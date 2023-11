ttps://www.middleeastmonitor.com/20231105-an-alternative-to-the-suez-canal-is-central-to-israels-genocide-of-the-palestinians/





Ein „Willkommen in Ägypten“-Schild ist am 30. März 2021 am Suezkanal in Ismailia, Ägypten, zu sehen [Mahmoud Khaled / Getty Images]

Eine Alternative zum Suezkanal ist für Israels Völkermord an den Palästinensern von zentraler Bedeutung

von Yvonne Ridley

yvonneridley

5. November 2023

Ich hasse Verschwörungstheorien und Fake News. Sie entwürdigen meinen Beruf als Journalist und schüren Angst, Hass und Trübsal mit der bewussten Absicht, eine öffentliche Gegenreaktion auszulösen. Natürlich gab es alle möglichen Spekulationen und Gerüchte über den Krieg in Gaza und den Überraschungsangriff der Hamas auf den Besatzungsstaat am 7. Oktober.

Es heißt, dass der Angriff in Gaza, einem winzigen Fleckchen Land, das von zionistischen Infiltratoren und Spionen durchsetzt ist, die gewöhnliche Palästinenser überreden, bestechen und bedrohen, damit sie ihre Kameraden verraten, zwei Jahre lang geplant war.

Die Frage, die sich viele zu Recht stellen, lautet daher, warum es zu einem so katastrophalen Versagen der Geheimdienste kam, so dass der Angriff das israelische Militär im Schlaf erwischte. Was den Zugang zu Abhörtechnik und Verteidigung angeht, gibt es wohl kein besser ausgestattetes Militär auf der Welt als das der USA, und die Amerikaner unterhalten geheime Nachschubbasen im zionistischen Staat. Israels Mossad hat sich den Ruf erworben, zu den besten Geheimdienstlern und Infiltratoren der Welt zu gehören. Und dennoch durchbrachen Hamas-Kämpfer am 7. Oktober die Sicherheitszäune, drangen in ein Musikfestival und in örtliche Kibbuzim ein und flogen mit Gleitschirmen ein, ohne auch nur einmal herausgefordert zu werden. Wie konnte das geschehen?

Einige der brutalsten Angriffe Israels auf unschuldige Palästinenser erfolgen unter Berufung auf die „nationale Sicherheit“ und das angebliche Recht Israels, sich zu verteidigen. Wenn es von einem anderen Nationalstaat angegriffen würde, wäre das in Ordnung. Aber ein Angriff von Menschen, die unter Israels brutaler militärischer Besatzung leben, bietet keine solche rechtliche Verteidigung. Sie existiert nicht.

Ein guter Kontakt und Freund von mir, der die Ereignisse in der Region genau verfolgt, sagte mir einfach: „Folge dem Geld.“ Und so kam es, dass ich, nachdem ich mit ärgerlich vagen Hinweisen in verschiedene Richtungen gelotst wurde, ein Netz von Papierspuren durchforstete, das zu den Nationalarchiven führte, wo britische Geheimnisse mindestens 30 Jahre lang und in einigen Fällen noch viel, viel länger ungesehen bleiben.

Wenn sie ans Tageslicht kommen, ist es in der Regel viel zu spät, um noch etwas zu unternehmen, da die Schuldigen ihre Geheimnisse mit ins Grab genommen haben, aber einige Enthüllungen erklären das schreckliche Verhalten von Regierungen und skrupellosen Politikern. Viele meiner Kollegen warten mit angehaltenem Atem darauf, dass die Frist im März 2030 abläuft, um herauszufinden, wie es zum Irakkrieg kam und ob unsere Vermutungen über die Rolle des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair so schlimm sind, wie wir glauben.

Das Ben-Gurion-Kanal-Projekt

Diese Schnitzeljagd führte mich jedoch zu den Ursprüngen des Suezkanals, der am 17. November 1869, also vor 154 Jahren, mit einer großen Zeremonie eröffnet wurde. Heute fahren 10 % aller Frachtschiffe der Welt durch diese strategische Route zwischen dem östlichen Mittelmeer und dem Roten Meer auf dem Weg zum und vom Indischen Ozean und verbinden Europa und Asien.

Ägypten besitzt, kontrolliert und betreibt den Kanal heute, aber einst gehörte er französischen Investoren, die die Hälfte der Aktien der Kanalgesellschaft hielten, während der ägyptische Herrscher Sa’id Pascha den größten Teil der restlichen Anteile besaß. Im Jahr 1875 sah sich Sa’ids Nachfolger, Isma’il Pascha, aufgrund einer Geldkrise gezwungen, die Anteile des Landes an Großbritannien zu verkaufen. Die Suez-Gesellschaft betrieb den Kanal, bis Ägyptens Präsident Gamal Abdel Nasser 1956 die Konzession auflöste und den Betrieb des Kanals der staatlichen Suezkanalbehörde übertrug. Es folgte die Suez-Krise, auch bekannt als der zweite arabisch-israelische Krieg.

Am selben Tag, an dem der Kanal verstaatlicht wurde, sperrte Nasser auch die Straße von Tiran für alle israelischen Schiffe. In der Krise marschierten das Vereinigte Königreich, Frankreich und Israel in Ägypten ein. Nach den von Großbritannien und Frankreich vorbereiteten Plänen marschierte Israel am 29. Oktober 1956 auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel ein und zwang die Ägypter zum Einsatz seiner Truppen. Dies war der Vorwand für die britisch-französische Allianz, die Kämpfe als Bedrohung für die Stabilität im Nahen Osten zu erklären und in den Krieg einzutreten, offiziell, um die beiden Mächte zu trennen, in Wirklichkeit aber, um die Kontrolle über den Suezkanal zurückzugewinnen und die Regierung Nasser zu stürzen.

Was hat das mit dem 7. Oktober 2023 zu tun? Nun, zufälligerweise liegt der Gazastreifen genau in der Mitte der geplanten Trasse für einen zweiten großen Kanal in der Region.

Der Gazastreifen wird derzeit von dem geistesgestörten israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu, der das Ben-Gurion-Kanal-Projekt verwirklichen will, in die Vergessenheit gebombt. Ja, Tel Aviv hat bereits einen Namen für den Kanal, der erstmals in den sechziger Jahren vorgeschlagen wurde. Er würde den Golf von Akaba am Roten Meer mit dem Mittelmeer verbinden und wäre sogar nach dem ersten Premierminister Israels benannt.

Der Kanal würde mit dem ägyptischen Suezkanal konkurrieren und eine große finanzielle Bedrohung für das Land und diese wichtige Handelsader darstellen. Erinnern Sie sich an das globale Handelsdesaster, das das riesige Containerschiff Ever Given verursachte, das 2021 in dem berühmten Kanal stecken blieb? Die Straße von Tiran und der Suezkanal blieben für israelische Schiffe seit der Gründung Israels 1948 und der Nakba bis zur Suezkrise 1956 offiziell gesperrt. Als alle Landhandelsrouten von arabischen Staaten blockiert wurden, war Israels Fähigkeit, mit Ostafrika und Asien Handel zu treiben und vor allem Öl aus dem Persischen Golf zu importieren, stark beeinträchtigt. Es gab weitere Behinderungen, an denen Israel beteiligt war und die seine Schließung in den Jahren 1956-7 und 1967-75 erzwangen.

Wenn er gebaut wird, wird dieser neue Kanal mit 292,9 km fast ein Drittel länger sein als der 193,3 km lange Suezkanal und schätzungsweise zwischen 16 und 55 Milliarden Dollar kosten. Wer auch immer den Kanal kontrolliert, wird enormen Einfluss auf die weltweiten Versorgungswege für Öl, Getreide und Schifffahrt haben. Wenn der Gazastreifen dem Erdboden gleichgemacht wird, könnten die Kanalplaner buchstäblich sparen und die Kosten senken, indem sie den Kanal mitten durch das Gebiet verlegen.

Rund 12 Prozent des Welthandels werden mit 18.000 Schiffen pro Jahr durch den Suezkanal abgewickelt, so dass man sich vorstellen kann, dass sich viele Länder um einen Anteil an dem Geschäft reißen werden. Der Suezkanal ist für Ägypten, das in diesem Jahr rekordverdächtige Einnahmen verbuchen konnte, schwindelerregende 9,4 Milliarden Dollar wert.

Das Einzige, was die Wiederbelebung und Freigabe des neu überarbeiteten Projekts verhindert, ist die Präsenz der Palästinenser im Gazastreifen. Für Netanjahu stehen sie dem Projekt im Weg; ein Projekt, das ihm in Tel Aviv vielleicht Vergebung für die geheimdienstlichen und militärischen Versäumnisse am 7. Oktober einbringt. Das palästinensische Volk wird ihm diesen hinterhältigen Trick jedoch niemals verzeihen oder vergessen, wenn man die Schrecken betrachtet, die in den letzten Wochen über Gaza hereingebrochen sind.

Wenn dies alles im Namen potenzieller Geschäftsabschlüsse geschieht, dann wird die politische und diplomatische Schande der schamlosen westlichen Regierungen, die sich am palästinensischen Völkermord mitschuldig gemacht haben, noch größer.

Die größte Schande ist jedoch Ägypten. Das Land steht aufgrund der Verschwendungssucht von Präsident Abdel Fattah Al-Sisi bereits am Rande des Bankrotts, und die Entstehung eines neuen Kanals hätte verheerende Auswirkungen auf die ägyptische Wirtschaft und das ägyptische Volk. Der herzlose Diktator Al-Sisi könnte es bereuen, dass er sein Vertrauen in Tel Aviv und westliche Regierungen über die Interessen und das Wohlergehen von zwei Millionen Palästinensern in Gaza gestellt hat.

Keiner der Führer des Nahen Ostens, Netanjahu, Biden, Sunak und andere im Westen, hat das Gemetzel in Gaza mit einem gewissen Maß an Integrität überstanden. Sie alle haben sich der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht oder sind zumindest an diesen schrecklichen Verbrechen, die zu einem Völkermord führen, beteiligt.

Das alles hat nicht am 7. Oktober begonnen; die Bombardierung des Gazastreifens ist lediglich die letzte Etappe von Israels schleichendem Völkermord am palästinensischen Volk, der jetzt mit voller Rückendeckung der westlichen Sponsoren des Apartheidstaates wieder in Gang gekommen ist. Wenn sie glauben, dass das Töten unschuldiger Kinder und Frauen Frieden bringen wird, haben sie sich getäuscht.

Der ungezügelte neoliberale Kapitalismus hat viele Länder zerstört und Millionen von Menschen getötet, und Frieden und Sicherheit waren selten das Ergebnis. Ich hoffe, dass die bösen Menschen, die dafür verantwortlich sind, in der Hölle schmoren werden für das, was sie den Kindern in Palästina, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien und zahlreichen anderen Ländern auf der ganzen Welt angetan haben. Die Überlebenden brauchen jetzt Freiheit und Gerechtigkeit.

Übersetzt mit Deeepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …