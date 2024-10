https://english.almayadeen.net/articles/opinion/clear-palestinian-eliminationism-after-one-year-of–israel-s



Eindeutiger palästinensischer Eliminierungswahn nach einem Jahr „israelischem“ Völkermord in Gaza

Von Hamzah Rifaat

Quelle: Al Mayadeen English

27. Oktober 2024

Die Reden und die Rhetorik über das „Recht Israels“ auf „Selbstverteidigung“ oder darüber, dass Araber in „Israel“ mehr Freiheit haben und dass die Palästinenser sich in eine zivilisierte Gesellschaft integrieren müssen, sind reine Augenwischerei.

Israels Streben nach Auslöschung der palästinensischen Identität (Illustriert von Mahdi Rtail; Al Mayadeen English)

Ein Jahr ist vergangen seit „Israels“ illegalem, sinnlosem und barbarischem Völkermord in Gaza. Im Jahr 2023 begründete das Netanjahu-Regime seine Invasion in Gaza mit dem fadenscheinigen, umstrittenen und hohlen Argument, dass „Israel“ „Anti-Terror-Operationen“ durchführe, um die Hamas zu beseitigen. Im Jahr 2024 wurde jedoch deutlich, dass „Israel“ die Auslöschung der Palästinenser anstrebte. Über 41.000 Tote, Millionen von Verletzten, erzwungene Vertreibungen und die offensichtliche Waffengewalt des Hungers gegen Gaza und das Westjordanland sind Ausdruck eines jahrzehntelangen Strebens „Israels nach ethnischer Säuberung.

Dies wird in den jüdisch dominierten westlichen Medien nicht deutlich, die einen anderen Eindruck vermitteln. Für Netanjahu und „Israel“ bot die Operation der Hamas am 7. Oktober eine ideale Gelegenheit, um weltweit Irrtümer und Desinformation zu verbreiten. Durch eine konzertierte PR-Kampagne und eine Opfererzählung wandte sich das Regime an Sympathisanten und Verbündete, indem es behauptete, dass „Israel“ ein „legitimes Recht“ habe, die Hamas anzugreifen, trotz der unverhältnismäßigen Reaktion der Besatzungstruppen gegen Zivilisten. Die milde bis geringe Verurteilung durch wichtige Hauptstädte wie Washington D.C. ermöglichte es „Israel“ auch, Palästinenser mit gefälschten Nachrichten über verstümmelte israelische Babys und sexuell missbrauchte Frauen zu dämonisieren, die in Printmedien und sozialen Medien verbreitet wurden. Dies wurde dann zum Katalysator für Israels palästinensischen Eliminismus mit seinem Völkermord 2023-2024, der alle Grundsätze der Verhältnismäßigkeit im Völkerrecht verletzt.

Was zeigt uns also die Reaktion „Israels“ nach einem Jahr? Sie spiegelt sicherlich keine legitimen Reaktionen wider, da der Völkermord nun über Gaza hinausgeht und den Libanon und Syrien erreicht hat. Die Wahrheit ist, dass der große Plan eines „Groß-Israels“ von Netanjahu und seinen zionistischen Kohorten mit voller Kraft und Eifer umgesetzt wird. Solche Pläne haben eine lange Geschichte des palästinensischen und arabischen Eliminismus, die bis ins Jahr 1948 zurückreicht, als 750.000 Palästinenser während der Nakba vertrieben wurden und Tausende weitere anschließend Diskriminierung und rassistischen Stereotypen ausgesetzt waren. Dies zeigt, dass „Israel“ Palästinenser oder Araber jahrzehntelang nie als eigenständige Bevölkerung, Nation oder ethnische Gruppe anerkannt hat, die das Recht haben, neben zionistischen Eiferern zu existieren oder mit ihnen zusammenzuleben. Tatsächlich mussten sie durch Massaker wie in Sabra und Schatila im Jahr 1982 im Libanon ausgelöscht werden, damit „Israel“ überleben konnte.

Ein Jahr später sind diese Reden und die Rhetorik über das „Recht Israels auf Selbstverteidigung“ oder darüber, dass Araber in „Israel“ mehr Freiheit haben und dass Palästinenser sich in eine zivilisierte Gesellschaft integrieren müssen, also reine Augenwischerei. Solche Erzählungen bieten Netanjahu und seinen Vorgängern einen bequemen Deckmantel, um die eigentliche israelische Agenda der Zerstörung Palästinas voranzutreiben. Dies erklärt die anhaltende Besatzung der palästinensischen Araber und die Ausbreitung des Siedlungsunternehmens im Westjordanland. Der Völkermord findet statt, weil engstirnige Denkweisen und Ansichten, Palästina als moralische Notwendigkeit zu zerstören, in Ermangelung internationaler Verurteilung gedeihen konnten.

Die Geschichte ist voll von Beispielen für engstirnige Denkweisen auf politischer Ebene, die auf die Beseitigung der Palästinenser abzielen. Nehmen wir die ehemalige israelische Premierministerin Golda Meir, die von großen Teilen der internationalen Gemeinschaft als „Eiserne Lady“ der israelischen Politik gefeiert wurde. Trotz der ihr zuteil gewordenen Anerkennung als effektive Führerin der Arbeiterbewegung in „Israel“ war ihre Denkweise von anti-arabischen und anti-palästinensischen Gefühlen geprägt. Einerseits war sie federführend bei den Beziehungen „Israels“ zu Regionen wie Afrika, andererseits erklärte sie offen, dass es „so etwas wie Palästinenser nicht gäbe“. Diese dreiste Leugnung ist eines der bekanntesten Beispiele für das Bestreben „Israels“, die palästinensische Identität zu beseitigen. Meirs Äußerungen leugnen die jahrelange Viktimisierung der Palästinenser durch den Zionismus und spiegeln die heutigen zionistischen Apologeten wider. Ihre Ansichten werden auch durch kinetische Maßnahmen unter dem Netanjahu-Regime umgesetzt.

Die Liste der israelischen Politiker, die die Existenz Palästinas leugnen, ist nicht auf Meir beschränkt. Ariel Sharon, der berüchtigte Kriegsverbrecher, der das Sabra- und Shatila-Massaker im Libanon von 1982 zu verantworten hat, leugnete ebenfalls das Recht der Palästinenser auf ein Leben in einem unabhängigen Staat. Seine Begründung für das Massaker an den Palästinensern im Jahr 1982 war eine aufgebauschte „unmittelbare Bedrohung“, die eine Reaktion von „Israel“ als sogenanntem „zivilisiertem Land“ unter Bedrohung rechtfertigte. Bei genauerer Betrachtung spiegelt Sharons Bezeichnung der Palästinenser als Barbaren Netanyahus Amalek-Bezugnahme von 2023-2024 wider. Als biblischer Feind der alten Israeliten wird der Begriff von Netanjahu als Waffe eingesetzt, um die Vernichtung des palästinensischen Volkes zu rechtfertigen. Auch seine Gleichsetzung der Hamas mit Amalek beruhte auf der Notwendigkeit, die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass „Israel“ eine terroristische Bedrohung bekämpft und nicht das palästinensische Volk. Indem er einen religiösen Aspekt heraufbeschwor und Sympathisanten der zionistischen Sache beschwichtigte, konnte Netanjahu Tod und Zerstörung rechtfertigen. Im Wesentlichen sind Netanjahu und Sharon zwei Seiten derselben Medaille.

Die gleiche Logik gilt für 2023-2024, wobei der Völkermord nun auf den Libanon ausgedehnt wird. Es ist klar, dass es bei diesem offiziellen Vorstoß darum geht, arabische Identitäten zu beseitigen, die Agenda des „Groß-Israel“ zu verfolgen und Palästinenser zu terrorisieren.

Ein Jahr nach Beginn des Völkermords sind die Motive „Israels“ klarer geworden.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Gastgeber/Moderator, Analyst und Gastwissenschaftler am Stimson Center in Washington D.C., 2016.

