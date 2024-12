https://strategic-culture.su/news/2024/12/16/new-geo-political-map-unfolding-the-end-syria-and-palestine-for-now/



Eine neue geopolitische Karte zeichnet sich ab – Das Ende Syriens (und vorerst auch „Palästinas“)

Alastair Crooke

16. Dezember 2024

© Foto: Public Domain

Die Israelis feiern allgemein ihre „Siege“. Wird sich diese Euphorie auf die amerikanischen Wirtschaftseliten übertragen?

Syrien steht am Abgrund – die Dämonen von al-Qaida, ISIS und die unnachgiebigsten Elemente der Muslimbruderschaft kreisen am Himmel. Es herrschen Chaos, Plünderungen, Angst und eine schreckliche Rachsucht, die das Blut versengt. Hinrichtungen auf der Straße sind an der Tagesordnung.

Vielleicht dachten Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) und ihr Anführer Al-Joulani (auf türkische Anweisung), sie hätten die Dinge im Griff. Aber HTS ist eine Dachorganisation wie Al-Qaida, ISIS und An-Nusra, und ihre Fraktionen haben sich bereits in Fraktionskämpfe verstrickt. Der syrische „Staat“ löste sich mitten in der Nacht auf; die Polizei und die Armee gingen nach Hause und ließen die Waffendepots offen, damit die Shebab sie plündern konnten. Die Gefängnistüren wurden aufgestoßen (oder aufgehebelt). Einige waren zweifellos politische Gefangene, viele aber auch nicht. Einige der bösartigsten Gefangenen streifen nun durch die Straßen.

Die Israelis haben – innerhalb weniger Tage – die Verteidigungsinfrastruktur des Staates in mehr als 450 Luftangriffen völlig ausgeweidet: Raketenabwehrstellungen, Hubschrauber und Flugzeuge der syrischen Luftwaffe, die Marine und die Waffenlager – alles zerstört in der „größten Luftoperation in der Geschichte Israels“.

Syrien existiert nicht mehr als geopolitische Einheit. Im Osten bemächtigen sich kurdische Kräfte (mit militärischer Unterstützung der USA) der Öl- und Agrarressourcen des ehemaligen Staates. Erdogans Streitkräfte und Stellvertreter versuchen, die kurdische Enklave vollständig zu zerstören (obwohl die USA inzwischen eine Art Waffenstillstand vermittelt haben). Und im Südwesten haben israelische Panzer den Golan und das angrenzende Land bis auf 20 km an Damaskus heran erobert. Im Jahr 2015 schrieb das Magazin Economist : „Schwarzes Gold unter dem Golan: Geologen in Israel glauben, Öl gefunden zu haben – in einem sehr heiklen Gebiet“. Israelische und amerikanische Ölmänner glauben, dass sie an diesem höchst ungünstigen Ort eine Goldgrube entdeckt haben.

Und ein großes Hindernis – Syrien – für die Energieambitionen des Westens hat sich gerade aufgelöst.

Das strategische politische Gegengewicht zu Israel, das Syrien seit 1948 war, ist verschwunden. Und die frühere „Entspannung“ zwischen der sunnitischen Sphäre und dem Iran wurde durch das rüde Eingreifen der ISIS-Rebrands und durch den osmanischen Revanchismus, der über amerikanische (und britische) Mittelsmänner mit Israel zusammenarbeitet, unterbrochen. Die Türken haben sich nie wirklich mit dem Vertrag von 1923 versöhnt, der den Ersten Weltkrieg beendete und mit dem sie das heutige Nordsyrien an den neuen Staat Syrien abtraten.

Innerhalb weniger Tage wurde Syrien zerstückelt, aufgeteilt und balkanisiert. Warum also bombardieren Israel und die Türkei immer noch? Die Bombardierungen begannen in dem Moment, als Bashar Al-Assad abtrat – weil die Türkei und Israel befürchten, dass sich die heutigen Eroberer als kurzlebig erweisen und bald selbst vertrieben werden könnten. Man muss eine Sache nicht besitzen, um sie zu kontrollieren. Als mächtige Staaten in der Region werden Israel und die Türkei nicht nur die Kontrolle über die Ressourcen, sondern auch über den wichtigen regionalen Knotenpunkt und Durchgang, der Syrien war, ausüben wollen.

Es ist jedoch unvermeidlich, dass „Großisrael“ irgendwann mit Erdogans osmanischem Revanchismus aneinandergeraten wird. Ebenso wenig wird die saudi-ägyptische VAE-Front das Wiederaufleben der ISIS-Neuauflagen oder der türkisch inspirierten und osmanisch geprägten Muslimbruderschaft begrüßen. Letztere stellt eine unmittelbare Bedrohung für Jordanien dar, das nun an das neue revolutionäre Gebilde grenzt.

Solche Bedenken könnten diese Golfstaaten näher an den Iran heranführen. Katar, das das HTS-Kartell mit Waffen und Finanzmitteln versorgt, könnte erneut von den anderen Golfstaaten geächtet werden.

Die neue geopolitische Landkarte wirft viele direkte Fragen zu Iran, Russland, China und den BRICS-Staaten auf. Russland hat im Nahen Osten eine komplexe Rolle gespielt – einerseits führt es einen eskalierenden Verteidigungskrieg gegen die NATO-Mächte und verwaltet wichtige Energieinteressen, während es gleichzeitig versucht, die Widerstandsmaßnahmen gegenüber Israel zu mäßigen, um eine völlige Verschlechterung der Beziehungen zu den USA zu verhindern. Moskau hofft – ohne große Überzeugung -, dass es irgendwann in der Zukunft zu einem Dialog mit dem neuen US-Präsidenten kommen könnte.

Moskau wird wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass Waffenstillstandsabkommen“ wie das Astana-Abkommen über die Eindämmung der Dschihadisten innerhalb der Grenzen der autonomen Zone Idlib in Syrien nicht das Papier wert sind, auf dem sie geschrieben wurden. Die Türkei – ein Garant für Astana – ist Moskau in den Rücken gefallen. Wahrscheinlich wird die russische Führung dadurch in Bezug auf die Ukraine und jedes westliche Gerede über einen Waffenstillstand noch hartnäckiger.

Irans Oberster Führer äußerte sich am 11. Dezember: „Es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass das, was in Syrien geschehen ist, in den Kommandoräumen der Vereinigten Staaten und Israels geplant wurde. Wir haben Beweise dafür. Eines der Nachbarländer Syriens hat auch eine Rolle gespielt, aber die Hauptverantwortlichen sind die USA und das zionistische Regime“. In diesem Zusammenhang wies Ayatollah Khamenei Spekulationen über eine Schwächung des Widerstandswillens zurück.

Der stellvertretende Sieg der Türkei in Syrien könnte sich jedoch als Pyrrhussieg erweisen. Erdogans Außenminister Hakan Fidan belog Russland, die Golfstaaten und den Iran über die Art dessen, was in Syrien ausgeheckt worden war. Aber das Chaos ist jetzt Erdogans Sache. Diejenigen, die er hinters Licht geführt hat, werden sich irgendwann revanchieren.

Der Iran wird anscheinend zu seiner früheren Haltung zurückkehren und die verschiedenen Fäden des regionalen Widerstands zusammenführen, um die Reinkarnation von Al-Qaida zu bekämpfen. Er wird sich weder von China noch vom BRICS-Projekt abwenden. Der Irak wird sich – in Erinnerung an die Gräueltaten der ISIS in seinem Bürgerkrieg – mit dem Iran zusammenschließen, ebenso wie der Jemen. Iran wird sich bewusst sein, dass die verbleibenden Knotenpunkte der ehemaligen syrischen Armee irgendwann in den Kampf gegen das HTS-Kartell eintreten könnten. Maher Al-Assad nahm in der Nacht des Abgangs von Bashar Al-Assad seine gesamte Panzerdivision mit ins irakische Exil.

China wird über die Ereignisse in Syrien nicht erfreut sein. Die Uiguren spielten eine wichtige Rolle beim Aufstand in Syrien (in Idlib befanden sich schätzungsweise 30 000 Uiguren, die von der Türkei (die die Uiguren als ursprünglichen Bestandteil der türkischen Nation betrachtet) ausgebildet wurden). Auch China wird den Umsturz in Syrien wahrscheinlich als eine vermeintliche westliche Bedrohung seiner eigenen Energiesicherheitslinien sehen, die durch den Iran, Saudi-Arabien und den Irak verlaufen.

Schließlich kämpfen westliche Interessen schon seit Jahrhunderten um die Ressourcen des Nahen Ostens – und das ist letztlich auch der Grund für den heutigen Krieg.

Ist er nun für den Krieg oder nicht?“, fragt man sich bei Trump, denn er hat bereits signalisiert, dass die Vorherrschaft im Energiebereich eine Schlüsselstrategie seiner Regierung sein wird.

Nun, die westlichen Länder sind hoch verschuldet, ihr finanzieller Spielraum schrumpft schnell, und die Anleihegläubiger beginnen zu meutern. Es findet ein Wettlauf um neue Sicherheiten für Fiat-Währungen statt. Früher war es Gold, seit den 1970er Jahren war es Öl, aber der Petrodollar ist ins Wanken geraten. Die Angloamerikaner würden gerne wieder über das iranische Öl verfügen – wie sie es bis in die 1970er Jahre taten -, um es zu besichern und ein neues Geldsystem aufzubauen, das an den realen Wert von Rohstoffen gebunden ist.

Aber Trump sagt, er wolle „Kriege beenden“ und nicht anfangen. Macht die Neuzeichnung der geopolitischen Landkarte ein globales Bündnis zwischen Ost und West wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher?

Bei all dem Gerede über mögliche „Deals“ von Trump mit dem Iran und Russland ist es wahrscheinlich noch zu früh, um zu sagen, ob sie zustande kommen werden – oder können.

Es scheint, als müsse Trump erst den innenpolitischen „Deal“ sichern, bevor er weiß, ob er den Spielraum für außenpolitische Deals hat.

Es scheint, dass die herrschenden Strukturen (insbesondere das „Never-Trump“-Element im Senat) Trump einen beträchtlichen Spielraum bei wichtigen Nominierungen für inländische Ministerien und Agenturen einräumen werden, die die politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der USA regeln (was Trumps Hauptanliegen ist) – und auch einen gewissen Ermessensspielraum bei den, sagen wir, „kriegerischen“ Ministerien zulassen werden, die Trump in den letzten Jahren ins Visier genommen hat, wie das FBI und das Justizministerium.

Der vermeintliche „Deal“ scheint darin zu bestehen, dass seine Nominierungen noch vom Senat bestätigt werden müssen und im Großen und Ganzen mit der agenturübergreifenden Außenpolitik (insbesondere in Bezug auf Israel) „übereinstimmen“ müssen.

Die Granden der Inter-Agency bestehen jedoch Berichten zufolge auf ihrem Veto gegen Ernennungen, die die tiefsten Strukturen der Außenpolitik betreffen. Und genau hier liegt der Knackpunkt der Angelegenheit.

Die Israelis feiern allgemein ihre „Siege“. Wird diese Euphorie bei den amerikanischen Wirtschaftseliten ankommen? Die Hisbollah ist eingedämmt, Syrien ist entmilitarisiert, und der Iran steht nicht an Israels Grenze. Die Bedrohung Israels ist heute von einer qualitativ geringeren Größenordnung. Reicht dies aus, um die Spannungen abzubauen oder um ein breiteres Verständnis zu erreichen? Vieles wird von Netanjahus eigenen politischen Umständen abhängen. Sollte der Premierminister den Strafprozess relativ unbeschadet überstehen, müsste er dann die große „Wette“ einer Militäraktion gegen den Iran eingehen, da sich die geopolitische Lage so plötzlich verändert hat?

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …