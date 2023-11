Israel’s War on Hospitals Israel is carrying out a campaign to make Gaza uninhabitable. This campaign includes destroying all of Gaza’s hospitals. The message Israel is sending is clear – Nowhere is safe. If you stay you die.

Vorabend der Zerstörung – von Mr. Fish

Der Chris Hedges Bericht

Israel führt eine Kampagne durch, um Gaza unbewohnbar zu machen. Diese Kampagne beinhaltet die Zerstörung aller Krankenhäuser in Gaza. Die Botschaft Israels ist klar: Nirgendwo ist es sicher. Wenn du bleibst, stirbst du.

Israels Krieg gegen Krankenhäuser

Von Chris Hedges



20.November 2023

Israel greift die Krankenhäuser in Gaza nicht an, weil sie „Hamas-Kommandozentralen“ sind. Israel zerstört systematisch und absichtlich die medizinische Infrastruktur des Gazastreifens als Teil einer Kampagne der verbrannten Erde, um den Gazastreifen unbewohnbar zu machen und eine humanitäre Krise zu eskalieren. Es beabsichtigt, 2,3 Millionen Palästinenser über die Grenze nach Ägypten zu zwingen, wohin sie niemals zurückkehren werden.

Israel hat das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zerstört und fast leer geräumt. Das indonesische Krankenhaus in Beit Lahia ist das nächste. Israel setzt Panzer und gepanzerte Mannschaftswagen um das Krankenhaus ein und hat das Gebäude beschossen, wobei zwölf Menschen getötet wurden.

Das Schema ist bekannt. Israel wirft Flugblätter über einem Krankenhaus ab, in denen die Menschen aufgefordert werden, das Krankenhaus zu verlassen, weil es ein Stützpunkt für „terroristische Aktivitäten der Hamas“ sei. Panzer und Artilleriegranaten reißen Teile der Krankenhausmauern weg. Krankenwagen werden von israelischen Raketen in die Luft gesprengt. Strom und Wasser werden abgestellt. Die medizinische Versorgung wird blockiert. Es gibt keine Schmerzmittel, Antibiotika und Sauerstoff. Die Schwächsten, Frühgeborene in Brutkästen und Schwerkranke, sterben. Israelische Soldaten stürmen das Krankenhaus und zwingen alle mit vorgehaltener Waffe hinaus.

So geschah es im Al Shifa Krankenhaus. So geschah es im Al Rantisi Kinderkrankenhaus. So geschah es im wichtigsten psychiatrischen Krankenhaus von Gaza. Dies geschah im Nasser-Krankenhaus. Das ist, was in den anderen Krankenhäusern geschah, die Israel zerstört hat. Und so wird es auch mit den wenigen Krankenhäusern geschehen, die noch übrig sind.

Israel hat 21 der 35 Krankenhäuser in Gaza geschlossen, darunter auch das einzige Krebskrankenhaus in Gaza. In den Krankenhäusern, die noch in Betrieb sind, herrscht ein gravierender Mangel an grundlegenden Medikamenten und Versorgungsgütern. Ein Krankenhaus nach dem anderen wird aufgelöst. Bald wird es keine Gesundheitseinrichtungen mehr geben. Dies ist beabsichtigt.

Zehntausende verängstigter Palästinenser, die von Israel zur Evakuierung gezwungen wurden und deren Häuser in Schutt und Asche gelegt wurden, suchen Zuflucht vor den unerbittlichen Bombardierungen, indem sie in und um die Krankenhäuser von Gaza kampieren. Sie hoffen, dass die medizinischen Zentren nicht von Israel angegriffen werden. Würde sich Israel an die Genfer Konventionen halten, hätten sie Recht. Aber Israel führt keinen Krieg. Es führt einen Völkermord durch. Und bei einem Völkermord wird eine Bevölkerung und alles, was eine Bevölkerung ernährt, ausgelöscht.

Als unheilvolles Zeichen dafür, dass Israel sich gegen die Palästinenser im Westjordanland wenden wird, sobald es den Gazastreifen platt gemacht hat, haben gepanzerte Fahrzeuge mindestens vier Krankenhäuser im Westjordanland umstellt. Das Ibn-Sina-Krankenhaus wurde von israelischen Soldaten gestürmt, ebenso wie das Krankenhaus in Ost-Jerusalem.

Israels Siedlerkolonialstaat wurde auf Lügen gegründet. Er wird durch Lügen aufrechterhalten. Und jetzt, wo er fest entschlossen ist, das schlimmste Gemetzel und die ethnische Säuberung der Palästinenser seit der Nakba, der „Katastrophe“ von 1948, durchzuführen, bei der 750.000 Palästinenser ethnisch gesäubert und etwa 50 Massaker von jüdischen Milizen verübt wurden, spuckt er eine groteske Absurdität nach der anderen aus. Er spricht von den Palästinensern als einer entmenschlichten Masse. Es gibt keine Mütter, Väter, Kinder, Lehrer, Ärzte, Anwälte, Köche, Dichter, Taxifahrer oder Ladenbesitzer. Im israelischen Lexikon sind die Palästinenser eine einzige Seuche, die ausgerottet werden muss.

Sehen Sie sich dieses Video von israelischen Schulkindern an, die in Gaza singen: „Wir werden alle auslöschen“.

Die Hitlerjugend hat solche Lieder über die Juden gesungen.

Diejenigen, die sich auf ein Projekt der Massentötung einlassen, lügen, um die eigene Bevölkerung nicht zu demoralisieren, die Opfer in dem Glauben zu wiegen, dass sie nicht alle ausgerottet werden, und um zu verhindern, dass externe Kräfte eingreifen. Die Nazis behaupteten, dass die Juden, die auf Züge verladen und in die Vernichtungslager geschickt wurden, Arbeitsdienst hatten, medizinisch gut versorgt waren und ausreichend zu essen bekamen. Gebrechliche und ältere Menschen wurden in Erholungsheimen versorgt. Die Nazis richteten sogar ein Scheinlager für die „Umsiedlung“ von Juden „in den Osten“ ein – Theresienstadt -, wo internationale Organisationen wie das Rote Kreuz sehen konnten, wie human die Juden behandelt wurden, obwohl Millionen von ihnen vernichtet wurden.

Mindestens 664 000 und möglicherweise sogar 1,2 Millionen Armenier wurden während des Völkermords, den das Osmanische Reich vom Frühjahr 1915 bis zum Herbst 1916 verübte, massakriert oder starben an Entkräftung, Krankheit und Hungersnot. Der Völkermord an den Armeniern war ebenso öffentlich wie der Völkermord in Gaza. Europäische und US-amerikanische konsularische Vertretungen berichteten ausführlich über die Kampagne zur Säuberung der Armenier in der heutigen Türkei.

Die osmanische Regierung versuchte, den Völkermord zu vertuschen, indem sie Ausländern verbot, armenische Flüchtlinge oder die Leichen, die die Straßen säumten, zu fotografieren. Auch Israel hat die ausländische Presse aus dem Gazastreifen ausgesperrt und nur eine Handvoll kurzer und sorgfältig inszenierter Besuche zugelassen, die vom israelischen Militär arrangiert wurden. Israel unterbricht regelmäßig die Internet- und Telefondienste. Seit dem Einmarsch der Hamas in Israel am 7. Oktober wurden mindestens 43 palästinensische Journalisten und Medienmitarbeiter von Israel getötet, viele davon zweifellos gezielt von israelischen Streitkräften.

Wie die Palästinenser wurden auch die Armenier aus ihren Häusern vertrieben, niedergeschossen und erhielten keine Nahrung und kein Wasser. Armenische Deportierte wurden auf Todesmärsche in die syrische Wüste geschickt, wo Zehntausende erschossen wurden oder an Hunger, Cholera, Malaria, Ruhr und Grippe starben. Israel zwingt 1,1 Millionen Palästinenser in die Südspitze des Gazastreifens und bombardiert sie auf ihrer Flucht. Diesen Flüchtlingen fehlt es wie den Armeniern an Nahrung, Wasser, Brennstoff und sanitären Einrichtungen. Auch sie werden bald von Epidemien ansteckender Krankheiten heimgesucht werden.

Talat Pascha, der De-facto-Führer des Osmanischen Reiches, sagte dem Botschafter der Vereinigten Staaten, Henry Morgenthau Sr., am 2. August 1915 mit Worten, die Israels Haltung wiedergeben, „dass unsere armenische Politik absolut festgelegt ist und dass nichts daran etwas ändern kann. Wir werden die Armenier nirgendwo in Anatolien dulden. Sie können in der Wüste leben, aber nirgendwo sonst.“

Je länger der Völkermord andauert, desto absurder werden die Lügen.

Es gibt große israelische Lügen. Die Auslöschung des Gazastreifens und die mutwillige Tötung von Tausenden von Palästinensern, so behauptet Israel, sei ein gezielter Versuch, die Hamas loszuwerden, und keine Kampagne, die den Gazastreifen in einen Trümmerhaufen verwandelt, Massenmorde begeht und die Palästinenser ethnisch säubert.

Es sind kleine israelische Lügen. Vierzig enthauptete Säuglinge. Das Al Shifa Krankenhaus ist eine „Hamas-Kommandozentrale“. Ein Kalender in arabischer Sprache an der Wand eines Krankenhauses ist laut IDF-Sprecher Konteradmiral Daniel Hagari „eine Wächterliste, in die jeder Terrorist seinen Namen einträgt, und jeder Terrorist hat seine eigene Schicht, um die Leute zu bewachen, die hier waren.“ Eine israelische Schauspielerin, die als Krankenschwester verkleidet ist und stark akzentuiertes Arabisch spricht, behauptet, eine palästinensische Ärztin zu sein und gesehen zu haben, wie die Hamas Zivilisten als menschliche Schutzschilde einsetzt. Sie sagt, Mitglieder der Hamas hätten das Al Shifa-Krankenhaus „angegriffen“ und „Treibstoff und Medikamente“ gestohlen. Nach israelischer Auffassung sind nicht israelische Panzer, sondern militante Palästinenser für den Beschuss des Al Shifa-Krankenhauses verantwortlich. Israel hat im Südlibanon ein Auto voller „Terroristen“ beschossen, „Terroristen“, die sich als drei Mädchen, ihre Mutter und ihre Großmutter herausstellten. Die Explosion im Al-Ahli-Krankenhaus war das Ergebnis eines irrtümlichen Raketenbeschusses durch die Palästinenser, eine Behauptung, die von der New York Times in Frage gestellt wurde, als sie das Video aufgrund einer Analyse des Zeitstempels diskreditierte. Israel sagte, es habe „auf die Bitte des Direktors des Shifa-Krankenhauses reagiert, den Bürgern des Gazastreifens, die im Krankenhaus Zuflucht gesucht hatten und die vom Shifa-Krankenhaus in Richtung des humanitären Grenzübergangs im Gazastreifen evakuiert werden wollten, die Möglichkeit zu geben, das Krankenhaus über eine sichere Achse zu verlassen“, eine Aussage, die Mohammed Zaqout, Generaldirektor der Krankenhäuser im Gazastreifen, als „falsch“ bezeichnete und hinzufügte: „Wir wurden mit vorgehaltener Waffe gezwungen, das Krankenhaus zu verlassen.“ Der israelische Oberstleutnant Jonathan Conricus zeigt in einem Video, das von der BBC an den Pranger gestellt wurde, den Zuschauern in einem Werbevideo einen mageren Vorrat an automatischen Waffen, der sich auf magische Weise vergrößert, sobald ausländische Reporter zu einer Führung eintreffen. Die IDF haben das Video später gelöscht.

Die Lügen werden in den israelischen Schulbüchern stehen. Die Lügen werden von israelischen Politikern, Historikern und Journalisten wiederholt. Die Lügen werden im israelischen Fernsehen und in israelischen Filmen und Büchern erzählt werden. Israelis sind ewige Opfer. Palästinenser sind absolut böse. Es gab keinen Völkermord. Die Türkei leugnet ein Jahrhundert später immer noch, was mit den Armeniern geschehen ist.

In Kriegszeiten glauben die Menschen, was sie glauben wollen. Die Lügen stillen den Hunger in der israelischen Öffentlichkeit, die den Konflikt als einen binären Kampf zwischen „den Kindern des Lichts und den Kindern der Finsternis“ sieht. Die Lügen sind eine Verteidigung gegen die Rechenschaftspflicht, denn wenn Israel sich weigert, die Realität anzuerkennen, ist es nicht gezwungen, auf die Realität zu reagieren. Die Lügen schaffen eine kognitive Dissonanz, bei der Fakten zu Fiktion und Fiktion zu Wahrheit werden. Die Lügen machen jede Diskussion über Völkermord oder Versöhnung unmöglich.

Israel wird mit der Unterstützung der Biden-Administration weiterhin alle Systeme auslöschen, die das Leben in Gaza aufrechterhalten. Krankenhäuser. Schulen. Kraftwerke. Wasseraufbereitungsanlagen. Fabriken. Bauernhöfe. Wohnblocks. Häuser. Dann wird Israel, wie die Mörder bei früheren Völkermorden, so tun, als sei dies nie geschehen.

Die Lügen, die Israel benutzt, um sich von der Verantwortung freizusprechen, werden die israelische Gesellschaft zerfressen. Sie werden das moralische, religiöse, zivile, intellektuelle und politische Leben zersetzen. Die Lügen werden Kriegsverbrecher in den Status von Helden erheben und diejenigen dämonisieren, die ein Gewissen haben. Israels Völkermord wird, wie die Massenmorde in Indonesien 1965, mythologisiert werden, als epischer Kampf gegen die Mächte des Bösen und der Barbarei, so wie wir den Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern mythologisiert und unsere Siedler und mörderischen Kavallerieeinheiten zu Helden gemacht haben. Die Mörder im indonesischen Krieg gegen den Kommunismus werden auf Kundgebungen als Retter bejubelt. Sie werden über die „heldenhaften“ Schlachten interviewt, die sie vor fast sechs Jahrzehnten geschlagen haben. Israel wird das Gleiche tun. Es wird sich selbst deformieren. Es wird seine Verbrechen feiern. Es wird Böses in Gutes verwandeln. Es wird in einem selbst konstruierten Mythos existieren. Die Wahrheit wird, wie in allen Despotien, verbannt werden. Israel, das für die Palästinenser ein Monster ist, wird für sich selbst ein Monster sein.

