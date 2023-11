Interview mit dem Koordinator der US-Friedensorganisationen zum Krieg in der Ukraine Von Felicitas Rabe

Zu der Internationalen Friedenskonferenz in Rom am letzten Oktoberwochenende war auch der Koordinator der United National Antiwar Coalition (UNAC) Joe Lombardo aus den USA angereist.

„Wir erleben gerade einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Menschheit. Der US-Kolonialismus wird beendet werden“, erklärte der Aktivist aus den USA vor den Friedensaktivisten aus aller Welt.

Die USA und die NATO wollten Russland und China zerstören – aber ihre Sanktionen seien nach hinten losgegangen. Der von den USA und der NATO geführte Krieg in der Ukraine sei gescheitert. An diesem Wendepunkt der Geschichte sollten die internationalen Friedensaktivisten ein starkes Netzwerk aufbauen und gemeinsam die NATO zu Fall bringen.

Mit der Berichterstatterin sprach er über die Friedensbewegung in den USA und deren Haltung zu den Kriegen in der Ukraine und in Israel und Palästina. Die UNAC (United National Antiwar Coalition) sei ein Bündnis von rund 100 US-amerikanischen Friedensorganisationen, wie zum Beispiel der Black Alliance for Peace, der Veterans for Peace und vielen weiteren Friedensinitiativen unterschiedlicher internationaler Communities aus den USA. In der Antiwar Coalition beteiligten sich auch linke Gruppen und lokale Friedensinitiativen.

Die US-amerikanischen Friedensorganisationen im UNAC-Bündnis verbinde als gemeinsames Ziel der Kampf gegen die US-Regierung als Hauptverursacher von Krieg und Ungerechtigkeit in der Welt. So heißt es in ihrer Selbstbeschreibung:

„Die United National Antiwar Coalition (UNAC) kämpft gegen Kriege im In- und Ausland. … Wir wollen gemeinsam gegen den Hauptverursacher von Krieg und Ungerechtigkeit in der Welt vorgehen: die US-Regierung und ihre Verbündeten und Stellvertreter.“

Als Grund für die US-geführten Kriege schreibt die UNAC weiter: „Kriege werden ohne Debatte und ohne Endpunkt angezettelt, um die Hegemonie der USA über die Ressourcen aufrechtzuerhalten und weil Krieg für die Kriegsindustrie äußerst profitabel ist. Wir erkennen das Recht Washingtons nicht an, irgendwo auf der Welt militärisch zu intervenieren, egal aus welchem Grund. Wir lehnen alle US-Kriege, Kriegsdrohungen, Stellvertreterkriege, Blockaden, Sanktionen, verdeckte Aktionen, Cyberkriege, Drohnenkriege, Flugverbotszonen und jede andere Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ab. Wir lehnen das Konzept der ‚humanitären Intervention‘ ab. Wir fordern die Schließung aller US-Auslandsbasen, die Abschaffung aller Atomwaffen und den Transfer von Billionen von Steuergeldern, die für die Vorbereitung und Durchführung von Kriegen verwendet werden …“