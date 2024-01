Familie des Schlüsselfalles im Bericht über sexuelle Gewalt in der New York Times vom 7. Oktober widerruft die Geschichte und sagt, die Reporter hätten sie manipuliert Von The Short String

Family of key case in New York Times October 7 sexual violence report renounces story, says reporters manipulated them A New York Times story claiming a pattern of gender-based violence on October 7 hinged on the story of Gal Abdush. But the Abdush family says there is no proof she was raped, and that Times reporters interviewed them under false pretenses.



Familie des Schlüsselfalles im Bericht über sexuelle Gewalt in der New York Times vom 7. Oktober widerruft die Geschichte und sagt, die Reporter hätten sie manipuliert

Ein Bericht der New York Times, in dem am 7. Oktober ein Muster geschlechtsspezifischer Gewalt behauptet wurde, stützte sich auf die Geschichte von Gal Abdush. Die Familie Abdush sagt jedoch, dass es keine Beweise für ihre Vergewaltigung gibt und dass die Reporter der Times sie unter falschen Vorwänden interviewt haben.

Von The Short String

3. Januar 2024

Am 28. Dezember veröffentlichte die New York Times einen „investigativen“ Bericht über geschlechtsspezifische Gewalt, die angeblich von Palästinensern während des Angriffs vom 7. Oktober begangen wurde. Nach Angaben der Zeitung stützt sich der Bericht auf über 150 Interviews, die der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Reporter Jeffrey Gettleman zusammen mit Anat Schwartz und Adam Sella geführt hat. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Hamas-Kämpfer systematisch Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt gegen israelische Frauen verübten.

Die Geschichte selbst wiederholt Zeugenaussagen vom 7. Oktober, die bereits zuvor veröffentlicht und entlarvt und diskreditiert wurden, aber die Untersuchung der Times stützt sich hauptsächlich auf eine zentrale Geschichte, die Geschichte der Vergewaltigung von „Gal Abdush“, die von der Times als „Die Frau im schwarzen Kleid“ beschrieben wird.

Obwohl sie behauptet, ihre Geschichte beweise, dass „die Angriffe auf Frauen keine isolierten Ereignisse waren, sondern Teil eines breiteren Musters geschlechtsspezifischer Gewalt am 7. Oktober“, wurde der Wahrheitsgehalt der New York Times-Geschichte fast sofort nach ihrer Veröffentlichung untergraben, auch von der Familie Abdush selbst, die sagt, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass Gal Abdush vergewaltigt wurde und dass die New York Times sie unter falschen Vorwänden interviewt hat.

Die Version der Ereignisse in der New York Times

Ein herzzerreißendes Foto von Gal Abdushs Familie – einer jüdischen Mizrachi-Arbeiterfamilie, die ihre Tochter und ihren Schwiegersohn Nagi Abdush verloren hat – erschien auf der Titelseite der Zeitung. Die Zeitung widmete ein Drittel ihres Berichts der Abdush-Geschichte. Im Mittelpunkt des Berichts stand ein Video, das am 8. Oktober von einer Frau namens Eden Wessely aufgenommen und auf ihren Social-Media-Konten veröffentlicht worden war. Der Times zufolge „ging das Video viral, und Tausende von Menschen reagierten darauf, weil sie verzweifelt wissen wollten, ob es sich bei der Frau in dem schwarzen Kleid um ihren vermissten Freund, ihre Schwester oder ihre Tochter handelt.“ Die Zeitung verlinkte nicht auf das Video, sondern veröffentlichte ein entferntes, unscharfes Bild daraus, das nichts verriet. Es ist unklar, wie die Times die Existenz dieser Antworten bestätigt hat, da Wesselys Instagram-Konto gesperrt wurde und sie Mitte Dezember ein neues Konto eingerichtet hat.

Die Zeitung schildert die Tragödie der Familie, wie sie von dem Schicksal ihrer Tochter erfuhr und wie das Video und ihre Tochter als „die Frau im schwarzen Kleid“ bekannt wurden. In der Times heißt es, dass ihr Ehemann Nagi Abdush, der ebenfalls getötet wurde, seine letzte Nachricht um genau 7:44 Uhr schickte und die Familie aufforderte, sich um ihre Kinder zu kümmern. Was die Zeitung verschwieg und die Familie später bestätigte, ist, dass der Ehemann sie um 7:00 Uhr morgens kontaktierte und den Tod seiner Frau meldete.

Die Times schreibt, die Familie habe die Videoaufnahme gesehen und aufgrund des Zustands der Leiche „befürchtet, dass sie vergewaltigt worden sein könnte“. Die Times schreibt auch, dass die israelische Polizei das Video als Beweis für eine Vergewaltigung verwendet hat: „Die Videos fielen auch den israelischen Beamten auf – sehr schnell nach dem 7. Oktober begannen sie, Beweise für Gräueltaten zu sammeln. Sie nahmen die Aufnahmen von Frau Abdushs Körper in eine Präsentation für ausländische Regierungen und Medienorganisationen auf und benutzten Frau Abdush als Beispiel für die an diesem Tag begangene Gewalt gegen Frauen.“

Im Internet gibt es derzeit keine Spur von dem Video, obwohl die Times behauptet, es sei „viral gegangen“. Darüber hinaus hat die israelische Presse trotz Hunderter von Berichten über die Opfer des 7. Oktober die „Frau im schwarzen Kleid“ vor dem Bericht vom 28. Dezember nicht ein einziges Mal erwähnt. Es hat nicht den Anschein, dass das Video tatsächlich zu dem weit verbreiteten Symbol geworden war, das die Times behauptete. Doch schon einen Tag nach der Veröffentlichung des Berichts tauchten Fakten auf, die die Times-Geschichte entkräfteten.

„Die Medien haben es erfunden“

Am 29. Dezember veröffentlichte die israelische Website „YNET“ ein Interview mit Etti Brakha, der Mutter von Gal Abdush. In dem Interview sagt die Mutter, dass die Familie bis zur Veröffentlichung des Artikels in der Times nichts über die sexuellen Übergriffe wusste: „Wir wussten überhaupt nichts von der Vergewaltigung. Wir wussten es erst, nachdem ein Journalist der New York Times uns kontaktiert hatte. Sie sagten, sie hätten die Beweise verglichen und seien zu dem Schluss gekommen, dass sie sexuell missbraucht worden sei.“

Am 1. Januar erschien dann Nissim Abdush, Nagis Bruder, in einem Interview auf dem israelischen Kanal 13. Während des 14-minütigen Interviews bestritt Nissim wiederholt, dass seine Schwägerin vergewaltigt wurde. Er erklärte, sein Bruder Nagi habe ihn um 7.00 Uhr morgens angerufen und gesagt, seine Frau sei getötet worden und er liege neben ihrer Leiche. Dann habe er bis 7:44 Uhr weiter kommuniziert und nie etwas von einem sexuellen Übergriff erwähnt. Nissim erklärte auch, dass er von keiner offiziellen Stelle über diese Zweifel oder diese Untersuchung informiert wurde, weder von der Polizei noch von den Gerichtsmedizinern. In dem Interview wiederholte Abdush, dass die Frau seines Bruders nicht vergewaltigt wurde und dass „die Medien das erfunden haben“.

Auch Gals Schwestern wiesen die Vergewaltigungsvorwürfe zurück. Ihre Schwester Tali Barakha postete auf Instagram: „Niemand kann wissen, was Gal dort durchgemacht hat! Auch nicht, was Nagi durchgemacht hat, aber ich kann nicht mit denen zusammenarbeiten, die viele Dinge behaupten, die nicht wahr sind. Ich bitte euch, damit aufzuhören, Lügen zu verbreiten, hinter ihnen stehen eine Familie und Kinder, niemand kann wissen, ob es eine Vergewaltigung gab oder ob sie bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Seid ihr verrückt geworden? Ich habe mit Nagi persönlich gesprochen! Um 7 Uhr wurde Gal von diesen Tieren getötet, sie haben ihr ins Herz geschossen. Nagi war bis viertel nach acht am Leben…“

Auch Miral Altar, die Schwester von Gals, schrieb einen Kommentar auf Instagram als Antwort auf ein Video eines Hasbara-Accounts. Altar sagte: „Ich kann all diese Berichte nicht verstehen. Es gab viele schwierige Geschichten, warum gerade diese Geschichte? Sie basiert auf einem einzigen Video, das ohne das Wissen der Familie veröffentlicht wurde… Es stimmt, dass die Szenen in dem Video nicht einfach sind, aber es ist klar, dass das Kleid hochgehoben und nicht in seinem natürlichen Zustand ist, und ihr halber Kopf ist verbrannt, weil sie eine Granate auf das Auto geworfen haben. Ich möchte nicht so verstanden werden, als würde ich ihre Taten rechtfertigen; sie sind Tiere, sie vergewaltigen und enthaupten Menschen, aber im Fall meiner Schwester ist das nicht wahr. Um 6:51 Uhr schickte uns Gal eine Nachricht auf WhatsApp, in der es hieß: „Wir sind an der Grenze, und ihr könnt euch nicht vorstellen, dass um uns herum Explosionen zu hören sind“. Um 7 Uhr rief mein Schwager seinen Bruder an und sagte, sie hätten auf Gal geschossen und sie liege im Sterben. Es macht keinen Sinn, dass sie sie innerhalb von vier Minuten vergewaltigt, geschlachtet und verbrannt haben.“

Andere Kommentare von Freunden und Verwandten der Familie Abdush (deren Beziehungen durch Verbindungen in den sozialen Medien bestätigt wurden) deuten ebenfalls darauf hin, dass das Video der „Frau im schwarzen Kleid“ selbst nicht genügend Informationen enthält, um die Behauptung der Vergewaltigung zu stützen.

Shiran Maluka, Mirals Freundin, schrieb: „Woraus schließt Eden Wessely, dass sie vergewaltigt wurde? Auf der Grundlage des Videos, das sie aufgenommen hat, gibt es keine Beweise, es ist nicht wahr, dass die Hälfte ihres Körpers verbrannt wurde, nur ihr Gesicht, und es gibt nichts außer einem hochgezogenen Kleid.“ Ein anderer Freund, Almog Peretz Hemo, schrieb einen ähnlichen Kommentar.

Viele der Kommentare aus dem Umfeld der Familie Abdush weisen auf die Rolle von Eden Wessely bei der Verbreitung der Vergewaltigungsvorwürfe hin. Obwohl Wesselys Zitate in der Times keine grafische Beschreibung enthielten, waren ihre folgenden Aussagen gegenüber den israelischen Medien sehr explizit und besagten eindeutig, dass Abdush vergewaltigt, verbrannt und ermordet wurde. Diejenigen, die sich gegen die Geschichte wehren, scheinen zu glauben, dass es tatsächlich Eden Wesselys Aussage und persönliche Interpretation war, die diese Anschuldigungen der sexuellen Gewalt ursprünglich aufkommen ließ, und nicht das Video selbst. Sie argumentieren, dass Wesselys Aussage ungenau ist und nicht mit dem übereinstimmt, was in dem Video zu sehen ist.

Ein Blick auf Eden Wesselys Facebook-Account offenbart rechtsextreme Ansichten.

In den ersten Tagen des Krieges postete Wessely beispielsweise von den israelischen Medien entlarvte Fake News über „israelische Verräter, die Hamas-Kämpfer während des Angriffs am 7. Oktober unterstützt haben“. Wessely teilte auch viele Beiträge der rechtsextremen Organisation „Im Tirtzu“ und Beiträge des rechtsextremen Rappers „Hatzel“, der als Symbol des israelischen faschistischen Rassismus gilt. In einem anderen Beitrag teilte Wessely ein Bild der israelischen Menschenrechtsanwältin Lea Tsemel und nannte sie: „Der leibhaftige Teufel“.

Bewaffnung der „Frau im schwarzen Kleid“

Die Aussagen der Familie bestätigen unmissverständlich, dass die israelischen Behörden nicht den Anstand hatten, die Familie über die Ermittlungen zur Vergewaltigung ihres Familienmitglieds zu informieren. Doch drei Monate nach ihrem Tod machen die israelischen Behörden und die israelische Polizei ihren Fall zur Waffe und nutzen den Tod von Gal Abdush als Propagandamaterial, um Unterstützung für den Völkermord an den Palästinensern in Gaza zu gewinnen und diesen zu rechtfertigen.

Auch die New York Times beteiligte sich an der Ausbeutung der Familie auf höchst unethische Weise. Obwohl die Reporter der Times der Familie gegenüber das Element der Vergewaltigung erwähnten, machten sie nicht deutlich, dass dies der Schwerpunkt der Geschichte war, und brachten sie offensichtlich dazu, der Teilnahme zuzustimmen, indem sie sagten, sie wollten über die Tragödie der Familie berichten. Laut Miral Alter, der Schwester von Abdush, hat sich die Familie deshalb bereit erklärt, mit den Reportern zu sprechen. Wie Alter in dem obigen Instagram-Kommentar erklärt, haben die Reporter der Times „erwähnt, dass sie einen Bericht zum Gedenken an Gal schreiben wollen, und das war’s, wenn wir gewusst hätten, dass der Titel von Vergewaltigung und Abschlachten handeln würde, hätten wir das niemals akzeptiert.“

Am Ende sieht es so aus, als ob die New York Times eine Mizrachi-Familie aus der Arbeiterklasse im Dienste der israelischen Hasbara manipuliert hat, um eine journalistische Leistung zu erbringen, die in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine Wiederholung von Fake News und Regierungspropaganda.

