Der britische Diplomat Richard F. Burton (L), der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (C) und der Vater des modernen politischen Zionismus Theodor Herzl (R).

Erleben wir inmitten von Israels Völkermord in Gaza den Untergang des Zionismus?

Von Muhammad Hussein

14. November 2023

Rund 50 Jahre vor der Gründung des Staates Israel schrieb der britische Forschungsreisende und Diplomat Richard F. Burton in seinem Buch The Jew, the Gypsy, and El-Islam über das Konzept eines jüdischen Staates im Heiligen Land, das damals von der aufkommenden zionistischen Bewegung vorgeschlagen wurde.

Er prophezeite – in Ausdrücken, die heute wegen ihrer Stereotypen umstritten sein mögen -, dass der Jude „sich beeilen würde, die Prophezeiung zu erfüllen; er würde das Land [Palästina] aufkaufen, wie er es jetzt in Jerusalem tut; er würde das Volk mit einer Hauptstadt erobern, und er würde wieder eine Nation bilden“. Burton fragte sich jedoch: „Wie lange könnte das andauern?“

Er ging eine Liste von talmudischen Beschränkungen und Maßnahmen durch, die er als umstritten bezeichnete, wenn sie von diesem neuen jüdischen Staat praktiziert würden, und fuhr dann fort: „Es ist offensichtlich, dass solche Bedingungen nicht geeignet sind, ein nationales Leben zu schaffen oder zu erhalten. Die zivilisierte Welt würde niemals ein Glaubensbekenntnis ertragen, das den Menschen sagt: ‚Hasse deinen Nachbarn [Araber], es sei denn, er ist einer von euch [Juden]‘.“

Burton prophezeite dies: „Ein Jahr solcher Schauspiele würde mehr als ausreichen, um den Zorn und die Rache der empörten Menschheit zu erregen; die Rasse [der Juden], grausam, wild, verbissen und verzweifelt wie in den Tagen von Titus und Hadrian, würde sich bis zum Letzten verteidigen; das Ergebnis wäre eine weitere Belagerung und Einnahme Jerusalems, und das ‚auserwählte Volk‘ würde einmal mehr in seinem Blut liegen und aus dem Heiligen Land vertrieben werden.“

Im Rückblick auf Burtons Aussagen – rund 125 Jahre später und mehr als die Hälfte davon in der Lebenszeit des zionistischen Staates Israel – gab es zwei Hauptfehler in seinen Vorhersagen. Der erste bestand darin, dass er die Vorherrschaft der säkularen, nicht praktizierenden und sogar atheistischen Juden in der westlichen Welt zu jener Zeit und in diesem zukünftigen jüdischen Staat nicht berücksichtigte. Darüber hinaus erkannte er nicht, dass linke und sozialistische Elemente die Politik Israels in den ersten Jahrzehnten seines Bestehens dominieren würden, was vor der kommunistischen Revolution in Russland 1917 und der Verbreitung des sozialistischen Gedankenguts in der ganzen Welt zugegebenermaßen schwer vorhersehbar gewesen wäre.

Obwohl sich Israel nicht als der theokratische Staat entpuppte, den er sich vorgestellt hatte, hat die Ideologie des Zionismus das politische System des Landes vorhersehbar dominiert und sich auch nach fast acht Jahrzehnten nicht zu einer gemäßigteren, vernünftigeren und moralischeren Form gemildert. Vor allem nach der Wiederwahl von Premierminister Benjamin Netanjahu und seiner Koalition aus rechtsextremen Parteien und Persönlichkeiten hat Israel seinen Hass auf seine Nachbarn nur wiederbelebt und aufgefrischt, seine Apartheid verstärkt und ist zu genau dem hasserfüllten Gebilde geworden, das Burton vorausgesagt hat.

Der zweite Irrtum, den er beging, bestand darin, dass er glaubte, die internationale Gemeinschaft – die „zivilisierte Welt“ – würde das rabiate Verhalten dieses neuen Staates nicht tolerieren und Israel würde sich nicht in diese Gemeinschaft der Nationen integrieren. Tel Aviv hat es nicht nur geschafft, sich in die internationale Gemeinschaft einzugliedern, sondern es hat während seiner gesamten Existenz auch erfolgreich die bedingungslose Unterstützung und unerschütterliche Bündnisse mit den Vereinigten Staaten, Großbritannien und dem größten Teil der westlichen Welt erlangt.

Israel … hat sich den Rückhalt des Westens durch endlose Massaker und Kriegsverbrechen erhalten.

Israel, das praktisch untrennbar mit dem anglo-amerikanischen und atlantischen Establishment verbunden ist, hat weit über das erste Jahr hinaus durchgehalten; es hat die Unterstützung des Westens durch endlose Massaker und Kriegsverbrechen aufrechterhalten; es hat es geschafft, die internationale Aufmerksamkeit von zahllosen Menschenrechtsverletzungen und dem Bruch des Völkerrechts abzulenken; und es hat ein Besatzungs- und Apartheidsystem aufrechterhalten, während es gleichzeitig als vermeintliches Opfer bei all dem Sympathien gewonnen hat.

Israel hat das Undenkbare geschafft und Burtons Erwartungen an den Untergang eines solchen Staates übertroffen. Aber das könnte sich jetzt ändern.

Das große Erwachen

Inmitten des jüngsten und andauernden Angriffs Israels auf den Gazastreifen, der sich zu einer Bodeninvasion entwickelt hat, die sich deutlich von den zahlreichen Bombardierungen des Gebiets in den vergangenen Jahren unterscheidet, hat die internationale Gemeinschaft ein neues Bewusstsein für die Situation gewonnen, das im Vergleich zu allen früheren Konflikten und Jahrzehnten beispiellos ist.

Während die Verbrechen Israels in den letzten zehn Jahren im Westen bekannt wurden, hat der israelische Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2023 die Zahl derer, die davon Kenntnis erlangt haben, um mehrere Millionen erhöht, was vor allem auf die sozialen Medien und die erfolgreiche Nutzung der Plattformen durch Zivilisten, Journalisten und Widerstandsgruppen zurückzuführen ist. Sie haben eine enorme Menge an Material, mit dem sie arbeiten können, und sie haben es nicht nötig, ihre Situation zu fälschen, zu inszenieren oder zu übertreiben: Israel hat es ihnen leicht gemacht: Die Nutzer sozialer Medien im Gazastreifen müssen nur ihre Telefone oder Kameras zücken und ihre Situation und Umgebung aufzeichnen.

Die israelischen Behörden, Bürger und Experten hatten es an der Propagandafront jedoch nicht so leicht. Das zeigt sich an Zivilisten, die sich dabei filmen, wie sie auf dem Boden liegen, als ob Bomben fallen würden, obwohl sie sich im Freien befinden und andere Fußgänger vorbeigehen; das Militär veröffentlicht in den sozialen Medien Aufnahmen von angeblichen Hamas-Kämpfern, die „zugeben“, dass sie versehentlich das Al-Ahli Baptist Hospital bombardiert haben (das waren israelische Streitkräfte); der Kommentator Ben Shapiro, der ein von einer künstlichen Intelligenz generiertes Bild veröffentlichte, um zu „beweisen“, dass palästinensische Kämpfer israelische Babys enthauptet und verbrannt haben; und israelische Persönlichkeiten, die ein Video einer angeblichen Krankenschwester des Shifa-Krankenhauses in Gaza veröffentlichten, in dem sie „enthüllt“, dass die Hamas alle Vorräte und den Treibstoff für sich selbst stiehlt, während sie mit starkem hebräischem Akzent und schlechtem Arabisch in einem Dialekt spricht, der den örtlichen Palästinensern in Gaza fremd ist.

Tel Aviv und seine Unterstützer mussten sich nach und nach Geschichten ausdenken, um zu einem irreführenden Narrativ beizutragen, das möglicherweise die größte und umfangreichste staatlich geförderte Desinformationskampagne der Geschichte ist, vielleicht sogar größer als die Russlands in den letzten Jahren.

Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass Israel dadurch die Unterstützung seiner mächtigen Unterstützer auf der Weltbühne verliert. Der Besatzungsstaat profitiert nach wie vor vom anglo-amerikanischen Establishment und seiner berüchtigten Allianz, und es gibt keine nennenswerten oder signifikanten Veränderungen in der Haltung der westlichen Politiker gegenüber Israel. Es ist nicht zu erwarten, dass die westlichen Staaten ihre Unterstützung für Tel Aviv jemals ganz aufgeben oder auch nur einschränken und an Bedingungen knüpfen werden – zumindest nicht in naher Zukunft.

Zionismus: Tod oder Reformation?

Möglicherweise erleben wir jedoch den Anfang vom Ende des Zionismus. Ja, die Ideologie ist in Israel nach wie vor stark, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung, und westliche Politiker und Kandidaten müssen sich immer noch zu dieser Ideologie bekennen, wenn sie ein öffentliches Amt anstreben. Aber der Einfluss der zionistischen Lehren – die Unterstützung des so genannten jüdischen Staates, die Befürwortung seines „Rechts“ auf „Selbstverteidigung“ und das angeblich angeborene Recht des jüdischen Volkes, sein altes Land auf Kosten eines palästinensischen Völkermordes und einer ethnischen Säuberung „zurückzuerobern“ – schwächt sich in der westlichen Welt dramatisch ab.

Viele Durchschnittsbürger, Journalisten und Persönlichkeiten aus allen Bereichen des Lebens, die früher entweder Israel unterstützten, sich nicht festlegen wollten oder dem Thema völlig neutral gegenüberstanden, sind jetzt schockiert über das, was sie sehen. Nachdem sie fast acht Jahrzehnte vorsätzlicher Ignoranz überwinden mussten, gehen sie erst jetzt der Sache auf den Grund und stellen Nachforschungen an. Die Beweise sind unausweichlich, schockierend – nicht zuletzt Israels offensichtliche und tödliche Verachtung für palästinensisches Leben und die grundlegende Menschlichkeit des Volkes – und lebensverändernd. Die multireligiöse und multirassische Zusammensetzung der Pro-Palästina-Demonstrationen in London und auf der ganzen Welt zeugt von dieser Tatsache.

Das offizielle zionistische Narrativ bekommt immer mehr Risse, und die Ideologie wird als das erkannt, was sie ist: eine bösartige Bedrohung des Weltfriedens.

Statt der Behauptung, dass Israel „das Recht hat, sich selbst zu verteidigen“, die von Politikern und Medien gleichermaßen nachgeplappert wird, beginnen die Menschen zu verstehen, dass es nicht einfach „wie jedes andere Land“ ist; dass es ein Besatzer und Unterdrücker ist; und dass seine „Selbstverteidigung“ gegen die Besetzten und Unterdrückten geltend gemacht wird, die – rechtmäßig, nach internationalem Recht – zu den Waffen greifen und sich der Besatzung widersetzen. Außerdem wird immer deutlicher, dass Israel nie erklärt hat, wo seine offiziellen Grenzen liegen, weil es seine Besatzung noch nicht beendet hat. „Groß-Israel“ ist das Ziel des Zionismus; vom Euphrat bis zum Nil, behaupten die Zionisten, gehört alles dem jüdischen Volk.

Wie bei den Anhängern jeder Ideologie gibt es natürlich auch bei den Zionisten unterschiedliche Methoden, Strategien und Moralvorstellungen. Einige unterstützen friedlichere Methoden der Gebietseroberung und sind bereit, Kompromisse und Zugeständnisse zu machen, während andere darauf abzielen, jeden Anschein zu beseitigen und die palästinensische Bevölkerung ethnisch zu säubern. Völkermord ist in der Tat ihr Ziel, wenn alles andere versagt. In seiner ursprünglichen Form bleibt der Zionismus jedoch eine Ideologie, die expansionistisch, exklusivistisch, suprematistisch und von Natur aus aggressiv ist.

Dies wird von Tag zu Tag deutlicher, wenn Netanjahu die Absicht Israels andeutet, den Gazastreifen auf unbestimmte Zeit zu besetzen und jede palästinensische Regierung dort in Zukunft zu verbieten; wenn der ehemalige Shin Bet-Chef und Landwirtschaftsminister Avi Dichter zugibt, dass Israel jetzt „die Nakba von Gaza ausrollt“; und wenn Verteidigungsminister Yoav Gallant mit einer Invasion des Libanon droht, indem er sagt: „Was wir in Gaza tun, können wir auch in Beirut tun.“

Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass die zionistischen Denker und Intellektuellen ihre Ideologie und ihre Ziele reformieren, wenn der Frieden in der Region jemals Realität werden soll. Die internationale Gemeinschaft muss den zionistischen Staat an die Kandare nehmen und darauf bestehen, dass er die internationalen Gesetze und Konventionen vollständig einhält. Sie muss auch versuchen, die Rechtsextremisten in den Reihen der Zionisten einzudämmen.

So wie die „Islamisten“ sich ihrer eigenen extremistischen Elemente bewusst sind und versuchen, ihnen mit relativem Erfolg entgegenzutreten – und dies ist ein schlechtes Beispiel, da sie nur lose definiert sind und sich nur wenige offen als solche bezeichnen -, müssen die Zionisten dasselbe tun. Und so wie sich das islamistische Denken und die politische Praxis im Laufe der Jahrzehnte allgemein weiterentwickelt haben, muss auch der Zionismus dies tun. Gelingt ihm das nicht, wird die Ideologie vor den Augen der Weltöffentlichkeit untergehen und den Extremisten in Israel und im Ausland überlassen werden.

Es ist selten, dass die öffentliche Meinung die Politik eines Staates wirksam verändert, zumindest nicht in nennenswertem Umfang, und die Regierungen begnügen sich damit, Proteste zuzulassen, damit das Volk etwas Dampf ablassen kann. Bei einem Massenerwachen zu einem so wichtigen Thema wie dem Völkermord ist es jedoch möglich, dass ein überwältigender öffentlicher Druck den Kurs der Außenpolitik einer Regierung gegenüber Israel ändert. Jetzt, da das zionistische Narrativ in den Augen der westlichen Öffentlichkeit zusammenbricht, steht die Ideologie selbst vor der größten Bedrohung für ihre Existenz. Israels Völkermord in Gaza könnte durchaus zum Untergang des Zionismus, wie wir ihn kennen, führen.

