Eine internationale zivilgesellschaftliche Bewegung für Palästina ist heute wichtiger denn je

Vor vierzig Jahren traf sich eine internationale Koalition von über 1.200 Organisationen, die sich für die Freiheit in Palästina einsetzen, jährlich, um Informationen auszutauschen und Aktionen zu koordinieren. Ein ähnlicher Einsatz ist heute wichtiger denn je.

Von Kathy Bergen, Don Betz, Larry Ekin und Rev. Dr. Don Wagner

27. Oktober 2024

Yasser Arafat, Vorsitzender des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), sprach heute Morgen auf der Internationalen Konferenz über die Palästinafrage. Im Anschluss daran wurde die allgemeine Debatte über die Möglichkeiten des palästinensischen Volkes, seine unveräußerlichen Rechte zu erlangen, wieder aufgenommen. Auf einem informellen Treffen vor der Rede von Herrn Arafat heute Morgen sind im Uhrzeigersinn von links zu sehen: Nabil Ramlawi (PLO), Ständiger Beobachter beim Büro der Vereinten Nationen in Genf (UNOG); Lucille Mair, Generalsekretärin der Internationalen Konferenz zur Palästinafrage (ICQP); Yasser Arafat; Mustapha Niasse (Senegal), Präsident der ICQ P; Erik Suy, Generaldirektor, UNOG; (mit dem Rücken zur Kamera) Massamba Sarre (Senegal), Vorsitzender des Ausschusses für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes; und Alioune Sene (Senegal), Ständiger Vertreter bei UNOG. (Foto: Archiv der Vereinten Nationen)

Wir müssen uns darüber im Klaren sein,

dass Gaza schon vor dem aktuellen völkermörderischen Krieg Israels ein Verbrechen war. Eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt diente jahrelang als das größte Freiluftgefängnis der Welt. Wenn es kein Verbrechen war, so war es sicherlich eine Verletzung des Völkerrechts und ein Affront gegen die Menschenwürde und den Anstand.

Die jüngsten schrecklichen Ereignisse dort scheinen jedoch das Gewissen der Welt aufgeweckt zu haben. Tragischerweise wurde trotz weit verbreiteter internationaler Demonstrationen und Verurteilungen keine Waffenruhe erreicht und die humanitäre Krise in Gaza hält an. Diejenigen, die nicht durch die unerbittlichen Bombenangriffe Israels getötet werden, werden unter der anhaltenden Vertreibung leiden oder, noch schlimmer, an Hunger und Krankheiten sterben.

Darüber hinaus eskaliert diese Krise weiter. Was vor einem Jahr in Gaza begann, droht nun die gesamte Region in einen Flächenbrand zu stürzen, der den Hass weiter anfachen, Verwüstung anrichten, die humanitäre Krise verschlimmern und die Landkarte der gesamten Region neu zeichnen könnte. weiterlesen bei mondoweiss.net

Übersetzt mit Deepl.com

