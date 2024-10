https://english.almayadeen.net/articles/opinion/how-official-uk-statistics-on-hate-crime-against-jews-were-i



Wie offizielle britische Statistiken über Hassverbrechen gegen Juden durch zionistischen Druck auf die Regierung aufgebläht wurden

Von David Miller

27. Oktober 2024

Dies ist der fünfte und letzte Teil der Serie „Werden Juden diskriminiert?“ des Autors David Miller, in der er sich mit falschen Behauptungen über Antisemitismus und Hassverbrechen gegen Juden im Vereinigten Königreich auseinandersetzt, das Narrativ widerlegt und behauptet, die Zahlen seien falsch und sollten die Realität verzerren.

Die Zionisten und ihre Verbündeten in der britischen Regierung setzten die Polizei unter Druck, das Gesetz zu ignorieren und routinemäßige Unterstützungsbekundungen für Palästina als verhaftungswürdige antijüdische Hassverbrechen zu betrachten. (Al Mayadeen English; Illustration: Batoul Chamas)

Nach dem Start der palästinensischen Widerstandsoperation Al-Aqsa Flood am 7. Oktober 2023 verstärkten die Zionisten und ihre Verbündeten in der britischen Regierung, insbesondere die konservative Innenministerin Suella Braverman und Michael Gove vom Ministerium für die Gleichstellung der Regionen, den Druck auf die Polizei, den Wortlaut des Gesetzes zu ignorieren und routinemäßige Unterstützungsbekundungen für den palästinensischen Kampf als verhaftbare antijüdische Hassverbrechen (oder sogar als terroristische Straftaten) zu betrachten.

Dieser Artikel befasst sich mit der Druckkampagne, die von den engsten Freunden der Zionisten in der Regierung ins Leben gerufen wurde, um gegen pro-palästinensischen Aktivismus vorzugehen, und wie die Antisemitismus-Karte wie nie zuvor eingesetzt wurde. Anschließend listen wir einige der vielen Fälle auf, in denen Demonstranten aufgrund von rassistisch oder religiös motivierten Hassverbrechen auf einer völlig falschen Grundlage verhaftet wurden.

Hierbei ist zu beachten, dass der Begriff „rassistisch motiviert“ in offiziellen und medialen Kommentaren großzügig verwendet wird. Wie wir jedoch in Teil 3 dieser Serie gesehen haben, werden offizielle Statistiken über Hassverbrechen gegen Juden unter der Überschrift „religiöse“ und nicht „rassistische“ Motivation geführt. Es gibt daher keine „rassistisch motivierten“ Verbrechen gegen Juden, und jeder Polizist, Beamte oder Politiker, der so tut, als gäbe es solche, irrt sich.

Im vorherigen Artikel dieser fünfteiligen Serie haben wir die ersten vier von sechs Hypothesen untersucht, von denen jede unser Vertrauen in die Richtigkeit der offiziellen Statistiken über „religiös motivierte“ Hassverbrechen gegen Juden untergraben würde. Alle sechs sind unten aufgeführt

Politische Lobbygruppen konnten die Art und Weise, wie Hassverbrechen gegen Juden gezählt wurden, so definieren, dass sie systematisch voreingenommen war und dazu führte, dass Hassverbrechen gegen Juden durch Aktivitäten, die nicht legitim als „Hassverbrechen“ bezeichnet werden können, künstlich aufgebläht wurden. Organisationen, die sich mit der Meldung und Analyse von Hassverbrechen gegen Juden befassen, stehen in engem Kontakt mit hochrangigen Polizeibeamten und Militärangehörigen und werden sowohl von der Regierung finanziert als auch beraten. Es gibt eine gut finanzierte Kampagne, die dazu ermutigt, „Hassverbrechen“ gegen Juden zu melden. Das CST setzt eine extrem weit gefasste und voreingenommene Auffassung von „Antisemitismus“ in die Praxis um, die vorsätzlich und unehrlich behauptet, dass pro-palästinensischer Aktivismus „Antisemitismus“ ausdrückt. Politische Akteure wie Regierungsminister versuchten, die Polizei unter Druck zu setzen, damit diese pro-palästinensische Demonstranten mit der oben erwähnten falschen Definition von Hassverbrechen gegen Juden ins Visier nimmt; Es gibt Hinweise darauf, dass die Polizei diesem Druck nachgegeben hat.

Im vorherigen Artikel kamen wir zu dem Schluss, dass jede dieser ersten vier Hypothesen richtig war. In diesem letzten Artikel der Reihe werden wir die Hypothesen fünf und sechs untersuchen.

Vom Fluss zum Meer

Zunächst betrachten wir den Druck, der auf die Polizei ausgeübt wurde. Gab es einen solchen Druck? Hier ist eine nicht erschöpfende Liste von Vorfällen, bei denen dies der Fall war.

10. Oktober 2023: Innenministerin Suella Braverman sagte in einem Brief an die Polizeichefs in England und Wales: „Ich möchte die Polizei dazu ermutigen, zu prüfen, ob Sprechchöre wie: ‚Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein‘ (…) in bestimmten Kontexten eine rassistisch motivierte Straftat nach Abschnitt 5 der öffentlichen Ordnung darstellen können“, und fügte hinzu, dass „Verhaltensweisen, die unter bestimmten Umständen legitim sind, wie z. B. das Schwenken einer palästinensischen Flagge, nicht legitim sein können, wenn sie z. B. dazu dienen, terroristische Handlungen zu verherrlichen.“

30. Oktober 2023: Nach einem Cobra-Treffen unter dem Vorsitz von Premierminister Rishi Sunak soll Braverman Berichten zufolge gesagt haben: „Meiner Meinung nach gibt es nur eine Möglichkeit, diese Märsche zu beschreiben: Es sind Hassmärsche. Was wir an den letzten Wochenenden gesehen haben, ist, dass jetzt Zehntausende Menschen nach dem Massaker an jüdischen Menschen, dem größten Verlust an jüdischem Leben seit dem Holocaust, auf die Straße gehen und die Auslöschung Israels von der Landkarte fordern.“

8. November 2023: Braverman schrieb einen Meinungsartikel in The Times , in dem er behauptete, es bestehe „der Eindruck, dass hochrangige Polizeibeamte bei Demonstranten eine Vorliebe haben“ und härter gegen Rechtsextremisten vorgehen als gegen propalästinensische „Mobs“. Die Proteste wurden vom Innenminister als unangefochtene „Durchsetzung des Vorrangs bestimmter Gruppen – insbesondere Islamisten“ bezeichnet. The Guardian berichtete später , dass das Büro des Premierministers um Änderungen des Artikels gebeten hatte, die jedoch nicht alle umgesetzt wurden. Es wird behauptet, dass dieser Streit einer der Gründe dafür war, dass Braverman später in diesem Monat als Innenminister entlassen wurde.

, in dem er behauptete, es bestehe „der Eindruck, dass hochrangige Polizeibeamte bei Demonstranten eine Vorliebe haben“ und härter gegen Rechtsextremisten vorgehen als gegen propalästinensische „Mobs“. Die Proteste wurden vom Innenminister als unangefochtene „Durchsetzung des Vorrangs bestimmter Gruppen – insbesondere Islamisten“ bezeichnet. , dass das Büro des Premierministers um Änderungen des Artikels gebeten hatte, die jedoch nicht alle umgesetzt wurden. Es wird behauptet, dass dieser Streit einer der Gründe dafür war, dass Braverman später in diesem Monat als Innenminister entlassen wurde. 21. Mai 2024: Michael Gove, der Staatssekretär für die Nivellierung nach oben, hielt eine offen unbeholfene Rede, in der er dazu aufrief, die IHRA in größerem Umfang zu übernehmen und alle öffentlichen Einrichtungen zusätzlich dazu zu verpflichten, eine zusätzliche „Charta gegen Antisemitismus“ zu unterzeichnen. Zur Frage der Polizeiaufmärsche meinte er:

Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Aufmärsche auf unseren Straßen, die so viel Leid und sogar körperliche Einschüchterung unter jüdischen Menschen verursacht haben, wirksamer bekämpft werden. Damit kritisiere ich nicht die Polizei, die innerhalb eines von uns Politikern vorgegebenen Rahmens arbeiten muss. Wir Politiker müssen es besser machen … Wir müssen rasche Fortschritte machen, um die einschüchternden Folgen von Aufmärschen zu bewältigen, indem wir ihre kumulative Wirkung betrachten, genauer überlegen, wie wir wiederholte Aufrufe zu Vorurteilen unterbinden können, und sicherstellen, dass die Organisatoren für die Folgen ihrer Handlungen bezahlen.

Wurde die Polizei von den führenden Zionisten in der Regierung unter Druck gesetzt? Ja.

Laut dem Community Security Trust (CST) hat der „Antisemitismus“ seit Beginn der Al-Aqsa-Flutwelle erheblich zugenommen. Laut CST, wie von der BBC am 12. Oktober 2023 berichtet:

Antisemitische Vorfälle im Vereinigten Königreich haben sich seit der Operation der Hamas mehr als vervierfacht, so eine Wohltätigkeitsorganisation, die Juden im Vereinigten Königreich unterstützt.

Der Community Security Trust (CST) verzeichnete vom 7. bis 10. Oktober 89 Vorfälle „antijüdischen Hasses“.

Das bedeutet einen Anstieg um mehr als das Vierfache gegenüber den 21 antisemitischen Vorfällen, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichnet wurden.

Einige Tage später meldete die Polizei: „Es gab einen Anstieg antisemitischer Straftaten um 1.353 % … zwischen dem 1. und 18. Oktober, so die Metropolitan Police. Die Polizei hat 218 antijüdische Hassverbrechen verzeichnet, verglichen mit 15 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.“

Wie lässt sich die Diskrepanz zwischen den Daten des CST und der Polizei erklären? Es deutet doch eher darauf hin, dass die Polizei durch die Operationalisierung der IHRA und den Druck sowohl der Zionisten als auch der Regierung übermäßig beeinflusst wurde. Selbst das CST, das traditionell betrügerische Statistiken erstellt, kann nicht mit den operativen Einschätzungen der Polizei mithalten, die versucht, den Ausbruch des Grauens infolge des Völkermords in Gaza zu bewältigen/zu unterdrücken. Aber lassen Sie uns das im Detail betrachten.

Die zionistisch inspirierte Kampagne, die Polizei anzugreifen und ihre Verbündeten in der Regierung unter Druck zu setzen, damit diese die Polizei zwingen, Menschen wegen eindeutig legaler Meinungsäußerungen zu verhaften, wurde Ende 2023 durch die Eskapaden von Gideon Falter und der Campaign Against Antisemitism (Kampagne gegen Antisemitismus) unterstützt. Falter tauchte mitten in einem massiven Marsch gegen Völkermord auf und gab vor, unschuldig von der Synagoge zurückzukehren. Er versuchte, die Demonstranten zu einem Angriff auf ihn zu provozieren – oder die Polizei, um ihn daran zu hindern, die Demonstranten zu provozieren. Darüber hinaus wurden zwei hochrangige zionistische Regimevertreter – Emily Schrader und Yosef Hadad – nach London geflogen, um zu versuchen, Ärger zu provozieren. Zusammen mit ihnen waren Verbündete einer neuen Frontgruppe namens „Our Fight“ anwesend, die mit Toby Young, dem vermeintlichen Verteidiger der Redefreiheit (und mit dem libertären und von den Koch-Brüdern finanzierten LM Network), sowie mit einer Gruppe von anscheinend zionistisch finanzierten iranischen Anhängern des ehemaligen Schahs von Iran in Verbindung stehen.

Zu ihnen gesellte sich der beliebteste rechtsextreme Aktivist der Zionisten, Stephen Yaxley-Lennon, der im April prominent zum Ende der sogenannten „Zwei-Klassen“-Polizeiarbeit aufrief. Wie allgemein bekannt ist, wurde Yaxley Lennon (nom de guerre, Tommy Robinson) von bedeutenden zionistischen Gruppen finanziert, die an vorderster Front bei der Finanzierung des Islamophobie-Netzwerks in den USA stehen, wie selbst The Guardian berichtet hat.

Zionistische Geldgeber hinter „Tommy Robinson“ (Quelle: The Guardian, 7. Dezember 2018).

Die Kritik an der sogenannten „zweigliedrigen“ Polizeiarbeit durch die „extreme Rechte“ wurde von Suella Braverman (die am 13. November 2023 von ihrem Posten als Innenministerin entlassen wurde) im April 2024 aufgegriffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es einen sehr heftigen Angriff der Regierung und von Vertretern des zionistischen Regimes sowohl auf die Märsche – sie wurden als rassistisch verleumdet – als auch auf die Reaktion der Polizei auf die Märsche gab, wobei sie unter Druck gesetzt wurden, mehr Menschen zu verhaften, die ihre Solidarität mit Palästina zum Ausdruck brachten. Natürlich wird dies in der Viktimologie des Zionismus so dargestellt, als handele es sich um Rassismus oder „Hass“ gegen die Juden, was nicht der Fall ist.

Vor diesem Hintergrund und im Zusammenhang mit den seit langem bestehenden Problemen der zionistischen Waffe der „Arbeitsdefinition“ der IHRA und früheren Ratschlägen/Druck von Zionisten wäre es nicht überraschend, wenn die Polizei sehr viele Menschen aufgrund von „antijüdischen“ Hassverbrechen auf einer völlig falschen Grundlage verhaften würde. Wir wenden uns nun der Untersuchung der Beweise für eine solche Behauptung zu.

Hassverbrechen in der Praxis nach der Al-Aqsa-Flut

Wir können dies anhand einiger Beispiele für angeblich antijüdische Hassverbrechen veranschaulichen, die von der Polizei gemeldet wurden und die alle offensichtlich nichts mit Judenfeindlichkeit zu tun haben.

Ende Oktober 2023 wurden zwei Frauen wegen des Verdachts eines Hassverbrechens verhaftet, weil sie bei einer Pro-Palästina-Demonstration das blutige Bildnis eines toten Babys bei sich trugen. Dies war eindeutig kein Hassverbrechen irgendeiner Art.





Anfang November wurden zwei Männer festgenommen, die mit roter Farbe die Parolen „Free Gaza“, „Free Palestine“ und „Terroristen“ auf das Grundstück des Rüstungsunternehmens Leonardo gesprüht hatten, das am Völkermord in Gaza beteiligt ist.

Zwei Männer wurden verhaftet, nachdem am Donnerstagmorgen die Worte „Free Gaza“ in roter Farbe auf ein Gebäude in Piccadilly, im Zentrum Londons, gesprüht worden waren. Die Metropolitan Police gab in einer Erklärung bekannt: „Zwei Männer wurden wegen des Verdachts auf rassistisch motivierte Sachbeschädigung verhaftet, die wir als Hassverbrechen untersuchen. Auf das Gebäude wurden Botschaften über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas in roter Farbe gesprüht, die auch auf das Gebäude geworfen wurde. Wir haben in London keinerlei Toleranz für Graffiti mit Hasskonnotation.

Nochmals, es hat schlichtweg nichts mit „Juden“ zu tun.

Netpol zitierte: „Berichte über die Londoner Proteste vom 4. November 2023 beinhalten die Verhaftung von mindestens einer Person wegen eines Sprechchors, der sich auf die ‚Intifada‘ bezog, und die Verhaftung einer Frau, die Flugblätter verteilte, die zum ‚Sieg der Intifada‘ aufriefen.“ Das hat nichts mit Judenfeindlichkeit zu tun.

Anfang 2024 wurde berichtet, dass „Shabbir Lakha, ein Offizier von Stop the War, sagte, er habe kürzlich an einem Protest teilgenommen, bei dem ein Offizier mit einem Schild herumlief, auf dem stand: ‚Der Satz ‘Beendet die israelische Apartheid“ könnte als Hassverbrechen behandelt werden.“ Auch dies hat nichts mit Judenfeindlichkeit zu tun.

„Bei einer anderen Protestveranstaltung informierte ein Beamter Lakha darüber, dass der Sprechchor ‚Globalisierung der Intifada‘ eine rassistisch motivierte Hassrede sei. Auch dies hat nichts mit Hassverbrechen zu tun.

Netpol, die Gruppe zur Überwachung der Polizei, listete eine Reihe von Beispielen auf, bei denen „Demonstranten aufgrund der Verwendung arabischer Schriftzeichen oder des Tragens von Kufiyas von der Polizei gezielt festgenommen oder belästigt wurden. Bei einem Vorfall wurde eine Frau, die ein Schild mit arabischer Aufschrift trug, wegen des Verdachts auf eine rassistisch motivierte Störung der öffentlichen Ordnung festgenommen, obwohl sie der Polizei eine Übersetzung ihres Schildes vorlegte, weil die Polizei keinen Übersetzer zur Verfügung hatte, um dies zu überprüfen.“ Die Unwissenheit der Polizei ist kein Beweis für ein Hassverbrechen eines Demonstranten.

Netpol zitierte auch ein Beispiel, bei dem die Übernahme der IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus offensichtlich dazu verwendet wird, die Polizei mit zionistischer Ideologie zu indoktrinieren, was dazu führt, dass sie Menschen ins Visier nimmt, die den Völkermord in Gaza mit dem Völkermord der Nazis vergleichen: Ein Rechtsbeobachter beschrieb einen Vorfall, bei dem:

„Ich war auch Zeuge der Verhaftung einer Frau wegen eines Plakats, auf dem die Handlungen des israelischen Staates mit denen der Nazis verglichen wurden. … Die betreffende Frau hatte ein Plakat, das sich hauptsächlich mit Krieg und Kriegstreibern befasste, aber sie hatte auch ein kleines Meme (nicht einmal A4-Größe) ausgedruckt, das den Holocaust und die Handlungen Israels verglich, und es enthielt eine israelische Flagge und ein Hakenkreuz … Einer der Polizisten, der sie zur Seite genommen hatte, sagte, das Plakat sei „antisemitisch“ und behauptete immer wieder, es sei die „jüdische“ Flagge darauf abgebildet. S widersprach dem Polizisten und sagte, dass es sich um die israelische Flagge handele und es in der Tat antisemitisch sei, sie miteinander zu vermischen. Der Beamte ließ sich nicht darauf ein … Die Polizei sagte zunächst, dass sie die Frau gehen lassen würden, wenn sie ihre Personalien angeben würde (damit sie zu einem späteren Zeitpunkt unter Vorbehalt befragt werden könnte). Dann beschlossen sie jedoch, sie auf der Stelle zu verhaften.

Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Polizei indoktriniert/unter Druck gesetzt wird, die zionistische Ideologie zu übernehmen, ohne dass dies auf Tatsachen beruht.

In einem anderen Beispiel, das von Netpol aufgezeichnet wurde, soll Folgendes passiert sein:

Auf dem Plakat wurde ein Vergleich zwischen Hitler und Netanjahu angestellt. Drei Polizeibeamte der Metropolitan Police führten meine Schwester und mich von der Menge weg, die immer größer wurde, da sich Menschen/juristische [Beobachter] um uns scharten und uns Strafzettel aushändigten … Meine Schwester wurde wegen „Landfriedensbruch“ und „rassistisch motivierten Angriffs“ angeklagt. Ich möchte hinzufügen, dass wir beide alles taten, worum die Polizei uns bat, ruhig und höflich blieben und auch anboten, das Plakat bei ihnen zu lassen. Wir sind auch beide „sichtbar“ muslimisch (wir tragen Hijab). Meine Schwester informierte mich später, dass einer der verhaftenden Beamten (dessen Gesicht ich auf Video habe) meiner Schwester mitgeteilt hatte, dass sie nach der polizeilichen Vernehmung früher freigelassen würde, wenn sie ihr Recht auf einen Anwalt verneinen würde. Derselbe Beamte machte gegenüber einem anderen Beamten einige rassistisch diskriminierende Bemerkungen über meine Schwester. Meine Schwester fühlte sich zunächst unter Druck gesetzt, die Rechtsberatung abzulehnen, aber nachdem ich mit ihr sprechen konnte (in ihrem zugewiesenen Telefonat), stellte ich sicher, dass sie die Kontaktdaten des Rechtsberatungsteams hatte, mit dem ich Kontakt aufgenommen hatte … Nachdem sie zunächst gezwungen worden war, ihr Recht auf kostenlose Rechtsberatung abzulehnen, bat sie um einen Anwalt von HJA, der sie bei der polizeilichen Vernehmung begleitete. P4 Zeugenaussage

Anruf von einem Bürger um 14:21 Uhr am 2.12.23 – „VERHAFTUNG (wie um 14:04 Uhr): Ein Bürger hat mit der Freundin des Festgenommenen gesprochen ******; sie sagt, sie wurden angehalten und beide in den Polizeiwagen gebracht, dann wurde sie gehen gelassen, während ihr Freund festgenommen wurde; angeblich hatte er ein Schild mit der Aufschrift „Zionazi“ dabei, die Polizei sagte, stellen Sie sich vor, eine jüdische Person hätte das gesehen und Angst bekommen.“ N2 – GBC-Telefonprotokoll

Die Erklärung einer fiktiven Beschwerde wegen Beleidigung – oder die Möglichkeit einer solchen Beschwerde – wurde als Rechtfertigung für das Eingreifen der Polizei bei einer Demonstration in Birmingham am 26. November verwendet.

„Sergeant 20 zog einen der Männer, der über das Megaphon rief, und sagte, wenn er „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ rufe, werde er verhaftet, und wollte ihn verwarnen.“ Um 14:48 Uhr meldete PLO Sgt 1414, dass „jemand gesagt hat, dass er sich durch die Sprechchöre beleidigt fühlt“, und um 15:00 Uhr meldete derselbe Sgt, dass „das Rechtsteam der Polizei von West Midlands [sagt], dass der Sprechchor ‚vom Fluss‘ antisemitisch ist“. N3 – Zeitgenössische Notizen des Rechtsbeobachters

Alle diese Vorfälle haben die Statistik der Hassverbrechen (gegen Juden) offensichtlich zu Unrecht überproportional aufgebläht, da sie in Wirklichkeit viel niedriger ist. Aber wie niedrig ist sie? Aus meinem früheren Artikel wissen wir, dass Juden selbst nach den überhöhten Statistiken der Polizei seltener Opfer rassistisch oder religiös motivierter Straftaten werden als farbige Menschen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie viel niedriger sind, aber um sicher zu sein, müssten wir die von den Polizeikräften gesammelten Daten direkt abfragen, die möglicherweise detaillierter und informativer sind als die Daten, die der Zentralregierung zur Verfügung gestellt werden. Woraus solche Daten bestehen und ob sie uns bei der Beantwortung dieser Fragen helfen können, ist derzeit nicht bekannt. Die Daten werden nirgendwo veröffentlicht und um darauf zugreifen zu können – vorausgesetzt, sie werden auf angemessene Weise gesammelt – müsste bei jeder Polizeibehörde ein erfolgreicher Antrag auf Informationsfreiheit gestellt werden.

Um ein echtes und genaues Bild vom Ausmaß der „Hassverbrechen“, insbesondere gegen Juden als Juden, zu erhalten, müsste man die Arbeitsannahmen der Polizeipraxis in diesem Bereich grundlegend ändern. Dies würde zunächst die Abschaffung der IHRA und die Entfernung zionistischer Gruppen als angeblich neutrale Berater bedeuten. Stattdessen sollten echte antirassistische Gruppen oder echte akademische Experten (ohne potenzielle Interessenkonflikte aufgrund ideologischer oder finanzieller Verbindungen zur zionistischen Bewegung) rekrutiert werden. Darüber hinaus würde dies bedeuten, die „verwirrte“, „rassistische“ und „bedrohliche“ Reaktion der Polizei auf Märsche und Demonstrationen mit einem „ungewöhnlich hohen“ Maß an Überwachung und Schikanen zu beenden, wie sie von Netpol in einem Bericht vom Mai 2024 beschrieben wurden.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sich beide verbleibenden Hypothesen bestätigt haben, nämlich dass

politische Akteure wie Regierungsminister versucht haben, die Polizei unter Druck zu setzen, um pro-palästinensische Demonstranten mit der oben erwähnten falschen Definition von Hassverbrechen gegen Juden ins Visier zu nehmen; und

Es gibt Beweise dafür, dass die Polizei diesem Druck nachgegeben hat.

Um dieses Problem zu beheben, sollte die Polizei den Rat und die „Zusammenarbeit“ der fanatischen Völkermörder des Community Security Trust ablehnen und es sollte eine umfassende Reform der Praxis der Metropolitan Police, aller anderen Polizeikräfte, des Innenministeriums und anderer Regierungsbehörden zur Erhebung statistischer Daten durchgeführt werden. So wie die Dinge stehen, haben zionistische Einschüchterungsgruppen, deren Loyalität und praktische Handlungen darauf ausgerichtet sind, die völkermörderische zionistische Entität bei ihren außenpolitischen Zielen zu unterstützen, den Polizeiapparat ideologisch durchdrungen. Dies hat zusammen mit dem Druck zionistischer Parteigänger in der Regierung – wie insbesondere Suella Braverman und Michael Gove in der vorherigen britischen Regierung und viele andere in der gegenwärtigen Regierung – die Polizei dazu veranlasst, Menschen wegen erfundener und von Zionisten definierter „rassistischer“ oder „religiöser“ Straftaten zu verhaften.

Wir haben bereits erwähnt, dass Statistiken über Polizeigewalt, Todesfälle in Gewahrsam und Tötungen durch die Polizei im Vereinigten Königreich und in den USA zeigen, dass die Opfer überproportional häufig Schwarze oder People of Colour sind. Von 1980 bis 2018 hat die US-Polizei laut einem begutachteten Artikel im Lancet durchschnittlich 810 Menschen pro Jahr getötet. Jedes Jahr. Schwarze Menschen waren die wahrscheinlichsten Opfer. Es gibt keine signifikanten Daten über ein Muster von Juden als Opfer dieser Art von rassistischer Gewalt in den USA oder im Vereinigten Königreich. Die Tatsache, dass solche Statistiken (über Todesfälle in Gewahrsam oder durch die Polizei verursacht) nicht einmal als Beweismittel für „Hassverbrechen“ erstellt werden, lenkt unsere Aufmerksamkeit auch auf den politischen Charakter von „Hassverbrechen“-Statistiken.

Im dritten Teil dieser Serie habe ich darauf hingewiesen, dass das Urteil des Tribunals in meinem Fall zu dem Schluss kam, dass Juden pro Kopf der Bevölkerung viel häufiger Opfer von „religiös motivierten“ Hassverbrechen werden. Diese Feststellung lag dem folgenden Teil des Urteils zugrunde:

dass unsere Entscheidung in dieser Angelegenheit ein beträchtliches Maß an Spekulation beinhaltet, kommen wir zu dem Schluss, dass eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Klage des Klägers zwei Monate nach den Tweets im August 2023 abgewiesen worden wäre.

In Teil drei dieser Serie habe ich gezeigt, dass, wenn wir die Daten über Juden als zuverlässig betrachten, wir – wenig überraschend – feststellen, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe eher Opfer von Hassverbrechen werden als Juden. In Teil vier habe ich gezeigt, dass zionistische Lobbygruppen die Definition von Hassverbrechen systematisch verzerrt haben, um „Hassverbrechen“ gegen Juden künstlich zu erhöhen.

Diese Gruppen stehen in enger Beziehung zur Polizei und werden sowohl von der Regierung finanziert als auch beraten. Es gibt also eine gut finanzierte Kampagne, um die Meldung von „Hassverbrechen“ gegen Juden zu fördern. Zionistische Gruppen verfolgen einen grundlegend voreingenommenen Ansatz, der absichtlich und unehrlich behauptet, dass pro-palästinensischer Aktivismus „Antisemitismus“ ausdrückt. Wir haben in diesem Artikel gesehen, dass diese Lobbyarbeit auch dazu führt, dass Minister der Regierung die Polizei unter Druck setzen, gegen pro-palästinensische Demonstranten vorzugehen, und es gibt Belege dafür, dass dieser Druck und die voreingenommenen Definitionen dazu führen, dass die Statistiken über Hassverbrechen grundlegend verzerrt werden.

Mit anderen Worten: Wenn man Hassverbrechen richtig versteht, gibt es keine Beweise dafür, dass Juden unverhältnismäßig häufig Opfer von Hassverbrechen werden, und es sieht sehr danach aus, dass die meisten angeblichen Hassverbrechen gegen Juden falsch positive Ergebnisse sind.

Die allgemeine Schlussfolgerung dieser fünfteiligen Serie ist daher, dass Juden im Vereinigten Königreich heute keiner größeren Form von Diskriminierung ausgesetzt sind.

Die in diesem Artikel erwähnten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern ausschließlich die Meinung des Verfassers.

ist ein investigativer Journalist, Rundfunksprecher und Akademiker. Er ist Gründer und Co-Direktor der Lobbying-Überwachungsorganisation Spinwatch und Herausgeber von Powerbase.info.

