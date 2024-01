Advocating one person/one vote for Israel is antisemitic – ‚Forward‘ editor Jodi Rudoren, the editor of the Forward, offers a frank rationale for Zionism, stating that it is opposed to equal rights in the American tradition.



Jodi Rudoren (Foto: New York Times)

Jodi Rudoren, die Herausgeberin des „Forward“, liefert eine offene Begründung für den Zionismus und erklärt, dass er gegen die Gleichberechtigung in der amerikanischen Tradition ist.

Eine Person/eine Stimme für Israel ist antisemitisch – „Forward“-Herausgeberin

Von Philip Weiss

3. Januar 2024

Letzten Monat lieferte die Herausgeberin des Forward eine offene Begründung für den Zionismus, indem er erklärte, dass er gegen das Prinzip „eine Person/eine Stimme“ in der amerikanischen Tradition sei. Diejenigen, die für gleiche Rechte für alle Bürger Israels eintreten, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, sind Antisemiten, weil sie gegen die jüdische „Identität“ sind, die heute im Zionismus verwurzelt ist.

Jodi Rudoren bot ihre Analyse am 21. Dezember im WNYC-Radio an, als der Moderator Brian Lehrer sie nach der Unterstützung in den USA für einen Staat zwischen dem Fluss und dem Meer fragte, der kein jüdischer Staat ist.

Rudoren sagte, das könnte in den USA funktionieren, aber nicht in Israel.

„Die Einstaatenlösung ist Palästina, wie Sie sagten, kein jüdischer Staat. Ich verstehe natürlich, warum einige Palästinenser dies als Erfüllung ihrer nationalen Bestrebungen sehen, einen mehrheitlich palästinensischen Staat zu haben, und ich verstehe auch die Ideologen [auf der Linken], die sich sehr auf Bürger- und Menschenrechte konzentrieren und die eine Ethnokratie ablehnen und denken, dass eine Person/eine Stimme der richtige Weg ist. Aber es ist nicht Israel, es ist kein jüdischer und demokratischer Staat, es ist ein Staat, der unserem eigenen viel ähnlicher ist, richtig? Es ist ein Staat, der eher unserem eigenen Staat ähnelt, oder? In dem verschiedene Menschen ihre eigene ethnische Herkunft und ihren eigenen Hintergrund haben werden, aber in dem es einen Schmelztiegel und eine gewählte Demokratie usw. geben wird, und das ist nicht das, wofür Israel 1948 gegründet wurde. Es wurde gegründet, um ein jüdischer und demokratischer Staat zu sein“.

Rudoren räumte ein, dass junge Linke, die sich nicht an den Holocaust erinnern, in Frage stellen, ob Israel „überhaupt ein Existenzrecht hat“. Aber deshalb ist es nicht in Ordnung, ein Ende des jüdischen Staates zu unterstützen.

„Ich bin nicht der Meinung, dass jeder Antizionismus gleich Antisemitismus ist“, so Rudoren weiter. „Aber ich denke, dass Deborah Lipstadt [Bidens Antisemitismusbeauftragte] und andere ein kluges Argument vorgebracht haben… über den Unterschied zwischen Antizionismus im Jahr 1947, als es eine Debatte darüber gab, ob es einen jüdischen Staat geben sollte, und Antizionismus heute, 75 Jahre später, mit der Forderung nach der Abschaffung des jüdischen Staates… Das ist etwas ganz anderes, und es ist nicht immer klar, dass die Campus-Aktivisten, die das fordern, wirklich verstehen, wie sich das für die israelischen Juden und für Juden weltweit anfühlt, die es als Teil ihrer Identität ansehen, dass es ein jüdisches Heimatland gibt. “

So: Jüdisch zu sein bedeutet heute, zionistisch zu sein, und diejenigen, die für einen nicht-religiösen Staat in Israel, einen Staat seiner Bürger, eintreten, sind deshalb antisemitisch. Sie machen den Juden Angst.

Rudoren ist eine kluge und fähige Journalistin, deshalb bin ich dankbar für ihre Kommentare hier. Sie machen deutlich, wie unvereinbar der Zionismus mit jeder modernen Vorstellung von Gesellschaft ist. Das gilt auch für die Gesellschaft, in der Rudoren erfolgreich war.

Lehrer ist ein liberaler Führer in den New Yorker Medien. Er hätte Rudorens Behauptungen, dass militanter Nationalismus heute Teil der jüdischen Identität ist, dass Israel „jüdisch und demokratisch“ sein kann und den Menschen das Wahlrecht verweigert, sicherlich in Frage stellen müssen. Er hätte darauf hinweisen sollen, was zahlreiche Menschenrechtsgruppen sagen: Israel ist ein Apartheidstaat. Aber das hat er natürlich nicht getan.

(Ich habe nie verstanden, warum liberale amerikanische Juden für einen Staat eintreten, der die Prinzipien zerstört, die sie hier hochhalten).

Rudoren machte weitere interessante Beobachtungen.

Israelische Juden seien nicht in der Lage, klar über die Hamas zu denken, sagte sie auf der Grundlage einer kürzlichen Berichtsreise in das Land. Während amerikanische Juden sich fragen, wie die Verwüstung des Gazastreifens zu einer friedlichen Zukunft und einer „Zweistaatenlösung“ führen kann, tun israelische Juden dies nicht. 90 Prozent der israelischen Juden unterstützen den Krieg und die Idee, die Hamas zu eliminieren.

„Wenn man Israelis…. befragt und sagt: Man kann eine Ideologie nicht wirklich ausrotten, und dieser verheerende Krieg könnte eine neue Generation von Hamasniks hervorbringen. Sie sind einfach noch nicht bereit, dorthin zu gehen. [Ein Freund von Rabbis for Human Rights sagte] ‚Ich schäme mich zu sagen, dass mein Herz geschrumpft ist. Sie haben in ihrem Schmerz und ihrer Angst und ihrer Trauer und ihrer Furcht vor dem, was das alles für ihre Sicherheit bedeutet, einfach keinen Platz, um klar darüber nachzudenken, was in Gaza geschieht.“

Rudoren sagte, dass der 7. Oktober für Israel ein Versagen der Geheimdienste gewesen sei, ebenso wie für das amerikanische Judentum, das die wachsende Kluft zwischen den Generationen in Bezug auf Israel nicht verstanden habe, einschließlich junger Juden, die von der Besatzung so genervt seien, dass sie beschlossen hätten, dass „das zionistische Projekt unhaltbar ist“. Sie sagte: „Ich glaube nicht, dass wir eine Ahnung davon hatten, wie groß und mächtig oder offen antisemitisch ein Teil dieser Bewegung geworden war.“ Die „Größe und Virulenz des Aktivismus … hat mich definitiv überrascht“. (Das versuchen wir ihr schon seit Jahren zu sagen.)

Es gibt jetzt eine „moralische Panik“, sagte Rudoren. Die Opposition gegen Israel „lässt den größten Teil der jüdischen Welt regelrecht ausflippen…. Die Leute sind einfach entsetzt über die Vorstellung, dass College-Campus zu einem zunehmend feindseligen und potenziell unsicheren Ort für Juden geworden zu sein scheinen.“

Lehrer wies darauf hin, dass der Forward einen Artikel des Berkeley-Soziologen Jerome Karabel über die Situation veröffentlicht hat, in dem es heißt, dass Israels Entscheidung, einen brutalen Krieg zu führen und die Besatzung aufrechtzuerhalten, die wahre existenzielle Bedrohung für seine Zukunft ist, weil sie die Welt und auch die USA entfremdet und die Möglichkeit einer friedlichen Lösung mit den Palästinensern zerstört.

Rudoren beeilte sich hinzuzufügen, dass der Beitrag nicht antizionistisch sei und dass „wir Dinge zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen veröffentlichen“.

Karabels Artikel ist wichtig, weil er zeigt, dass einige etablierte Juden in den USA nicht nur reflexartig zu Israel stehen, sondern einen Nicht-Apartheid-Rahmen anbieten.

Ein noch besserer Artikel erschien im Harvard Crimson, der von vielen geteilt wird: Bernie Steinberg, ehemaliger Leiter der Harvard Hillel, forderte Juden auf, nicht länger zu sagen, dass Antizionisten antisemitisch sind.

Lassen Sie mich Klartext reden: Es ist nicht antisemitisch, Gerechtigkeit für alle Palästinenser zu fordern, die in ihrem angestammten Land leben.

Die Aktivisten, die sich dieser Sprache und der Politik der Befreiung bedienen, sind aufrichtige Menschen; ihr Anliegen ist eine legitime und wichtige Bewegung, die sich gegen die brutale Behandlung der Palästinenser wendet, die seit 75 Jahren andauert. Man kann mit allem, was diese Aktivisten sagen, nicht einverstanden sein, aber man muss ihnen erlauben, sich sicher zu äußern, und ihnen den Respekt entgegenbringen, den ihre moralisch ernsthafte Position verdient. Ich habe viel gelernt, indem ich den Positionen dieser Aktivisten zugehört und sie sorgfältig geprüft habe.

