AS’AD AbuKHALIL: Sechs Szenarien für Syrien

29. Dezember 2024

Die Situation in Syrien ähnelt dem Chaos in Libyen, aber es sind viel mehr (lokale und externe) Akteure am Werk, so dass es schwierig ist, vorherzusagen, was passieren wird.

Die Umayyaden-Moschee. Damaskus, Syrien. (Wjatscheslaw Argenberg/Wikimedia Commons)

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

Es ist naiv anzunehmen, dass das derzeitige Regime in Syrien – so wie es ist – auch in Zukunft bestehen bleiben wird.

Syrien befindet sich in einem unruhigen Übergangszustand, und die politisch-militärische Situation wird so lange im Fluss bleiben, wie die Konflikte zwischen den verschiedenen bewaffneten und zivilen Gruppen nicht gelöst sind.

Wir haben in der Zeit der arabischen Aufstände gesehen, dass der Zusammenbruch eines Regimes nicht unbedingt zu einer stabilen oder demokratischen Regierung führt. In Tunesien wurde der demokratische Übergang beendet, als der derzeitige Präsident beschloss, die Islamisten von der Macht auszuschließen und wie ein Despot zu regieren.

In Ägypten halfen die VAE und Saudi-Arabien bei der Einsetzung einer Militärregierung unter der Führung von General Abdel Fattah al-Sisi, um die gewählte Herrschaft der Muslimbruderschaft zu beenden. Die Konflikte in diesen Ländern sind nicht nur das Ergebnis interner Entwicklungen, sondern spiegeln häufig regionale Konflikte, Verschwörungen und Konkurrenz wider.

Die Türkei und Katar unterstützen die Herrschaft der Muslimbruderschaft, während Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate deren Sturz und Ausschluss von der Regierung unterstützen. Dies wird für das Verständnis dessen, was in Syrien als Nächstes kommt, von zentraler Bedeutung sein.

Israel und die USA stehen dem saudi-arabischen Lager nahe, aber auch Katar; und die Muslimbruderschaft scheint gut mit den USA zusammenzuarbeiten und sogar zu vermeiden, eine radikale Linie gegen Israel zu verfolgen.

16. Juni 2012: Straße in Kairo während der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen, die der Kandidat der Muslimbrüder, Mohamed Morsi, gewonnen hat. (Jonathan Rashad, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Der ägyptische Präsident Mohamed Morsi hat nicht versucht, den Friedensvertrag mit Israel aufzukündigen, und hat sogar die Fortsetzung der militärisch-geheimdienstlichen Koordinierung mit Israel zugelassen.

Nach einem Treffen mit dem Washingtoner Institut für Nahostpolitik (WINEP) in Washington kam Rashid Ghanoushi, Chef der tunesischen Islamisten, den Wünschen der USA nach und stoppte einen Vorstoß im tunesischen Parlament, die Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu kriminalisieren.

In Syrien ist die politische und militärische Situation aus mehreren Gründen komplexer.

Die USA halten ein beträchtliches Gebiet in Syrien besetzt. Wann immer die USA Truppen in einem Land halten, das außerhalb der Kontrolle der lokalen Regierung operiert, ist das Land (oder zumindest ein Teil davon) von den USA besetzt.

Im Irak halten die USA einige tausend Truppen aufrecht, üben aber weiterhin enormen Einfluss auf die Regierung aus und lehnen parlamentarische Forderungen nach einem Abzug dieser Truppen ab.

In den letzten Wochen haben wir erfahren, dass die US-Militärkräfte in Syrien doppelt so groß sind, wie der Öffentlichkeit erzählt wurde, und dass die Präsenz selbst eines kleinen Militärkontingents eine beträchtliche militärische Unterstützungsmacht in der Region erfordert.

Die USA kämpfen nicht nur gegen ISIS (wobei die USA weder einen Zeitplan noch einen Fahrplan für ihren nicht enden wollenden Kampf gegen ISIS vorlegen), sondern sie unterstützen auch Milizen, die in Syrien unter ihrer Kontrolle stehen.

Die USA predigen das staatliche Gewaltmonopol im Nahen Osten, es sei denn, in einem Land operieren US-Surrogat-Milizen.

Die Rolle der Türkei und Israels

Die Türkei verfügt über eine starke militärische Präsenz in Syrien und kann – ebenso wie die USA – leicht Einfluss auf die Entwicklungen vor Ort nehmen und so die Lage für jede Regierung, die in Syrien entstehen könnte, erleichtern oder erschweren. Die militärische und geheimdienstliche Intervention der Türkei war der Schlüssel zum Sturz von Bashar Al-Assad.

Israel hat seine Besetzung des syrischen Territoriums ausgeweitet und nach dem Zusammenbruch des Regimes Hunderte von Bombenangriffen im Land durchgeführt. Wie die anderen Akteure will Israel die Ausrichtung und Politik der künftigen Regierung bestimmen und die Entstehung eines radikalen oder demokratischen Regimes verhindern.

Der regionale Konflikt ist noch nicht entscheidend gelöst.

Bisher hat die türkisch-katarische, israelische und US-amerikanische Achse in Syrien große Erfolge erzielt (dank ihrer Unterstützung oder Nachsicht gegenüber der ehemaligen Al-Qaida-Miliz, die jetzt das Land regiert), aber Russland und Iran könnten immer noch versuchen, entweder Rache zu üben oder ihren Status als Regionalmacht zu stärken.

Russland hat eine wichtige strategische Militärpräsenz im Lande verloren, während der Iran die direkte Verbindung zur Hisbollah verloren hat, die über Syrien verlief.

Mehr noch als in Tunesien und Ägypten sind in Syrien viele Milizen aktiv, die alle von außen unterstützt werden. Ausländische Mächte werden an der Bildung der neuen Regierung in Syrien beteiligt sein.

Die Situation in Syrien ähnelt dem Chaos in Libyen, aber es gibt viel mehr (lokale und externe) Akteure, die dort tätig sind.

Der türkische Präsident Recep Erdogan im September 2023. (Sergej Guneev, RIA Novosti, Präsident von Russland)

Die sechs Szenarien

Auch wenn nicht klar ist, wie sich die lokalen und regionalen Konflikte auf die Entstehung einer neuen und potenziell stabilen Regierung in Syrien auswirken werden, kann man folgende Szenarien in Betracht ziehen.

1. Libysches Modell

Syrien könnte sehr wohl dem Beispiel Libyens folgen. Wie in Libyen könnten sich die regionalen Konflikte zwischen den Anhängern der Islamisten und denjenigen, die sie verabscheuen, noch über viele Jahre hinziehen.

Die Obama-Regierung versprach nach dem NATO-Angriff im Jahr 2011 mit großer Begeisterung eine neue Demokratie in Libyen und ein Ende der tyrannischen Herrschaft.

In Syrien haben die verschiedenen islamistischen Milizen eine Geschichte des Blutvergießens hinter sich, die möglicherweise nicht endet, nur weil Hay’at Tahrir Sham (HTS) die Kontrolle über die Zentralregierung übernommen hat – zumindest formell.

Die Miliz der neuen Regierung ist nicht sehr groß, und sie könnte an verschiedenen Fronten militärisch herausgefordert werden. Sollte Syrien dem Szenario von Libyen folgen, würde dies bedeuten, dass Russland, die Türkei, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA involviert sind. Auch Israel, das ein starkes Interesse daran hat, in Damaskus ein Klientelregime zu errichten, wäre dann mit von der Partie.

Die massiven israelischen Bombenangriffe auf Syrien seit dem Sturz Assads zielten darauf ab, die militärische Infrastruktur Syriens zu zerstören und die neue Regierung einzuschüchtern. Die HTS hat schnell signalisiert, dass sie keine Ziele gegen Israel verfolgt und sich nicht – auch nicht verbal – um die Befreiung syrischer Gebiete von der israelischen Besatzung bemüht.

Das Potenzial für einen Zerfall und eine Zersplitterung ist besonders hoch, da Syrien (ethnisch und religiös) weit weniger homogen ist als Libyen. Das harte Vorgehen der neuen Regierung gegen die Alawiten hat in der alawitischen Region Empörung und den Ruf nach Selbstverteidigung ausgelöst.

2. Militärputsch

Die VAE und Saudi-Arabien könnten sehr wohl einen Militärputsch arrangieren, um einen Militärdespoten als Klienten zu installieren, wie Sisi in Ägypten.

Die VAE waren maßgeblich am ägyptischen Staatsstreich von 2013 beteiligt, und ihre Medien waren die einzigen, die sich alarmiert über das neue Regime in Damaskus äußerten. Immerhin stand der Herrscher der VAE bis zuletzt in engem Kontakt mit Assad und lenkte ihn vom Iran und der „Achse des Widerstands“ weg.

Tatsächlich hatte Assad seit Beginn seiner Annäherung an die VAE die Bewegungsfreiheit und die Aktivitäten von iranischen und Hizbullah-Militärangehörigen eingeschränkt. Dieses Putschszenario würde dazu beitragen, eine regionale Allianz republikanischer despotischer Regime zu schaffen, die mit den Saudis und den Emiraten verbunden sind.

Die VAE waren bisher erfolgreicher bei der Durchsetzung ihres politischen und militärischen Willens in Somalia, Jemen (Süden), Libyen, Sudan (mit der RSF) und Ägypten.

Ein installiertes Militärregime könnte leicht in die Abraham-Abkommen integriert werden, sobald sich die Saudis mit Israel auf einen Friedensvertrag geeinigt haben. Das Problem bei diesem Szenario ist, dass die VAE der Hauptgegner der Muslimbruderschaft in der Region sind, die in Syrien Einfluss ausübt.

Das würde bedeuten, dass man mit brutaler Gewalt gegen sie vorgehen müsste, genau wie in Ägypten, das vor und nach dem Sturz von Hosni Mubarak die Basis der Bruderschaft war.

3. Demokratie

Stimmabgabe bei den syrischen Präsidentschaftswahlen 2021. (Habib Kamran/Wikimedia Commons)

Die neue Regierung würde dem Ruf vieler Syrer folgen und eine Übergangsphase einleiten, in der freie Wahlen abgehalten werden und eine neue Verfassung ausgearbeitet wird. Dies würde zur Bildung einer demokratischen Regierung führen, etwas, das Syrien seit den 1950er Jahren nicht mehr erlebt hat, als die demokratische Ordnung sehr mangelhaft war und der Einmischung und Manipulation von außen unterlag.

Dieses demokratische Szenario würde sowohl Israel als auch die USA beunruhigen, die genau wissen, dass die Menschen – sich selbst überlassen – nicht unbedingt den westlichen und israelischen Interessen dienen würden. Eine despotische Herrschaft ist dem Westen und Israel immer vorzuziehen. Die USA haben ihre grausamen Sanktionen gegen das syrische Volk noch nicht aufgehoben (obwohl sie das Kopfgeld von 10 Millionen Dollar auf den HTS-Führer aufgehoben haben), weil Washington damit jede zukünftige syrische Regierung erpressen kann.

4. Diktatorische Herrschaft der HTS

Die HTS würde die politische Macht an sich reißen und allein regieren, ohne Rücksicht auf Forderungen nach einer breiteren Vertretung. Ein solches Szenario würde angesichts der ideologischen Herkunft der neuen Machthaber religiöse Minderheiten und Frauen alarmieren. Die USA und Israel könnten dieses Szenario bevorzugen, wenn die Alternative eine unkontrollierbare Demokratie in der Nähe Palästinas wäre.

5. Syrien bricht auseinander

Syrien könnte seine territoriale Integrität verlieren und zu einem Flickenteppich halb unabhängiger, sektiererischer Enklaven werden, in denen die Drusen ihre eigene Provinz regieren würden und die Alawiten und Kurden dasselbe tun würden und so weiter. Dieses Szenario wäre zu beunruhigend für die Türkei, die bereit ist, einen unabhängigen kurdischen Staat innerhalb Syriens mit militärischer Gewalt zu zerschlagen.

Der Westen und Israel würden ein solches Ergebnis begünstigen; schließlich sprachen sich Joe Biden und Antony Blinken nach der amerikanischen Invasion 2003 für eine Aufteilung des Irak in drei Enklaven aus. Sollte dieses Szenario eintreten, könnte der Nordlibanon (Tripoli und Akkar) darum bitten, sich der sunnitischen Enklave anzuschließen.

6. Wiederherstellung

Das am wenigsten wahrscheinliche Szenario ist die Wiederherstellung des alten Regimes mit Hilfe des Irans und der Hisbollah. Die Mitglieder der „Achse des Widerstands“ sind wütend auf Assad, weil er die Macht so schnell aufgegeben hat; sie sind auch empört über die Enthüllungen über seine enge Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, um Syrien vom Iran zu distanzieren.

Der Iran und die Hisbollah sind geschwächt und werden ihre Kräfte nicht riskieren, um das gestürzte Regime zu verteidigen, wenn Assad andeutet, dass er zurückkehren möchte. Ihr Eingreifen in Syrien zu seinen Gunsten würde Israel dazu veranlassen, sie ins Visier zu nehmen.

Es ist äußerst schwierig, die politische Zukunft Syriens vorherzusagen. Es war noch nie ein einfach zu regierendes Land, und die albtraumhafte Erfahrung, jahrzehntelang unter dem Assad-Regime zu leben, hat viele Syrer verbittert.

Aber die Ideologie, die die neuen Machthaber Syriens mitbringen, ist zu fremd für eine Gesellschaft, die vielfältig ist und eine Geschichte säkularer Tendenzen hat. Innerhalb des Landes gibt es viele Anwärter auf die Macht und eine Vielzahl externer Mächte, die (im übertragenen oder wörtlichen Sinne) ein Stück von Syrien haben wollen.

Was auch immer geschieht, die nächste Phase wird nicht friedlich sein.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon ( 1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism ( 2002), The Battle for Saudi Arabia ( 2004) und betreibt den beliebten BlogThe Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

