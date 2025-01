https://www.commondreams.org/news/elon-musk-afd-event



Der Tech-Milliardär Elon Musk spricht live per Videoübertragung während der Auftaktkundgebung zum Wahlkampf der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AfD), bei der AfD-Anhänger am 25. Januar 2025 in Halle deutsche Flaggen schwenken.

(Foto von Sean Gallup/Getty Images)

Elon Musk drückt erneut seine Unterstützung für die rechtsextreme AfD in Deutschland aus

„Alle Leute, die mit den Schultern gezuckt und sich nicht klar zu Elon und der Frage geäußert haben, ob er sich mit den rechtsextremen Kräften der Nazis verbündet, sollten in die Sonne geschossen werden“, schrieb ein Beobachter.

Eloise Goldsmith

25. Januar 2025

Der Milliardär Elon Musk trat am Samstag virtuell bei einer Wahlkampfveranstaltung der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) auf, die im kommenden Monat vorgezogene Bundestagswahlen in Deutschland abhalten wird. Der Wahlkampfauftritt erfolgte weniger als eine Woche, nachdem Musk beschuldigt wurde, bei einer Feier nach der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump zweimal auf der Bühne den Hitlergruß gezeigt zu haben.

„Ein Nazi spricht auf einer Nazi-Kundgebung. Tiefer geht es wirklich nicht“, schrieb die unabhängige Journalistin Marisa Kabas am Samstag.

Musk hat die AfD, die für ihre starke einwanderungsfeindliche Haltung bekannt ist, unterstützt und Anfang des Monats die AfD-Ko-Vorsitzende Alice Weidel, die auch bei der Wahlkampfveranstaltung am Samstag anwesend war, für ein Interview auf seiner Plattform X eingeladen. Mitgliedern der AfD wird vorgeworfen, die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands herunterzuspielen und Nazi-Slogans zu verwenden.

Musk sagte den Zuschauern der Veranstaltung, die in Halle stattfand, dass er die AfD für die beste Hoffnung für Deutschland halte und dass es gut sei, stolz auf die deutsche Kultur zu sein, wie Reuters und The Guardian berichten.

„Es ist gut, stolz auf die deutsche Kultur und die deutschen Werte zu sein und dies nicht in einer Art Multikulturalismus zu verlieren, der alles verwässert“, sagte Musk laut Reuters und wandte sich per Live-Video an die Menge.

„Kinder sollten nicht für die Sünden ihrer Eltern verantwortlich gemacht werden, geschweige denn für die ihrer Urgroßeltern„, sagte Musk auch, was sich laut Reuters offenbar auf die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands bezog.

Musks “Nazi-ähnliche Grüße“ Anfang dieser Woche wurden von einigen, aber nicht allen scharf kritisiert. Die Anti-Defamation League, eine Organisation, deren Aufgabe es ist, Antisemitismus zu bekämpfen, bezeichnete den Schritt als ‚eine unbeholfene Geste‘ und ‚keinen Nazi-Gruß‘.

Musk schrieb seinerseits auf Twitter, dass die Reaktion ein Beispiel für die „schmutzigen Tricks“ der Demokraten sei. Er sagte auch, dass „der Angriff, dass jeder ein Hitler sei, sooo abgedroschen ist“.

Karen Attiah, Kolumnistin der Washington Post, reagierte auf die Nachricht von Musks Auftritt bei der Kundgebung und schrieb, dass „alle, die mit den Schultern zuckten und sich nicht klar dazu äußern wollten, ob Elon Musk sich mit rechtsextremen Nazi-Kräften verbündet, in die Sonne geschossen werden sollten. Mögen sie nie wieder ernst genommen werden.“

