https://english.almayadeen.net/news/politics/-among-the-worst-deals-israel-has-made—israeli-media-slam



„Einer der schlechtesten Deals, die Israel je gemacht hat“: Israelische Medien kritisieren Gaza-Deal

Von Al Mayadeen English

Quelle: Al Mayadeen English + israelische Medien

15. Januar 2025

Israelische Medien diskutieren, inwiefern die Waffenstillstands- und Gefangenenabkommen in Gaza ein Gewinn für die Hamas und ein großer Verlust für „Israel“ sind.

Palästinenser feiern die bevorstehende Ankündigung eines Waffenstillstandsabkommens in Khan Younis im mittleren Gazastreifen am 15. Januar 2025. (AP)

Israelische Medien kritisierten die Waffenstillstands- und Gefangenenaustauschabkommen, die kürzlich ausgehandelt wurden, um den Völkermord in Gaza zu beenden, und sagten, dass die Hauptziele der Hamas darin bestünden, „in Gaza zu bleiben, die Kontrolle zu behalten und Israel keinen Fuß in den Gazastreifen zu fassen“.

In diesem Zusammenhang sagen israelische Medien, dass die Hamas ihre Ziele erfolgreich erreicht hat, während „Israel“ gescheitert ist.

Unterdessen sagte Zvi Yehezkeli, ein Analyst für arabische Angelegenheiten bei i24NEWS, dass die Herausforderung des Abkommens nicht in der Freilassung von Gefangenen liege, sondern darin, wie es nach der Umsetzung weitergehen soll. Der Deal bedeutet laut dem Analysten, dass „die Hamas in Gaza vorankommt“, was bedeutet, dass „Israel seine Ziele nicht erreicht oder die Realität in der Region nicht verändert hat“.

„Die Hamas will nur eines, und sie ist standhaft in ihrem Ziel … Sie will die totale Kontrolle über Gaza„, sagte Yehezkeli.

“Einer der schlechtesten Deals, die Israel je gemacht hat“

Laut Micha Kobi, einem ehemaligen Beamten des israelischen Sicherheitsdienstes Shin Bet, “ist der vereinbarte Deal alles andere als ideal für Israel; er gehört zu den schlechtesten Deals, die es je in seiner Geschichte gemacht hat.“

Kobi betonte jedoch, dass dies die einzige Wahl war, die „Israel“ hatte, und betonte weiter, dass die Besatzung ihre Siedler nicht vor Entführungen schützen konnte und derzeit gezwungen ist, den Preis dafür zu zahlen, dass sie sie nicht zurückbringen kann.

Einer der schwierigen Aspekte des Abkommens sei die „Unsicherheit über das Schicksal der Gefangenen“, so Kobi.

Laut Kobi weiß „Israel“ nicht, wer noch am Leben ist und wer bereits gestorben ist. „Die Hamas spielt mit den Nerven der Israelis und verlängert ihre Anspannung, Angst und Vorfreude, indem sie sich weigert, klare Informationen zu diesem Thema zu liefern“, sagte er.

Andererseits wird das Abkommen als bedeutender Erfolg für die Hamas angesehen, die sich selbst als Sieger sieht, weil sie „es geschafft hat, trotz der Angriffe mehr Kämpfer zu rekrutieren, an ihren Forderungen festzuhalten und keine Kompromisse einzugehen“, sagte Kobi.

Er behauptete auch, dass die Hamas den Verhandlungsprozess in die Länge gezogen und ihre Bedingungen erfolgreich durchgesetzt habe, nachdem sie die israelische Besatzung erschöpft und ausgelaugt habe. Kobi betonte, dass die zentrale Figur in diesem Abkommen Mohammad Sinwar sei, und bezeichnete ihn als „den Entscheidungsträger im Gazastreifen, der bestimmt, welche israelischen Gefangenen freigelassen werden“.

Laut Kobi setzt Sinwar auf den Faktor Zeit und versucht, so viele Gefangene wie möglich so lange wie möglich festzuhalten, um mit der Zeit möglichst große Gewinne zu erzielen.

Darüber hinaus fügte er hinzu, dass die Hamas zwei Hauptziele verfolge: das Überleben und die Aufrechterhaltung der Regierungsgewalt im Gazastreifen, und stellte fest, dass sie aus ihrer Sicht vorerst tatsächlich in beiden Punkten erfolgreich war.

Er argumentierte jedoch, dass „Israel dem nicht zustimmen sollte“ und behauptete, dass „die Hamas nicht die souveräne Autorität in Gaza bleiben sollte und dass sich Israel unter keinen Umständen aus strategischen Gebieten wie der Philadelphi-Route zurückziehen sollte“.

„Ticking bomb“ in der Westbank

Gleichzeitig berichtete der Militäranalyst Yossi Yehoshua i24NEWS von den sogenannten „verschleierten Gefahren“ des Gaza-Deals und stellte klar, dass „Israel“ keinen Druck mehr auf die Hamas ausüben könne, falls der Widerstand das Abkommen aufkündige. Allerdings könnten noch brutalere Kämpfe in Gaza als Druckmittel gegen die Hamas eingesetzt werden, fügte er hinzu.

Yehoshua sprach auch über das Westjordanland und sagte, dass die Sicherheitslage genau beobachtet werden müsse, da sie „derzeit besonders explosiv“ sei.

Die islamische Widerstandsbewegung Hamas kündigte ein Waffenstillstandsabkommen an, das die mehr als 15-monatige unerbittliche Aggression gegen den Gazastreifen beendet. Die Bewegung begrüßte das Abkommen als einen Sieg für das palästinensische Volk und seinen unerschütterlichen Widerstand angesichts beispielloser Herausforderungen.

Die Hamas bezeichnete die Waffenruhe als Ergebnis der „legendären Widerstandsfähigkeit“, die das Volk von Gaza und sein mutiger Widerstand gegen die israelische Besatzung unter Beweis gestellt haben. Sie betonte, dass die Vereinbarung einen entscheidenden Meilenstein im anhaltenden Kampf für die Befreiung und das Rückkehrrecht der Palästinenser darstellt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …