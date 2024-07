https://www.trtworld.com/turkiye/erdogan-condemns-us-congress-applause-for-hitler-of-our-time-18188190



Erdogan verurteilt Beifall des US-Kongresses für „Hitler unserer Zeit“

26. Juli 2024

„Diejenigen, die die ganze Welt über Demokratie und Menschenrechte belehren, haben keine Skrupel, den Hitler unserer Zeit in Ehren zu halten“, so der türkische Präsident Erdogan.

AA

„Das globale System, das geschaffen wurde, um die wirtschaftlichen, politischen, militärischen und diplomatischen Interessen der Sieger des Zweiten Weltkriegs zu schützen, ist allmählich obsolet geworden“, so Erdogan. / Bild: AA

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den US-Kongress dafür verurteilt, dass er der Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu applaudiert hat, die er als „voller Wahn“ bezeichnete.

„Die ganze Welt hat gesehen, wie der amerikanische Kongress einem völkermordenden Mörder Beifall gespendet hat“, erklärte Erdogan in seiner Rede vor dem High Technology Incentive Programme Promotion Meeting am Freitag in Istanbul.

Der Präsident verwies auf den Krieg Israels gegen den palästinensischen Gazastreifen, der nun schon 294 Tage andauert, und sagte: „Denken Sie an diejenigen, die fast 40.000 Kinder, Frauen und ältere Menschen getötet haben; das Repräsentantenhaus applaudiert ihnen.“

Tel Aviv hat seit Beginn seiner unerbittlichen Angriffe auf die belagerte Enklave am 7. Oktober mindestens 39.175 Palästinenser – die meisten von ihnen Frauen und Kinder – getötet und 90.403 weitere verwundet, wobei schätzungsweise mehr als 10.000 Menschen unter den Trümmern begraben sind.

„Diejenigen, die die ganze Welt über Demokratie und Menschenrechte belehren, haben sozusagen keine Skrupel, den Hitler unserer Zeit in Ehren zu halten“, erklärte Erdogan, der die westliche Unterstützung für Israels Massaker an den Palästinensern anprangerte.

Veraltetes“ globales System

Der türkische Präsident Erdogan kritisierte auch das globale System: „Wir haben es mit einer Abdankung der Vernunft zu tun, die einen Schlächter beherbergt, an dessen Händen das Blut von 150 Tausend Menschen aus dem Gazastreifen klebt, und die sich damit nicht zufrieden gibt und seiner Rede voller Wahnvorstellungen applaudiert“.

Er erklärte auch, dass „das globale System, das zum Schutz der wirtschaftlichen, politischen, militärischen und diplomatischen Interessen der Sieger des Zweiten Weltkriegs geschaffen wurde, allmählich überholt ist“.

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel seit dem Angriff der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas am 7. Oktober mit einer anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen konfrontiert, die international verurteilt wird.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat Israel des „Völkermordes“ beschuldigt und Tel Aviv in seinem jüngsten Urteil aufgefordert, seine Militäroffensive in Rafah im südlichen Gazastreifen, wo über eine Million Palästinenser vor der Invasion am 6. Mai Zuflucht vor dem Krieg gesucht hatten, unverzüglich einzustellen.

Übersetzt mit deepl.com

