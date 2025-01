Ein weiterer Journalist in einem weiteren westlichen Land wegen falscher Gedanken über Israel verhaftet

https://www.caitlinjohnst.one/p/another-journalist-arrested-in-another

Caitlin Johnstone

26. Januar 2025

Sie haben einen weiteren pro-palästinensischen Journalisten verhaftet, diesmal in der Schweiz.

Der Geschäftsführer von „Electronic Intifada“, Ali Abunimah, wurde Berichten zufolge von der Schweizer Polizei in Zürich festgenommen, nachdem er am Vortag bei der Einreise eine Stunde lang verhört und dann wieder freigelassen worden war. Abunimah, ein palästinensisch-amerikanischer Staatsbürger, spielt seit vielen Jahren eine führende Rolle bei der Aufdeckung und Kritik der Apartheid-Verstöße Israels.

They’ve arrested another pro-Palestinian journalist, this time in Switzerland. The Electronic Intifada’s executive director Ali Abunimah has reportedly been detained by Swiss police in Zurich, after having been interrogated for an hour and released the previous day when entering the country.