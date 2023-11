Biden’s blind support for Israel is shredding US global influence US diplomats and intelligence chiefs are being told that US support for Israel’s genocide in Gaza is destroying its image in the Muslim world

US-Präsident Joe Biden spricht während einer Pressekonferenz am 25. Oktober 2023 (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israel zerfetzt den globalen Einfluss der USA mit einer Bombe nach der anderen

Von David Hearst

10. November 2023

US-Diplomaten und Geheimdienstchefs erfahren, dass die Unterstützung der USA für Israels Völkermord in Gaza ihr Image in der muslimischen Welt zerstört

Der Krieg gegen den Gazastreifen geht in den zweiten Monat, und Israel hat keine glaubwürdige Rückzugsstrategie.

Es wird keinen Moment geben, in dem die „Mission erfüllt“ ist, kein Äquivalent zu der Rede, die George W. Bush auf der USS Abraham Lincoln hielt, als er am 1. Mai 2003 den Sieg im Irak verkündete.

Die USA haben sich den Forderungen nach einem Waffenstillstand widersetzt und bisher kein Mittel gefunden, um Israel dazu zu bewegen, die Kämpfe auch nur für ein paar Stunden zu unterbrechen, geschweige denn einen Austausch von Geiseln und Gefangenen zu ermöglichen.

Für US-Präsident Joe Biden ist Israel ein führerloser Zug, der bereits seinen strategischen militärischen Rückzug aus der Region, das Abraham-Abkommen und einen Großteil seiner Autorität in der muslimischen Welt und im globalen Süden zunichte gemacht hat.

Wenn er nicht aufpasst, könnte die zerstörerische Kraft dieses Krieges seine Pläne für eine zweite Amtszeit noch zunichte machen. Zu Hause geht ihm das politische Kapital aus.

Sollte er auch nur daran denken, einen der vielen Hebel zu betätigen, die die Bombardierung des Gazastreifens stoppen könnten – indem er den Nachschub an intelligenten Bomben und Granaten unterbricht -, würden die Republikaner über ihn herfallen.

In diesem Krieg führen die USA nicht einmal von hinten – Barack Obamas kleiner Scherz über den desaströsen Sturz des libyschen Diktators Muammar Gaddafi. Sie werden in einen Kaninchenbau hineingezogen.

Brisante Begegnungen

US-Diplomaten und Geheimdienstchefs erleben auf ihren regionalen Reisen brenzlige Begegnungen mit ihren arabischen und türkischen Amtskollegen.

In stundenlangen Gesprächen wird ihnen ins Gesicht gesagt, dass Israel sich auf einem völkermörderischen Rachefeldzug befindet, dass die USA diesen Völkermord unterstützen und dass ihre Unterstützung dieses Krieges ihr Ansehen in der muslimischen Welt beschädigt. Vergessen Sie Kriegsverbrechen. Was genau ist die Politik der USA?

Wenn die USA einen Krieg gegen die ganze Welt geführt haben, um Al-Qaida loszuwerden, und sowohl Al-Qaida als auch die Gruppe Islamischer Staat (IS) immer noch existieren, warum sollten die Israelis dann eine diszipliniertere und bodenständigere Bewegung wie die Hamas loswerden? Und warum sollten Sie die Hamas aus dem Gazastreifen vertreiben wollen? In Gaza ist die Hamas lokalisiert. Haben die USA die Tage vergessen, als die Fatah, die erste Form des bewaffneten palästinensischen Widerstands, Dorfbewohner entführte und Flugzeuge entführte? Warum soll die Hamas international werden?

US-Diplomaten und Sicherheitschefs haben keine Antwort auf diese Argumente. Unter vier Augen sind sie sich einig, dass Israel keine Hoffnung hat, die Hamas auszulöschen, dass Israel keine Ausstiegsstrategie hat und dass es schon vor Beginn des Krieges aufgehört hat, auf sie zu hören.

Die Hoffnung, dass Biden Israel in den ersten Tagen des Schocks über den Angriff der palästinensischen Kämpfer am 7. Oktober durch Umarmung eindämmen könnte, hat sich auf spektakuläre Weise zerschlagen.

Unter vier Augen gibt US-Außenminister Anthony Blinken zu, wie schlecht die Beziehungen zu Netanjahu vor dem Krieg waren und wie frustriert die USA jetzt über ihn sind.

Vielleicht ist endlich der Groschen gefallen, dass die Nahostpolitik einer Regierung, die erklärt hat, „Amerika ist zurück“, in großen Schwierigkeiten steckt.

Damit stellt sich für die arabische Führung die Frage, wie sie diese Krise bewältigen kann.

Niedrige Erwartungen

Am Wochenende wird Saudi-Arabien Gastgeber zweier Gipfeltreffen in Riad sein. Auf ein Treffen der Arabischen Liga am Samstag folgt ein Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit.

Historisch gesehen müssen die Erwartungen niedrig sein. Keines der beiden Foren hat etwas Substanzielles hervorgebracht, außer Rhetorik.

Diesmal erwarte ich nichts anderes.

Die stärksten Reaktionen auf die Bombardierung kamen aus Ägypten und Jordanien, den beiden Staaten, die Israel zuerst anerkannt haben. Beide sind in Wirklichkeit durch ihre Abhängigkeit von westlicher Hilfe und westlichem Geld stark beeinträchtigt.

Nehmen wir Ägypten. Die ägyptische Armee und der tiefe Staat haben deutlich gemacht, dass die ethnische Säuberung des Gazastreifens inakzeptabel ist und dass sie kein Sandkorn des Sinai für die Umsiedlung der Menschen in Gaza hergeben werden.

Das ist das eine Gesicht Ägyptens.

Sein anderes Gesicht zeigt Ägypten jedoch an der Grenze von Rafah zum Gazastreifen, der einzigen Grenze, die zeitweise offen bleibt.

Unter vier Augen sind sich US-Diplomaten und Sicherheitschefs einig, dass Israel keine Hoffnung hat, die Hamas auszulöschen; es hat keine Ausstiegsstrategie

Soweit ich weiß, hat Ägypten darauf gedrängt, die Beamten zu ersetzen, die den Grenzübergang auf der Gaza-Seite kontrollieren, der derzeit von Beamten des palästinensischen Innenministeriums unter Führung der Hamas besetzt ist. Ägypten wollte, dass dort UN-Beamte eingesetzt werden, stellte dies aber als eine Forderung der USA dar. Als die USA von einem dritten arabischen Land dazu befragt wurden, leugneten die USA die Verantwortung dafür. Es stellte sich heraus, dass es sich lediglich um einen ägyptischen Vorschlag handelte.

Es gibt weitere Hinweise darauf, dass die ägyptische Haltung nicht so solide ist, wie es scheint.

Mada Masr berichtete zwei Tage nach dem Hamas-Angriff, dass der Gouverneur des Nordsinai, Mohamed Abdel Fadel Shousha, die Vorbereitungen für einen massiven Zustrom von Flüchtlingen koordiniert habe.

Shousha gab die Anweisung, eine Bestandsaufnahme der Ressourcen in staatlichen Mühlen, Bäckereien, Märkten und Tankstellen vorzunehmen sowie die Kapazitäten von Schulen, Wohneinheiten und freien Grundstücken zu überprüfen, die bei Bedarf als humanitäre Notunterkünfte genutzt werden können.

Öffentliche Demonstrationen zur Unterstützung des Gazastreifens sind ein weiteres Zeichen. In Kairo gab es die größte Demonstration für Palästina seit einem Jahrzehnt, als der Tahrir-Platz in den ersten Tagen des Konflikts geöffnet wurde. Da man jedoch schnell erkannte, dass politischer Aktivismus aus dem Ruder laufen könnte, wurde schnell hart durchgegriffen, und seitdem gab es keine Demonstrationen mehr.

Jordanien hingegen ist zutiefst beunruhigt. Der jordanische Außenminister Ayman Safadi erklärte, jede Ausweisung von Palästinensern aus dem Gazastreifen käme für Jordanien einer „Kriegserklärung“ gleich. Königin Rania von Jordanien gab dem Sender CNN eindringliche Interviews.

Jordanien hat jedoch seine Bevölkerung daran gehindert, sich an die Grenze zu Israel zu begeben, und kann seine Politik nur über die internationale Gemeinschaft steuern. Das Land zog seinen Botschafter in Israel erst ab, nachdem Bolivien alle Beziehungen zu Israel abgebrochen hatte.

Eine schwache Reaktion

Syrien gab zunächst eine Erklärung ab, in der es seine Unterstützung für das palästinensische Volk zum Ausdruck brachte. Am 26. Oktober erklärte Präsident Bashar al-Assad: „Der Kern der US-Politik ist die militärische Eskalation und die Schaffung von Chaos.“

Saudi-Arabien ist immer noch ein unfertiges Land. Einer seiner Nachbarn, Katar, das sich erst kürzlich von der Belagerung seines Territoriums und Luftraums befreit hat, zögert, das Land als verlorene Sache abzutun, obwohl in Doha eine starke Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Arabischen Emiraten herrscht.

Offiziell hat Saudi-Arabien die Tötung palästinensischer Zivilisten verurteilt, und sein Außenminister hat eine Reihe deutlicher Erklärungen abgegeben. Allerdings weiß noch niemand, was Kronprinz Mohamed bin Salman will. Er hat keine Proteste zugelassen, wie sie in Amman, Kairo oder Beirut stattgefunden haben. Und das große Festival in Riad ging wie geplant über die Bühne, als ob vor den Toren Saudi-Arabiens nichts geschehen wäre.

Abgesehen von Katar, der Türkei, dem Iran und Malaysia hat keines der regionalen Länder die Hamas als legitimen Verhandlungspartner bezeichnet.

Die Türkei ist dabei, ihren eigenen Vorschlag für einen Waffenstillstand auszuarbeiten, der von Bürgschaftsländern aufrechterhalten wird. Dies könnte der Rolle der Unifil im Südlibanon ähnlich sein.

Aber wenn die Türkei eine solche Rolle in Gaza spielen würde, müsste sie davon überzeugt sein, dass der von ihr garantierte Friedensprozess ein endliches Ende haben würde. Mit anderen Worten, diese Friedensbemühungen müssten bald zu einem palästinensischen Staat führen, anders als das Niemandsland von Oslo.

Tausende von israelfeindlichen Demonstranten versammeln sich am 4. November 2023 in Washington, DC, vor dem Weißen Haus und fordern ein Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas (Reuters)

Tausende anti-israelische Demonstranten demonstrieren vor dem Weißen Haus und fordern ein Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat auch seine persönlichen Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin zerstört, die einst so eng waren, dass der israelische Premierminister Russland dazu brachte, eine Lieferung von S400-Raketen von den Ladeschienenbeständen abzuziehen, die sich auf dem Weg nach Teheran befanden.

Das Gleiche ist mit China geschehen, zu dem Israel geduldig eine starke Handelsbeziehung aufgebaut hat.

Der chinesische Außenminister Wang Yi erklärte, dass China Handlungen, die Zivilisten schaden und gegen das Völkerrecht verstoßen, aufs Schärfste verurteilt und ablehnt. Er forderte einen sofortigen Waffenstillstand, um den Krieg zu beenden und die grundlegenden Lebensbedingungen der Menschen in Gaza zu gewährleisten. Was diesen Konflikt anbelangt, war dies fast wie zu Zeiten des Vorsitzenden Mao.

Israel ist schlagbar

Sicherlich verhält sich die Hamas nicht so, als hätte sie sich ergeben und stünde vor dem Aussterben. Sie erleidet weitaus höhere Verluste an Panzern, Mannschaftstransportern und israelischen Truppen, als dies bei früheren Kampagnen der Fall war. Sie gibt zu, dass sie etwa 200 ihrer eigenen Kämpfer verloren hat. Das ist bei einer potenziellen Armee von 60.000 Mann.

Wenn die einzige Botschaft, die Israel aus diesem Krieg mitgenommen hat, die ist, dass dieser Konflikt nicht mit Waffengewalt beendet werden kann, dann ist ein Fortschritt erzielt worden, trotz des unerträglichen Leids, das die Zivilbevölkerung in diesem Krieg ertragen musste

Sowohl für Abbas Kamel, den ägyptischen Sicherheitschef, als auch für Katar bleibt die Hamas die erste Adresse, um diesen Konflikt zu beenden. Und sie hat trotz der Zerstörungen, die Israel im Gazastreifen angerichtet hat, gezeigt, dass sie mehr als einen Monat lang einer viel stärkeren Kraft widerstehen kann.

Dies wird künftigen Generationen von palästinensischen Kämpfern nicht verborgen bleiben. Die Angriffe vom 7. Oktober und alle Kämpfe seither haben ein großes Neonschild in den Himmel gezeichnet: „Israel ist schlagbar“.

Wenn die einzige Botschaft, die Israel aus diesem Krieg mitnimmt, die ist, dass dieser Konflikt nicht mit Waffengewalt beendet werden kann, dann sind trotz des unerträglichen Leids, das die Zivilbevölkerung in diesem Krieg erlitten hat, Fortschritte erzielt worden.

Noch wichtiger ist, dass dieser Krieg zu einer bedeutenden Verschiebung in der internationalen Gemeinschaft geführt hat, in der Amerika – und Europa – wieder an Boden gegenüber dem Rest der Welt verloren haben. Ihr Einflussbereich schrumpft, ein Schwund, der durch ihre eigene Hybris noch beschleunigt wird.

Auf die Probe gestellt, hat sich der Westen als unfähig erwiesen, eine Politik der blinden und unreflektierten Unterstützung Israels zu ändern, die ihr Verfallsdatum längst überschritten hat.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

Übersetzt mit Deepl.com

