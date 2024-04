Bälle, Boykotte und Kugeln: Israel im Spiel von Declan Hayes

Israel ist zwar eine sportliche Niete, aber wenn es darum geht, seinen Feinden juristische Steine in den Weg zu legen, übertrifft es sein Gewicht, schreibt Declan Hayes.

Genau wie in Nazi-Deutschland ist es auch in Israel so, dass der Sport nicht von der zugrunde liegenden Ideologie der Nation getrennt werden kann, die eine Vormachtstellung einnimmt. Für Israel geht es um das zionistische Projekt, viel mehr als um die Teilnahme an einer bestimmten Sportart. Der christlich-zionistische Fanatiker Orde Wingate und seine Anhänger waren keine Sportler. Sie waren, wie ihre modernen Klone, kaltblütige koloniale Mörder, die, wie Wingate, mehr als nur eine Schraube im Kopf hatten. So sehr Israelis und die zionistische Familie im weiteren Sinne solche Charles Mansons verehren, sollten sie im Gegensatz zu den Spartanern keinen Platz, weder im Großen noch im Kleinen, im Pantheon des Sports haben.

Die Spartaner respektierten, ungeachtet ihrer anderen Fehler, die sportlichen Konkurrenten ihrer Gegner. Nicht so die Israelis, die den heldenhaften jordanischen Gewichtheber Nader Afouri jahrzehntelang folterten und ihn taub, stumm, blind, gelähmt und inkontinent zurückließen. Um dies zu verdeutlichen, sollten Sie sich den Gazastreifen ansehen, wo die israelische Luftwaffe Kinder am Strand abschießt, weil sie einen Ball getreten haben, oder denken Sie an die unzähligen palästinensischen Fußballspieler, denen in die Knie geschossen wurde, damit sie nie wieder einen Ball treten können. Diese Verbrechen sind zum Teil darauf zurückzuführen, dass Palästina, das 1999 bei den Panarabischen Spielen Bronze gewann, in der FIFA-Rangliste höher eingestuft wurde als seine israelischen Oberherren, ein kleines Problem, das durch Schüsse in die Knie der palästinensischen Spieler bald behoben war.

Ein kleines Problem, das durch einen Knieschuss auf die palästinensischen Spieler behoben wurde. Das ist wie bei den Nazis, und obwohl solche Verbrechen anderswo lautstark angeprangert würden, bekommt Israel nie eine gelbe, geschweige denn eine rote Karte. Man braucht nur einen Blick auf Vereine wie den FC Ironi Ariel zu werfen, der, weil er sich in einer illegalen Siedlung befindet, nach den Regeln der FIFA von allen Wettbewerben ausgeschlossen oder zumindest auf unbestimmte Zeit gesperrt werden sollte, anstatt auf unbestimmte Zeit per Präsidialdekret zugelassen zu werden. Und dann ist da noch Beitar Jerusalem, das zu Recht allgemein als die rassistischste Fußballmannschaft der Welt gilt und weder von der FIFA noch von anderen Organisationen sanktioniert wird.

Israel spielt nicht nur nicht fair, Israel hat auch nie fair gespielt. Vor der Unabhängigkeit hat der von den Zionisten dominierte Palästinensische Sportverband den arabischen Palästinensischen Sportverband als subversive, terroristische Gruppe verunglimpft, obwohl die Haganah und die Irgun bis zum Hals in allen entsprechenden zionistischen und jüdischen Gruppen steckten.

Israels Einstellung zum Sport lässt sich am besten anhand von Krag Maga veranschaulichen, einer jüdischen Form des Pankration, in der sich die Spartaner auszeichneten. Imi Lichtenfeld, der Pionier des Krag Maga, lernte sein muskulöses Judentum beim Verprügeln von Nichtjuden in der Tschechoslowakei und in Ungarn, bevor er nach Palästina auswanderte, um die Haganah zu gründen, wo er die Palmach, die Stoßtruppen der Haganah, trainierte.

Da Krag Maga Teil des Masterplans ist, den Dobermann-Instinkt in Israels Bürgern und Verbündeten zu züchten, kann es als Fortsetzung der Pläne des Zionismus gesehen werden, den neuen jüdischen Supermann zu erschaffen, der mit dem Aufstieg von Hitlers Nazi-Supermann einherging.

Die verworrenen ideologischen Wurzeln des neuen jüdischen Supermanns spiegeln sich im Talmud wider, der den Sport wegen der damit verbundenen Götzenanbetung und der Neigung der Frauen in Sparta, nackt zu wetteifern, verurteilt.

Das Buch der Makkabäer, nach dem die modernen jüdischen Olympischen Spiele benannt sind, billigte und ermutigte zwar den jüdischen Terrorismus, verurteilte aber die freizügigen jüdischen Hellenisten, weil sie begeisterte Mitglieder der griechischen Gymnasien waren. Diese Schizophrenie setzte sich bis in die Neuzeit fort, in der die jüdische Haskalah in Osteuropa abgelehnt wurde, dessen Juden Palästina kolonisierten, während amerikanische Juden die dominierende ethnische Gruppe im Preiskampf und im Basketball waren, während sie sich auch im (weißen) Baseball behaupteten.

Da die Gründer des Zionismus mit solchen Frivolitäten nichts am Hut hatten, legte Max Nordau, Theodor Herzls wichtigster Handlanger, auf dem Zionistenkongress 1898 den Schwerpunkt auf ein muskulöses Judentum, was zu einem massiven Anstieg der jüdischen Vereine in ganz Europa führte.

In George Eistens Jüdische Geschichte und der moderne Sport erfahren wir, dass der zionistische Sport zwar eine Reihe von Urkräften nutzte, man aber nie die militärische Bedeutung des Sports im zionistischen Denken ignorieren kann, zumal die dominierenden philosophischen Grundsätze der Maccabiah-Spiele im Kern zionistisch sind. Haim Kaufman und viele andere machen deutlich, dass es drei miteinander verflochtene Gründe für das Wachstum jüdischer Sportvereine gab. Sie dienten dazu, der realen und imaginären Bedrohung durch den Antisemitismus zu begegnen, den Juden die Möglichkeit zu geben, sich auf den bewaffneten Kampf vorzubereiten und den Zionismus zu propagieren.

Die Makkabiah-Spiele sind einer von nur sieben weltweiten Wettbewerben, die vom Internationalen Olympischen Komitee aus weiß Gott welchen Gründen anerkannt werden. Angesichts der bescheidenen olympischen Erfolge Israels im Vergleich zu den Erfolgen amerikanischer, europäischer und australischer Juden und angesichts der schieren Größe des Maccabiah/Mossad-Netzwerks kann man behaupten, dass die zionistische und jüdische Vernetzung für Israel viel wichtiger ist als flüchtige Siege in der einen oder anderen Sportart.

Max Nurdau und die anderen Mitstreiter von Herzl, die die Maccabiah-Bewegung ins Leben riefen, hatten sicherlich kein Interesse am Sport an sich. Ihr Ziel war es, den jüdischen Sport für die zionistische Sache nutzbar zu machen.

Von Irland im Westen bis zum Russischen Reich im Osten war das muskulöse Judentum eine faschistische Bewegung, die den neuen jüdischen Menschen im Schmelztiegel des jüdischen Hasses auf die Nichtjuden formte. Gruppen wie der Prager Hagibor Zionist Club trugen dazu bei, die zionistische Jugendbewegung muskulös, rabiat und hart zu machen. Der Sport bot den Zionisten die Möglichkeit, die „bolschewistische“ Hälfte des Judentums mit der „Bank“-Hälfte zu verschmelzen, die Gegensätze unter dem Davidstern und den Fabeln von Salomo, den Makkabäern und anderen ethnischen Säuberern miteinander zu verheiraten. Das muskulöse Judentum half dem Zionismus, alte Stereotypen von hakennasigen Shylocks, Verführerinnen und Subversiven durch neue zu ersetzen, die Hitlers arischen Zeitgeist aufgriffen. Der Sport war nichts anderes als ein Baustein des Zionismus.

Obwohl Makkabi Helsinki, die von den zionistischen Propagandisten Rony Smolar und Adiel Hirschovits geschriebene Geschichte des jüdischen Sportvereins von Helsinki, die Lüge verbreitet, dass der Verein als Reaktion auf die (nicht vorhandene) Verfolgung der finnischen Juden zwischen 1939 und 1945 gegründet wurde, waren das muskulöse Judentum und die zionistische Vorherrschaft das Herzstück von Makkabi Helsinki, dem ältesten kontinuierlich arbeitenden jüdischen Sportverein der Welt, wie bei allen Vereinen dieser Art.

Der Aufbau des Volkes und das Gefühl der kollektiven Zugehörigkeit zu einer überlegenen und selektiven Rasse waren das A und O. Als die Maccabi World Union auf dem 12. Jüdischen Weltkongress gegründet wurde, war ihr erklärtes Ziel der Aufbau des Zionismus und des zionistischen Staates und nicht die Beseitigung des Antisemitismus, so wie es auch während und unmittelbar nach den Hitlerjahren der Fall war.

Yosef Yekutieili war die treibende Kraft bei der Gründung der Maccabiah-Spiele. Sein Sohn Amnon war Kommandeur der Palmach, der im Krieg von 1948 zur Säuberung Palästinas und seiner Bewohner getötet wurde. Obwohl viele linke Makkabiah-Teilnehmer in der Palmach waren, die in der israelischen Volksmythologie eine zentrale Rolle spielt, war Sport um des Sports willen nie ihr Ding, so wie er auch nie der Dreh- und Angelpunkt der Waffen-SS war, die ihn als Trainingstaktik und zum Aufbau von Kameradschaft vor der Ardennenoffensive nutzte.

Nina Spiegels Sporting a nation: the origins of Athleticism in Modern Israel (Sporting a nation: the origins of Athleticism in Modern Israel) argumentiert, dass im heutigen Israel ein „erheblicher Wert auf sportliche Fähigkeiten“ (S. 189) gelegt wird, weil die Zionisten den Sport für ihre Bemühungen um den Aufbau der Nation vor 1948 nutzten, als der Sport dazu diente, für suprematistische Ideen wie den Neuen Jüdischen Mann zu werben, aber dass der Sport an Wanderungen, paramilitärisches Training und männliche, körperliche Arbeit gekoppelt war, die nichts mit der heutigen kommerzialisierten, wettbewerbsorientierten und ziemlich abgestandenen und sterilen Sportindustrie zu tun haben.

Obwohl der Sport dazu beitrug, den neuen zionistischen Menschen zu formen, konkurrierten verschiedene nominell rechte und linke Gruppen darum, die Hebamme dieses Frankensteins zu sein. Der Zionismus war jedoch eine nationale Bewegung, die eine klare Definition strategisch ablehnte. Abgesehen von der religiösen Zugehörigkeit konnte fast keiner der Anhänger von sich behaupten, eine gemeinsame Kultur zu teilen oder sich darüber einig zu sein, welche Art von Staat Israel sein sollte. Für sie war der Aufbau Israels ein laufender Prozess, bei dem, wie wir jetzt sehen, die Differenzen zwischen links und rechts im Laufe der Zeit ausgebügelt werden und verschwinden würden und bei dem der Sport den Meta-Zielen des Zionismus untergeordnet sein würde, die sich um den neuen muskulösen jüdischen Mann rankten, der den einheimischen Palästinensern den Marschbefehl gab.

So wurden Leichtathletik und Sport als Mittel zur Entwicklung von Gruppengeist, kontrollierter Bewegung und Disziplin sowie als Mittel zur Erreichung der Ziele des Nationalismus durch die Förderung von Einheit und Zusammenhalt betrachtet. Obwohl sowohl die Spartaner als auch die Nazis all diese zionistischen Schikanen sehr gut verstanden hätten, wurde der Sport nach der Unabhängigkeit als Mittel zur Nationenbildung und zum sozialen Zusammenhalt eingesetzt, insbesondere bei Einwanderern aus arabischen Ländern, in denen der Zionismus weder eine bedeutende soziale noch politische Kraft war.

Die bescheidene Medaillenausbeute Israels bei den Olympischen Spielen ist also darauf zurückzuführen, dass der Zionismus weniger Wert auf das Zurschaustellen der Fahne legte, sondern mehr Zeit darauf verwendete, die Idee des Volkes zu festigen und die Israelis dazu zu bringen, sich als ein Reich, ein Volk auf einer gemeinsamen zionistischen Reise zu sehen.

Obwohl David Bolover’s The Greatest Comeback: From Genocide to Football Glory (Vom Völkermord zum Fußballruhm), das die unglaubliche Geschichte von Béla Guttman erzählt, eines der vielen guten Bücher ist, die den jüdischen Beitrag zum Sport preisen, gibt es selbst in Guttmans eigenem Hakoah-Klub das hässliche Schreckgespenst des zionistischen Suprematismus, das sich beim Wingate FC und ähnlichen Frontgruppierungen noch deutlicher manifestierte. Und obwohl Israel glaubhaft behaupten kann, dass Guttman viel Ruhm widerspiegelt, geht dieser Glanz verloren, wenn wir bedenken, dass Israel eine wichtige Rolle beim Verbot der Teilnahme der russischen paralympischen Mannschaft an den Sommerparalympics 2016 spielte. Als Malaysia versuchte, das israelische Team von den Para-Schwimmweltmeisterschaften 2019 auszuschließen, wurde nicht Israel, sondern Malaysia sanktioniert.

Obwohl es sich um eine kleine Sportnation handelt, ist Israel sicherlich überdurchschnittlich stark, wenn es darum geht, seine Feinde in juristische Knoten zu verwickeln, und so unterschiedliche Sportverbände wie das Dänische Olympische Komitee, der Asiatische Fußballverband und die UEFA mussten alle vor diesem prozessfreudigen, kämpferischen und abstoßenden kleinen Staat katzbuckeln. Da all dies auf einer Ebene kindisch ist, wäre es vielleicht an der Zeit, dass mehr Länder und Sportgruppen Israel sagen, es solle seinen Ball und seine Kugeln behalten und mit sich selbst und den anderen westlichen Tyrannen spielen, die ihre eigenen Formen der sportlichen Apartheid als Mittel zur Erreichung ebenso teuflischer Ziele betrachten wie die, die Wingate und seine Mitverrückten zu ihren Verbrechen nicht nur gegen den Sport, sondern auch gegen gute Sportler wie Nader Afouri und viel zu viele ebenso unschuldige und schuldlose Frauen und Kinder inspiriert haben, um sie hier oder irgendwo anders zu erwähnen.