Jenseits der Logik der Entmenschlichung – Diejenigen, um die wir trauern, werden den Krieg gewinnen

von Ronnie Kasrils

03. November 2024

In Gaza werden stündlich sechs Kinder ermordet.

Mehr als 17.000 Kinder wurden abgeschlachtet. Keiner von uns, nicht einmal die Dichter, kann Worte finden, die dem Schrecken der faschistischen Blutlust des israelischen Regimes und der Gesellschaft, die es unterstützt, angemessen sind.

Ein Jahr nach Beginn des Angriffs auf Gaza wurden über 42.000 Menschen getötet. In dieser Zahl sind die Vermissten nicht enthalten. Man geht davon aus, dass über 10.000 Menschen tot sind, ihre Leichen unter Trümmern begraben. Über 100.000 Menschen wurden verletzt, viele davon schwer.

Eine im Juli dieses Jahres in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichte Studie schätzt, dass die Gesamtzahl der Toten aufgrund direkter und indirekter Ursachen bis zum 19. Juni 2024 mehr als 186.000 Menschen betragen könnte. Mehr als 70 Prozent der Toten sind Frauen und Kinder. Über 1.000 Kinder sind jetzt amputiert, die höchste Zahl in einem vergleichbaren Zeitraum in der Geschichte.

Eine Studie von Sophia Stamatopoulou-Robbins von der Brown University, die am 7. Oktober dieses Jahres veröffentlicht wurde, zeigt, dass 90 Prozent der Menschen in Gaza vertrieben wurden, 96 Prozent nicht genug zu essen und zu trinken haben, es keinen Strom gibt und knapp 90 Prozent der Krankenhäuser zerstört wurden, wobei mehr als 880 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet wurden.

Vier von fünf Kindern sind von Depressionen, Trauer und Angst gezeichnet. Infektionskrankheiten breiten sich rasant aus.

Die bestätigte Zahl von 42.000 Toten als direkte Folge der Angriffe des israelischen Militärs entspricht fast zwei Sharpeville-Massakern pro Tag über ein ganzes Jahr.

Nach Sharpeville kehrte nach dem Sturm relative Ruhe ein. Die Verwundeten wurden in Krankenhäuser gebracht und die Toten wurden würdevoll begraben. Das Regime war durch die weltweite Verurteilung kurzzeitig erschüttert.

In Gaza geht das Töten unerbittlich weiter.

Die Zionisten und ihre liberalen Verbündeten rechtfertigen diese Lawine von Morden als legitime Reaktion auf die Operation Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober letzten Jahres.

Es gibt ein international anerkanntes Recht auf bewaffneten Widerstand gegen eine Besatzung. Es gibt kein international anerkanntes Recht auf Verteidigung durch eine Besatzungsmacht.

Es stimmt, dass das Recht auf bewaffneten Widerstand gegen eine Besatzung nicht das Nehmen von zivilen Geiseln oder vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten umfasst. Wir müssen uns jedoch über drei Dinge im Klaren sein.

Erstens führten die Israelis, unterstützt von ihren Verbündeten in den Vereinigten Staaten und anderswo, nach der Operation Al-Aqsa-Flut eine dreiste Propagandakampagne durch. Die Behauptungen über vierzig enthauptete Babys und organisierte Vergewaltigungen in großem Stil wurden umfassend widerlegt.

Der zweite ist, dass mehr als 300 der Menschen, die während der Operation in Israel getötet wurden, Soldaten im aktiven Dienst und daher legitime militärische Ziele waren. Viele der getöteten Zivilisten waren Teil der israelischen Militärreserve und daher Soldaten außer Dienst. Darüber hinaus ist gut dokumentiert, dass viele dieser Zivilisten durch das Feuer des israelischen Militärs getötet wurden.

Der dritte Punkt ist, dass man in diesen Angelegenheiten immer den Kontext berücksichtigen muss. Der Kontext sind 75 Jahre kolonialer Enteignung und mörderischer ethnischer Säuberung in ganz Palästina. Etwa 80 Prozent der Bewohner des Gazastreifens sind Flüchtlinge der israelischen „ethnischen Säuberung“ von 1948 und 1967.

Gaza leidet seit 17 Jahren unter einer blutigen Belagerung. Die Zivilisten, die als Geiseln genommen wurden, sollten gegen Tausende von Geiseln in israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden.

Jeder, der die Geschichte der Aufstände gegen Sklaverei und Kolonialismus kennt, weiß, dass es zu Gräueltaten kommt, wenn sich die Unterdrückten erheben. Eine ernsthafte Analyse versteht dies im Kontext. Sie versteht, dass Unterdrückung die Wurzel von Gewalt ist und dass die Beendigung der Unterdrückung der Weg zum Frieden ist.

Jeder unschuldige Tod ist eine Tragödie. Wir alle sind betrübt über den Tod von Babys in einem Konflikt, aber anständige Menschen sind über den Tod aller Babys betrübt. Am 7. Oktober 2023 starben zwei israelische Babys.

Innerhalb weniger Wochen waren 70 Neugeborene in Gaza gestorben. Die Israelis und ihre liberalen Verbündeten auf der ganzen Welt möchten, dass wir um die beiden israelischen Babys trauern und den Tod der 70 Babys in Gaza als die Handlungen der „moralischsten Armee der Welt“ akzeptieren.

Wir sollen akzeptieren, dass israelische Leben heilig sind, während die Palästinenser Untermenschen sind. Diese Logik der Entmenschlichung war schon immer die Logik des Faschismus und des Kolonialismus, und alle anständigen Menschen sind aufgerufen, Widerstand zu leisten.

Menschen auf der ganzen Welt haben sich aus Prinzip erhoben.

Israels koloniale Besatzung und die völkermörderische Reaktion auf Widerstand wären ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten nicht möglich.

Im Jahr nach der Operation Al-Aqsa-Flut gaben die USA mindestens 22,76 Milliarden US-Dollar für Militärhilfe an Israel und damit verbundene US-Operationen in der Region aus. Aber auf dem Campus von Universitäten in den Vereinigten Staaten haben sich junge Menschen, viele von ihnen Juden, mutig für Gerechtigkeit eingesetzt.

Umfragen zeigen, dass 40 Prozent der Juden in den Vereinigten Staaten unter 35 Jahren den Zionismus ablehnen und die Palästinenser unterstützen. Sie verstehen, dass das Judentum bereits Tausende von Jahren vor der Gründung des Staates Israel existierte und dass es auch noch lange nach dem Ende Israels in seiner jetzigen Form weiter existieren wird.

Die internationale Bewegung für Boykott, Sanktionen und Desinvestitionen in Israel wird immer stärker, und es wurden erhebliche Fortschritte erzielt, um die Vereinten Nationen und ihre obersten Gerichte, den IStGH und den IGH, in die Lage zu versetzen, endlich mit der erforderlichen Dringlichkeit zu handeln.

Der südafrikanische Staat handelte beherzt, um Israel vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen. Natürlich gibt es einen starken Widerstand von Seiten der israelischen und US-amerikanischen Staaten, der auch erhebliche Versuche umfasst, die öffentliche Meinung in Südafrika zu beeinflussen.

Die US-Regierung finanziert Projekte, die den Eindruck erwecken, dass „Fake News“ nur von ihren Rivalen in den BRICS-Staaten stammen und niemals von den USA oder Israel.

Ende November wird die „World Movement for Democracy“, ein Projekt der National Endowment for Democracy und einer US-amerikanischen staatlichen Organisation, die mit vielen von den USA unterstützten Staatsstreichen gegen gewählte Regierungen in Verbindung gebracht wird, eine große „Zivilgesellschaftskonferenz“ in Johannesburg veranstalten, die die USA und den Westen als Hüter der Demokratie in der ganzen Welt falsch darstellen wird.

Der Druck auf südafrikanische NGOs, die Konferenz zu boykottieren, nimmt rapide zu, und einige haben sich bereits zurückgezogen.

Israels Hybris, sein messianisches Gefühl, das Recht zu haben, zu töten und zu dominieren, verschleiert seine wachsende Schwäche. Nachdem es nach der Bombardierung Syriens und Jemens begonnen hat, den Libanon und den Iran anzugreifen, wächst das Verständnis dafür, dass sein Faschismus eine Bedrohung für die gesamte Region und letztlich für den Weltfrieden darstellt.

Seit über einem Jahr hat Israel seine erklärten Ziele, die Geiseln zu befreien und die Hamas zu zerschlagen, nicht erreicht. Trotz erheblicher Verluste ist der heldenhafte Widerstand in Gaza, im Westjordanland, im Libanon und im Jemen ungebrochen. Das israelische Militär verschweigt die Zahl seiner Toten und Verletzten, aber in Israel wächst das Bewusstsein, dass die Zahl der Opfer steigt. Tausende israelische Soldaten leiden unter psychischen Traumata, die sie für den Kampfeinsatz untauglich machen.

Das israelische Militär sonnt sich in taktischen Siegen, erleidet aber strategische Niederlagen. Durch die Ausweitung der Front überdehnen sie sich selbst, und wenn der Krieg eskaliert, werden sie zum Stillstand kommen.

Israel ist kein stabiler Staat. Die Spaltungen innerhalb der israelischen Gesellschaft sind an einem kritischen Punkt angelangt, und Netanyahus effektive Aufgabe der Geiseln hat seine Unterstützung geschwächt.

Außerdem kann Israel einen langwierigen Zermürbungskrieg nicht auf unbestimmte Zeit führen. Die Wirtschaft befindet sich in einer Krise, mit Kapitalflucht, versiegenden ausländischen Investitionen und einem raschen Rückgang des BIP. Im vergangenen Jahr gab es einen Verlust von 64 Milliarden Dollar. Dieses Jahr wird noch schlimmer. Eine halbe Million Bürger sind aus dem Land geflohen.

Die Siedlungen und Städte nahe der libanesischen Grenze und im Süden nahe Gaza sind menschenleer. Hotels sind überfüllt mit vertriebenen Siedlern, die von der Regierung bezahlt werden. Der Hafen von Aqaba ist leer und hat Insolvenz angemeldet.

Hisbollah-Raketen treffen militärische Ziele in Haifa und anderswo, darunter wichtige Militär- und Mossad-Stützpunkte, und Netanyahus Haus wurde von einer Drohne getroffen. Die Operation Al-Aqsa Flood hat bewiesen, dass Israel nicht unbesiegbar ist, und Israels Iron Dome und Luftabwehr erweisen sich als unzureichend gegen die kombinierten Angriffe aus der Region, sogar aus so weit entfernten Ländern wie dem Iran und dem Jemen.

Israel wurde von der Hisbollah im Libanon schwer bestraft und wird bei seiner Invasion dieses Landes scheitern, wie es in der Vergangenheit der Fall war.

Der Iran ist ein ganz anderer Faktor. Er ist ein riesiges Land, reich an Ressourcen und ein gewaltiger Gegner. Und im Gegensatz zu Israel zielt der Iran auf militärische Ziele ab. Er führt keine wahllosen Angriffe auf Zivilisten durch. Menschen und Länder auf der ganzen Welt nehmen dies zur Kenntnis.

Die Zeiten sind unvorstellbar düster in Gaza und in den Ghettos der Westbank, wo 11.500 Menschen inhaftiert sind. Aber der Widerstand lebt weiter, ihr Mut und ihre Standhaftigkeit manifestieren sich in der Trotzigkeit von Yahya Sinwar in seinem letzten Atemzug, manifestieren sich in der schieren Tapferkeit des kleinen Mädchens, das ihre verletzte kleine Schwester auf dem Rücken durch die Trümmer und den Tod trägt.

Menschen kümmern sich umeinander und trösten einander unter den albtraumhaftesten Bedingungen. Sie graben in den Trümmern nach den Verschütteten. Sie eilen mit den Sterbenden und Verletzten in den Händen und den Überresten zerfetzter Opfer in Plastiktüten zu den bombardierten Krankenhäusern. Sie begraben ihre in Leichentücher gehüllten Toten mit äußerster Zärtlichkeit in Massengräbern. Sie lieben ihr Land, versetzen die Welt mit ihrer Würde in Erstaunen und werden das Land ihrer Vorfahren nicht aufgeben.

Der Zionismus ist nicht tot, aber er liegt im Sterben. Der Preis wird verheerend hoch sein, unermesslich hoch, aber diejenigen, um die wir trauern, werden den Krieg gewinnen.

Ronnie Kasrils, Veteran des Kampfes gegen die Apartheid und ehemaliger südafrikanischer Minister für Nachrichtendienste, Aktivist und Autor. Er hat diesen Beitrag für The Palestine Chronicle verfasst.

Ursprünglich veröffentlicht in Palestine Chronicle

