Das Völkerrecht sollte Netanjahu ins Gefängnis bringen. Das Problem ist, dass niemand daran glaubt

Martin Jay

15. Januar 2025

Es ist wahrscheinlich, dass die Farce des Internationalen Gerichtshofs und die Parodie des Völkerrechts, für das er sich angeblich einsetzt, bald ein Ende haben wird.

Die jüngste Nachricht, dass Irland den Rechtsstreit gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) offiziell unterstützen würde, ließ denjenigen, die dahinterstecken, kaum Zeit, auch nur kurz zu jubeln, bevor die Nachricht auftauchte, dass die USA gegen alle vor dem Internationalen Strafgerichtshof anhängigen Fälle ihr Veto einlegen würden.

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen diesen beiden internationalen Gerichten zu kennen. Der IGH wurde 1946 von den Vereinten Nationen unter maßgeblicher Beteiligung der USA gegründet und ist theoretisch befugt, Regierungen strafrechtlich zu verfolgen. Im Gegensatz dazu kann der IStGH, der 2001 gegründet wurde, Einzelpersonen wegen Menschenrechtsverletzungen strafrechtlich verfolgen. Wenn die USA ein Veto gegen den IStGH und seine Maßnahmen einlegen, senden sie eine sehr klare Botschaft an die Welt: „Ihr könnt Netanjahu nichts anhaben.“

Dass sich Irland einer Handvoll Länder anschließt, um die israelische Regierung strafrechtlich zu verfolgen, ist ein Zeichen für die Verachtung und Empörung einer kleinen Gruppe westlicher Bürger, das jedoch nicht allzu ernst genommen werden sollte. Die USA, die bei der Gründung des IGH mitgeholfen haben, sind kein Mitglied des IGH und können daher nicht selbst strafrechtlich verfolgt werden, während Israel, das Mitglied ist, theoretisch verfolgt werden könnte. Aber wenn die Amerikaner so dreist sind, einfach ein Veto gegen den Fall des IGH gegen Netanjahu einzulegen, ist es schwer zu glauben, dass sie es dem IGH erlauben werden, auch nur annähernd die Verfolgung ihrer Regierung zuzulassen.

Die beiden Fälle werfen jedoch einige wichtige Fragen auf. Zunächst einmal: Gibt es das Völkerrecht wirklich? Und wenn ja, wen schützt es? Wenn das Mantra wie die Klammer ist, die Journalisten der sogenannten „rechtsbasierten Weltordnung“ hinzufügen – nämlich dass der Westen das Recht hat, seine eigenen Regeln zu ändern, wenn er es für richtig hält, um sich zu schützen – dann ist es wahrscheinlich, dass die Farce des IGH und die Parodie des Völkerrechts, für das er sich angeblich einsetzt, bald enden wird. Viele Länder des globalen Südens werden diese Fälle beobachten und relevante Fragen zu diesen beiden Gerichten stellen und ihre Gültigkeit und Rolle in Frage stellen. Sind sie lediglich Werkzeuge des westlichen Imperialismus?

Und wenn ja, wie lange haben sie noch? Man könnte annehmen, dass es irgendwann einen Aufschrei der Länder des globalen Südens geben wird, die ihre eigenen internationalen Gerichte bilden wollen.

Ein Großteil der Aufmerksamkeit der Medien in letzter Zeit galt der möglichen Verhaftung von Netanjahu, da der IStGH einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. Eine Handvoll Länder äußerte, dass er verhaftet würde, wenn er in ihre Länder reisen würde, aber die Ohnmacht des IStGH und seine undurchsichtige Rolle im Völkerrecht wurden von seinen eigenen Mitgliedern hervorgehoben, die seine Entscheidung ablehnten.

Yanis Varoufakis, ein streitbarer Ökonom und Medienstar, der auch Griechenlands ehemaliger Finanzminister war, twitterte: „Das Völkerrecht ist offiziell tot, durch die eigene Hand des Westens: Der polnische Ministerpräsident hat erklärt, dass er dafür sorgen wird, dass der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verhaftung von Netanjahu ignoriert wird, wenn dieser Polen besucht. In der Zwischenzeit hat der US-Kongress Sanktionen gegen IStGH-Beamte verhängt.“

Und so ist das Völkerrecht bestenfalls eine Farce und bestenfalls ein Werkzeug für den westlichen Imperialismus, wenn die USA es von Zeit zu Zeit einsetzen müssen. Es stimmt zwar, dass es das Völkerrecht war, das Obama 2011 dazu drängte, US-Soldaten aus dem Irak abzuziehen, weil er Hunderte von Gerichtsverfahren gegen seine Streitkräfte befürchtete, aber es stimmt auch, dass Clinton das Völkerrecht beiseite schob, als er im Sommer 1995 zu NATO-Luftangriffen gegen die Serben aufrief. Darüber hinaus wird das Völkerrecht von den USA in Syrien ignoriert, wo sie angeblich immer noch weit über 1.000 Soldaten stationiert haben, hauptsächlich im Norden, um eine Region zu schützen, die sie plündern und ausrauben, indem sie Öl stehlen und es auf dem internationalen Markt für einen Spottpreis an Israel verkaufen.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Völkerrecht bestenfalls ein Mythos und schlimmstenfalls ein flüchtiges Konzept ist, das von der überwiegenden Mehrheit der Länder des globalen Südens aufrechterhalten wird, die es den USA ermöglichen, die Fantasie am Leben zu erhalten. Viele afrikanische Hände könnten anmerken, dass die meisten ihrer Länder Mitglieder des IStGH sind, der Tyrannen vor versuchten Staatsstreichen durch benachbarte Tyrannen schützen könnte, während der größte Tyrann von allen – Amerika – sich ins Fäustchen lacht. Das Völkerrecht ist Amerikas schmutziger Trick, den es gegen alle anderen ausspielt. Es ist das heraufbeschworene Gespenst im Raum, wenn die Nachbarn sich zum Spaß mit dem Ouija-Brett zusammensetzen, die schwarze Katze im schwarzen Raum, die auf dem schwarzen Stuhl sitzt. Es existiert nicht wirklich. Aber wenn es existiert, dann geht es kurzzeitig auf Kosten aller, außer der Amerikaner und der völkermordenden Wahnsinnigen, die sich ihrer Hegemonie anschließen.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als Freiberufler für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Seine Karriere führte ihn in fast 50 Länder in Afrika, dem Nahen Osten und Europa, wo er für eine Vielzahl großer Medien Beiträge verfasste. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und Beiträge verfasst.

