Eine Kriegserklärung an das Westjordanland wird Israel nur noch tiefer sinken lassen von Khalil Harb

Israels aggressive Expansion in das Westjordanland, die ein Echo der Verwüstungen im Gazastreifen ist, offenbart eine umfassendere Strategie zur Zerschlagung des palästinensischen Widerstands, zur Ausübung weiterer Kontrolle und zur Neugestaltung der Region – doch alles, was es tut, ist, den Zusammenbruch des Osloer Rahmens und der kooperativen Palästinensischen Behörde zu beschleunigen.

Der derzeitige israelische Einmarsch in das bereits besetzte Westjordanland hat die nackte Realität Israels und seiner jahrzehntelangen Besetzung Palästinas ans Licht gebracht: das Ausmaß des Extremismus innerhalb seiner Regierung, die sich wiederholenden und unwirksamen Taktiken seiner Armee, die schwindende „Autorität“ von Mahmoud Abbas, die Veralterung der Osloer Abkommen, der zunehmende Druck auf die jordanische Monarchie und die unbestreitbare Komplizenschaft der USA bei diesen täglichen Gräueltaten.

Diese Großoffensive im Westjordanland – die größte des Besatzungsstaates seit der zweiten Intifada– hat tief greifende Auswirkungen. Während die israelische Regierung ihren elfmonatigen Krieg gegen den Gazastreifen fortsetzt, hat sie ihren völkermörderischen Feldzug auf einen anderen Teil des historischen Palästina ausgedehnt und damit eine neue Phase des Konflikts eingeläutet, die einem „Gaza 2.0“ gleichkommt.

Gaza 2.0

Mit dem Angriff auf das Westjordanland hat Israel deutlich gemacht, dass seine Aktionen gegen den Gazastreifen nicht nur eine Reaktion auf die von der Hamas geführte Widerstandsoperation „Al-Aqsa-Flut“ im vergangenen Jahr waren, sondern Teil einer umfassenderen Strategie zur „Judaisierung“ ganz Palästinas sind, wie palästinensische Widerstandsgruppen seit Ausbruch des jüngsten Krieges immer wieder beteuert haben.

In der letzten Sitzung der wöchentlichen Sitzung der israelischen Regierung stellte der israelische Minister für Umweltschutz, Idit Silman, die Städte Dschenin und Nablus in die gleiche Kategorie wie die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten und bekräftigte das Recht Israels auf ganz Palästina, indem er erklärte:

Im Philadelphi-Korridor, in Jenin und Nablus, müssen wir angreifen, um das Land zu erben. Dies ist der Begriff, der verwendet werden muss (Erbe), nicht der Begriff „Besetzung“ des Landes.

Am selben Tag forderte die Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen, Orit Strook, den israelischen Militärminister und das Sicherheitskabinett auf, „den Kriegszustand im Westjordanland zu erklären“.

In der Tat spiegeln die Faktoren, die die derzeitige Explosion im Westjordanland antreiben, die Faktoren wider, die den Gazastreifen in Brand setzten. Seit Beginn des Gaza-Krieges hat Israel seine brutale Taktik im Westjordanland verschärft: Über 650 Palästinenser wurden getötet, darunter mehr als 150 Kinder.

Die Besatzungstruppen haben mehr als 10 300 Operationen durchgeführt, begleitet von einer Zunahme der Siedlungsaktivitäten und der Verteilung von Zehntausenden von Waffen an Siedlerbanden, wodurch die Angriffe auf einheimische palästinensische Gemeinden weiter eskalierten.

Sogar Ronen Bar, der Leiter der israelischen Sicherheitsbehörde Shin Bet, hat vor der Zunahme des „jüdischen Terrorismus“ gewarnt und darauf hingewiesen, dass ein solcher Extremismus das internationale Ansehen Tel Avivs und seine regionalen Bündnisse weiter schädigen könnte.

Trotz dieser Warnungen hat der Besatzungsstaat wenig aus seiner kurzen Vergangenheit gelernt. Israels laufende Kampagne im Westjordanland bedient sich weiterhin vertrauter, aber sinnloser Taktiken – Morde (zuletzt und vor allem Abu Shujaa in Tulkarem), Zerstörungen (vor allem in Dschenin und Tulkarem), Inhaftierung, Einschüchterung, Landbeschlagnahmung und Zerstörung von Häusern und Infrastruktur – alles in dem vergeblichen Versuch, den palästinensischen Widerstand zu entwurzeln, der trotz harter, repressiver Bedingungen seine Fähigkeiten entwickelt hat.

Die gegenwärtige Aggression, die von den ultranationalistischen Fraktionen innerhalb der israelischen Regierung vorangetrieben wird, ist ein kalkulierter Schachzug, um die Kontrolle über das Westjordanland auszuüben, ähnlich wie die brutale Taktik in Gaza.

„Wir müssen mit der Bedrohung genauso umgehen wie mit der terroristischen Infrastruktur in Gaza, einschließlich der vorübergehenden Evakuierung der palästinensischen Bewohner und aller erforderlichen Maßnahmen. Dies ist ein Krieg um alles, und wir müssen ihn gewinnen“, so Außenminister Israel Katz.

Zumindest kurzfristig wurde Israel durch günstige Bedingungen ermutigt: die breite Unterstützung der israelischen Öffentlichkeit für aggressive Maßnahmen, die Notwendigkeit für die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu, einen internen „Sieg“ zu erringen, und das Gefühl der Straffreiheit, das durch das Fehlen einer wirksamen Abschreckung durch die USA oder die arabischen Staaten noch verstärkt wird.

Die Schleusen des Widerstands öffnen sich

Israels größte Razzia im Westjordanland seit 2002 macht deutlich, dass die Strategie des Besatzungsstaates nicht nur eine Reaktion auf einzelne Ereignisse ist, sondern eine umfassendere Kampagne, die darauf abzielt, die palästinensische Gesellschaft und den palästinensischen Widerstand zu zerschlagen und den Palästinensern ihre Zukunftswünsche zu verwehren.

Die Invasion ist nicht nur eine Fortsetzung der Reaktion auf die Al-Aqsa-Flutung; sie ist vielmehr Teil einer umfassenderen Anstrengung, Palästinenser zu treffen, wo immer sie sich aufhalten, und ihre Moral zu brechen. Die im Gazastreifen angewandte Taktik – Zerstörung, Verwüstung und Tod – wird, wenn auch in geringerem Maße, im Westjordanland wiederholt, obwohl der Erfolg im Gazastreifen ausbleibt und der Widerstand dort wächst.

Im Westjordanland ist nicht nur eine Zunahme konventioneller (von der Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad koordinierter) Widerstandsoperationen wie Schießereien, Messerstechereien, Überfälle aus dem Hinterhalt und Rammangriffe zu beobachten, sondern auch die Rückkehr von Märtyreroperationen und Autobomben sowie der erstmalige Einsatz von Panzerfäusten.

Die israelische Führung und ultranationalistische Gruppierungen setzen sich seit langem dafür ein, den Palästinensern schweres Leid zuzufügen, und Netanjahu sieht nun eine Gelegenheit, dies durch eine neue Welle der Gewalt in wichtigen Städten des Westjordanlands wie Jenin, Tulkarem, Tubas, Nablus, Ramallah und seit kurzem auch Hebron zu erreichen.

Insbesondere Jenin, der Brennpunkt der Schlacht von 2002 (und der neueren „Schlacht des Zorns von Jenin“ im Juli 2023), wird als anhaltende Bedrohung für die Besatzungsmacht angesehen, vor allem weil die Bewohner des Lagers einen starken sozialen Zusammenhalt zeigen: „Anders als viele andere Städte und Dörfer im Westjordanland ist das Lager nicht durch politische Spaltungen gekennzeichnet.“

Abbas‘ „Autorität“ hängt am seidenen Faden

Möglicherweise hat Netanjahu jedoch die Risiken nicht vollständig bedacht. Die Situation im Jahr 2024 ist nicht dieselbe wie im Jahr 2002; Israel ist bereits in mehrere Konflikte an verschiedenen Fronten verwickelt, während es die Eskalationsleiter hinaufklettert. Wenn das Westjordanland einem „Gaza 2.0“-Szenario ausgesetzt wird – mit systematischer Zerstörung, koordinierten Angriffen und massiven Vertreibungen – könnte die fragile Palästinensische Autonomiebehörde (PA) unter Abbas zusammenbrechen, die Osloer Abkommen auf unbestimmte Zeit begraben und die Aussichten auf die so genannte Zweistaatenlösung weiter untergraben.

Abbas steht vor noch nie dagewesenen Herausforderungen. Er sieht sich dem Zorn der Palästinenser im Westjordanland ausgesetzt, die über das anhaltende Leiden ihrer Brüder im Gazastreifen, den finanziellen Würgegriff Israels und den unaufhaltsamen Ausbau der Siedlungen frustriert sind. Die Kritik an Abbas hat im gesamten Westjordanland einen Höhepunkt erreicht und verdeutlicht die Enttäuschung über die Unfähigkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Rechte der Palästinenser zu schützen oder die wiederholten israelischen Übergriffe zu stoppen, sowie über ihre unerschütterliche Sicherheitsabstimmung mit der israelischen Besatzung.

Das Scheitern des Osloer Abkommens hätte weitreichende Folgen. Die Investitionen der internationalen Gemeinschaft in die Palästinensische Autonomiebehörde als Alternative zum bewaffneten Kampf würden zunichte gemacht werden. Es würde immer schwieriger werden, Palästinenser oder Araber davon zu überzeugen, dass ein Frieden mit der derzeitigen israelischen Führung möglich ist, die durch ihre ultranationalistische und militaristische Haltung gekennzeichnet ist.

Der Krieg geht über das Westjordanland hinaus

Die Krise ist nicht auf die palästinensischen Gebiete beschränkt. In Jordanien steht König Abdullah II. vor wachsenden Herausforderungen, da die israelische Invasion im Westjordanland sein Königreich zu destabilisieren droht. Amman ist, wie auch Ramallah, in einem Netz widersprüchlicher Zwänge gefangen – es ist nicht in der Lage, die Beziehungen zu Israel zu kappen oder sich voll und ganz dem palästinensischen Widerstand anzuschließen, und steht nun möglicherweise vor einer Flüchtlingskrise, wenn die Palästinenser massenhaft aus dem Westjordanland vertrieben werden.

Es ist leicht vorstellbar, dass der jordanische König von einer Welle öffentlicher Empörung erfasst wird, wenn dieses Szenario eintritt. Dies ist keine bloße Spekulation. So hat der israelische Außenminister Israel Katz die strategische Bedeutung des israelischen Vorgehens im Westjordanland unterstrichen, indem er behauptete , der Iran versuche, dort eine „Terroristenfront“ aufzubauen, ähnlich wie im Gazastreifen und im Libanon. Die Bewaffnung des Widerstands im Westjordanland ist ein lang gehegter Wunsch der Islamischen Republik, die Berichten zufolge in den letzten zwei Jahren eine verdeckte Schmuggelaktion durchgeführt hat.

Andere arabische Staaten, die Friedensverträge unterzeichnet oder ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben – z. B. Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko und Bahrain – könnten sich in einer ähnlichen Lage wie Amman befinden, wenn der israelische Angriff auf das Westjordanland anhält, da Tel Avivs Aktionen einen direkten Verstoß gegen die Arabische Friedensinitiative von 2002 darstellen, die erst 2017 von der Arabischen Liga ratifiziert wurde. Diese Initiative, die Saudi-Arabien zum Kernstück eines seit langem angestrebten Abkommens zur Normalisierung Israels gemacht hat, fordert einen vollständigen Rückzug der israelischen Armee aus den besetzten Gebieten (einschließlich des Westjordanlandes, des Gazastreifens, der Golanhöhen und des Libanon), eine „gerechte Lösung“ der palästinensischen Flüchtlingskrise auf der Grundlage der UN-Resolution 194 und die Gründung eines palästinensischen Staates mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Stattdessen ist die Zahl der jüdischen Siedler im Westjordanland von etwa 70.000 im Jahr 2002 auf 800.000 im Jahr 2024 in die Höhe geschnellt und lässt keinen Platz für den „palästinensischen Staat“, auf den die sich normalisierenden arabischen Länder angeblich hinarbeiten.

Was Netanjahu jetzt tut, ist nichts anderes als ein Katalysator für Israels unvermeidliches Ende, und das zeigt sich in seinem wahren Wunsch, die Idee eines versprochenen palästinensischen Staates zu begraben, wie Israels Aktionen sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen zeigen.

In dem Maße, wie Israel seine aggressive Agenda vorantreibt, hat sich auch die Haltung der USA verschärft. Mit umfangreichen Militäraufmärschen in der Region und fortgesetzter Unterstützung für israelische Aktionen gibt die stillschweigende Zustimmung Washingtons – wer auch immer am Ende im Weißen Haus sitzt– Netanjahu den Spielraum, den Konflikt weiter zu eskalieren, möglicherweise auf Kosten der regionalen Stabilität.

Netanjahus Streben nach Macht mit gewaltsamen Mitteln birgt das Risiko, ein regionales Erdbeben auszulösen, das mit den Folgen der Nakba von 1948 vergleichbar ist, die von den USA unterstützten Autokraten destabilisiert und neue Wellen des Widerstands nicht nur im Westjordanland, sondern in ganz Westasien auslöst. Die anhaltende Gewalt im Westjordanland ist nicht nur eine weitere Episode dieses Kampfes; sie ist eine gefährliche Eskalation, die die geopolitische Ordnung der Region neu gestalten könnte.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.