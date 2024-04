Outrage at Columbia University over censure of pro-Palestine professor Mohamed Abdou Academics face a two-pronged attack from administrators and politicians after defending Palestinian rights

Empörung an der Columbia University über Zensur des pro-palästinensischen Professors Mohamed Abdou

Von Azad Essa in New York City

19. April 2024

Akademiker werden von Verwaltung und Politikern doppelt angegriffen, nachdem sie sich für palästinensische Rechte eingesetzt haben

Die Angriffe auf drei Akademiker der Columbia University, die Anfang dieser Woche im nationalen Fernsehen zur Kündigung eines muslimischen Gastprofessors führten, sind Teil eines Versuchs, diejenigen zu diskreditieren, die sich weigern, zu Palästina zu schweigen, so Studenten und Dozenten.

Die Spannungen an der New Yorker Ivy-League-Schule erreichten diese Woche ihren Höhepunkt, als die Universitätsverwaltung am Donnerstagnachmittag das New York Police Department (NYPD) einschaltete, um ein von Studenten organisiertes „Anti-Kriegs- und Anti-Völkermord“-Lager auf dem südlichen Rasen des Campus in Harlem abzureißen, nur gut 24 Stunden nachdem es errichtet worden war.

Die Verhaftung von mehr als 100 Studenten, die Suspendierung von drei weiteren und die Auflösung der mehr als 50 Zelte durch die Polizei in voller Montur fand vor den Augen Tausender Columbia-Studenten statt, die die Rasenflächen überfluteten, um ihre Solidarität mit den streikenden Studenten zu bekunden.

Die Polizei wurde von Schaulustigen verspottet, als sie die Studenten in Busse zerrte, die zur örtlichen Polizeiwache fuhren.

Draußen kamen Hunderte von Aktivisten aus der Gemeinde und anderen Stadtteilen, um ihren Unmut über die Universitätspräsidentin Nemat Minouche Shafik zu bekunden, die die Polizei aufgefordert hatte, friedlich protestierende Studenten auf dem Campus zu verhaften.

Gestern war die repressivste Reaktion auf einem Universitätscampus, die ich je erlebt habe“, sagte Rebecca Jordan-Young, Professorin in der Abteilung für Frauen-, Geschlechter- und Sexualstudien am Barnard College der Columbia University, gegenüber Middle East Eye.

„Es gibt derzeit so viel Herablassung, dass ich erstaunt bin, und gestern Abend explodierte diese Herablassung in die dramatischste Zurschaustellung von autoritärer Respektlosigkeit, die ich je auf einem College-Campus gesehen habe“, fügte Jordan-Young hinzu.

Shafiks Entscheidung, die NYPD auf ihre Studenten anzusetzen, kommt nur einen Tag nach einer Anhörung im Kongress, bei der der Präsident den Vorwürfen antisemitischen Verhaltens von Dozenten zuzustimmen schien und harte Strafen und Konsequenzen für diejenigen versprach, die des gleichen Verhaltens beschuldigt werden.

Die Präsidentin der Columbia University, Dr. Nemat Minouche Shafik, sagt während einer Anhörung des House Committee on Education and the Workforce zum Thema Antisemitismus an Hochschulen aus (Drew Angerer/AFP)

Politischer Druck

In der fast vierstündigen Anhörung des Kongresses auf dem Capitol Hill wurde Shafik von republikanischen Abgeordneten wiederholt zur Untätigkeit der Universität gegenüber Vorwürfen von Antisemitismus auf dem Campus befragt.

Ein republikanischer Abgeordneter nach dem anderen konzentrierte sich auf Slogans, die von pro-palästinensischen Demonstranten an der Columbia verwendet wurden, und bezog sich bei der Konfrontation mit Shafik speziell auf die Äußerungen oder Werke der Professoren Joseph Massad, Katherine Franke und Mohamed Abdou.

Massads Beschreibungen der Ereignisse vom 7. Oktober in einem Meinungsartikel, den er für Electronic Intifada verfasst hatte, wurden von republikanischen Gesetzgebern wiederholt als feierlicher Charakter bezeichnet.

Shafik verteidigte Massad weder, noch stellte sie klar, dass es sich dabei um falsche Darstellungen seiner Worte handelte. Massad hat inzwischen dargelegt, wie seine Worte verzerrt worden waren .

Ebenso wurden Frankes Äußerungen über ehemalige israelische Soldaten, die angeblich hinter dem Besprühen pro-palästinensischer Aktivisten mit Stinktierwasser bei einem Vorfall auf dem Campus im Januar stecken, als Aufruf missverstanden, alle ehemaligen israelischen Soldaten vom Campus zu verbannen.

Abdou wurde beschuldigt, in einem Facebook-Post vom 11. Oktober Unterstützung für die bewaffnete palästinensische Gruppe Hamas gezeigt zu haben.

Auf die Frage, wie mit Massad und Franke umgegangen werde, sagte Shafik, gegen das Duo werde derzeit wegen „diskriminierender Äußerungen“ ermittelt.

Die größte Bestürzung löste jedoch die Art und Weise aus, wie Shafik mit den Anschuldigungen gegen Abdou, der auch Autor von Islam and Anarchism (Pluto Press) ist, umging.

Als es um Abdou ging, der im Gegensatz zu Massad und Franke kein fest angestellter Professor ist und als Mitglied der Universitätsfakultät viel angreifbarer ist, war Shafiks Verurteilung unmissverständlich und verletzend.

„Er benotet die Arbeiten seiner Studenten und wird nie wieder an der Columbia unterrichten, und das wird in seinem Lebenslauf stehen“, sagte Shafik.

Mehrere Studierende, darunter auch diejenigen, die derzeit Abdous Kurs „Decolonial Queerness and Abolition in Southwest Asia and North Africa (SWANA)“ an Columbia besuchen, sagten, sie seien entsetzt, dass ihr Universitätspräsident die Professoren öffentlich verurteile, ohne eine grundlegende Überprüfung der Fakten vorzunehmen.

In seinem Facebook-Post vom 11. Oktober wiesen sie darauf hin, dass Abdou, der Mitte 2023 mit einem befristeten Vertrag an die Universität kam, eine Erklärung geschrieben hatte, in der er die Staatlichkeit kritisierte und die linke Tendenz zur Säkularisierung des palästinensischen Kampfes in Frage stellte.

„Wie ich immer frage: Was passiert, wenn Palästina morgen befreit wird? Wird es ein Ein-Staat sein (eine eurozentrische Form des Regierens), im Gegensatz zu dekolonialen Konzepten des Regierens und der Souveränität aus einer muslimischen und im weitesten Sinne spirituellen Perspektive?“ schrieb Abdou.

„Ja, ich stehe auf der Seite der Muqawamah (des Widerstands), sei es die Hamas, die Hisbollah oder der Islamische Dschihad, aber nur bis zu einem gewissen Punkt – angesichts der endgültigen Unterschiede in Bezug auf unsere ethischen politischen Verpflichtungen; das ist auch der Unterschied zwischen einer Strategie und einer Taktik“, fügte Abdou hinzu.

Jordan-Young, Professorin in der Abteilung für Frauen-, Geschlechter- und Sexualstudien am Barnard College, sagte, dass die Art und Weise, wie Abdou aufgerufen wurde, nicht nur schockierend und demütigend, sondern auch unmenschlich gewesen sei.

„Es ist nicht fair gegenüber jedem Gelehrten – es jemandem anzutun, der nicht die Sicherheit einer Festanstellung genießt: Das ist unmenschlich“, sagte Jordan-Young.

Aktivisten aus der ganzen Stadt sind gekommen, um sich mit den Columbia-Studenten zu solidarisieren (Azad Essa/MEE)

Nayeli, eine Doktorandin an der City University of New York (CUNY), die derzeit in Abdous Klasse an der Columbia eingeschrieben ist, sagte, dass „jeder, der Professor Abdous Aussagen und Bemerkungen über die Hamas zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Gesamtheit gelesen hat, anstatt nur einige seiner Worte aus dem Zusammenhang zu reißen, sehen kann, dass er eine sehr nuancierte, vorsichtige und gut informierte Meinung über die Organisation und ihre Aktionen hat“.

„Meiner Meinung nach wissen die Zionisten das, und er hat noch nie etwas gesagt, was es wert wäre, dass man ihm seinen Job wegnimmt, und deshalb greifen sie zu solchen Taktiken, um ihn schlecht aussehen zu lassen“, sagte Nayeli, die nur ihren Vornamen nannte.

Auch Saumya Dadoo, Doktorandin an der Columbia-Abteilung für Nahost-, Südasien- und Afrikastudien, erklärte gegenüber MEE, dass die Angriffe rassistisch motiviert zu sein scheinen.

„Die Art und Weise, wie Minouche Shafik Professoren unseres Fachbereichs herausgegriffen und vor den Bus geworfen hat, um die Politik zu besänftigen, scheint rassistisch motiviert zu sein und ist für uns alle, die wir uns für eine seriöse öffentliche Wissenschaft über das Leben, die Geschichte, die Kulturen und die Gemeinschaften der Region einsetzen, zutiefst beunruhigend“, sagte Dadoo gegenüber MEE.

„In diesen außergewöhnlichen Zeiten ist die wissenschaftliche Betreuung von Menschen aus marginalisierten Regionen durch diejenigen, die mit ihnen persönlich verbunden sind, von entscheidender Bedeutung, und ich halte dies für einen schweren Fehler von Shafik“, fügte der Student hinzu.

Ein jüdischer Doktorand, der derzeit in Abdous Klasse an der Columbia eingeschrieben ist, erklärte gegenüber MEE, er sei über die Behandlung von Abdou empört.

Der Student, der anonym bleiben möchte, sagte gegenüber Middle East Eye, dass die Universitätspräsidentin, die eine Professorin auf einer öffentlichen Plattform feuert, ohne die Einzelheiten zu untersuchen, ihre Kompetenz als Führungskraft in Frage stellt.

„Als Wissenschaftler haben wir nur unsere Worte, und wenn uns die Fähigkeit genommen wird, komplexe Ideen zu artikulieren oder schwierige Themen zu behandeln, haben wir nichts mehr.

„Er ist nicht nur nicht antisemitisch, sondern beschäftigt sich auch sehr intensiv mit der jüdischen Wissenschaft und kennt die jüdischen Traditionen sehr gut. Die Möglichkeit, seine einzigartige Stimme in unserer Universität zu verlieren, ist ein Verlust für alle“, fügte der Student hinzu.

Der Köder wurde geschluckt

Bei dem von der Hamas geführten Angriff auf Israel am 7. Oktober wurden rund 1.200 Menschen, zumeist Israelis, getötet und über 200 als Geiseln nach Gaza verschleppt.

Israel reagierte auf den Angriff vom 7. Oktober mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Gazastreifen, bei der mehr als 34.000 Palästinenser getötet wurden, was Menschenrechtsaktivisten und Anwälte als „Völkermord“ bezeichnet haben.

Die Columbia University hat sich als Leuchtturm des studentischen Kampfes für die Rechte der Palästinenser und für ein Ende der universitären Mitschuld an der israelischen Besetzung palästinensischen Landes erwiesen.

Dies hat auch die Aufmerksamkeit von Pro-Israel-Anhängern und der Geberklasse auf sich gezogen.

Wie mehrere andere Universitäten, darunter Harvard, die University of Pennsylvania und Brown, sah sich die Universität wiederholt mit dem Vorwurf konfrontiert, Antisemitismus auf ihrem Campus zuzulassen, was in Anhörungen im Capitol Hill gipfelte.

Die Organisation Palestine Legal, die die Verfassungs- und Bürgerrechte von Amerikanern schützt, die sich für die Freiheit der Palästinenser einsetzen, bezeichnete die Anhörungen in dieser Woche jedoch als wenig mehr als „eine McCarthy’sche Hexenjagd auf Professoren und Studenten, die sich für die Rechte der Palästinenser und gegen Völkermord einsetzen“.

„Im Gegenzug gehen die Universitäten auf den Köder ein und tragen zu einem breiteren Angriff der Rechten auf Bildungseinrichtungen und die Lehre über alles, vom systemischen Rassismus bis hin zu Palästina, bei“, so die Gruppe in einer Erklärung am Mittwoch.

Jared Sacks, ein jüdischer Doktorand an der Columbia University, der mit allen bei den Anhörungen am Mittwoch erwähnten Professoren vertraut ist, sagte gegenüber MEE, dass die Administratoren das Schreckgespenst des Antisemitismus benutzen, um Kritiker Israels zum Schweigen zu bringen. Er beschrieb die Professoren als „fürsorgliche Pädagogen, die sich der Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie in all ihren Formen verschrieben haben“.

„Ich weiß, dass sie alle Joseph Massads moralische Klarheit bei der Unterscheidung zwischen Kritik am israelischen Staat und der Ablehnung jeglicher Diskriminierung von Juden zu schätzen wussten.

„Diese Hexenjagd gegen diese vier Professoren hat nichts mit tatsächlichem Antisemitismus zu tun, sondern ist eine reine Bestrafung dafür, dass sie sich gegen das Massaker an den Palästinensern in Gaza ausgesprochen haben“, sagte Sacks.

