https://www.commondreams.org/news/republicans-pentagon-budget



Pentagon-Sekretär Pete Hegseth spricht während einer Zeremonie am 17. April 2025 in Arlington, Virginia.

(Foto: Alex Wong/Getty Images)

„Eklatantes Beispiel für falsche Prioritäten“: Republikaner stellen Plan vor, dem Pentagon weitere 150 Milliarden Dollar zu gewähren

„Jedes zusätzliche Geld, das in dieses System gepumpt wird, wird wahrscheinlich verschwendet“, sagte ein Analyst. “Die einzigen Nutznießer werden die Rüstungsunternehmen sein.“

Jake Johnson

28. April 2025

Die Republikaner im Kongress haben am Sonntag einen Gesetzentwurf vorgelegt, der dem Pentagon – einem Sumpf aus Verschwendung und Profitgier – in den nächsten zehn Jahren zusätzliche 150 Milliarden Dollar zuführen soll. Der Entwurf ist Teil eines umfassenden Konkordanzpakets, das auch voraussichtlich tiefgreifende Kürzungen bei Medicaid und Steuererleichterungen für Reiche vorsieht.

Der Ausschuss für Streitkräfte des Repräsentantenhauses, ein wichtiges Ziel der Waffenlobby, stellte den Plan für eine „historische Investition von 150 Milliarden Dollar zur Wiederherstellung der militärischen Fähigkeiten Amerikas und zur Stärkung unserer nationalen Verteidigung“ vor. Der Ausschuss erklärte, der Gesetzentwurf sei „in enger Zusammenarbeit“ mit den Republikanern im Senat und Präsident Donald Trump ausgearbeitet worden, der separat ein Militärbudget von 1 Billion Dollar für das nächste Haushaltsjahr anstrebt.

Die Gesetzgebung würde die neuen Mittel des Pentagon für eine Reihe von Initiativen vorsehen, die vom Präsidenten unterstützt werden, darunter ein „Golden Dome“ Raketenabwehrsystem, das Experten als massive Verschwendung bezeichnet haben, von der Elon Musk profitieren könnte.

Der Gesetzentwurf, der am Dienstag im Ausschuss behandelt werden soll, sieht auch 4,5 Milliarden Dollar für die Beschleunigung der Produktion des Stealth-Bombers B-21 vor, einem von Northrop Grumman hergestellten Flugzeug, das Atomwaffen transportieren kann.

William Hartung, Senior Research Fellow am Quincy Institute for Responsible Statecraft, sagte am Sonntag, dass die von der Republikanischen Partei vorgeschlagene Erhöhung der Pentagon-Ausgaben „ein eklatantes Beispiel für falsche Prioritäten“ sei.

„Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um noch mehr Geld in eine Waffenproduktionsbasis zu stecken, die bereits ausgelastet ist“, so Hartung. “Jedes zusätzliche Geld, das in dieses System gepumpt wird, wird wahrscheinlich verschwendet. Die einzigen Nutznießer werden die Rüstungsunternehmen sein, die die neuen Mittel gerne annehmen werden, unabhängig davon, ob sie sie effektiv einsetzen können oder nicht.“

„Angesichts der Tatsache, dass das Pentagon und sein Netzwerk von Auftragnehmern Schwierigkeiten haben, die vorhandenen Mittel sinnvoll einzusetzen“, fügte Hartung hinzu, “sollte der Kongress zweimal überlegen, bevor er ihnen noch mehr Steuergelder zukommen lässt.“

Der Vorstoß der Republikaner für zusätzliche Mittel für das Pentagon kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Verteidigungsminister Pete Hegseth mit Rücktrittsforderungen konfrontiert ist, weil er in mindestens zwei privaten Gruppenchats Pläne für einen US-Militärangriff auf den Jemen geteilt hat.

Anfang dieses Monats, wie Common Dreamsberichtete, unterstützte Hegseth Trumps Vorstoß für ein US-Militärbudget in Höhe von 1 Billion US-Dollar, was die höchsten Ausgaben seit dem Zweiten Weltkrieg bedeuten würde.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …