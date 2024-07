https://consortiumnews.com/2024/07/24/craig-murray-who-runs-america/



Craig Murray: Wer regiert Amerika?

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

24. Juli 2024

Wir scheinen in einem seltsamen Zeitalter zu leben, in dem sich die Politik mehr denn je auf die Technik der großen Lüge verlässt, auch wenn die sozialen Medien die Aufdeckung solcher Lügen unvermeidlich machen.

Plakette an der Rückseite des Kabinettsstuhls von Präsident Joe Biden, 19. Oktober 2021. (Weißes Haus, Adam Schultz)

Esspricht einiges dafür, den Präsidenten der Vereinigten Staaten weiterhin als die mächtigste Person der Welt zu bezeichnen. Der Dollar ist noch nicht ganz als internationale Reservewährung abgelöst worden, und Bretton Woods hat immer noch Bestand, auch wenn es knarrt und knackt.

China ist jetzt der Hersteller der Welt und seine Marken sind weltweit nicht mehr lächerlich. Die Vereinigten Staaten haben gerade durch ihre Unterstützung des Völkermords im Gazastreifen massiven Schaden an ihrer Soft Power genommen.

Aber China spielt immer noch ein langfristiges Spiel und verlässt sich auf Handel, Investitionen und Kredite, um seine wirtschaftliche Reichweite zu vergrößern. Es ist nicht auf militärische Gewalt oder verdeckte Regimewechsel angewiesen, um sich den Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen zu sichern.

Die direkteren amerikanischen Methoden funktionieren auf kurze Sicht. Israel profitiert davon, dass die arabischen Regime am Golf – Jordanien, Ägypten und Saudi-Arabien – alle von der Unterstützung des US-Militärs und der Sicherheitsdienste abhängig sind, um sie vor ihrer eigenen Bevölkerung zu schützen.

Die USA sind nach wie vor bereit, direkte militärische Macht auszuüben und Kriege in Übersee zu führen, um ihren Einfluss zu wahren. China verfügt heute über größere militärische Fähigkeiten als die USA, sieht aber keinen Vorteil darin, sie einzusetzen.

Während China wartet

Bahnhof in Shangqiu, China, 2022. (Windmemories, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Die chinesische Führung blickt mit Verachtung auf die verrückte und anhaltende Gewalttätigkeit der NATO-Staaten im letzten Vierteljahrhundert und sieht, dass der Westen weltweit an Einfluss verliert, statt ihn zu gewinnen. Dass China stetig an Einfluss gewinnt, will niemand leugnen.

Aber den USA ist es unter Missachtung des Völkerrechts gelungen, den Völkermord in Gaza physisch zu ermöglichen. In der nächsten Woche werden sie eine Marionettenregierung in Venezuela installieren und den riesigen Ölreichtum des Landes in die Hände der US-Ölgiganten bringen.

Kurzfristig kann die amerikanische Rohheit noch ein wenig länger Erfolg haben, da die Chinesen ihre Billionen-Dollar-Reserven aufstocken und abwarten. Im Moment können wir uns also noch mit dem Klischee begnügen, dass der US-Präsident der mächtigste Mann der Welt ist.

Nur ist er das offensichtlich nicht. Die Tatsache, dass Joe Biden morgens aufwacht und daran erinnert werden muss, seinen Pyjama auszuziehen, lässt sich nicht länger verbergen. Dass Bidens geistige Fähigkeiten schon vor einiger Zeit über das normale Maß hinaus abgenommen haben, ist äußerst offensichtlich, wird aber von den Medien und dem politischen Establishment geleugnet, selbst wenn es für jeden offensichtlich ist.

Es gibt eine Parallele zu F. D. Roosevelt. Der Mythos stimmt nicht, dass seine Lähmung der amerikanischen Öffentlichkeit verborgen blieb, auch wenn sie in der PR heruntergespielt wurde. Wahr ist jedoch, dass er, als er sich 1944 zur Wiederwahl für seine vierte Amtszeit stellte, seinen extrem schlechten Gesundheitszustand, einschließlich eines Herzversagens, verheimlichte und direkt belog. Er starb nach fünf Monaten im Amt.

Der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan an Bord der Air Force One mit Biden am 13. März 2023 auf dem Weg zur North Island Naval Air Station in San Diego. (Weißes Haus/Adam Schultz)

Wir scheinen in einem seltsamen Zeitalter zu leben, in dem sich die Politik mehr denn je auf die Technik der großen Lüge verlässt, auch wenn die sozialen Medien die Entlarvung solcher Lügen unvermeidlich machen. Meine Interpretation ist, dass der permanente Zustand der kognitiven Dissonanz und der Verwirrung einer Bevölkerung, die nicht mehr weiß, was sie glauben soll, ein Zustand ist, den die Macht gerne in der Bevölkerung sieht.

Wie der radikale Rückgang der Wahlbeteiligung bei den britischen Parlamentswahlen gezeigt hat, führen Verwirrung und Misstrauen einfach dazu, dass sich die Bevölkerung nicht mehr engagiert.

Jetzt, da wir wissen, dass Biden nicht mehr kandidiert, wer dann? Sicherlich nicht Kamala Harris, die als Vizepräsidentin völlig ins Abseits gedrängt wurde und nur mit vergifteten Aufgaben wie der Grenzkontrolle betraut wurde. Abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass sie auf dem Wahlzettel steht, diente sie bisher als Blitzableiter für die öffentliche Unzufriedenheit.

Präsident der Vereinigten Staaten zu sein ist eine große Aufgabe. Ich bezweifle nicht, dass Biden über genügend Fähigkeiten verfügt, um einige weitreichende Entscheidungen zu treffen, ohne dass er viele Details zur Politik oder Informationen über die jüngsten Ereignisse aufnehmen muss. Seine langjährige Unterstützung für Israel hat die Politik bestimmt; wie viel er wirklich von den Geschehnissen in Gaza versteht, ist eine andere Frage.

Am wichtigsten ist, dass Kamala Harris mit der aktiven Unterstützung der Regierung für den Völkermord absolut verdorben ist; die Lieferung von Waffen und die direkte militärische Unterstützung Israels gehen auch auf ihr Konto.

Wie gehen die USA vor?

Nun, meinen Quellen zufolge ist Jake Sullivan der mächtigste Mann in Washington und de facto der Präsident. Seine offizielle Position ist die des nationalen Sicherheitsberaters, aber mir wurde gesagt, dass seine Arbeit weit mehr als das umfasst, einschließlich innenpolitischer Fragen, und er ist die Person, die die detaillierte Arbeit macht, die Biden nicht machen kann.

Umso interessanter ist es, wie selten er in den Nachrichten auftaucht – was er vor allem dann tut, wenn er ausländische Staatsoberhäupter besucht.

Sullivan hat den klassischen atlantischen Hintergrund, denn er war Rhodes-Stipendiat in Oxford, um seine Ausbildung in Yale zu ergänzen. Er ist fanatisch pro-NATO und anti-russisch, fraglos zionistisch und war als leitender politischer Berater von Hillary Clinton der Architekt der Zerstörung Libyens.

In Anbetracht der offensichtlichen Unzulänglichkeit Bidens sagt uns das ausgeprägte Desinteresse der Medien an einer Analyse der tatsächlichen Funktionsweise seiner Regierung sehr viel über Selbstzensur und Medienbesitz.

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

Übersetzt mit deepl.com

