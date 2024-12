https://www.leftvoice.org/elon-musk-endorses-germanys-far-right/



Elon Musk unterstützt die extreme Rechte in Deutschland

Der reichste Kapitalist der Welt begnügt sich nicht damit, Donald Trump zur Wahl zu verhelfen. In einem Meinungsbeitrag in einer deutschen Zeitung unterstützt Musk die rechtsextreme AfD.

Nathaniel Flakin

30. Dezember 2024

Bild: Elise Swain/The Intercept

Im Jahr 1922 war der wichtigste Unterstützer der jungen Nazi-Partei in Süddeutschland ein Kapitalist aus den Vereinigten Staaten. Wie die New York Times berichtete: „Die Wand neben seinem Schreibtisch in Hitlers Privatbüro ist mit einem großen Bild von Henry Ford geschmückt“, und der künftige Diktator besaß zahlreiche Exemplare eines antijüdischen Traktats von Ford. Heute ist Ford vor allem als Automobilhersteller in Erinnerung, aber er war auch ein Förderer des Antisemitismus in der ganzen Welt.

Fast genau ein Jahrhundert später unterstützt ein anderer rechtsextremer Autohersteller eine rechtsextreme Partei in Deutschland.

Elon Musk hatte seine Meinung zur deutschen Politik bereits kundgetan: „Nur die AfD kann Deutschland retten“, postete er am 20. Dezember und teilte einen Beitrag eines rechtsextremen YouTubers. Acht Tage später legte der reichste Mann der Welt mit einem Meinungsbeitrag in der deutschen Zeitung Welt am Sonntag nach. Darin bezeichnet Musk die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD) als „Deutschlands letzten Funken Hoffnung“. Der Centibillionär fügt hinzu:

Die Darstellung der AfD als rechtsextrem ist eindeutig falsch, wenn man bedenkt, dass Parteichefin Alice Weidel einen gleichgeschlechtlichen Partner aus Sri Lanka hat. Klingt das für Sie wie Hitler?

Der offensichtliche Gegenbeweis ist, dass Hitler selbst einen engen Mitarbeiter hatte, Ernst Röhm, der seine Homosexualität kaum verbergen konnte. Das hat die Nazis nicht davon abgehalten, Zehntausende von Homosexuellen zu ermorden.

Wahlbeeinflussung

Obwohl die AfD keine faschistische Partei im marxistischen Sinne ist, unterhält sie enge Verbindungen zu gewalttätigen Nazi-Gruppen. Einer ihrer Anführer, Björn Höcke, wurde wegen der Verwendung verbotener Naziparolen verurteilt.

Die AfD wirbt derzeit für die Abschiebung von Millionen von Menschen, die sie euphemistisch „Remigration“ nennt. Als die Öffentlichkeit Ende letzten Jahres von diesen Plänen erfuhr, gingen Millionen schockiert und entsetzt auf die Straße. Der sozialdemokratische Kanzler Olaf Scholz erklärte auf der Titelseite eines Magazins: „Wir müssen öfter und schneller abschieben.“

Musks Essay hat quer durch das politische Spektrum Empörung ausgelöst. Der konservative Kandidat Friedrich Merz wandte sich gegen die „Einmischung in den Wahlkampf eines befreundeten Landes“. Niemand bestreitet jedoch, dass Musk Massenabschiebungen befürwortet – dies ist mittlerweile Konsens im politischen Establishment Deutschlands.

Während die deutsche Regierung jeden, der sich mit den Palästinensern solidarisiert, als Antisemiten verurteilt, schweigen die bizarren Antisemitismuszaren des Landes völlig zu Musks wiederholten Tiraden über bösartige Juden, die die Welt kontrollieren. Der konservative Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, der linke Israelis des Antisemitismus beschuldigt, hat zum Beispiel fröhlich einen Unternehmer umarmt, der Milliarden von Dollar ausgegeben hat, um sicherzustellen, dass faschistische Hetzer eine digitale Plattform haben. (Zu öffentlichen Gedenkfeiern für Ford schweigen sie ebenso.)

Das Programm der AfD umsetzen

Musks Beitrag wurde zusammen mit einer Antwort von Jan Philipp Burgard, dem neuen Chefredakteur der Welt, veröffentlicht. Er stimmte nur bedingt zu: „Musks Diagnose ist richtig, aber sein therapeutischer Ansatz, die AfD zu unterstützen, hat einen fatalen Fehler.“

Dies ist repräsentativ für das, was alle bürgerlichen Politiker in Deutschland seit einem Jahr sagen: Sie geben zu, dass die AfD Recht hat, dass das Hauptproblem Deutschlands kriminelle Einwanderer sind. Aber sie wollen, dass andere Parteien als die AfD die Abschiebungen durchführen, weil diese Partei gegen abstrakte Ideale wie „Freiheit“ oder „Demokratie“ verstößt.

Dies war der Fall bei dem in Ungnade gefallenen ehemaligen Finanzminister Christian Lindner von der hyperneoliberalen FDP, der auf Musks ursprünglichen Tweet reagierte, indem er seine Unterstützung für die wirtschaftlichen Ideen von Musk und dem rechtsextremen argentinischen Präsidenten Javier Milei erklärte. Lindner räumt ein, dass die AfD Recht hat, dass „Migrationskontrolle für Deutschland entscheidend ist“, behauptet aber, die Partei stehe gegen „Freiheit und Wirtschaft“, was immer das auch bedeuten mag.

Trotz dieser grundsätzlichen Sympathie gibt es zwei Gründe, warum die deutsche Bourgeoisie noch zögert, die AfD in die Regierung einzubinden. Der erste ist das Potenzial für Unruhen: Was, wenn Millionen von Menschen, die über den Rassismus der AfD entsetzt sind, beschließen, dass sie drastischere Maßnahmen ergreifen müssen, als friedlich zu protestieren? Zum anderen unterhält die AfD zahlreiche freundschaftliche Kontakte zu Russland und stellt die „transatlantische“ Ausrichtung des deutschen Imperialismus, d.h. seine Unterordnung unter Washington, in Frage.

Unternehmen Axel Springer

Es gab auch reichlich Kritik an der „Welt“, weil sie die Rechtsextremen in dieser Weise unterstützte, was in der höflichen Gesellschaft des Nachkriegsdeutschlands generell ein Tabu ist. In Anlehnung an das Chaos bei der Washington Post und der Los Angeles Times , nachdem deren milliardenschwere Eigentümer Kamala Harris unterstützt hatten, ist mindestens ein Welt-Redakteur aus Protest zurückgetreten.

Es ist jedoch kein Zufall, dass die Welt diesen Artikel veröffentlicht hat. Obwohl sie manchmal als „liberale“ Zeitung dargestellt wird, war der scheidende Herausgeber Ulf Poschardt einer der führenden rechten Kulturkrieger Deutschlands. Seit 1952 ist die Welt im Besitz des Axel-Springer-Konzerns und dient als „seriöses“ Feigenblatt für einen Verlag, der mit seinen rechtsextremen Boulevardblättern Geld verdient. (Zu Springer gehört auch Politico in den Vereinigten Staaten.)

Während Springer-Zeitungen wie BILD ständig Aktivisten der Palästina-Solidarität anprangern, ist das Unternehmen nach einer rechtsextremen Figur benannt. Obwohl Axel Springer kein Mitglied der Nazipartei war, war er im parteinahen Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps (NSKK) aktiv. Während des Faschismus leitete er eine Zeitung unter der Leitung des Propagandaministeriums von Joseph Goebbels.

Nach dem Krieg heiratete Springer die Tochter von Werner Lorenz, einem General der Waffen-SS und einem der obersten Nazifunktionäre, die für die ethnischen Säuberungen in Osteuropa verantwortlich waren. Mit seinem Schwiegervater, einem Nazi-Kriegsverbrecher, konnte Springer sein Gewissen mit fanatischer Unterstützung für Israel reinwaschen – er hatte nichts gegen Juden, solange sie nur weit weg von Deutschland waren.

Wie James Jackson im Telegraph berichtet, hat Matthias Döpfner, der derzeitige milliardenschwere CEO von Springer, eine wichtige Rolle bei Musks rasantem Rechtsruck gespielt.

Elon Musk und Henry Ford

Nachdem er Hunderte von Millionen Dollar für die Wahl Trumps ausgegeben hat, hat Musk gezeigt, dass er nicht die Absicht hat, damit aufzuhören, und dass er der extremen Rechten helfen will, weltweit an die Macht zu kommen. Milliardäre neigen dazu, rechtsextreme Ansichten zu vertreten, und im Laufe der Geschichte haben die Superreichen den Faschismus unterstützt, um ihr System vor den Angriffen der Arbeiterbewegung zu schützen.

Um gegen die extreme Rechte und ihre großkapitalistischen Unterstützer zu kämpfen, reicht es nicht aus, die „Demokratie zu verteidigen“, indem man eine bürgerliche Mainstream-Partei unterstützt. Genau diese Parteien greifen demokratische Rechte an und setzen wichtige Teile der Agenda der AfD um, wenn auch in abgeschwächter Form. Deshalb treten revolutionäre Sozialisten bei den deutschen Wahlen am 23. Februar an, um die Botschaft zu verbreiten: Um gegen die extreme Rechte zu kämpfen, müssen wir gegen das Großkapital kämpfen! Wir müssen Milliardäre wie Ford, Musk und all die anderen enteignen.

Nathaniel Flakin

Nathaniel Flakin ist ein freier Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied des Redaktionsausschusses von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biographie über Martin Monath, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, geschrieben, die auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch erschienen ist. Außerdem hat er einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionäres Berlin geschrieben. Er ist auf dem Autismus-Spektrum.

Übersetzt mit Deepl.com

