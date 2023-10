https://www.middleeastmonitor.com/20231028-elon-musks-starlink-to-provide-services-for-international-aid-organizations-in-gaza/



Elon Musks Starlink soll Dienste für internationale Hilfsorganisationen in Gaza bereitstellen

28. Oktober 2023

Elon Musk, Gründer und Chefingenieur von SpaceX, spricht auf der 2020 Satellite Conference and Exhibition am 9. März 2020 in Washington, DC [Win McNamee/Getty Images]

Tesla-Chef Elon Musk kündigte am Samstag an, dass sein satellitengestütztes Kommunikationssystem Starlink seine Dienste auf die „international anerkannten Hilfsorganisationen“ im Gazastreifen ausweiten wird, nachdem Israel die Kommunikationsnetze abgeschaltet hatte, was zu einem vollständigen Stromausfall in der belagerten Enklave am Freitagabend führte, berichtet Anadolu.

Elon Musk sagte auf X: „Starlink wird die Konnektivität zu international anerkannten Hilfsorganisationen in Gaza unterstützen.“

Ein paar Stunden später sagte Musk erneut auf X: „Wir werden die UN und andere international anerkannte Hilfsorganisationen unterstützen.“

Zuvor hatte Musk auf der X-Plattform ein Gespräch mit Aktivisten und Beamten geführt, die ihre Besorgnis über den Ausfall aller Internet- und Telekommunikationsnetze im Gazastreifen und die damit verbundenen Folgen, insbesondere für die Arbeit der UN und die Gesundheitsversorgung, zum Ausdruck brachten.

Während Israel sich auf eine umfangreiche Bodenoperation im Gazastreifen vorbereitete, erklärte das israelische Kommunikationsministerium, dass es offizielle Gespräche mit Musks Unternehmen SpaceX aufgenommen habe, um Starlink-Dienste als Backup für den Fall bereitzustellen, dass andere Systeme in Israel ausfallen.

Das israelische Ministerium erklärte, dieser Schritt werde sicherstellen, dass die Städte an der Front der Gaza-Enklave und in den Kriegsgebieten kontinuierlich Internetdienste erhalten. Übersetzt mit Deepl.com



