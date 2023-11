One Million Dead Gazan Children Is Not Nearly Enough to Satiate America’s Blood Lust Although all wars, even Europe’s destructive wars, have to end, one way or the other, in the end, politicians have to negotiate, even if it…

© Foto: Public domain

Eine Million tote Kinder aus dem Gazastreifen sind nicht annähernd genug, um Amerikas Blutlust zu stillen

Von Declan Hayes

3. November 2023

Obwohl alle Kriege, selbst die zerstörerischen Kriege Europas, auf die eine oder andere Weise enden müssen, müssen die Politiker am Ende verhandeln, selbst wenn dies aus einer Position der Schwäche geschieht.

Dieser Artikel wirft ein strategisches, strukturelles Licht auf die weitaus größeren Kriegsverbrechen, zu denen der anhaltende Völkermord in Gaza in den kommenden Monaten führen wird, und darauf, dass eine von China vermittelte westfälische Lösung der einzig gangbare Weg aus dem Morast ist, in den uns die Spinner von Mad Joe Biden verwickelt haben. Er tut dies, indem er innerhalb der klar definierten Parameter der Prinzipien, Praktiken und Rahmenbedingungen der Kriegsführung argumentiert, die uns informierte Kommentatoren von Clausewitz an so eloquent dargelegt haben.

Zunächst jedoch ein Gruß an die Gefallenen, an die unschuldigen jungen Kinder, die Israel in letzter Zeit auf so industriellem Niveau massakriert hat, dass es wohlverdiente Vergleiche mit der Nakba, Sabra & Shatila, Fu’ah & Kafriya und all den anderen schlimmsten Kapiteln der jüngsten Amokläufe der NATO hervorruft. Ich begrüße den Tweet, der mich über einen jungen Märtyrer informierte, der vor seiner Ermordung gehofft hatte, einen erfolgreichen Gaming-Kanal zu haben, und dessen Followerzahl seit seinem Märtyrertod von den 1.000, die er zu Lebzeiten hatte, auf mehr als 1.000.000 angewachsen ist – ein Beweis dafür, dass in Gamern, wie in den meisten anderen auch, ein gutes Herz schlägt. Bevor ich nun analysiere, wo wir alle jetzt stehen, möchte ich nur anmerken, dass dieser Tweet, wie so viele andere, diese gefallenen Engel und ihre Familien viel eloquenter begrüßte, als ich es je zu tun hoffen kann, und ich danke ihnen aufrichtig und demütig dafür.

Wie ich jedoch kürzlich in einem Artikel sagte, müssen wir ausharren, damit wir diese von der NATO inspirierten Antichristen, die unter uns wandeln, überwinden können. Und obwohl ich hier ganz biblisch vorgehen werde, weil Finian Cunninghams jüngster Artikel gezeigt hat, dass der Kriegsverbrecher Netanjahu diese Nummer abzieht, müssen wir ihm auch in die intellektuelle Kanalisation folgen und ihn und seine Gangsterkollegen als die feigen Gauner ausrotten, die sie sind.

Und täuschen Sie sich nicht, Gauner sind, was sie sind, und dieser gegenwärtige Völkermord wird ebenso sehr von den Bemühungen der organisierten Verbrecherfamilien Netanjahu und Biden genährt, ihre eigenen Tage der Abrechnung mit der Gaunerei hinauszuzögern, wie von der offenkundigen Bestimmung Amerikas und Israels, ihrer Politik „Welcher Weg nach Persien“ zu folgen und den Nahen Osten unter einem Meer von toten Kinderleichen zu begraben.

Dieser Völkermord ist nicht nur ein seit langem bestehendes zentrales Element in Amerikas langfristigen Plänen zur Zerstörung des Nahen Ostens, sondern auch Kapitel 5 dieses Papiers, Leave it to Bibi: Allowing or Encouraging an Israeli Military Strike“ (Erlauben oder Ermutigen eines israelischen Militärschlages) legt ausdrücklich dar, wie und warum Amerika Netanjahu ermutigt, monströse Kriegsverbrechen wie dieses zu begehen.

Kurz gesagt, es gibt nichts Neues oder Neuartiges an dieser Gaza-Schlachtung der Unschuldigen. Alles, was neu ist, ist, dass Israel, angefeuert von den Vereinigten Staaten, wieder einmal den Einsatz erhöht hat, in der Gewissheit, dass Amerika und seine Lakaien in der Europäischen Union, im Internationalen Strafgerichtshof und in den Medien der Welt Israel wieder einmal von jeglichem Unrecht freisprechen werden.

Wenn Sie und ich darüber wütend sind, sind wir bei weitem nicht allein. Paddy Cosgrove musste seinen hochrangigen Posten beim Webgipfel an einen NATO-Arschkriecher abtreten, nur weil er Völkermord für nicht koscher hält, und die besorgten Bürger von Dagestan sitzen in der Tinte, weil sie, wenn auch unvollkommen, Stellung bezogen haben.

Es scheint, als müssten wir wie Hitlers willige Henker sein und tatenlos zusehen, wie die NATO einen weiteren Irak über alle Länder des Fruchtbaren Halbmonds bringt. Aus diesem Grund verfügen die Vereinigten Staaten im östlichen Mittelmeer über erstaunliche zwei Armadas. Ihre Aufgabe besteht ganz einfach darin, den Spielplan von Which Path to Persia zu erfüllen und den Libanon, Gaza, Syrien, Jemen, Irak und Iran buchstäblich in Grund und Boden zu bomben.

Obwohl die Verbrecher des US Marine Corps hier die eschatologische Hymne singen, dass es keinen Gott wie Jehova gibt, gibt es in Wahrheit keine Macht wie zwei amerikanische Flugzeugträgergruppen, deren unterstützende Schiffe und integrierte Systeme sicherstellen, dass sie gegen jede Form von Land-, See- oder Luftangriff unverwundbar sind.

Obwohl ich darüber in meinem 2014 erschienenen Bestseller Japan: Der zahnlose Tiger geschrieben habe, scheint es, dass nicht jeder Trottel auf dem Planeten die Botschaft verstanden hat. Das letzte Mal, dass Flugzeugträger im Kampf verloren gingen, war im Zweiten Weltkrieg, und die meisten dieser Verluste ereigneten sich im Pazifikkrieg, als die kaiserliche japanische Marine den Amis und den Briten, damals die beiden wichtigsten maritimen Länder der Welt, einen guten Lauf ermöglichte. Seitdem ist kein Flugzeugträger mehr von feindlichen Streitkräften versenkt worden, und obwohl insbesondere China beträchtliche Ressourcen für die Entwicklung asymmetrischer Systeme zur Versenkung von Amerikas 7. Flotte aufgewendet hat, ist das alles noch Zukunftsmusik für diverse Schwachköpfe und Narzissten, die meinen, sie wüssten mehr als die Admiräle der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Chinas, Japans, Indiens, Russlands, Frankreichs, Italiens, der Türkei, Spaniens, Brasiliens und Thailands, von denen sie sich ernähren.

Und bevor wir uns wieder dem Auge des Sturms zuwenden, sollten wir diesen Schwachsinn über den Globalen Süden schnell vergessen. Der globale Süden besteht größtenteils aus Pinguinen und Ozeanen und, abgesehen von den ANZACS, aus den militärisch unbedeutenden Kontinenten Südamerika und Afrika, von denen keiner eine größere Herausforderung für die NATO darstellt. Indien, das letzte Bein des Schemels, hat sich von einer leidenschaftlichen Pro-Palästina-Politik zu einer leidenschaftlichen Pro-Israel-Politik gewandelt. In Verbindung mit seinen eigenen Problemen mit China,. Pakistan und so weiter und so fort, hat Indien derzeit nichts von Bedeutung für eine Lösung der palästinensischen Frage zu bieten.

Und diesen Links zufolge haben auch die Streitkräfte Südostasiens, Lateinamerikas und Afrikas nichts zu bieten, es sei denn, sie wollen, dass die NATO ihnen ihren kollektiven Arsch auf dem Silbertablett serviert, wofür die NATO seit langem Vorkehrungen getroffen hat.

Israelische Verteidigungsstreitkräfte: Gott mit uns

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte sind ein anderes Kaliber. Obwohl sich einige sehr bekannte Social-Media-Influencer einen Spaß daraus machten, sich über eine stark beleibte israelische Soldatin lustig zu machen, die einen dieser dummen Tänze aufführt, zu denen israelische weibliche Wehrpflichtige ermutigt wurden, gehen diese sexistischen Ignoranten am Thema vorbei. Israel kann auf einen Schlag mehr als 3 Millionen Männer und Frauen aufbieten, und selbst in der kritischsten Situation würden aus einfachen logistischen Gründen, die jeder Armee bekannt sind, weniger als 20 % von ihnen gleichzeitig an die vorderste Front geschickt werden.

Und wissen Sie was? Israel hat keinen Mangel an frischen, fitten Fanatikern, die bereit und in der Lage sind, diese Plätze doppelt zu besetzen. Woher ich das weiß? Weil sie es mir gesagt haben, und ich lege mehr Gewicht auf ihre Worte als einige dickbäuchige Pisspötte, die ihre Analyse von einem fettleibigen israelischen Jugendlichen auf eine riesige Armee extrapolieren, die nach arabischem Blut giert, so wie ihre Väter, Großväter und Urgroßväter vor ihnen erfolgreich nach eben diesem Blut der Unschuldigen gierten.

Und was die Hardware angeht, vergessen Sie es. Israel wird nicht das Schicksal der eine Million Mann starken 10. Armee Hitlers erleiden, die nördlich des Po zur Kapitulation gezwungen wurde, nachdem ihr sowohl das Material als auch die Munition ausgegangen waren. Ein solches Schicksal erwartet die israelischen Verteidigungskräfte nicht, denn sie verfügen über ein unbegrenztes Blankoscheckbuch bei den Amis, die ihnen bis in den Tod zur Seite stehen, auch wenn Gott es nicht tut. Wenn Sie also daran denken, den Holocaust zu trivialisieren, wie es diese Sopranos-Gangster getan haben, denken Sie daran, dass es Dutzende von hochgerüsteten jüdischen Gangstern gibt, die mehr als glücklich sind, Sie und die Ihren in glücklichere, elysische Gefilde zu verfrachten.

Seht her! Damaskus ist gefallen

Nun, da Netanjahu und die USMC-Ketzer die Scofield-Bibel auf uns angewendet haben, sollten auch wir das Asyl betreten. Jesaja 17:1 sagt uns, dass das Damaskus der glücklichen Erinnerungen in einen Trümmerhaufen verwandelt wurde und dass die Assyrer, die unglaublicherweise auf dieser Seite gegeißelt wurden, besiegt worden sind. Wir sollten uns jedoch keine Illusionen darüber machen, warum dies geschehen wird.

Es hat nichts mit Jesaja oder den Tagen des Elias des USMC zu tun, sondern mit dem Weg des Pentagons nach Persien, der bereits Millionen von Möchtegern-Gamern, Skateboardern und kleinen unschuldigen Jungen und Mädchen das Leben gekostet hat, die noch zu jung sind, um etwas anderes zu kennen als ihre gesegnete Unschuld, die unbefleckte Liebe ihrer Eltern und ihre kindlichen Tagträume von Ronaldo, Messi, Salah und dem Gazaner Mohammad Assaf, der einmal Arabs Got Talent gewonnen hat.

Und so werden Damaskus und Aleppo und wahrscheinlich auch Teheran fallen, und die wahre Zivilisation und die wahren Religionen werden mit Sicherheit in den Trümmern untergehen, damit man nie wieder davon hört. Aber aus den Trümmern werden zuerst die Hisbollah und die Helden der Syrischen Arabischen Armee auftauchen, die, so Gott will, den höchsten Preis für diejenigen fordern werden, die Damaskus und Gaza dem Erdboden gleichgemacht haben.

Die Hisbollah, die von den wahren Christen in Syrien und im Libanon geliebt wird, ist eine gewaltige Streitmacht, vielleicht die am besten ausgebildete und ausgerüstete Armee in der Achse des Widerstands, dem Fruchtbaren Halbmond, der sich von den verschwindenden Zedern des Libanon bis zu den Hügeln des fernen Iran erstreckt.

Iran, Iran, Bombe Bombe Bombe Bombe Iran. So leckeres Essen. Und so freundliche Menschen. Und so gewaltige Verteidigungswaffen, über die Sie sich hier, hier, hier, hier und hier ein Bild machen können.

Gog und Magog

Bleiben wir bei unserer Erzählung Bibel für amerikanische Einfaltspinsel und wenden wir uns nun Gog und Magog zu, den beiden Schreckgespenstern, die die Hebräer als Rechtfertigung für ihre eigenen Verbrechen benutzen. In der heutigen Zeit kann man sie als Sunniten und Schiiten bezeichnen, die sich vereinen und die Israel Inc. zerstören, oder, um es etwas säkularer auszudrücken, als Russland und China, die in einem Tag-Team Israel vernichtend schlagen.

Abgesehen von ihren theologischen Differenzen werden sich Sunniten und Schiiten nicht plötzlich vereinigen, weil die vom MI6 kontrollierte Muslimbruderschaft, die, wie Syriens Hafez Assad und Ägyptens Oberst Nasser beide zu Recht feststellten, der letzte Abschaum der Welt ist, haben eine andere Agenda im Sinn, wie man unter anderem am anhaltenden Völkermord an den Armeniern von Bergkarabach, an den sektiererischen, selbstsüchtigen Tiraden von Erdoğan über Kriege zwischen Halbmond und Kreuz und an der lilienhaften Haltung der kollaborierenden Türken in Deutschland sehen kann. Was die Schiiten betrifft, so sei nur angemerkt, dass der iranische Thronanwärter kürzlich Jerusalem besuchte, wo er an der Klagemauer betete, sich aber nicht die Mühe machte, mit seinem fetten Arsch die nahe gelegene Al-Aqsa-Moschee zu betreten, die die drittheiligste Stätte des Islam ist und für deren Besuch die meisten Iraner metaphorisch gesehen ihren rechten (und linken) Arm geben würden.

Obwohl dieser Möchtegern-König eine Nullnummer ist, geht es hier darum, dass Amerika und seine Helfer bedeutende Teile der muslimischen Gesellschaft nicht nur im Westen, sondern auch im Herzen der muslimischen Welt kaufen können – ein nützliches Attribut, wenn die Yankees ihre demokratischen Marionettenregierungen einsetzen.

Was ist also mit Russland und diesem Putin? Eigentlich nicht viel, außer dass Damaskus ohne ihr Eingreifen längst ein weiteres Bagdad oder Benghazi geworden wäre, in Schutt und Asche gelegt von der NATO und ihren Stellvertretern ISIS und Muslimbrüder. Auch wenn Russland von mir keine Ratschläge braucht, muss man hoffen, dass es seine Präsenz in Syrien zumindest auf die Flughäfen von Damaskus und Aleppo ausdehnt und dass es weiterhin mit allen und jedem spricht, um seine Ziele und die Ziele Syriens und der anderen Opfer der NATO zu erreichen.

Das Dilemma Russlands besteht darin, dass es die Rolle spielt, die Spaniens tapfere Armeen in den katastrophalen Reformationskriegen gespielt haben, den kompliziertesten Kriegen Europas, in denen jeder dritte Böhme den Märtyrertod erlitt und in denen technologische Fortschritte und eine große Zahl von Söldnern, die man anheuern konnte, diese Ära so tödlich machten.

Während Russland während der gegenwärtigen Umwälzungen ein Fels in der Brandung war, hat China an allen Fronten versagt. In diesem kulinarischen Außenposten schreibt die Kommunistische Partei die Bibel neu, ohne sie jemals gelesen zu haben und ohne die vielen früheren Revisionen und deren Gründe zu kennen. Chinas Diplomaten quasseln derweil über einen Waffenstillstand im Gazastreifen und irgendeinen Schwachsinn über eine Zwei-Staaten-Lösung, als wären sie bebrillte chinesische Studenten, die von ihren hirntoten Professoren eine gute Note bekommen wollen. Ihr Militär führt derweil beeindruckende Vorführungen auf, die eher ins Pariser Moulin Rouge gehören.

Wenn China eine Weltmacht sein will, die etwas auf sich hält, sollte es zuallererst Russland dabei helfen, Syrien zu verteidigen, und seine Flugzeugträger im Persischen Golf und vor der syrischen Küste in Gefahr bringen, damit die Amis nicht den Ölfluss in die von der NATO bedrohten Länder in diesen Regionen unterbrechen. Wenn das zu viel verlangt ist, sollten sie ihren Stützpunkt in Dschibuti aufgeben und sich darauf vorbereiten, ihre Marine vor der Küste Taiwans versenken zu lassen. Die Botschaft an China, so vulgär sie auch sein mag, lautet: Scheißt oder verschwindet aus dem Topf.

Hier kommt jeder

Und was ist mit dem Rest von uns, der gerne etwas mehr tun würde, als sich auf der Website eines toten jungen Spielers aus Gaza anzumelden? Obwohl die massive Unterstützung von Dagestan bis Dublin zeigt, dass die meisten Menschen ein ethisches Problem damit haben, wenn Verbrecher Kinder verbrennen, kümmern sich die Amerikaner und ihre israelischen Handlanger, wie einst Moses‘ Pharao, nicht um solche Kleinigkeiten. Denn wie der irakische und der vietnamesische Völkermord zeigen, werden genügend Amerikaner die ständige Regierung ihres Landes auf Gedeih und Verderb unterstützen, und das Gemetzel wird weitergehen, bis die Amerikaner die Mutter aller Stiefel in die Eier bekommen. Solange die Stahlkappenstiefel nicht in den Bauch der Bestie eindringen, ist alles nur heiße Luft, Kabuki, Lärm und Wut, die nichts bedeuten. China sollte dies zur Kenntnis nehmen.

Auf dem Weg zu einer Endlösung

Obwohl alle Kriege, selbst die zerstörerischen Kriege Europas, auf die eine oder andere Weise enden müssen, müssen die Politiker am Ende verhandeln, selbst wenn dies aus einer Position der Schwäche heraus geschieht, wie es Japan auf der USS Missouri getan hat. Aber man kann natürlich nur mit denen verhandeln, die auch verhandeln wollen, und Nazis wie Herr Hitler oder die Fraus von der Leyen und Merkel sind nicht gerade die besten Vorbilder für Verhandlungen, schon allein deshalb nicht, weil ihnen der zivile Diskurs ein Gräuel ist.

Bill Clintons Camp-David-Abkommen war einer von vielen Betrügereien, die den Palästinensern und ganz allgemein den Arabern des Fruchtbaren Gürtels angetan wurden. Genug davon. So wie Russland gegenüber Syrien erklärt hat, dass es jetzt der Garant für die syrische Souveränität ist, so muss China eine Absichtserklärung abgeben und ihr Taten folgen lassen, insbesondere mit integrierten Luftabwehrsystemen.

Der Ball im Nahen Osten ist fest in chinesischer Hand. Die Chinesen können weiter herumschwanken, wie es die Japaner schon seit Jahrzehnten nach Amerikas Pfeife tanzen, oder sie können sich Russland und den Außenseitern im Jemen anschließen und nicht nur eine Erklärung abgeben, sondern auch dazu beitragen, einen tragfähigen Frieden auszuhandeln, wie den, der 1648 in Westfalen geschlossen wurde. Wenn das zu viel von ihnen verlangt wird, dann sollten sie sich nicht nur auf den aufkommenden Sturm vorbereiten, sondern auch darauf, in ihm unterzugehen. Denn, wie die Yankee Marines und ihre ISIS-Kumpel singen, sind dies die Tage des Elias, und Jehova, und nicht Jesus, hat noch viel mehr Kinder, chinesische wie arabische, für das Schlachthaus aufgereiht, denn, wie die Schlachterjungen des USMC singen, „es gibt keinen Gott wie Jehova“. Und dafür kann man Christus, der Hisbollah, den russischen Streitkräften und den Helden der syrisch-arabischen Armee danken. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …