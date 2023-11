Black Ties To Palestinian Liberation – PopularResistance.Org As a worldwide series of protests in solidarity with Palestine erupt in multiple cities across the globe, the clear distinction between the will of the people and that of militarized fascist states couldn’t be more clear. It is pivotal during this time for the Black community to recognize the origins of our oppression and stand in solidarity with the Palestinian people.

Foto oben: Vertreter der Southern Christian Leadership Conference (SCLC) treffen 1979 in Beirut, Libanon, mit dem Vorsitzenden der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Jassir Arafat, zusammen. Archiv/AFP über Getty Images.

Schwarze Bande zur palästinensischen Befreiung

Von Krystal Cerisier, Black Agenda Report.

3. November 2023

Angesichts der weltweiten Proteste aus Solidarität mit Palästina, die in zahlreichen Städten rund um den Globus ausbrechen, könnte der Unterschied zwischen dem Willen des Volkes und dem von militarisierten faschistischen Staaten nicht deutlicher sein. In dieser Zeit ist es für die schwarze Gemeinschaft von zentraler Bedeutung, die Ursprünge unserer Unterdrückung zu erkennen und sich mit dem palästinensischen Volk zu solidarisieren. Die völkermörderischen Strategien der Siedlerkolonialstaaten sind Schwarzen Gemeinschaften nicht fremd, und die Quelle unserer Unterdrückung geht von denselben Systemen und Institutionen aus. Afro-Palästinenser sind unsere Geschwister in der schwarzen Diaspora, die stets an vorderster Front der Besatzung standen. Ihre „doppelte Unterdrückung“, wie der Afro-Palästinenser Ali Jiddah es nennt, rührt daher, dass sie sowohl schwarz als auch palästinensisch sind, von der israelischen Polizei stark diskriminiert werden und eine der ersten palästinensischen Gemeinschaften sind, die von der israelischen Besatzung vertrieben wurden. Der palästinensische und der schwarze Befreiungskampf sind historisch und prinzipiell miteinander verbunden, und die Besetzung Palästinas zu rechtfertigen, bedeutet, unsere eigene Unterdrückung zu rechtfertigen.

Im Moment begeht Israel in Palästina mehrere internationale Kriegsverbrechen mit der direkten Absicht, Zivilisten zu töten, und die imperialistischen Mächte schicken Gelder zur Unterstützung. In ein Land, in dem Dutzende von überwiegend schwarzen und indigenen Gemeinden keinen Zugang zu sauberem Wasser, Gesundheitsversorgung und angemessener Bildung haben, schickten die Vereinigten Staaten 3,3 Milliarden Dollar nach Israel, die dazu beitrugen, den Unterhalt des Freiluftgefängnisses in Gaza im Jahr 2022 zu finanzieren. Dieses Verhalten der Vereinigten Staaten hat jedoch einen Präzedenzfall in der Art und Weise, wie sie der Inhaftierung schwarzer und indigener Gemeinschaften Vorrang vor Bildung und Gesundheitsversorgung einräumen. Von den Reservaten bis hin zu den Projekten wird deutlich, wie die Vereinigten Staaten systematisch schwarze und indigene Gemeinschaften ausgrenzen. Auf seiner Reise nach Palästina im Jahr 1964 knüpfte Malcolm X Verbindungen zwischen dem Kampf der Schwarzen und dem der Palästinenser, während er gleichzeitig die imperialistische Grundlage Israels und den Export des europäischen und US-amerikanischen Siedlerkolonialismus durch militärische Unterstützung aufdeckte. Nach dieser Reise und der Veröffentlichung seines Briefes Zionist Logic bildete sich die Solidarität zwischen schwarzen Gemeinschaften in den USA und Palästinensern weiter aus. 1967 veröffentlichte das Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC) The Palestine Problem: Test Your Knowledge (Das Palästina-Problem: Teste dein Wissen), eines der ersten Werke aus den USA, das die Gründung Israels direkt in Frage stellte und dessen Auswirkungen auf das palästinensische Volk verdeutlichte. 2014, nach der Ermordung von Michael Brown, und 2020, nach der Ermordung von George Floyd, beide durch die Polizei, haben wir die anhaltende Solidarität zwischen dem Kampf der Schwarzen in den USA und Palästina gesehen, wobei jede Bewegung die andere unterstützt hat. Die Black Lives Matter (BLM)-Bewegung hat angesichts der Kritik unerschütterliche Unterstützung für die palästinensische Sache gezeigt, wohl wissend, dass die USA die gleichen Mittel und Strategien einsetzen, um unsere Unterdrückung aufrechtzuerhalten. Die USA zwingen unsere Gemeinschaften in Gebiete, die absichtlich keinen Zugang zu grundlegenden Ressourcen wie finanzierter Bildung, Wohnraum und frischen Lebensmitteln haben, in Gemeinschaften, die anfällig für Klimakatastrophen sind und zudem überpolizeilich überwacht werden, so wie es Israel derzeit mit Gaza tut.

Seit Jahren gibt es eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den israelischen Verteidigungskräften und den Strafverfolgungsbehörden der Vereinigten Staaten, von der CIA bis zum New York Police Department, das ein Büro in Kfar Saba, Israel, unterhält. Der Zweck dieser Zusammenarbeit ist der Austausch von Taktiken zur Überwachung, Infiltration und Zerschlagung des Widerstands in schwarzen und palästinensischen Gemeinden gegen Zwangsumsiedlung und fortgesetzte Marginalisierung. Wir können die Ergebnisse dieses Austauschs sehen, wenn die Organisatoren und Genossen von Stop Cop City als inländische Terroristen angeklagt werden, so wie die westlichen Medien versuchen, wehrlose Palästinenser mit der gleichen Rhetorik zu dämonisieren. Und hier liegt die Gemeinsamkeit in unserem Kampf: zwei Staaten mit einem 816 Milliarden Dollar und einem 23 Milliarden Dollar schweren Militärhaushalt bezeichnen einige der ärmsten Gemeinschaften der Welt als Bedrohung, Schurken und Terroristen, weil sie für das Recht auf ein freies Leben kämpfen. In solchen Momenten können wir sehen, wie sehr unsere Befreiung eine Bedrohung für die imperialistischen Mächte darstellt und was sie bereit sind zu tun, um die Bedingungen unserer Unterdrückung aufrechtzuerhalten und zu fördern. Ein Beispiel dafür ist die mangelnde Bereitschaft der westlichen Medien, das palästinensische Volk zu vermenschlichen und Israel und seine völkermörderischen Handlungen anzuprangern, das Veto Frankreichs, Japans, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten gegen eine UN-Resolution, die zum Frieden aufruft, sowie die lange Geschichte Israels und der Vereinigten Staaten bei der Unterstützung von Apartheidstaaten. Diese rassistischen Kolonialmächte verteidigen Israel nicht, weil sie sich dem Kampf gegen den Antisemitismus verschrieben haben, sondern um ihre Kolonialmacht im Nahen Osten auf Kosten Palästinas zu erhalten.

Unsere Befreiung stellt für die Staaten und Institutionen, die uns unterdrücken, die gleiche Bedrohung dar, weshalb palästinensische Solidarität nicht verhandelbar ist. Aber auch ohne diese lange Geschichte des gemeinsamen Kampfes sind letztlich die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens Kinder, die keine Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Die fortgesetzte Bombardierung des Gazastreifens ist unverzeihlich, und sich an die Seite Palästinas zu stellen, bedeutet, sich an die Seite der Menschheit zu stellen. Wenn Menschen besetzt sind, ist Widerstand gerechtfertigt. Wir müssen die Befreiung Palästinas weiterhin unterstützen.

Krys Cerisier ist eine in New York lebende haitianisch-panamaische Organisatorin und Journalistin, die sich darauf spezialisiert hat, Queer-Stimmen innerhalb der Bewegung für die Befreiung der Schwarzen zu verstärken. Krys ist auch Mitglied der Black Alliance for Peace und des Black Indigenous Liberation Movement, die sich gegen die US-Außenpolitik in Lateinamerika einsetzen.

