Krankenwagen aus Ägypten warten am Grenzübergang Rafah auf den Transport von schwer verletzten Palästinensern nach israelischen Angriffen in Rafah, Gaza, am 01. November 2023. (Mustafa Hassona – Anadolu Agency)

Gaza-Evakuierungen nach Angriff auf Krankenwagen ausgesetzt – ägyptische Quellen

5. November 2023

Die Evakuierung von Verletzten aus dem Gazastreifen und von Personen mit ausländischen Pässen über den Rafah-Übergang nach Ägypten ist seit Samstag ausgesetzt, aber ägyptische, US-amerikanische und katarische Beamte sagten, es gebe Bemühungen, sie wieder aufzunehmen, berichtet Reuters.

Die Evakuierungen wurden nach einem israelischen Angriff am Freitag auf einen Krankenwagen in Gaza, der für den Transport von Verletzten eingesetzt wurde, ausgesetzt, so ägyptische offizielle Quellen. Das israelische Militär erklärte, ohne Beweise vorzulegen, dass das Fahrzeug Hamas-Mitglieder transportierte.

Der Rafah-Übergang zur ägyptischen Sinai-Halbinsel ist der einzige Ausgang aus dem Gazastreifen, der nicht von Israel kontrolliert wird. Nach Angaben zweier ägyptischer Quellen konnten Hilfsgütertransporte weiterhin in das Gebiet fahren.

„Wir glauben, dass er heute Nachmittag geöffnet wird“, sagte ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums, der anonym bleiben wollte. „Nehmen Sie mich nicht beim Wort“, fügte der Beamte hinzu.

Die Evakuierungen begannen am Mittwoch im Rahmen eines international ausgehandelten Abkommens, das darauf abzielt, einige Inhaber ausländischer Pässe, deren Angehörige und einige verwundete Bewohner des Gazastreifens aus der Enklave zu entlassen. Anders als an den vorangegangenen Tagen veröffentlichte die Grenzbehörde des Gazastreifens am Sonntag keine Liste der zugelassenen Inhaber ausländischer Pässe und ihrer Familienangehörigen.

Hunderte von Menschen wurden in Abstimmung mit ihren Heimatländern evakuiert, ebenso wie Dutzende von Verletzten aus dem Gazastreifen, die in Krankenhäusern auf dem Sinai medizinisch versorgt werden.

Ein ägyptischer Beamter erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die ägyptische Seite der Grenze wie üblich für alle Evakuierten geöffnet sei, die Grenzübergänge aber wegen der Bombardierungen im Gazastreifen ausgesetzt seien. Ägypten unternehme „echte Anstrengungen“, um die Aktivitäten wieder aufzunehmen, so der Beamte.

Der US-Diplomat sagte, man habe in den letzten 24 Stunden „viel Arbeit“ in die Wiedereröffnung des Grenzübergangs gesteckt und gehe davon aus, dass das Problem gelöst werden könne.

„Die Hamas stellt zusätzliche Forderungen, und jedes Mal, wenn das passiert, wenn eine Seite eine Forderung stellt, muss man mit allen anderen beteiligten Parteien ausarbeiten, wie man darauf reagieren kann“, so der US-Diplomat.

Katar, das eine wichtige Rolle bei der Erleichterung der humanitären Hilfe und der Freilassung von Geiseln gespielt hat, erklärte, es dränge ebenfalls auf die Wiederaufnahme der Grenzübergänge, ohne jedoch einen Zeitplan zu nennen.

„Die Bombardierung von Krankenhäusern und Krankenwagen, die Teil des Abkommens über den Transport von Patienten aus der Gefahrenzone sind, ist sicherlich nicht hilfreich“, sagte Majed Al Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, am Sonntag in einem Briefing.

„Wir fordern alle Parteien, vor allem aber die Besatzungsarmee auf, dafür zu sorgen, dass es sichere Routen gibt und dass die Vereinbarung, wie sie getroffen wurde, eingehalten wird“, fügte er hinzu.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen und in Gaza tätige Hilfsorganisationen haben den israelischen Luftangriff auf einen Krankenwagen am Freitag verurteilt.

Das Gesundheitsministerium, ein Krankenhausdirektor und der Palästinensische Rote Halbmond in der von der Hamas kontrollierten Enklave erklärten, der israelische Angriff habe einem Konvoi von Krankenwagen gegolten, der Verwundete aus dem belagerten nördlichen Gazastreifen evakuierte.

