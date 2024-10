Soundtrack to the Struggle“ ist jetzt erhältlich. Von Alan Mcleod

https://www.mintpressnews.com/lowkey-soundtrack-to-the-struggle-3-review/288510/



Von Alan Mcleod

27. Oktober 2024

„Dies ist für politische Gefangene, die sich gefangen und traurig fühlen, nicht für den Rapper, der in einem auffälligen Jaguar vorfährt. Es ist für die Person in derselben Straße, die in Lumpen gehüllt ist, es ist für den Vater, der seinen Sohn in Plastiktüten trägt, für den Widerstand, der Geld in seine Gummibänder wickelt.“

So beginnt „Soundtrack to the Struggle 3“, das neue Album von Lowkey. Es ist das erste Werk der Hip-Hop-Legende seit fünf Jahren und begeistert die Kritiker bereits jetzt – und macht seine Feinde sehr nervös. Das Album wird ab dem 28. Oktober auf Spotify, Apple Music und anderen Streaming-Plattformen verfügbar sein. In gedruckter Form wird es bei seinen bevorstehenden Auftritten in London, Manchester und Birmingham erhältlich sein.

Heute hat sich MintPress mit dem Rapper (und Moderator des Podcasts „The Watchdog“ auf MintPress News) zusammengesetzt, um über das Album, seine Unabhängigkeit, Versuche, ihn zum Schweigen zu bringen, und darüber zu sprechen, warum Kunst politisch sein sollte.

Als eine der Stimmen der palästinensischen Befreiungsbewegung gilt Lowkey weithin als einer der talentiertesten und angesehensten Rapper der Welt, der für seinen Flow und seine Lyrik gefeiert wird. Aber seine Popularität und sein Einfluss haben ihm auch mächtige Feinde beschert. Die strikt pro-israelische Zeitung Jewish Chronicle beklagte einmal, dass seine bloße Existenz ein „Albtraum“ für den Staat Israel sei.

Die pro-israelische Lobby hat unermüdlich versucht, ihn zum Schweigen zu bringen, und Universitäten unter Druck gesetzt, seine Vortragstermine abzusagen. Auch die Mächtigen haben ihn nicht gern gesehen; die BBC-Geschäftsführung hat sogar seinen Auftritt bei einem führenden Radiosender verhindert. Nach dem Angriff vom 7. Oktober löschte YouTube Music sein Lied „Terrorist?“ nach fast 14 Jahren und 5,5 Millionen Aufrufen. Und im vergangenen Jahr versuchte eine zwielichtige, mit Israel in Verbindung stehende Interessengruppe, den Musik-Streaming-Riesen Spotify unter Druck zu setzen, seine Inhalte von seiner Plattform zu entfernen. Dieser Versuch löste eine massive weltweite Gegenreaktion aus, bei der Künstler und Entertainer den Rapper verteidigten.

„Pro-Israel-Gruppen haben dafür gesorgt, dass ich bei verschiedenen Shows nicht auftreten durfte; dank ihrer Manöver wurde ich bisher in mindestens vier Ländern abgesagt“, sagte Lowkey gegenüber MintPress.

Sie haben Treffen aufgezeichnet, an denen ich teilgenommen habe, und Fotos von mir in der Öffentlichkeit gemacht, und ich bin sicher, dass es noch viel mehr gibt, von dem wir nichts wissen … Ich bin sicher, dass dieses Album sie sehr wütend und unglücklich machen wird … Sie werden sicher nicht wollen, dass die Leute dieses Album hören.“

Lowkey begann seine Musikkarriere Mitte der 2000er Jahre als Mitglied der Gruppe Poisonous Poets. Obwohl er heute als Solokünstler tätig ist, hat er mit vielen der bekanntesten Namen der Musikindustrie zusammengearbeitet, darunter Arctic Monkeys, Wretch 32, Immortal Technique und Akala. Er ist Schirmherr der Stop The War Coalition, des Racial Justice Network und des Peace and Justice Project.

„Soundtrack to the Struggle 3“ ist ein zutiefst politisches Album, das Aktivismus und Musik miteinander verwebt, um eine Momentaufnahme zu schaffen. In der bereits veröffentlichten Single ‚Genocide Joe‘ nimmt der Rapper Präsident Biden ins Visier und fragt ihn:

Genocide Joe, your terrorize souls,

When your eyes close at night, how do you sleep?

Der Song beschreibt Biden als „Amerikas aufgeweckten Präsidenten, der spricht, als hätte er Beruhigungsmittel genommen“. Er bezieht sich auf die Ermordung des palästinensischen Kindes Hind Rajab und die Selbstverbrennung des ehemaligen amerikanischen Soldaten Aaron Bushnell aus Protest gegen den Angriff der USA und Israels auf Gaza, den Lowkey als „keinen Striptease“, sondern als „den größten Tatort der Welt“ bezeichnet.

Palästina ist und war schon immer ein zentrales Thema für Lowkey. „Soundtrack to the Struggle 3“ enthält den Titel „Palestine Will Be Free“, dessen Refrain die Zeilen „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ enthält – ein Satz, der in weiten Teilen des Westens verboten und zensiert wurde. „Meine Finger zeigten auf diese Regierung; ihr alle habt sie getötet. Sagt mir, dass ihr nicht zu den Waffen greifen würdet, wenn es eure Kinder wären“, sagt Lowkey.

Große Medienunternehmen, die selbst Teil gigantischer multinationaler Konzerne sind, haben Lowkey nie gemocht, gerade wegen dem, was sie als seine Radikalität empfinden. Gegenüber MintPress sagte er:

„Ich wurde nie wirklich von einem Major-Label umworben, obwohl ich Hunderttausende von Platten verkauft habe, Millionen von Aufrufen im Internet erzielt habe und Tausende von Tickets verkauft habe. Ich wurde nie von einem Major-Label angesprochen. Und tatsächlich nehmen Major-Labels Künstler unter Vertrag, die weit weniger erreicht und weit weniger Marktfähigkeit bewiesen haben. Und ich bin der Meinung, dass es einfach am Thema liegt.“

Dennoch ist seine Musik so beliebt wie eh und je und hat sogar als Hymne der globalen palästinensischen Befreiungsbewegung ein neues Leben gefunden. Heute gibt es kaum einen Marsch, eine Versammlung oder eine Demonstration, die nicht von seiner Musik begleitet wird. Lowkey räumte dies ein und sagte: „Viele dieser Lieder sind heute relevanter als je zuvor. ‚Long Live Palestine‘ wurde im vergangenen Jahr häufiger gehört als je zuvor.“

Der Gaza-Streifen ist jedoch bei weitem nicht das einzige Thema, das den Rapper beschäftigt. In „Free Assange“ nimmt er sich des Falls des (kürzlich freigelassenen) WikiLeaks-Mitbegründers an, der über ein Jahrzehnt lang in London inhaftiert war. „Hängt ihn in seiner Zelle, sie haben das Seil festgebunden; es ist kein Krieg gegen eine Person; es ist [gegen] Ihr Recht auf Wissen“, sagt er und kommt zu dem Schluss: „Jedes Mal, wenn Sie das Gesicht von Assange in den Nachrichten sehen, denken Sie daran, dass er es nicht ist. Das eigentliche Ziel sind Sie.“

Letztes Jahr führte Lowkey ein persönliches Interview mit Assanges Frau Stella, das für „The Watchdog“ von MintPress aufgezeichnet wurde und in dem er den australischen Verleger als „politischen Gefangenen unserer Zeit“ bezeichnete.

Das bewusste Überschreiten dieser politischen Grenzen hat Lowkey bei Plattenfirmen und der etablierten Klasse im Allgemeinen zu einer äußerst unbeliebten Person gemacht. Er besteht jedoch darauf, dass er als unabhängiger Künstler weitaus besser dran ist, als wenn er bei einem großen Label unter Vertrag stünde. Mit dem Aufkommen des Internets und der sozialen Medien sei es einfacher denn je, ein unabhängiger Künstler zu sein, sagte er gegenüber MintPress.

Man hat die Möglichkeit, autark zu sein, mit Musik kann man unabhängig davon seinen Lebensunterhalt verdienen. Aber ich möchte auch keine Einmischung in meine Themen oder in meine Kreativität. Und wenn man bei einem großen Label ist, entscheiden die, wann das Album erscheint, sodass man tatsächlich mehrere Jahre lang im Abseits stehen kann. Ich kenne großartige Künstler, die ihre Alben nicht veröffentlichen konnten, weil das Major-Label jahrelang nicht bereit war, den Knopf zu drücken.“

Darüber hinaus, so erklärte er, finden Major-Labels jede Ausrede, um den Musikern noch mehr Geld abzunehmen. Von Verwaltungsgebühren bis hin zu Gefolgsleuten und Kosten für die Videoproduktion – das meiste Geld stammt aus dem Anteil des Künstlers am Topf. Und die Labels fügen hinterlistige Klauseln in die Verträge ein, um sicherzustellen, dass sie – und nicht der Künstler – die Gewinne einstreichen.

„Ich kenne Leute, die Millionen von Platten verkauft haben und von den großen Labels abgezockt wurden. Das machen sie ständig. Sie betrügen die Leute täglich“, sagte er.

„Ich kenne so viele Leute, die riesige Mengen an Platten verkauft haben und nie einen Scheck über Tantiemen erhalten haben. Diese Platten sind unter den Top 5 der Charts, aber sie haben nie einen Cent gesehen.“

Heute arbeitet Lowkey in unabhängigen Medien. „Das Album wäre ohne MintPress definitiv nicht möglich gewesen“, sagte er.

Ein weiteres wichtiges Thema, das in „Soundtrack to the Struggle 3“ behandelt wird, ist die britische Politik und das Streben nach einer besseren Welt. In „The Killing of Corbynism“ beschreibt Lowkey, wie die verschiedenen Fraktionen des britischen Staates zusammenkamen, um die basisdemokratische politische Bewegung um den sozialistischen Führer Jeremy Corbyn zu zerschlagen. Wie er feststellt,

war der Corbynismus mehr als ein lebendiger Organismus

der sich auf einen Mann konzentrierte; ein Vehikel für eine umfassendere Mission.

Das Hauptaugenmerk lag darauf, wie sie das System reformieren könnten,

Millionen von Menschen im ganzen Land sahen die Vision,

als eine Chance für Sie, Ihre Bedingungen zu verbessern,

Was wir gelernt haben, ist, dass das Establishment bösartiger ist:

Ständige Angriffe, um Anhänger von ihren Kernpositionen zu entfernen.

Eine Geschichte von Verrat, Hinterhältigkeit und schmerzhaften Entscheidungen

Millionen mit Träumen, das Establishment hat sie getötet.

Andere Titel sind jedoch weniger offensichtlich politisch. „Two Kites“ erzählt die Geschichte einer tragischen Romanze, die durch den Tod einer Frau zerstört wird.

„Friend or Foe“ handelt angeblich von einem Kameraden, der Lowkey hintergeht. Im Verlauf des Liedes wird jedoch klar, dass sein „Freund“ in Wirklichkeit ein Mobiltelefon ist, und der gesamte Titel ist ein Kommentar über die schädliche, zweischneidige Natur, ein so leistungsstarkes Überwachungsgerät jederzeit in der Tasche zu haben.

Lowkey beschreibt seinen Freund als „im Kongo geboren, in China aufgewachsen, aber er sagt, er sei Amerikaner“, ein Hinweis auf die Globalisierung der Elektronikproduktion. „Wir beide liebten Obst, aber Äpfel waren sein Ding“, bemerkt er und fügt hinzu: ‚Am Anfang brachte er mir bei, wie man mit Schlangen umgeht. Später half er mir bei meiner Karriere und beim Aufbau einer Basis.‘ Mit der Zeit wird ihm jedoch klar, wie schädlich die Technologie ist:

Er hört zu, wenn ich schlafe, beobachtet mich, wenn ich ihn nicht beobachte,

weiß, wie er meine Zeit verschlingen kann, ich habe nichts mitbekommen,

es stellt sich heraus, dass es das Schlimmste war, was ich je getan habe,

es scheint, als würde er alles über mich an alle verkaufen.

Hinter vielen der besten Kunstwerke steht eine wichtige Botschaft. Doch das meiste, was in den großen Medien, sei es Musik, Fernsehen oder Film, zu sehen ist, wurde gründlich bereinigt, sagte Lowkey gegenüber MintPress und erklärte:

Es gab einen stetigen Drang, Kunst zu entpolitisieren, weil sie als solch ein subversives Medium angesehen wurde. Mit Musik kann man Menschen erreichen, man kann Slogans populär machen, man kann Mantras in den Köpfen der Menschen erzeugen, man kann die Hoffnungen und Träume der Menschen in einer verdaulichen Form mit einer einprägsamen Melodie destillieren. Daher wurde sie natürlich als Bedrohung angesehen.“

Daher drängen uns große Labels mit fader, seichter Musik oder sogar mit Künstlern, die extravagante und dekadente Lebensstile verherrlichen. Während des gesamten „Kriegs gegen den Terror“ gab es laut Lowkey praktisch keine englischsprachige Musik, die sich mit den Aktionen der USA auseinandersetzte. Dies steht in krassem Gegensatz zur Protestmusik der 1960er Jahre, die beispielsweise die Rolle Amerikas in Vietnam anprangerte. Lowkey widmet den Kämpfern in Vietnam, die sich der amerikanischen Besatzung widersetzten, einen Titel. „Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber alle meine Helden haben gegen Kolonialisten gekämpft“, heißt es im Refrain.

Was heute als politische Musik durchgeht, ist bestenfalls uninspiriert und schlimmstenfalls zum Wegschmeißen. Von talentlosen Pro-Trump-Country-Musikern bis hin zu den Stars von Hamilton, die darüber rappen, dass sie für jeden stimmen würden, der nur nicht Trump ist, kann es oft so wirken, als sei politische Musik von Natur aus minderwertig.

„Soundtrack to the Struggle 3“ ist das perfekte Gegenmittel dafür. Aber selbst wenn die politischen Themen nicht so scharf und aktuell wären, würde die gezeigte Lyrik dieses Album immer noch als Meisterwerk qualifizieren. Lowkey hat wenig Zeit für Team Rot oder Team Blau. Wie er in ‚Genocide Joe‘ sagt: “Biden ist ein Mörder, Trump ist ein Mörder. Wie man es auch dreht und wendet, das politische System ist zirkulär.“

Mit diesem Album wird sich Lowkey sicherlich keine Freunde in hohen Positionen machen. Aber die braucht er auch nicht, denn er hat bereits Millionen Fans auf der ganzen Welt, und „Soundtrack to the Struggle 3“ wird seinen Platz als Legende des Hip-Hop nur noch weiter festigen.

„Soundtrack to the Struggle 3“ erscheint am 28. Oktober und kann auf allen großen Streaming-Plattformen angehört werden.

Titelbild | Ein Poster mit dem bevorstehenden Tourplan von Lowkey.

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: „Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting“ und „Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent“ sowie eine Reihe von weiteren akademischen Artikeln. Er hat auch Beiträge für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams verfasst.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von MintPress News wider.

Veröffentlichen Sie unsere Artikel erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

