Ein Fernseher, auf dem die demokratische Präsidentschaftskandidatin, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, zu sehen ist, wie sie mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten, dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, debattiert, steht am 10. September 2024 in einem Wohnzimmer in Ashton, Idaho.

(Foto: Natalie Behring/Getty Images)

Entscheidung 2024: Neoliberaler Faschismus oder neoliberales „Business as usual“?

Trumps Aufstieg ist das Ergebnis der anhaltenden Erosion der politischen Kultur in den USA unter dem Neoliberalismus, der im Wesentlichen zur Diktatur des großen Finanzkapitals geworden ist.

C.J. Polychroniou

03. November 2024

Nur noch wenige Tage bis zum Wahltag, und die Tatsache, dass der Wettlauf um das Weiße Haus zwischen der US-Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump nach wie vor äußerst knapp ist, ist wirklich verblüffend. Die Vernunft gebietet, dass die Demokraten einen Erdrutschsieg erringen sollten, aber was stattdessen sehr wohl passieren könnte, ist die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus.

Leider gibt es einige gute Gründe, warum dies eine hart umkämpfte Wahl ist. Zunächst einmal ist Kamala Harris keine inspirierende Führungspersönlichkeit. Noch schlimmer ist, dass sie ein Flip-Flop-Politiker ist. Sie hat ihre Position zum Fracking und zur berüchtigten Grenzmauer geändert (sie ist jetzt gegen Verbote von Fracking-Erdgas und scheint sich für den Bau einer weiteren Grenzmauer einzusetzen) und hat nicht genug getan, um ihre politischen Positionen zu verschiedenen Themen zu erläutern, darunter auch zu „Medicare for All“. Rationale Wähler würden solche Mängel bei einem Präsidentschaftskandidaten nicht übersehen.

Zweitens vertritt Kamala Harris eine Partei, die die arbeitende Klasse verloren hat und als mit den Eliten gleichgesetzt wahrgenommen wird. Harris‘ eigene Kampagne war zu sehr darauf ausgerichtet, unentschlossene Republikaner für sich zu gewinnen, und zog es vor, die Bühne mit Liz Cheney und dem Milliardär Mark Cuban zu teilen, statt mit progressiven Ikonen wie Senator Bernie Sanders (I-Vt.) und der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), und Trump als Bedrohung für die Demokratie anzugreifen.

Neoliberalismus ist nicht mit Demokratie zu vergleichen, da er das gesellschaftliche Kräfteverhältnis zugunsten des Großkapitals verschiebt, die Staatsbürgerschaft in eine Ausübung von Verbraucherrechten verwandelt und politische Initiativen, die auf das Gemeinwohl abzielen, untergräbt.

Beide Strategien scheinen nach hinten losgegangen zu sein. Erstens, weil die Arbeiterklasse einen viel größeren Teil der Wählerschaft ausmacht als die unentschlossenen Republikaner, und weil die Annäherung an Anti-Trump-Republikaner und die Unterstützung der kriegstreiberischen Cheneys die Progressiven verprellt hat. Zweitens kommt es bei den Durchschnittsbürgern, die sich hauptsächlich Sorgen darüber machen, wie sie über die Runden kommen, nicht gut an, wenn man sie dazu auffordert, für das Harris-Walz-Ticket zu stimmen, weil Trump eine Bedrohung für die Demokratie darstellt. Die meisten erwachsenen Bürger haben kein Vertrauen in die US-Institutionen und misstrauen dem Wahlsystem. Deshalb nehmen Millionen von Bürgern nicht an Wahlen teil und die Wahlbeteiligung in den USA liegt hinter der vieler anderer westlicher Länder zurück.

Drittens hat sich Harris nicht von Bidens Herangehensweise an Israel und Gaza distanziert, die nichts weniger als eine moralische Katastrophe war, und hat sich damit die jungen, progressiven und nicht-weißen Wähler vergrault, die sich 2020 mit überwältigender Mehrheit für Präsident Joe Biden ausgesprochen haben. Nicht nur das, sie und die Demokraten haben es geschafft, bei einem großen Teil der Wähler den Eindruck zu erwecken, dass sie jetzt die wahren Kriegstreiber sind, was nicht weit von der Wahrheit entfernt ist.

In der Zwischenzeit ist Trumps Unterstützung trotz seiner Aussagen stabil und definiert geblieben. Trump übt einen Kult um seine Person aus und hat einen Einfluss auf seine Anhänger wie kein anderer populistischer Führer in der westlichen Welt. Dies ist natürlich das Ergebnis der anhaltenden Erosion der politischen Kultur in den USA unter dem Neoliberalismus, der im Wesentlichen zur Diktatur des großen Finanzkapitals geworden ist. Neoliberalismus ist nicht mit Demokratie zu vergleichen, da er das gesellschaftliche Kräfteverhältnis zugunsten des Großkapitals verschiebt, die Staatsbürgerschaft in eine Ausübung von Verbraucherentscheidungen verwandelt und politische Initiativen, die auf das Gemeinwohl abzielen, untergräbt.

Neoliberalismus darf nicht nur als wirtschaftliches, sondern muss auch als politisches und kulturelles Projekt verstanden werden. Und nirgendwo sonst in der westlichen Welt ist die neoliberale Transformation der Zivilgesellschaft so ausgeprägt wie in den Vereinigten Staaten. Selbst das Recht auf gewerkschaftliche Vereinigung, ein grundlegendes Menschen- und Bürgerrecht, steht aufgrund der politischen Macht der Unternehmenswelt vor massiven Herausforderungen. Dies liegt daran, dass die Demokratie in den USA schon immer sehr fragil war und die Festigung demokratischer Ideale bis heute auf Widerstand und Opposition stößt. Unter solchen Umständen muss der Aufstieg der autoritären Regierung des starken Mannes, die Donald Trump repräsentiert, als unvermeidliches Ergebnis angesehen werden.

Tatsächlich spricht die ungebrochene Anziehungskraft, die Donald Trump trotz all seiner Verbrechen und Skandale auf seine Anhänger ausübt, Bände sowohl über die Art und das Ausmaß der kulturellen Kluft in den USA als auch über die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Neoliberalismus. Nur so lässt sich verstehen, warum die weiße Arbeiterklasse und die Wähler mit geringerer Bildung, die traditionelle Basis der Demokratischen Partei, in den letzten Jahrzehnten zu den Republikanern übergelaufen sind und nun Trumps Basis bilden. Weiße Arbeiter und Wähler mit geringem Bildungsstand wandten sich von der Demokratischen Partei ab, als die Fraktion der Neuen Demokraten ihre Verbindungen zur „New Deal“-Politik vollständig abbrach und sich stattdessen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zuwandte, die das Rückgrat des neoliberalen Projekts bilden.

Ebenso hat das alte Klischee von den Republikanern als Partei der Reichen und Eliten bei vielen Wählern nicht mehr viel Einfluss. Und es gibt zahlreiche Belege dafür, warum dies der Fall ist. Praktisch alle wohlhabendsten Kongressbezirke des Landes werden heute von einem Demokraten vertreten, während die Republikaner behaupten, die Menschen zu vertreten, die sich abmühen.

Letztendlich ist es wahrscheinlich nicht überraschend, dass die Umfragen ein sehr enges Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump zeigen. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage des Pew Research Center gaben mehr als 80 % der registrierten Wähler an, dass die Wirtschaft für sie das wichtigste Thema bei den Präsidentschaftswahlen 2024 sei. Und in einer abschließenden Umfrage der Financial Times sprachen sich die Wähler dafür aus, dass Trump und nicht Harris die Wirtschaft leitet.

Natürlich erreichen Analysen, die Trumps Mythen über die Wirtschaft entlarven, und Warnungen von Experten, dass seine eigenen Wirtschaftspläne die Inflation verschlimmern und verheerende Auswirkungen auf US-Arbeitnehmer und Unternehmen haben würden, während sie die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößern, seine Anhänger entweder nicht oder lassen sie einfach unbeeindruckt. In jedem Fall ist die Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit ein Symptom unserer extrem polarisierten Zeit und in einer Gesellschaft, die ihre Vision für das Gemeinwohl verloren hat und es den Reichen im Gegenzug ermöglicht hat, das politische System zu kapern, ist alles, was jetzt zählt, dass die Menschen an ihre eigene Argumentation glauben. Demagogen wie Trump sind sich der bestehenden sozialen Realitäten voll bewusst und nutzen nicht nur die verfügbaren Umstände aus, sondern machen eine Kunst aus dem Glauben, dass die Realität das ist, was man aus ihr macht.

So traurig es auch sein mag, bei den Präsidentschaftswahlen 2024 geht es um die Wahl zwischen neoliberalen Faschismus und neoliberaler Normalität. Manche würden sagen, dass es immer noch einen Unterschied zwischen den beiden Optionen gibt; andere würden es als uneinlösbare Politik bezeichnen. Aber das sind die einzigen beiden Optionen, die die US-Wähler haben.

