‚We have not cried enough‘: An encounter with two bereaved Israeli peace activists in Jerusalem Ya’akov Godo lost his son and Maoz Yinon lost his parents in the Hamas-led attack on 7 October but both argue that war is futile

Israelisch-palästinensischer Krieg: Eine Begegnung mit zwei hinterbliebenen israelischen Friedensaktivisten in Jerusalem

Ya’akov Godo verlor seinen Sohn und Maoz Yinon seine Eltern bei dem von der Hamas geführten Angriff am 7. Oktober, doch beide sind der Meinung, dass ein Krieg sinnlos ist

Eine kleine, aber wachsende Zahl von Israelis ruft zu einem Waffenstillstand auf, wie diese Aktivisten in Tel Aviv am 4. November (AFP)

Von Peggy Cidor in Jerusalem

10. November 2023

Als am 6. November ein weißes Zelt vor der israelischen Knesset aufgebaut wurde, sah es so aus, als würde es sofort wieder abgebaut werden, da die Beamten der Jerusalemer Stadtverwaltung sagten, es habe nicht die erforderlichen Genehmigungen.

Doch schließlich gab ein Inspektor den anderen ein Zeichen, zu gehen, und das Zelt blieb stehen.

Maoz Yinon, Ya’akov Godo und ihre Freunde ließen sich mit einer klaren Aussage nieder: „Bis Premierminister Benjamin Netanjahu abreist, werden wir hier bleiben“.

Die beiden sind bekannte Gesichter in der Protestszene in Israel und als Friedensaktivisten bekannt.

Gemeinsam schützen sie palästinensische Hirten im Jordantal vor Siedlergewalt, transportieren palästinensische Kinder aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland zu medizinischen Behandlungen nach Israel und engagieren sich in anderen Bereichen.

Beide Männer sehen in Netanjahu die Hauptursache für die Massaker vom 7. Oktober, die ihrer Meinung nach eine direkte Folge der freien Hand sind, die er den Siedlern im besetzten Westjordanland gegeben hat.

Godos ältester Sohn und Yinons Eltern wurden bei dem von der Hamas angeführten Angriff getötet, doch beide sind der Meinung, dass Krieg, Zerstörung und Rache nicht die Lösung sind.

„Ich bin Mitglied des Kibbuz Naan; bis vor einem Monat war ich Vater von vier Söhnen, heute bin ich Vater von nur drei Söhnen, da mein ältester Sohn Tom, der 52 Jahre alt war, bei einem Hamas-Angriff im Kibbuz Kissufim getötet wurde“, sagte Godo.

„Am Morgen des 7. Oktober waren Tom, seine Frau und ihre drei Töchter 25 Stunden lang in einem Raum eingeschlossen, doch die Hamas schoss auf die Tür und eine der Kugeln tötete Tom.

„Seine Frau und die drei Töchter konnten fliehen und sind jetzt in einem Hotel untergebracht, zusammen mit allen Evakuierten aus Kissufim“, sagte er.

„Sie hat kein anderes Zuhause, in das sie zurückkehren kann, und sie braucht die psychische Unterstützung und die Beschäftigungstherapie, die sie dort erhält.“

Yinon sagt, dass es für ihn unmöglich ist, in Worte zu fassen, was er fühlte, als er erfuhr, dass seine Eltern ermordet wurden.

„Mir fehlen die Worte dafür. Das Schlimmste, was wir uns nicht einmal vorzustellen wagten – das ist passiert“, sagt er.

Verraten

Yinon wurde im Kibbuz Ruchama in der Negev-Wüste im Süden Israels geboren und zog später mit seinen Eltern in den Kibbuz Nativ Haasara, der an der nördlichen Grenze zum Gaza-Streifen liegt.

Seit 2005 lebt er mit seiner Partnerin und den drei Kindern in Binyamina bei Haifa. Von dort aus gründete und leitet er ein Netzwerk von Friedens- und Sozialtourismusinitiativen. An der Zusammenarbeit sind israelische Juden, Palästinenser und Menschen aus den benachbarten arabischen Ländern beteiligt.

„Im Jahr 2005 eröffneten wir ein soziales Gästehaus in der Altstadt von Nazareth, als die Stadt noch unter den Folgen der zweiten Intifada litt“, erklärt er:

„Es war ein gefährlicher Ort, mit Drogen, Kriminalität und Verwüstung. Die Menschen hatten Angst, in der Altstadt herumzulaufen. Aber wir fanden eine wunderbare Stadt, und so eröffneten wir das erste Gästehaus und immer mehr solcher Orte für einen egalitären, sozialen und gemeinsamen Tourismus – alle im Besitz von Palästinensern in israelischen Städten.

„Ich glaube, dass das Tourismusgeschäft ein hervorragendes Instrument ist, um Verständnis und friedliche Beziehungen zu fördern.

Auf die Frage, ob er sich in seiner friedlichen Einstellung durch die Ereignisse des 7. Oktober betrogen fühle, zögert Yinon nicht zu antworten.

„Ja, ich fühle mich verraten, nicht von der Hamas, sondern vom Staat Israel, vom Premierminister und der Regierung“, sagt er.

„Die Hamas hat getan, was von jeder brutalen extremistischen Terrororganisation erwartet wird. Aber meine Eltern und ihre Nachbarn haben die ganze Zeit gewarnt, dass etwas passieren würde“, fährt er fort.

„Sie sahen das Training, die Vorbereitungen und alarmierten (die Behörden) die ganze Zeit, aber Netanyahu tat nichts, er ließ sie im Stich.

„Ja, der Premierminister und die Regierung haben mich verraten, haben meine Eltern verraten, haben all die Menschen verraten, die dort ermordet wurden. Die Hamas hat genau das getan, wovor meine Eltern sie gewarnt haben.

„Was erwartet man von einer Regierung anderes, als dass sie für die Sicherheit und das persönliche Leben ihrer Bürger sorgt? Aber das haben sie nicht getan.“

Die Sinnlosigkeit des Krieges

Godo trägt ein T-Shirt mit dem Konterfei seines ermordeten Sohnes und spricht sehr leise.

Er sitzt im Zelt, umgeben von Freunden und Fremden, die hier sind, um ihre Unterstützung zu bekunden.

„Ich bin hier mit dem Ziel, Bibi zu entlassen und dafür zu sorgen, dass seine Regierung aus unserem Leben verschwindet“, sagt Godo.

Der Kern seiner Politik war es, die Hamas zu fördern und die Palästinensische Autonomiebehörde zu schwächen“.

– Ya’akov Godo, Friedensaktivist

„Ich sage laut und deutlich, dass das ganze Blut, das am 7. Oktober vergossen wurde, an Netanjahus Händen und seinem Kopf und an seiner gesamten Regierung klebt“, fügt er hinzu.

„Die alleinige Verantwortung für das Schicksal der Entführten und Gefangenen liegt bei ihm und dem gesamten Staat Israel, denn alles, was er bisher getan hat, war, unsere Gesellschaft zu spalten.“

Wie viele andere linke Israelis wirft er Netanjahu vor, „das Monster zu füttern“, indem er in der Hamas eine Möglichkeit sieht, die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) zu untergraben.

„Der Kern seiner Politik bestand darin, die Hamas zu fördern und die Palästinensische Autonomiebehörde zu schwächen, als Teil seines Projekts, Judäa und Samaria (das besetzte Westjordanland) zu übernehmen und diese Gebiete zu annektieren“, sagt Godo.

Auf die Frage, wie die Beziehungen zwischen Israel und dem Gazastreifen nach Beendigung des Krieges aussehen werden, bezweifelt Godo trotz seiner Verachtung für die Hamas die Wirksamkeit einer militärischen Lösung.

Trotz zahlreicher Versuche, die Hamas zu besiegen, blieben die Ergebnisse unverändert, und eine vollständige Beseitigung der Organisation als politische Kraft sei unwahrscheinlich, erklärt er. Er zieht es vor, den Schwerpunkt auf die Selbstverwaltung im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland zu legen und zu vermeiden, dass das eine untergraben wird, um die Kontrolle über das andere zu stärken.

Für Yinon sind die Dinge noch einfacher.

„Das Erste, woran wir immer geglaubt haben, ist eine sehr starke Militärmacht. Aber jetzt hat sich gezeigt, dass es angesichts der Terroristen, deren Budget kaum ein Prozent des IDF-Budgets ausmacht, trotzdem zur größten Katastrophe seit dem Holocaust gekommen ist“, sagt er

„Das ist das Konzept der Kreuzfahrer: Sich aufzurüsten, anstatt Vereinbarungen zu treffen und in Frieden mit den Nachbarn zu leben. Ich habe große Angst, dass, wenn Israel mit diesem falschen Konzept weitermacht, unser nächster Misserfolg auch unser letzter sein könnte“, fügt er hinzu.

Was die unmittelbaren Prioritäten anbelangt, so sagt Yinon, dass die Rückkehr der Entführten eindeutig am dringendsten ist.

„Nach der Rückkehr der Entführten müssen wir den Krieg beenden. Dann müssen Netanjahu und seine Regierung aus unserem Leben verschwinden, und dann werde ich in der Lage sein, mich und meine Kinder und alle Menschen, die mich hören und lesen, davon zu überzeugen, dass die Zukunft besser sein kann und wird.

„Ich will und kann mich jetzt nicht mit den politischen Fragen beschäftigen, wir haben noch nicht alle unsere Toten begraben, wir haben noch nicht genug geweint.

Für Godo ist es jetzt am dringendsten, den Gazastreifen und die israelischen Dörfer entlang der Grenze wieder aufzubauen und wiederherzustellen.

„Und dann Vertrauen zu schaffen, denn das, was wir in Gaza und in Judäa und Samaria tun, erweckt überhaupt kein Vertrauen“, sagte er.

„Inzwischen ist klar, dass der Weg des Krieges nicht der richtige ist, absolut nicht. Es gibt Menschen in Gaza, die nicht alle Mörder und Monster sind.“

Auf die Frage, woher er die Kraft nimmt, den Kampf für den Frieden fortzusetzen, sagt Godo: „Ich glaube, wenn man den Menschen Hoffnung, eine Vision und einen Horizont gibt, dann werden sie anders leben.“

