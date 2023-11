Influential Israeli national security leader makes the case for genocide in Gaza Israeli ret. Major General Giora Eiland argues that all Palestinians in Gaza are legitimate targets and a „severe epidemic“ in Gaza will „bring victory closer.“



In einem Op-Ed mit dem Titel „Lassen wir uns nicht von der Welt einschüchtern“, argumentiert der israelische ret. Generalmajor Giora Eiland, dass alle Palästinenser im Gazastreifen legitime Ziele sind und dass selbst eine „schwere Epidemie“ im Gazastreifen „den Sieg näher bringen wird“.

Einflussreicher israelischer Sicherheitschef plädiert für Völkermord in Gaza

Von Jonathan Ofir

20. November 2023

Ret. Generalmajor Giora Eiland

Seit dem 7. Oktober gibt es keinen Mangel an völkermörderischen Aufrufen der israelischen Führung sowie an klaren Plänen, auch auf Ministerebene, für eine vollständige ethnische Säuberung des Gazastreifens. Und während die Verwendung von biblischen Euphemismen wie Premierminister Netanjahus Verweis auf „Amalek“ einigen zu vage erscheinen mag, selbst wenn die Geschichte die Tötung von Kleinkindern nahelegt, hat am Sonntag ret. Generalmajor Giora Eiland, ehemaliger Leiter des Nationalen Sicherheitsrates, entschied sich am Sonntag, den Begriff Völkermord deutlicher zu formulieren.

In einem hebräischen Artikel in der gedruckten Ausgabe der zentristischen Yedioth Ahronoth mit dem Titel „Lassen wir uns nicht von der Welt einschüchtern“ stellte Eiland klar, dass die gesamte Zivilbevölkerung des Gazastreifens ein legitimes Ziel sei und dass selbst „schwere Epidemien im Süden des Gazastreifens den Sieg näher bringen werden“. Sein Fazit lässt keinen Zweifel an seiner Sichtweise:

„Es handelt sich nicht nur um bewaffnete Hamas-Kämpfer, sondern auch um alle ‚zivilen‘ Funktionäre, einschließlich Krankenhaus- und Schulverwalter, und auch um die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens, die die Hamas enthusiastisch unterstützt und ihre Gräueltaten am 7. Oktober bejubelt hat.“

Eiland wendet sich gegen humanitäre Bedenken und das gesamte Prinzip der Unterscheidung:

„Israel kämpft nicht gegen eine terroristische Organisation, sondern gegen den Staat Gaza.“

Deshalb, so Eiland, „darf Israel der anderen Seite keine Fähigkeiten zur Verfügung stellen, die ihr Leben verlängern.“

Eiland spottet über die Idee der „armen Frauen“ als Repräsentanten der unbeteiligten Zivilisten:

„Wer sind die ‚armen‘ Frauen in Gaza? Sie sind alle Mütter, Schwestern oder Ehefrauen von Hamas-Mördern“.

Die Formulierung erinnert an die rechtsextreme ehemalige Justizministerin Ayelet Shaked, die während des Angriffs 2014 meinte, Israels Feind sei das gesamte palästinensische Volk:

„Hinter jedem Terroristen stehen Dutzende von Männern und Frauen, ohne die er keinen Terrorismus ausüben könnte. Dazu gehören jetzt auch die Mütter der Märtyrer, die sie mit Blumen und Küssen in die Hölle schicken. Sie sollten ihren Söhnen folgen, nichts wäre gerechter. Sie sollten gehen, ebenso wie die Häuser, in denen sie die Schlangen großgezogen haben. Sonst werden dort noch mehr kleine Schlangen aufgezogen.“

Eiland spricht sich dagegen aus, vor amerikanischen Empfindlichkeiten zu kapitulieren. Humanitärer Druck (d.h. das Abschneiden aller lebensnotwendigen Güter) sei ein legitimes Mittel des Krieges, behauptet er:

„Das israelische Kabinett muss eine härtere Linie gegenüber den Amerikanern einschlagen und zumindest die Möglichkeit haben, Folgendes zu sagen: Solange nicht alle Geiseln nach Israel zurückgebracht werden, sprechen Sie mit uns nicht über die humanitären Aspekte“.

Auch dem Rest der internationalen Gemeinschaft mit ihrer humanitären Sorge muss widerstanden werden – selbst die Ausbreitung von schweren Epidemien ist ein legitimes Mittel der Kriegsführung:

„Die internationale Gemeinschaft warnt uns vor einer humanitären Katastrophe in Gaza und vor schweren Epidemien. Davor dürfen wir nicht zurückschrecken, so schwer das auch sein mag. Schließlich werden schwere Epidemien im Süden des Gazastreifens den Sieg näher bringen und die Zahl der Opfer unter den IDF-Soldaten verringern.

Aber nein, Eiland ist weder ein Sadist noch ein Völkermörder – all das ist nur ein Mittel für ein vermeintlich gutes Ziel:

„Und nein, es geht nicht um Grausamkeit um der Grausamkeit willen, denn wir unterstützen das Leiden der anderen Seite nicht als Zweck, sondern als Mittel.“

Eilands empörender, völkermörderischer Artikel wurde von Finanzminister Bezalel Smotrich gebilligt, der den vollständigen Artikel twitterte und sagte, er stimme „mit jedem Wort überein“. Smotrich ist dafür bekannt, dass er unter anderem dazu aufgerufen hat, die Huwwara im Westjordanland auszulöschen“. Es sollte daher nicht überraschen, dass er nun Eilands Aufruf unterstützt, dasselbe in Gaza zu tun.

Ein Konzentrationslager

Eiland hat eine lange Geschichte, in der er seine Meinung über den Zustand des Gazastreifens erstaunlich offen darlegt. Im Jahr 2004, damals noch als Leiter des Nationalen Sicherheitsrates, bezeichnete er den Gazastreifen als „ein riesiges Konzentrationslager“ und sprach sich dafür aus, dass die USA die Palästinenser im Rahmen einer „Zweistaatenlösung“ in die Wüste Sinai zwingen sollten.

Dies geht aus einem diplomatischen US-Kabel hervor, das Wikileaks hier zugespielt wurde:

NSC-Direktor Eiland wiederholte eine persönliche Ansicht, die er bereits zuvor gegenüber anderen Besuchern der US-Regierung geäußert hatte, und erläuterte Botschafter Djerejian eine andere Endlösung als die, die gemeinhin als Zweistaatenlösung angesehen wird. Eiland ging davon aus, dass die Aussicht auf eine Zweistaatenlösung zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer aus demografischen und anderen Gründen nicht realisierbar sei. Derzeit lebten 11 Millionen Menschen in Israel, dem Westjordanland und dem Gazastreifen, und diese Zahl werde in 50 Jahren auf 36 Millionen ansteigen. Das Gebiet zwischen Beer Sheva und der Nordspitze Israels (einschließlich Westjordanland und Gazastreifen) hat die höchste Bevölkerungsdichte der Welt. Allein der Gazastreifen sei bereits ein riesiges Konzentrationslager“ mit 1,3 Millionen Palästinensern. Außerdem ist das Land auf drei Seiten von Wüsten umgeben. Die Palästinenser brauchen mehr Land, und Israel kann es sich kaum leisten, es abzutreten. Die Lösung, so Eiland, liege in der Wüste Sinai.

Es ist interessant zu sehen, dass Eiland eine solche Realität schon vor dem Gaza-„Rückzug“ von 2005, vor der Wahl der Hamas 2006 und vor der völkermörderischen Belagerung von 2007, die seit dem 7. Oktober nur noch verschärft wurde, erkannt hat. Gaza als Konzentrationslager zu bezeichnen, ist vielleicht zu kurz gegriffen – es ist zu einem Vernichtungslager geworden.

Hier der vollständige übersetzte* Text von Eilands Beitrag:

Lassen wir uns nicht von der Welt einschüchtern

Giora Eiland, Yedioth Ahronoth, 19. November 2023

Auf dem Weg zum Zusammenbruch der Hamas

Die Debatte über die Erfüllung der internationalen Forderungen Israels, die Einfuhr von Treibstoff in den Gazastreifen zuzulassen, spiegelt einen grundlegenden Konflikt zwischen Israel und den USA über das richtige Narrativ wider.

Nach amerikanischer Auffassung gibt es in Gaza zwei Gruppen von Menschen. Die eine sind die Hamas-Kämpfer, die brutale Terroristen sind und deshalb sterben müssen. Die meisten Menschen in Gaza gehören zu einer zweiten Gruppe, nämlich zu den unschuldigen Zivilisten, die ohne eigenes Verschulden leiden. Deshalb muss Israel nicht nur vermeiden, sie so weit wie möglich zu verletzen, sondern auch handeln, um ihnen das Leben zu erleichtern.

Die andere und korrektere Sichtweise lautet wie folgt: Israel kämpft nicht gegen eine terroristische Organisation, sondern gegen den Staat Gaza. Der Staat Gaza steht in der Tat unter der Führung der Hamas, und dieser Organisation ist es gelungen, alle Ressourcen ihres Staates, die Unterstützung der Mehrheit ihrer Bürger und die absolute Loyalität ihrer zivilen Verwaltung um Sinwars Führung herum zu mobilisieren, während sie seine Ideologie voll unterstützt. In diesem Sinne ist Gaza dem nationalsozialistischen Deutschland sehr ähnlich, wo ein ähnlicher Prozess stattfand. Da dies die richtige Beschreibung der Situation ist, ist es auch richtig, den Krieg entsprechend zu führen.

Ein Krieg zwischen Staaten wird nicht nur durch militärische Kämpfe gewonnen, sondern auch durch die Fähigkeit der einen Seite, das System der anderen Seite zu brechen, und dabei ist die wirtschaftliche Fähigkeit, vor allem die Fähigkeit zur Energieversorgung, von größter Bedeutung. Der Zusammenbruch Deutschlands Anfang 1945 war hauptsächlich auf den Verlust der rumänischen Ölfelder zurückzuführen, und als Deutschland nicht mehr genug Treibstoff für seine Flugzeuge und Panzer hatte, war der Krieg gewonnen.

Israel darf daher der anderen Seite keine Fähigkeiten zur Verfügung stellen, die ihr Leben verlängern. Außerdem reden wir uns ein, dass Sinwar so böse ist, dass es ihm egal ist, ob alle Bewohner von Gaza sterben. Eine solche Darstellung ist unzutreffend, denn wer sind die „armen“ Frauen von Gaza? Sie sind alle Mütter, Schwestern oder Ehefrauen von Hamas-Mördern. Einerseits sind sie Teil der Infrastruktur, die die Organisation unterstützt, und andererseits kann man davon ausgehen, dass, wenn sie eine humanitäre Katastrophe erleben, einige der Hamas-Kämpfer und die jüngeren Kommandeure zu verstehen beginnen, dass der Krieg aussichtslos ist und dass es besser ist, irreversiblen Schaden von ihren Familien abzuwenden.

Der Weg, den Krieg schneller und zu geringeren Kosten für uns zu gewinnen, erfordert einen Systemzusammenbruch auf der anderen Seite und nicht die bloße Tötung weiterer Hamas-Kämpfer. Die internationale Gemeinschaft warnt uns vor einer humanitären Katastrophe in Gaza und vor schweren Epidemien. Davor dürfen wir nicht zurückschrecken, so schwer das auch sein mag. Schließlich werden schwere Epidemien im Süden des Gazastreifens den Sieg näher bringen und die Zahl der Opfer unter den IDF-Soldaten verringern. Und nein, hier geht es nicht um Grausamkeit um der Grausamkeit willen, denn wir unterstützen das Leiden der anderen Seite nicht als Zweck, sondern als Mittel.

Der anderen Seite wird die Möglichkeit gegeben, das Leiden zu beenden, wenn sie sich ergibt. Sinwar wird sich nicht ergeben, aber es gibt keinen Grund für die Kommandeure der Hamas-Milizen im südlichen Gazastreifen, sich nicht zu ergeben, wenn sie keinen Treibstoff und kein Wasser haben, wenn die Epidemien auch sie erreichen und wenn die Gefahr für das Leben ihrer Frauen zunimmt. Das israelische Kabinett muss eine härtere Gangart gegenüber den Amerikanern einschlagen und zumindest in der Lage sein, Folgendes zu sagen: Solange nicht alle Geiseln an Israel zurückgegeben werden, sprechen Sie nicht mit uns über die humanitären Aspekte.

Und ja, wir glauben, dass humanitärer Druck auch ein legitimes Mittel ist, um die Chance zu erhöhen, die Geiseln lebend wiederzusehen. Aber wir dürfen nicht, wir dürfen auf keinen Fall das amerikanische Narrativ übernehmen, das uns „erlaubt“, nur gegen Hamas-Kämpfer zu kämpfen, anstatt das Richtige zu tun – gegen das gesamte gegnerische System zu kämpfen, denn gerade sein ziviler Zusammenbruch wird das Ende des Krieges näher bringen. Wenn hochrangige israelische Persönlichkeiten den Medien sagen: „Entweder wir oder sie“, sollten wir die Frage klären, wer „sie“ sind. „Sie“ sind nicht nur die bewaffneten Hamas-Kämpfer, sondern auch alle „zivilen“ Funktionäre, einschließlich der Krankenhaus- und Schulverwalter, sowie die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens, die die Hamas am 7. Oktober enthusiastisch unterstützt und ihre Gräueltaten bejubelt hat.

*Vielen Dank an Tali

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …