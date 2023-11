https://www.middleeastmonitor.com/20231114-israel-media-palestinian-resistance-seen-as-heroes-around-the-world/



Menschen demonstrieren am 11. November 2023 in Brüssel, Belgien, zur Unterstützung der Palästinenser gegen Israels Bombardierungen [Dursun Aydemir/Anadolu Agency].

Israelische Medien: Palästinensischer Widerstand wird in der ganzen Welt als “ heldenhaft “ angesehen

14. November 2023

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth hat vor der steigenden Popularität der palästinensischen Widerstandsbewegung in der Welt gewarnt. Ihre Kämpfer würden in der Welt als „Volkshelden“ angesehen, während Israelis als „Terroristen“ betrachtet würden. Die Zeitung macht israelische Politiker für dieses Versagen verantwortlich.

„Trotz der zusätzlichen Verluste bei den [israelischen] Streitkräften erzielt die israelische Armee gute Ergebnisse bei ihren Angriffen auf den Gazastreifen, aber gleichzeitig gibt es einen Rückschlag in der Diplomatie“, so das Blatt.

„Es ist unmöglich, das zu ignorieren, was immer mehr zu einem der größten politischen Alpträume wird, die wir je erlebt haben, besonders nachdem die Mehrheit der Welt uns, die Israelis, als Terroristen betrachtet, während sie Yahya Sinwar und seine Mitstreiter von der Hamas als Freiheitskämpfer betrachtet“, fügte die Zeitung hinzu.

Der Zeitung zufolge wird die Hamas in der ganzen Welt gelobt, auch in der amerikanischen und britischen Öffentlichkeit, und natürlich in den arabischen Ländern.

„In den Tagen vor der Bodeninvasion wurden viele Stimmen gegen jede Aktion der Bodentruppen innerhalb des Gazastreifens laut. Es hat den Anschein, dass die Furcht vor einer zweiten Bodenoperation ähnlich der im zweiten Libanonkrieg, die zu großen Verlusten führte und nur wenige militärische oder diplomatische Erfolge brachte, viele Stimmen von rechts und links aufkommen ließ, die dazu aufriefen, einen solchen Schritt zu vermeiden“, so der Bericht.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …