub des Dialogs mit Israel kann die saudi-amerikanischen Beziehungen trotz der diplomatischen Bemühungen um eine Angleichung der humanitären Maßnahmen, der internationalen Rechtsdurchsetzung und der Verhinderung von Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit den Ereignissen in Gaza beeinträchtigen. Der Aufbau von Dialogplattformen zur Lösung grundlegender geopolitischer Fragen zwischen diesen Ländern könnte sich als sehr schwierig erweisen, da die Forderungen der amerikanischen, saudischen und iranischen Bevölkerung in Bezug auf die Lage in Gaza sehr unterschiedlich sind und die komplexen geopolitischen Gegebenheiten widerspiegeln.

