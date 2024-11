https://www.nachdenkseiten.de/?p=125358



Erklärung der Außenminister liest sich wie Gründungsdokument für den dritten Weltkrieg Ein Artikel von Marcus Klöckner

Es wirkt wie ein „Gründungsdokument“ für den dritten Weltkrieg: Die gemeinsame Erklärung der Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Polens, Italiens und Spaniens zu den „sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas“ hinterlässt Entsetzen. Die ohnehin seit Langem aufgehende Saat der Konfrontation zwischen Russland und NATO wird noch weiter gedüngt. Ein zeithistorisches Dokument liegt vor, das in seiner diplomatischen Ignoranz, seiner inhaltlichen Einfältigkeit und seiner politischen Unverantwortlichkeit zum Abbild einer Politik geworden ist, die in den Abgrund des Kriegs führt. Ein Kommentar von Marcus Klöckner.



Da waren sie zusammengekommen, die Außenminister zentraler europäischer Länder. Sie redeten über die Ukraine, Russland, den Krieg oder, wie es in ihrer gemeinsamen Abschlusserklärung heißt: über „die sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas“. Wenn auf diese Weise formuliert wird, lässt sich erahnen, in welche Richtung der politische Zug fahren soll. In der gesamten Erklärung kommt der Begriff „Verhandlungen“ insgesamt null Mal vor. Das ist in Anbetracht der gegenwärtigen Situation, die mit der Kuba-Krise vergleichbar ist, eine politische Bankrotterklärung – und eine diplomatische ohnehin. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …