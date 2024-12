https://www.palestinechronicle.com/a-choice-this-christmas-by-roger-waters/



Eine Wahl zu Weihnachten? – Von Roger Waters

29. Dezember 2024

Der unverblümte Aktivist und Musiker Roger Waters. (Entwurf: Palestina Chronicle)

Von Roger Waters

Wahrheit und Liebe oder Lügen und Hass?

Jeden Morgen, Mittag und Abend muss ich ein paar Benachrichtigungen von neuen Abonnenten meines kurzen Substack-Stapels löschen. Meinen neuen Abonnenten gefiel die kürzliche Veröffentlichung meines E-Mail-Austauschs mit Thom Yorke von Radiohead aus dem Jahr 2017. Es scheint, dass es ein paar Dinge für sie geklärt hat. Nun gut. Lassen Sie uns noch ein paar mehr aufklären.

Der Völkermord und die ethnische Säuberung der einheimischen Bevölkerung Palästinas durch den mörderischen Staat Israel, der vom westlichen Imperium unterstützt, begünstigt und finanziert wird, raubt mir so sehr den Atem, dass ich kaum schreiben kann. Meine Hand zittert, meine Brust ist angespannt, mein Atem kommt stoßweise, und meine Augen verschwimmen vor Tränen des Mitgefühls, der Wut und des Unglaubens. Ich bin Tausende von Meilen von dem nächsten steifen, kalten, toten Kind entfernt. Ich habe nicht einen einzigen Schuss gehört oder den leisesten Hauch von Verwesung gerochen, der von den verrottenden Leichen von Müttern und Vätern, Onkeln und Tanten, Cousins und Cousinen, Großvätern und Schwestern und Brüdern unter den Trümmern ausgeht, und doch…?

Vielleicht habe ich PTSD.

„Beruhige dich, du schlaksiges Arschloch!“

Ich schüttle den Kopf, um ihn für einen Moment von meiner Qual zu befreien. Ich dachte, wir wären uns alle einig gewesen.

„Nie wieder.“

Ich dachte, als unsere Staats- und Regierungschefs am 10. Dezember 1948 in Paris die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterzeichneten und damit ihre dreißig Artikel gesetzlich verankerten, wollten sie sich alle daran halten. Aber ich habe mich geirrt. Nicht alle von ihnen wollten sich daran halten. Einige von ihnen haben Schweinereien erzählt, nicht wahr, Thom? Einige von ihnen hatten ihre manikürten Finger hinter ihrem Rücken verschränkt, nicht wahr, Thom?

Es war ein bisschen wie am 4. Juli 1776 in Philadelphia, nicht wahr? Die Unabhängigkeitserklärung:

„Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass unter diesen das Leben, die Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit sind.“

Als wir die Geschichte der Amerikanischen Revolution lasen, nahmen wir an, dass diese unveräußerlichen Rechte, auf die sich die Gründerväter bezogen, auch für braune Menschen gelten sollten, nicht wahr, Thom? Wie Afroamerikaner oder amerikanische Ureinwohner oder Palästinenser?

Ich nehme an, dass es durchaus möglich ist, dass die Gründungsväter glaubten, was sie erklärten, aber das scheint kaum glaubwürdig, wenn man bedenkt, dass die Geschichte uns zeigt, dass ihr Festhalten an der grundlegend europäischen Vorstellung von weißer Vorherrschaft und Siedlerkolonialismus in den letzten 240 Jahren die angeblich unveräußerlichen Rechte aller Menschen nichteuropäischer Abstammung außer Kraft gesetzt hat, die ihnen bei der Verwirklichung dessen, was sie als ihr offenkundiges Schicksal ansehen, im Wege standen oder stehen.

Dazu gehören natürlich auch die etwa vierzig oder fünfzig Millionen Ureinwohner Amerikas, die sich ihnen 1776 in den Weg stellten, ganz zu schweigen von den afrikanischen Sklaven, die verschifft wurden, um das Glück des weißen Mannes zu machen, oder aktuell die sieben Millionen einheimischen Palästinenser, die so heldenhaft im Widerstand stehen, um ihr Heimatland zu verteidigen.

Lassen wir den Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern für den Moment beiseite und konzentrieren wir uns auf den anhaltenden Völkermord in Palästina.

Also, Thom? Tut mir leid, Thom, ich hatte dich fast vergessen. Zufall wäre eine feine Sache, nicht wahr, Thom? Klinge ich wütend, Thom? Nun, gut erkannt, Thom. Bin ich auch. Kann ich dir eine Frage stellen, Thom? Besitzt du ein Smartphone? Wenn ja, kannst du dich nicht auf Unwissenheit berufen, oder? Oder bist du einfach nur ein Soziopath, Thom?

Warum gehst du nicht mit mir und Brian Eno und Ken Loach und Susan Sarandon auf die Barrikaden und schreist deine Empörung zusammen mit unserer Empörung über Israel und die USA und das Vereinigte Königreich und Frankreich und Deutschland und den ganzen Rest der völkermörderischen, weißen Vorherrschaft, manifest destiny, europäischen Kabale?

Oder sind Sie nur philosophisch, emotional und politisch auf einer Linie mit all jenen, die 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit gekreuzten Fingern hinter dem Rücken unterzeichnet haben?

War die Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte also der größte Schmunzler des zwanzigsten Jahrhunderts, Thom? Was meinen Sie dazu? Du scheinst ein wenig zu zögern, Thom, also werde ich für dich antworten. Nein, Thom, die Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte war keine Schweinefleischpastete. Es war ein heroischer, großartiger Versuch des Fortschritts, Thom. Sie war Ausdruck des weltweiten Wunsches, die Welt besser zu machen als vor den beiden Weltkriegen und allen Kriegen ein Ende zu setzen.

Für die meisten der Unterzeichner war es keine Lüge. Die meisten von ihnen glaubten an das, was sie unterschrieben hatten. Die meisten von ihnen tun es immer noch. Nein, Thom, es war keine Lüge. Es war ein universeller Ausdruck der Liebe, der Wahrheit und vor allem der Hoffnung für die Zukunft der Menschheit. Das ist es immer noch, und wenn wir, die Menschen, zusammenstehen und uns dem Völkermord widersetzen, der auf einem iPhone in deiner Nähe gezeigt wird, Thom, jeden Tag, rund um die Uhr, in all seinen ekelhaften Details…

Wenn wir das tun, Thom, und die Umsetzung der dreißig Artikel der Pariser Erklärung von 1948 im Rahmen des Völkerrechts fordern, können wir vielleicht – nur vielleicht – unseren kostbaren Planeten, unsere Heimat, und alles Leben darauf, unabhängig von Ethnie, Religion oder Nationalität, vor der Auslöschung bewahren.

Der Planet Erde, Thom, unsere Heimat, die mit Ihrer Duldung unaufhaltsam von hasserfüllten, weißen, rassistischen Führern, hauptsächlich, aber leider nicht ausschließlich, Amerikanern und Israelis (ja, Sir Keir Starmer, ich meine Sie!), in den Abgrund gestoßen wird. Wo war ich? Ach ja, hasserfüllte Führer der weißen Vorherrschaft, die Lügen und Hass verbreiten, die aus bösartigen alten religiösen Texten stammen und den Planeten Erde immer näher an seinen endgültigen Sturz in den Abgrund bringen.

Nur um das klarzustellen, Thom, wenn ich von bösartigen heiligen Schriften spreche – Amalek und Armageddon – waren immer ein Albtraum, Thom, niemals ein Traum… nicht einmal für die wenigen Auserwählten.

Liebe und Wahrheit,

R.

PS: Ich füge ein Lied bei.

Crystal Clear Brooks

Wenn die Zeit kommt

Und der letzte Tag anbricht

Und die Luft des Pfeifers erwärmt

Die hohen Felsen des alten Landes

Wenn die heilige Schrift verweht

Wie verbranntes Papier wegweht

Und weise Männer gestehen ein

Dass es mehr als einen Weg gibt

Mehr als einen Pfad

Mehr als ein Buch

Mehr als ein Fischer

Mehr als ein Haken

Wenn die Katzen alle gehäutet sind

Und die Fische an den Haken gegangen sind

Wenn die Herren des Krieges

Nicht mehr unsere Herren sind

Wenn alte Freunde ihren Whiskey trinken

Draußen auf der Veranda

ein Glas auf ihre Kameraden erheben

Die die Fackeln trugen

Wir werden es gut gemacht haben

Wenn wir in der Lage sind zu sagen

Wenn die Sonne sich senkt

An diesem letzten Tag

Dass wir nie aufgegeben haben

Dass wir alles taten, was wir konnten

Damit die Kinder fischen gehen können

In kristallklaren Bächen

Kristallklare Bäche c. Roger Waters

(Live-Aufführung von Crystal Clear Brooks mit den Männern von Musicorps in der Daughters of the American Revolution Hall, Washington DC, November 2015. Es war ein großartiger Abend! Es hieß „Music Heals“. It does. An diesem Abend gingen unter anderem Tom Morello, Billy Corgan, Sheryl Crow, G.E. Smith und Jeff Kazee mit uns auf die Barrikaden. Vielen Dank, liebe Kameraden. Liebe und Wahrheit. R.)

– Roger Waters ist eine Rocklegende und der Mitbegründer von Pink Floyd. Waters ist ein führender Menschenrechtsaktivist. Er hat diesen Artikel für die Palestina Chronicle geschrieben.

Übersetzt mit Deepl.com

