Erfundene Vorwürfe des Antisemitismus sind die neue „Rote Angst Von David Spero

Erfundene Vorwürfe des Antisemitismus sind die neue „Rote Angst

Wie eine beweislose Verleumdung dazu benutzt wird, diejenigen zu unterdrücken, die für Gerechtigkeit in Palästina kämpfen.

Von David Spero

5. September 20243

Demonstranten in Washington, D.C., protestieren gegen die Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor dem Kongress am 24. Juli 2024. (Foto: Laura Albast)

US-Senator Joe McCarthy (R – WI, 1946-57) wäre stolz gewesen. In den 1950er Jahren leitete McCarthy eine Reihe von Anhörungen und undurchsichtigen „Ermittlungen“, bei denen er Anhänger der Arbeiterbewegung und progressiver Anliegen als „Kommunisten“ angriff. Beweise für ein Fehlverhalten wurden nicht erbracht und waren auch nicht nötig, nur Behauptungen. Menschen verloren ihre Arbeit und ihre Karriere, wurden von Kongressausschüssen unter die Lupe genommen und kamen ins Gefängnis, nachdem sie von McCarthy und seinen Verbündeten des Kommunismus beschuldigt worden waren.

Die „Rote Angst“, wie sie genannt wurde, ähnelte den Hexenjagden im Neuengland des 17. Jahrhunderts. Jetzt haben die Befürworter Israels die Taktik von McCarthy wieder aufgegriffen und verurteilen alle, die Frieden in Palästina oder ein Ende der US-Militärhilfe für Israel fordern, als „Antisemiten“.

Die neuen McCarthy-Anhänger beschimpfen jeden als Judenhasser, der einen Waffenstillstand in Gaza fordert oder „Free Palestine“ sagt. Sie haben Universitäten, Gewerkschaften und Schulbezirke im ganzen Land angegriffen. Zu den aktuellen Zielscheiben gehören Professoren, Ärzte, Studenten und Mitarbeiter meines früheren Arbeitgebers, des University of California in San Francisco (UCSF) Medical Center. Weiterlesen bei mondoweiss.net

