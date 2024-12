https://www.aljazeera.com/opinions/2024/12/30/2024-was-a-year-of-anti-palestinian-censorship-and-active-art-rebellion



2024 war ein Jahr der antipalästinensischen Zensur und des aktiven künstlerischen Aufbegehrens

12 Monate lang haben sich Künstler und Kunstschaffende auf der ganzen Welt mit Palästina solidarisiert und sich gegen die Unterdrückung aufgelehnt.

Hannah Bouattia

Kunstkritikerin mit Sitz in London

Veröffentlicht am 30. Dezember 2024

Für Künstler ist es schwierig, über das vergangene Jahr nachzudenken, ohne an den israelischen Völkermord im Gazastreifen zu denken, bei dem nach offizieller Zählung mehr als 45.000 Palästinenser und nach realistischen Schätzungen mehr als 220.000 getötet wurden.

Kunst ist zwar etwas, das man genießen sollte, da sie jeden Aspekt unseres Lebens, unserer Identität und unserer Kultur bereichert, aber sie ist auch ein zentrales Element des Kampfes. Kunst ist mächtig, sie ermöglicht es uns, Emotionen und Geschichten mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen, auch wenn wir keine gemeinsame Sprache haben. Israel weiß das, und deshalb nimmt es all jene ins Visier, die Talent und Leidenschaft haben, Botschaften über die schreckliche Realität in Gaza zu vermitteln.

In der Tat scheint es eine Taktik Israels im Rahmen seiner breit angelegten Strategie der ethnischen Säuberung zu sein, Palästinenser auszulöschen, die nicht nur ihr eigenes Volk inspirieren, sondern jeden, der gegen Ungerechtigkeit kämpft.

Maler, Illustratoren, Dichter, Fotografen, Schriftsteller, Designer … so viele talentierte Palästinenser sind bereits getötet worden. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass sie nicht vergessen werden. Sie sind keine Nummern, und ihr Beitrag sollte immer in Erinnerung bleiben.

Wir müssen den Menschen von Heba Zagout erzählen, der 39-jährigen Malerin, Dichterin und Romanautorin, die zusammen mit zwei ihrer Kinder bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde. Ihre reichhaltigen Bilder von palästinensischen Frauen und den heiligen Stätten Jerusalems waren ihre Art, mit der „Außenwelt“ zu sprechen.

Wir müssen den Namen des berühmten Malers und Kunstpädagogen Fathi Ghaben erwähnen, dessen wunderschöne Beiträge zum palästinensischen Widerstand von allen gesehen werden sollten.

Wir müssen die Worte von Refaat Alareer lehren, einem der brillantesten Schriftsteller und Lehrer des Gazastreifens, der an der Islamischen Universität von Gaza lehrte.

Wir müssen über die Schönheit der Kunst von Mahasen al-Khatib sprechen, die bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Jabalia getötet wurde. Mit ihrer letzten Illustration ehrte sie den 19-jährigen Shaban al-Dalou, der bei dem israelischen Angriff auf das Al-Aqsa-Krankenhaus verbrannte.

Wir müssen die Welt auch an den Schriftsteller Yousef Dawwas, die Romanautorin Noor al-din Hajjaj, den Dichter Muhamed Ahmed, die Designerin Walaa al-Faranji und den Fotografen Majd Arandas erinnern.

Damit ihre Geschichten und Beiträge nicht in Vergessenheit geraten, müssen wir aktiv werden, wo immer wir sind. Die Ehrung dieser Märtyrer und die Würdigung ihrer Kunst erfordert, dass wir über Worte hinausgehen.

Einige in der Kunstwelt wissen das bereits. Sie haben sich dem Widerstand in den Kunsträumen angeschlossen und dafür gesorgt, dass die Verbrechen Israels auf ihren Plattformen angeprangert werden. Im vergangenen Jahr gab es viele Akte der Solidarität und des Mutes.

Als das Barbican Centre in London im Februar den Vortrag des indischen Schriftstellers Pankaj Mishra über den Völkermord in Palästina absagte, zogen die Kunstsammler Lorenzo Legarda Leviste und Fahad Mayet Kunstwerke von Loretta Pettway aus der Galerie des Centers zurück.

„Es ist unser aller Pflicht, uns gegen institutionelle Gewalt zu wehren und Transparenz und Rechenschaftspflicht in ihrem Gefolge zu fordern … Wir werden Zensur, Unterdrückung und Rassismus innerhalb der Mauern des Zentrums niemals akzeptieren“, schrieben sie.

Im März gab der ägyptische bildende Künstler Mohamed Abla seine Goethe-Medaille zurück, die das deutsche Goethe-Institut für herausragende künstlerische Leistungen verliehen hatte, um gegen die Mitschuld der deutschen Regierung am israelischen Völkermord zu protestieren.

Vor der Eröffnung der Biennale von Venedig im April unterzeichneten mehr als 24 000 Künstler aus der ganzen Welt – darunter frühere Biennale-Teilnehmer und renommierte Preisträger – einen offenen Brief, in dem die Organisatoren aufgefordert wurden, Israel von der Veranstaltung auszuschließen. Eine israelische Künstlerin beschloss schließlich, ihre Ausstellung nicht zu eröffnen.

Im September weigerte sich die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Autorin Jhumpa Lahiri, einen Preis des Noguchi-Museums in New York anzunehmen, nachdem dieses drei Angestellte entlassen hatte, weil sie palästinensische Keffiyeh-Schals getragen hatten.

Anfang dieses Monats verurteilte die Künstlerin Jasleen Kaur, die den renommierten Turner-Preis erhielt, in ihrer Dankesrede den Völkermord und forderte ein freies Palästina, ein Waffenembargo und Solidarität mit den Palästinensern. Sie solidarisierte sich mit all jenen, die vor der Tate Britain in London, wo die Veranstaltung stattfand, protestierten und sie aufforderten, sich von Fonds und Projekten, die mit der israelischen Regierung in Verbindung stehen, zu trennen.

„Ich möchte mich den Aufrufen der Demonstranten draußen anschließen. Ein Protest, der sich aus Künstlern, Kulturschaffenden, Tate-Mitarbeitern und Studenten zusammensetzt und dem ich mich entschieden anschließe“, erklärte Kaur. „Dies ist keine radikale Forderung, sie sollte nicht die Karriere oder die Sicherheit eines Künstlers gefährden.“

Trotz dieser Solidaritätsbekundungen hat die bösartige Zensur, Unterlassung, Unterdrückung und Hexenjagd auf Kunst mit Bezug zu Palästina in den letzten 12 Monaten nicht nachgelassen.

Im Januar sagte das Kunstmuseum der Universität Indiana eine Ausstellung der palästinensischen Künstlerin Samia Halaby ab.

Im Mai beendete die Stadt Vail in Colorado den Künstleraufenthalt von Danielle SeeWalker, einer indianischen Künstlerin, die die Not der Palästinenser mit der Not der amerikanischen Ureinwohner verglichen hatte.

Im Juli entfernte die Royal Academy of Arts zwei Kunstwerke aus ihrer Sommerausstellung für junge Künstler, weil sie einen Bezug zum Krieg Israels gegen Gaza hatten. Dies geschah, nachdem das israelfreundliche Board of Deputies of British Jews der Akademie ein Schreiben bezüglich der Kunstwerke geschickt hatte.

Im November sagte das Festival altonale in Hamburg eine Ausstellung mit Kunstwerken von Kindern aus Gaza ab, nachdem sie in den sozialen Medien angegriffen worden war.

Dies sind nur einige Beispiele für die massive Zensur, der palästinensische Kunst und Künstler und Kreative, die ihre Solidarität mit Palästina zum Ausdruck gebracht haben, im vergangenen Jahr ausgesetzt waren. Das Schweigen und die Schönfärberei in kulturellen Räumen haben auch auf institutioneller Ebene stattgefunden.

Im Vereinigten Königreich hat der Arts Council England (ACE) Kunstinstitutionen gewarnt, dass „politische Äußerungen“ sich möglicherweise negativ auf Finanzierungsvereinbarungen auswirken könnten. Dies wurde durch einen Antrag der Gewerkschaft Equity auf Informationsfreiheit aufgedeckt, aus dem auch hervorging, dass sich ACE und das Ministerium für Medien, Kultur und Sport (DMCS) sogar über das „Reputationsrisiko im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Israel und Gaza“ trafen.

Einige haben auf die Widersprüchlichkeit des Handelns des ACE hingewiesen, da er sich 2022 nach der russischen Invasion offen mit der Ukraine solidarisch zeigte. Aber nicht nur der ACE hat eine eklatante Doppelmoral an den Tag gelegt, wenn es um das Gemetzel in Gaza geht.

Die brillante palästinensische Künstlerin Basma Alsharif hat die institutionelle Heuchelei in ihrem Brief an die „fade neoliberale Kunstwelt“ perfekt formuliert.

Sie schrieb: „Ich hoffe, dieser Völkermord geht Ihnen gut. Was genau machen Sie in diesen Tagen? Warum haben Sie Monate gebraucht, um eine Erklärung zu schreiben, wenn Sie überhaupt eine geschrieben haben? Warum hast du nicht einfach die Klappe gehalten? Warum sind Sie nicht in der Lage, Israel zu boykottieren, so wie Sie Russland boykottiert haben, so wie Sie das Apartheid-Südafrika boykottiert haben? Haben Sie gesehen, wie viele Erklärungen es da draußen gibt? Die offenen Briefe? Der Aufruf zum Streik? Wie viele Hashtags haben Sie alle beschlossen, dass es nötig wäre, um für Ihre Sünden zu büßen?“

Es gibt keine Entschuldigung für Selbstgefälligkeit in Bezug auf den Völkermord in Gaza. Das palästinensische Volk ist von der Ausrottung bedroht, und unsere Verantwortung ihm gegenüber besteht darin, dafür zu sorgen, dass unsere Regierungen, Institutionen und die Industrie nicht in Frieden gelassen werden, bis sie ihre Beziehungen zu Israel abbrechen, aufhören, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die sich gegen die Verbrechen Israels aussprechen, und sich für die Befreiung Palästinas einsetzen.

Ich fordere alle Kunstschaffenden – von denen einige bei dem Protest vor der Tate anlässlich der Verleihung des Preises an Kaur so lebhaft vertreten waren – auf, sich an die Worte des amerikanischen Schriftstellers James Baldwin zu erinnern:

„Die Aufgabe des Künstlers ist es also, diese Dunkelheit zu erhellen, Wege durch diesen riesigen Wald zu bahnen, damit wir bei all unserem Tun nicht den Zweck aus den Augen verlieren, der ja darin besteht, die Welt zu einem menschlicheren Ort zu machen.“

Die Staaten und ihre Institutionen mögen das Gerangel um Finanzmittel und Plattformen nutzen, um unsere Solidaritätsbekundungen zu unterdrücken, aber letztlich werden sie nicht gewinnen. Diejenigen, die aus persönlichen und beruflichen Gründen nachgeben, mögen versuchen, sich einzureden, dass diese Bewegung abebben und das Thema vergessen wird, aber solange Palästina nicht frei ist – und das wird geschehen – werden wir die Quittungen behalten, wir werden die Abwesenheit bemerken, wir werden das Schweigen über Israels Völkermord in Gaza hören. Es ist noch nicht zu spät, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen.

Ein glückliches neues Jahr wird nur möglich sein, wenn die Palästinenser und alle, die unterdrückt werden, frei sind.

Hannah BouattiaKunstkritikerin in LondonHannah Bouattia ist Kunstkritikerin, Künstlerin und Apothekerin in London.

