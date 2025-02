20. Februar 2025

Ist das nicht praktisch? Am Tag, an dem die Hamas die Leichen von vier toten Israelis – einer Mutter, ihren beiden Söhnen und einem älteren Mann – zurückgibt, werden drei unbesetzte, geparkte Busse in Israel bombardiert:

Die israelische Polizei gibt an, dass in der Innenstadt von Bat Yam Bomben in drei Bussen explodiert sind, wobei ein örtlicher Beamter angibt, dass es keine Verletzten gab.

Verteidigungsminister Israel Katz beschuldigte „palästinensische Terrororganisationen“, die Anschläge verübt zu haben, während Premierminister Benjamin Netanjahu ein Sicherheitstreffen abhalten wollte.

„Vorläufiger Bericht – Verdacht auf Terroranschlag. Es sind mehrere Berichte über Explosionen eingegangen, an denen mehrere Busse an verschiedenen Orten in Bat Yam beteiligt waren“, so die Polizei in einer Erklärung.

Natürlich war dies das Werk palästinensischer Terroristen. Richtig? Unsinn! Ich glaube, dass es sich hierbei um ein inszeniertes Ereignis handelte, das die öffentliche Aufmerksamkeit von den israelischen Besatzungstruppen ablenken sollte, die laut Hamas die drei Personen bei einem ihrer Bombenanschläge auf Palästinenser im Gazastreifen versehentlich getötet haben. Glauben Sie nicht nur mir. Hören Sie, was Yarden Bibas, der Ehemann der Frau und Vater der Kinder, zu sagen hat:

Dies war die Botschaft von Yarden Bibas, dessen Frau Sherry und seine beiden Kinder Kfir und Ariel von den israelischen Flugzeugen getötet wurden, an Bibi Netanyahu. Die Hamas bot an, die drei Leichen nach ihrem Tod zu übergeben, aber die Zionisten weigerten sich bis heute, sie anzunehmen.

Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund. Am Sonntag findet die Beerdigung des verstorbenen Hisbollah-Führers Scheich Nasrallah statt. Vorläufigen Berichten zufolge werden Würdenträger aus anderen Ländern zusammen mit Tausenden von Trauernden an einer Gedenkfeier in Beirut teilnehmen. Diese große öffentliche Unterstützung für Nasrallah stellt die Behauptung der Zionisten in Frage, dass die Ermordung von Nasrallah die Hisbollah geschwächt habe.

Die israelischen Medien ihrerseits spielen die Rückkehr der toten Geiseln als Beweis für das Böse der Hamas hoch, was die Stimmung in der israelischen Öffentlichkeit für Angriffe auf palästinensische Ziele anheizt. Israel sucht nur nach einem Vorwand, um eine Mordserie zu verüben, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von den Vorwürfen abzulenken, dass die Geiseln aufgrund israelischer Militäroperationen gestorben sind.

Was die Ukraine betrifft, so kritisieren Selenskyj und seine Anhänger im Westen Donald Trump für seine Behauptung, Selenskyj werde nur von 4 % der ukrainischen Bevölkerung unterstützt. Uns wird gesagt: Das ist eine Lüge. Chay Bowes von RT stellt die Dinge richtig:

Das private Meinungsforschungsinstitut „Kiewer Institut für Soziologie“, das von den westlichen Medien als Quelle für Selenskyjs „57 %“-Beliebtheit angegeben wird, gehört einem Verbündeten Selenskyjs und wird von einem Staatsangestellten (an der Nationalen Universität Kiew) namens Volodymyr Paniotto betrieben.

Es wird auch indirekt von USAID, NED und der Soros-Stiftung finanziert.

„Das Kiewer Institut“ zählt deutsche Staatsmedien, @dwnews, Radio Free Europe, die OSZE und andere von EU- und US-NGOs finanzierte Medien zu seinen „Kunden“.

Die eigentliche Frage, die 2.000 Ukrainerinnen und Ukrainern gestellt wurde, die in einem Polizeistaat leben, in dem es keine Wahlen gibt und in dem Bürger von der Regierung Zelenskys von der Straße weggeschleppt werden, lautete:

„Unterstützen Sie Präsident Zelensky?“

Die Befragten wurden vom „Institut“ persönlich auf ihren Mobiltelefonen angerufen.

Der Eigentümer und Präsident des „Instituts“, Volodymyr Paniotto, ist ein engagierter Unterstützer von Zelensky und der Euro-Maidan-Bewegung, die hinter dem illegalen Staatsstreich von 2014 steht. Er schreibt regelmäßig für Publikationen wie „Global Dialogue“

Raten Sie mal, wer „Charity“ Global Dialouge finanziert?

Klaus Schwab

National Endowment for Democracy (CIA)

und Soros‘ Open Democracy.

Das „Independent“-Institut in Kiew bietet auch Dienstleistungen für Pro-Selensky-Medien und -Radiosender sowie für Pro-Selensky-Persönlichkeiten und -Kanäle an

Das gesamte „Institut“, das in westlichen Medien zitiert wird, von denen einige sie direkt finanzieren, ist tief in der Regierung Selensky und seinen persönlichen Kanälen verwurzelt.

Wissen Sie, was schockierend ist? Selbst mit einer gefälschten Umfrage erhielt Selensky nur 57 % Unterstützung. Donald Trump hat recht – Selenskyj ist ein Diktator. Er hat alle oppositionellen Medien geschlossen, politische Gegner eingesperrt und die Ukrainische Orthodoxe Kirche angegriffen. Es scheint, dass Trump keine unbedachte Bemerkung gemacht hat. Seine Anschuldigung gegen Selenskyj fiel mit der Veröffentlichung eines großartigen Podcasts von Tucker Carlson zusammen, der die Abgründe von Selenskyjs Verderbtheit erforscht. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Bob Amsterdam, ein amerikanischer Anwalt, der in Russland mit einem Einreiseverbot belegt ist, liefert Tucker eine detaillierte Darstellung von Selenskys Qualitäten als echter Diktator:

