Israelischer Minister droht Baschar al-Assad: „Sie sind in Gefahr“

Syrien, ein enger Verbündeter der Hisbollah und der Widerstandsachse, wird seit mehreren Jahren ständig von Israel angegriffen.

28. Oktober 2024

Der israelische Minister und Mitglied des Kriegskabinetts, Gideon Saar, drohte am 27. Oktober dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und warnte, dass er „in Gefahr“ sei, wenn sein Land weiterhin als „Kanal“ für die libanesische Widerstandsbewegung Hisbollah fungiere.

Saar, der Ende letzten Monats wieder in die Regierung von Benjamin Netanjahu eintrat, sagte auf einer Konferenz, dass Tel Aviv „eine Gelegenheit verpasst“ habe, Assads Regierung zu „stürzen“, die vom Iran und der Hisbollah „gerettet“ worden sei.

Syrien dürfe „unter keinen Umständen als Kanal für Waffenlieferungen vom Iran an die Hisbollah dienen“, fuhr der Minister fort und fügte hinzu, dass „Israel Assad klar machen muss, dass er sein Regime in Gefahr bringt, wenn er die israelische Sicherheit auf diese Weise gefährdet.“

Israel „wird dem erneuten Machtzuwachs der Hisbollah durch Syrien nicht zustimmen und auch nicht der Eröffnung einer Front gegen sie von syrischem Territorium aus“, sagte er. „Die Entfernung Assads von der iranischen Achse wird weitreichende Folgen für die Sicherheit Israels haben.“

Israel war zu Beginn des von den USA angeführten Regimewechselkrieges gegen Damaskus im Jahr 2011 stark an der Unterstützung extremistischer Gruppen gegen die syrische Regierung beteiligt.

Kämpfer der Al-Qaida-Nusra-Front erhielten während der Kämpfe gegen syrische Regierungstruppen und die Hisbollah in Quneitra im Jahr 2014 Luftunterstützung durch Israel. Verwundete Kämpfer der Nusra-Front wurden auch in israelischen Krankenhäusern in den besetzten Golanhöhen behandelt.

In den letzten Jahren hat die israelische Luftwaffe eine inoffizielle Kampagne wahlloser Angriffe gegen Syrien geführt, die darauf abzielen, den Waffenfluss vom Iran über Syrien zum Widerstand im Libanon zu unterbinden. Laut dem libanesischen Analysten und Journalisten Khalil Nasrallah ist diese inoffizielle Kampagne – die als „Kampf zwischen Kriegen“ bezeichnet wird – gescheitert.

Die Angriffe Israels auf Syrien haben seit Beginn des Krieges in Gaza und im Libanon im Oktober letzten Jahres zugenommen.

Seit der massiven Eskalation Israels gegen den Libanon im vergangenen Monat wurden fast 2.000 Menschen getötet und über eine Million vertrieben. Israel hat damit begonnen, libanesisch-syrische Grenzübergänge unter dem Vorwand anzugreifen, dass diese genutzt werden, um die Lieferung iranischer Waffen in den Libanon zu erleichtern.

Die Hisbollah hat ihren Anhängern kürzlich versprochen, dass ihre militärischen Fähigkeiten und Waffen trotz gegenteiliger Behauptungen Israels in „hervorragendem Zustand“ seien.

Die Gruppe hat ihre ausgefeilteren und zerstörerischeren Waffen noch nicht gegen Israel eingesetzt.

